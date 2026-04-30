Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Ölpreis steigt nach Trumps Drohung gegen Iran auf höchsten Stand seit vier Jahren
Bericht : Größter US-Flugzeugträger verlässt Nahen Osten
Trump hält mit markigen Worten an Seeblockade iranischer Häfen fest
Pentagon: Iran-Krieg kostete bislang 25 Milliarden Dollar
UN-Hochkommissar: Irans Regime ließ mindestens 21 Menschen hinrichten
Irans Führung: USA sind beschämend gescheitert
Die Führung Irans hat angekündigt, die Atom- und Raketenkapazitäten des Landes zu schützen und zugleich den USA gedroht. „Neunzig Millionen iranische Bürger im In- und Ausland betrachten alle Atom- und Raketenfähigkeiten als nationales Gut und werden sie wie ihre See-, Land- und Luftgrenzen verteidigen“, hieß es in einer Rede des obersten Führers Modschtaba Chamenei, die im staatlichen Fernsehen verlesen wurde.
Zugleich wurden erneute Drohungen gegen die Präsenz der US-Streitkräfte in der Region ausgesprochen. Zwei Monate nach dem „größten Militärangriff und der Aggression der Weltbullys“ in der Region sowie „nach dem beschämenden Scheitern Amerikas mit seinem Plan“ werde ein neues Kapitel für den Persischen Golf und die Straße von Hormus geschrieben, sagte Chamenei demnach weiter. Die Islamische Republik teile das gleiche Schicksal mit den Nachbarn in den Gewässern des Persischen Golfs und des Golfs von Oman. „Außenstehende, die aus Tausenden Kilometern Entfernung kommen und dort Unruhe stiften, haben keinen Platz unter uns – außer auf dem Grund seiner Gewässer.“
Die verlesene Ansprache erfolgte anlässlich des Tags des Persischen Golfs, der jährlich in Iran am 30. April begangen wird. Seit seiner Ernennung zum neuen obersten Führer Irans vor knapp zwei Monaten ist Modschtaba Chamenei nicht öffentlich in Erscheinung getreten. Laut Aussage der US-Regierung ist er verletzt. Nähere Informationen gibt es nicht.
Zugleich wurden erneute Drohungen gegen die Präsenz der US-Streitkräfte in der Region ausgesprochen. Zwei Monate nach dem „größten Militärangriff und der Aggression der Weltbullys“ in der Region sowie „nach dem beschämenden Scheitern Amerikas mit seinem Plan“ werde ein neues Kapitel für den Persischen Golf und die Straße von Hormus geschrieben, sagte Chamenei demnach weiter. Die Islamische Republik teile das gleiche Schicksal mit den Nachbarn in den Gewässern des Persischen Golfs und des Golfs von Oman. „Außenstehende, die aus Tausenden Kilometern Entfernung kommen und dort Unruhe stiften, haben keinen Platz unter uns – außer auf dem Grund seiner Gewässer.“
Die verlesene Ansprache erfolgte anlässlich des Tags des Persischen Golfs, der jährlich in Iran am 30. April begangen wird. Seit seiner Ernennung zum neuen obersten Führer Irans vor knapp zwei Monaten ist Modschtaba Chamenei nicht öffentlich in Erscheinung getreten. Laut Aussage der US-Regierung ist er verletzt. Nähere Informationen gibt es nicht.
Ein Bild von Modschtaba Chamenei, Irans Religionsführer und Staatsoberhaupt. (Archivbild). Francisco Seco/AP/dpa
Bericht: Trump prüft neue Angriffe auf Iran
US-Präsident Donald Trump wird sich einem Medienbericht zufolge am Donnerstag über neue Pläne für ein mögliches erneutes militärisches Vorgehen gegen Iran unterrichten lassen. Der Kommandeur des US-Zentralkommandos (Centcom), Brad Cooper, werde Trump entsprechende Optionen vorstellen, berichtete das Nachrichtenportal Axios unter Berufung auf Insider. An dem Treffen solle zudem der Vorsitzende des Generalstabs der US-Streitkräfte, General Dan Caine, teilnehmen. Das Präsidialamt und das US-Zentralkommando äußerten sich auf Anfrage nicht zu dem Bericht.
Centcom habe einen Plan für eine "kurze und schlagkräftige" Angriffswelle auf Iran ausgearbeitet, die wahrscheinlich Infrastrukturziele umfasse, berichtete Axios weiter. Ein weiteres Vorhaben, das Trump voraussichtlich präsentiert werde, ziele darauf ab, einen Teil der Straße von Hormus unter Kontrolle zu bringen, um sie wieder für die Handelsschifffahrt zu öffnen. An einem solchen Einsatz könnten Bodentruppen beteiligt sein. Eine weitere Option, die bei der Unterrichtung zur Sprache kommen könnte, sei eine Operation von Spezialkräften zur Sicherung der iranischen Bestände an hochangereichertem Uran.
Die Regierung in Washington hoffe, Iran durch diese Pläne bei den Verhandlungen über sein Atomprogramm kompromissbereiter zu machen, hieß es in dem Bericht. Trump hatte das iranische Atomprogramm als unmittelbare Bedrohung bezeichnet. Die Regierung in Teheran bestreitet, nach Atomwaffen zu streben. Sie verweist jedoch auf ihr Recht als Vertragsstaat des Atomwaffensperrvertrags, Nukleartechnologie für friedliche Zwecke zu entwickeln, was die Urananreicherung einschließe.
Centcom habe einen Plan für eine "kurze und schlagkräftige" Angriffswelle auf Iran ausgearbeitet, die wahrscheinlich Infrastrukturziele umfasse, berichtete Axios weiter. Ein weiteres Vorhaben, das Trump voraussichtlich präsentiert werde, ziele darauf ab, einen Teil der Straße von Hormus unter Kontrolle zu bringen, um sie wieder für die Handelsschifffahrt zu öffnen. An einem solchen Einsatz könnten Bodentruppen beteiligt sein. Eine weitere Option, die bei der Unterrichtung zur Sprache kommen könnte, sei eine Operation von Spezialkräften zur Sicherung der iranischen Bestände an hochangereichertem Uran.
Die Regierung in Washington hoffe, Iran durch diese Pläne bei den Verhandlungen über sein Atomprogramm kompromissbereiter zu machen, hieß es in dem Bericht. Trump hatte das iranische Atomprogramm als unmittelbare Bedrohung bezeichnet. Die Regierung in Teheran bestreitet, nach Atomwaffen zu streben. Sie verweist jedoch auf ihr Recht als Vertragsstaat des Atomwaffensperrvertrags, Nukleartechnologie für friedliche Zwecke zu entwickeln, was die Urananreicherung einschließe.
Litauen offen für Teilnahme an US-Mission in Straße von Hormus
Litauens Präsident Gitanas Nauseda unterstützt eine Beteiligung seines Landes an der US-Mission zur Sicherung der Schifffahrt in der Straße von Hormus. Er werde den Vorschlag der USA in Kürze dem nationalen Verteidigungsrat vorlegen, sagt Nauseda auf einer Pressekonferenz in Vilnius. Für einen Einsatz sei zudem ein Mandat des Parlaments erforderlich.
Die US-Regierung dringt einem von der Nachrichtenagentur Reuters eingesehenen Dokument zufolge auf internationale Unterstützung für die Mission. Hintergrund sind Sorgen vor langfristigen Störungen der weltweiten Ölversorgung, die die Ölpreise auf den höchsten Stand seit mehr als vier Jahren getrieben haben.
Die US-Regierung dringt einem von der Nachrichtenagentur Reuters eingesehenen Dokument zufolge auf internationale Unterstützung für die Mission. Hintergrund sind Sorgen vor langfristigen Störungen der weltweiten Ölversorgung, die die Ölpreise auf den höchsten Stand seit mehr als vier Jahren getrieben haben.
Litauens Präsident Gitanas Nauseda auf dem EU-Gipfel in Brüssel im März. Omar Havana/AP/dpa
Laura Otter
Die aktuelle Lage
Merz: Teheran soll nicht auf Zeit spielen
Bundeskanzler Friedrich Merz fordert mehr Druck auf Iran, um die Regierung in Teheran im Streit um das Atomprogramm zum Einlenken zu bewegen. "Vor dem Europäischen Rat in der letzten Woche auf Zypern habe ich dafür geworben, den Sanktionsdruck auf Teheran jetzt noch einmal zu erhöhen", sagte Merz bei einem Besuch auf dem Truppenübungsplatz im niedersächsischen Munster. Denn die Blockade der Straße von Hormus bedeute massive wirtschaftliche Schäden für alle.
„Unsere Botschaft lautet daher: Iran muss an den Verhandlungstisch kommen, er muss aufhören, auf Zeit zu spielen, er darf nicht länger die ganze Region und letztendlich die ganze Welt zur Geisel nehmen.“Bundeskanzler Friedrich Merz
Das militärische Nuklearprogramm in Iran müsse beendet werden, "es darf keine Schläge mehr gegen Israel und die Partner in der Region geben", sagte der CDU-Chef. Vor dem EU-Gipfel hatte er sich für einen doppelten Ansatz ausgesprochen. Sollte Iran einlenken, könnten die EU-Sanktionen auch gelockert werden. Ansonsten müsse der Druck erhöht werden. Man stehe dazu mit den westlichen Verbündeten in enger Abstimmung, sagte Merz.
Ölpreis steigt nach Trumps Drohung gegen Iran auf höchsten Stand seit vier Jahren
Nach Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegen Iran hat der Ölpreis deutlich zugelegt. Der Preis für Öl der Nordseesorte Brent ist auf den höchsten Stand seit mehr als vier Jahren gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) mit Lieferung zum Juni kostete 126,41 US-Dollar und damit sieben Prozent mehr als am Vortag. So teuer war Brent zuletzt Anfang 2022. Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar hat sich Öl der Referenzsorte Brent um etwas mehr als 70 Prozent verteuert.
Am Mittwoch hatte Trump angesichts der schleppenden Verhandlungsfortschritte im Nahost-Krieg heftige Drohungen gegen Iran ausgesprochen. „Iran bekommt es nicht auf die Reihe. Sie wissen nicht, wie man einen Anti-Atomwaffen-Deal abschließt. Sie sollten sich lieber bald schlaumachen!“, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Überschrieben ist die Darstellung mit den Worten „NO MORE MR. NICE GUY“.
Trump sagte zudem dem Nachrichtenportal Axios, dass er gegen eine Öffnung der Straße von Hormus sei, solange es mit Iran keine Einigung über das Nuklearprogramm gebe. Iran hatte zuvor angeboten, die Straße von Hormus zu öffnen und später über das iranische Atomprogramm zu sprechen.
Am Mittwoch hatte Trump angesichts der schleppenden Verhandlungsfortschritte im Nahost-Krieg heftige Drohungen gegen Iran ausgesprochen. „Iran bekommt es nicht auf die Reihe. Sie wissen nicht, wie man einen Anti-Atomwaffen-Deal abschließt. Sie sollten sich lieber bald schlaumachen!“, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Überschrieben ist die Darstellung mit den Worten „NO MORE MR. NICE GUY“.
Trump sagte zudem dem Nachrichtenportal Axios, dass er gegen eine Öffnung der Straße von Hormus sei, solange es mit Iran keine Einigung über das Nuklearprogramm gebe. Iran hatte zuvor angeboten, die Straße von Hormus zu öffnen und später über das iranische Atomprogramm zu sprechen.
Ifo: Material für deutsche Industrie wird wegen Iran-Krieg knapper
Die deutschen Industrieunternehmen erhalten infolge des Iran-Kriegs immer weniger Material. Der Anteil der Unternehmen, die im April über Beschaffungsengpässe klagten, lag bei 13,8 Prozent – mehr als doppelt so viel wie noch im Januar, wie das Ifo-Institut in einer Umfrage ermittelte. „Die Lieferketten geraten spürbar unter Druck“, sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. „Der Konflikt im Nahen Osten und die Einschränkungen im Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus wirken sich zunehmend auf die Versorgung mit Vorprodukten aus.“
Zunehmend knapp wird es demnach vor allem in Branchen, die stark von ölbasierten und energieintensiven Vorprodukten abhängig sind. So war in der chemischen Industrie fast ein Drittel der Unternehmen von Materialmangel betroffen. Bei den Herstellern von Gummi- und Kunststoffwaren stieg der Anteil deutlich auf knapp ein Viertel. Der Maschinenbau und Hersteller elektrischer Ausrüstungen spürten die Knappheit ebenso wie die Automobilindustrie.
Zunehmend knapp wird es demnach vor allem in Branchen, die stark von ölbasierten und energieintensiven Vorprodukten abhängig sind. So war in der chemischen Industrie fast ein Drittel der Unternehmen von Materialmangel betroffen. Bei den Herstellern von Gummi- und Kunststoffwaren stieg der Anteil deutlich auf knapp ein Viertel. Der Maschinenbau und Hersteller elektrischer Ausrüstungen spürten die Knappheit ebenso wie die Automobilindustrie.
USA wollen beschlagnahmte Iran-Tanker einziehen
Die USA streben die Einziehung zweier iranischer Öltanker an, die von US-Seestreitkräften im Rahmen der Blockade abgefangen wurden. Das Justizministerium habe den Einziehungsprozess eingeleitet, teilt ein ranghoher Regierungsbeamter mit. US-Streitkräfte hatten die Tanker Tifani und Phonix – auch bekannt als Majestic X – vergangene Woche in der Nähe von Sri Lanka geentert. Die Beschlagnahme der Ölladungen wäre eine Eskalation von Trumps Wirtschaftsoffensive „Operation Economic Fury“, mit der Washington Irans Öleinnahmen austrocknen und Druck für Atomverhandlungen aufbauen will.
Finanzminister Scott Bessent erklärt, die Blockade zeige Wirkung: Irans Charg Island sei beim Verladen von Rohöl „praktisch zum Stillstand gekommen“. „Wir glauben, dass die iranischen Lager bald voll sein werden. Sie werden ihre Bohrlöcher schließen müssen, was zu dauerhaften Problemen führen wird", sagt Bessent. Es wäre nicht das erste Mal, dass die USA so vorgehen: Bereits 2023 ließ Washington einen Iran-Tanker in die USA umleiten, 2020 wurden vier Tanker mit iranischem Benzin beschlagnahmt.
Finanzminister Scott Bessent erklärt, die Blockade zeige Wirkung: Irans Charg Island sei beim Verladen von Rohöl „praktisch zum Stillstand gekommen“. „Wir glauben, dass die iranischen Lager bald voll sein werden. Sie werden ihre Bohrlöcher schließen müssen, was zu dauerhaften Problemen führen wird", sagt Bessent. Es wäre nicht das erste Mal, dass die USA so vorgehen: Bereits 2023 ließ Washington einen Iran-Tanker in die USA umleiten, 2020 wurden vier Tanker mit iranischem Benzin beschlagnahmt.
Bericht: Größter US-Flugzeugträger verlässt Nahen Osten
Der Flugzeugträger USS Gerald R. Ford soll in den kommenden Tagen in Richtung USA aufbrechen, berichtet die Washington Post unter Berufung auf mehrere US-Beamte. Der monatelange Einsatz habe seine Spuren hinterlassen – im Heimathafen seien umfangreiche Reparaturen geplant. Der Abzug des mit einer Länge von 337 Metern und Platz für mehr als 75 Flugzeuge größten Flugzeugträgers der Welt würde die militärische Schlagkraft der USA im Iran-Krieg schwächen, zu einem Zeitpunkt, an dem zwar eine Waffenruhe gilt, eine Verhandlungslösung aber nicht in Sicht ist.
Die USA hatten ihre Militärpräsenz in der Region erst jüngst mit dem Flugzeugträger USS George H.W. Bush aufgestockt. Erstmals seit 2003 seien damit drei US-Flugzeugträger gleichzeitig im Nahen Osten im Einsatz, hieß es vergangene Woche vom zuständigen US-Regionalkommando (Centcom). Diese umfassten zusammen mehr als 200 Flugzeuge und 15 000 Matrosen und Marineinfanteristen. Neben den beiden Flugzeugträgern war auch die USS Abraham Lincoln in Richtung Iran verlegt worden. Die USS Gerald R. Ford war nach Angaben des US-Militärs zuletzt im Roten Meer im Einsatz.
Die USS "Gerald R. Ford" im Juni 2025. AP
Israels Marine geht gegen Gaza-Hilfsflotte vor
Die israelische Marine hat nach Medienberichten einen Einsatz gegen die internationale Gaza-Hilfsflotte „Global Sumud Flotilla" gestartet. Die Aktivisten teilten auf X mit, Schnellboote des israelischen Militärs hätten sich der Flotte genähert, Laser und halbautomatische Sturmgewehre auf Teilnehmer gerichtet und sie angewiesen, sich am Bug der Boote auf Hände und Knie zu begeben. Die Kommunikation der Boote werde gestört, ein Notruf sei abgesetzt worden.
Dutzende Schiffe mit Aktivisten aus zahlreichen Ländern waren am Sonntag von Sizilien aus Richtung Gazastreifen gestartet. Ziel ist es, die seit 2007 bestehende israelische Seeblockade des Gazastreifens zu durchbrechen, Hilfsgüter in die Region zu bringen und einen dauerhaften humanitären Korridor voranzubringen. Laut dem israelischen Nachrichtenportal „ynet" soll der Einsatz westlich von Kreta in internationalen Gewässern erfolgen. Die israelische Armee äußerte sich zunächst nicht.
Dutzende Schiffe mit Aktivisten aus zahlreichen Ländern waren am Sonntag von Sizilien aus Richtung Gazastreifen gestartet. Ziel ist es, die seit 2007 bestehende israelische Seeblockade des Gazastreifens zu durchbrechen, Hilfsgüter in die Region zu bringen und einen dauerhaften humanitären Korridor voranzubringen. Laut dem israelischen Nachrichtenportal „ynet" soll der Einsatz westlich von Kreta in internationalen Gewässern erfolgen. Die israelische Armee äußerte sich zunächst nicht.
Jerusalem: Konfrontationen bei Protesten orthodoxer Juden gegen Wehrpflicht
Bei einer Demonstration ultraorthodoxer Juden in Jerusalem ist es zu Konfrontationen mit der Polizei gekommen. Die Demonstranten hätten Steine auf Sicherheitskräfte geworfen, teilte die Polizei mit. Die Polizisten setzten Wasserwerfer gegen die Teilnehmer des Protests ein, die zeitweise eine wichtige Zufahrtsstraße blockiert hatten.
In Israel waren streng religiöse Männer lange von der Wehrpflicht befreit. Diese Regelung lief 2024 aus, und die Regierung scheiterte seitdem bei Versuchen, sie gesetzlich zu verlängern. In einem Urteil am Sonntag wies das höchste Gericht in Jerusalem den Staat an, binnen weniger Wochen konkrete Schritte gegen Wehrdienstverweigerer einzuleiten.
Seitdem kam es zu neuen Protesten ultraorthodoxer jüdischer Männer. Viele von ihnen sehen den Militärdienst als unvereinbar mit ihrem religiösen Lebensstil, unter anderem weil Männer und Frauen gemeinsam dienen. Die israelische Armee warnte jedoch zuletzt immer wieder vor einem starken Mangel an kampffähigen Soldaten.
In Israel waren streng religiöse Männer lange von der Wehrpflicht befreit. Diese Regelung lief 2024 aus, und die Regierung scheiterte seitdem bei Versuchen, sie gesetzlich zu verlängern. In einem Urteil am Sonntag wies das höchste Gericht in Jerusalem den Staat an, binnen weniger Wochen konkrete Schritte gegen Wehrdienstverweigerer einzuleiten.
Seitdem kam es zu neuen Protesten ultraorthodoxer jüdischer Männer. Viele von ihnen sehen den Militärdienst als unvereinbar mit ihrem religiösen Lebensstil, unter anderem weil Männer und Frauen gemeinsam dienen. Die israelische Armee warnte jedoch zuletzt immer wieder vor einem starken Mangel an kampffähigen Soldaten.
Wadephul nennt heftige Trump-Kritik an Merz Einzelbemerkung
Außenminister Johann Wadephul hat sich gelassen zur scharfen Kritik von US-Präsident Donald Trump an Friedrich Merz geäußert, sich aber inhaltlich voll hinter den Kanzler gestellt. „Das ist eine Einzelbemerkung des Präsidenten gewesen zu einer aktuellen Debatte, die wir miteinander haben“, sagte der CDU-Politiker am Rande eines Besuchs in der marokkanischen Hauptstadt Rabat. Ein Journalist hatte mit Blick auf Trumps Worte gefragt, ob dies der Ton sein, in dem enge Partner miteinander kommunizieren sollten.
„Der Bundeskanzler hat eine Warnung an Iran ausgesprochen und hat Iran deutlich gemacht, dass es in dieser Situation es nicht übertreiben soll“, sagte Wadephul. Iran müsse erkennen, dass ein Abschluss der Verhandlungen möglich sei. „Jemand, der seine Karten überreizt und der den Verhandlungspartner hier, die USA, in eine schwierige Situation bringt, riskiert eben auch, dass dieser Krieg wieder ausbricht“, fügte er hinzu und ergänzte: „Das war ja die Botschaft, die der Bundeskanzler hat aussenden wollen, und diese Botschaft ist vollkommen richtig.“
Trump hatte Merz angegriffen, nachdem dieser unter anderem den USA vorgeworfen hatte, Amerika lasse sich vom Iran demütigen und es fehle eine überzeugende Strategie. „Er hat keine Ahnung, wovon er spricht!“, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Es sei kein Wunder, „dass es Deutschland so schlecht geht, sowohl wirtschaftlich als auch in anderer Hinsicht!“. Er warf dem Kanzler vor, damit einverstanden zu sein, dass Iran über Atomwaffen verfüge, und lobte sein eigenes Vorgehen.
„Der Bundeskanzler hat eine Warnung an Iran ausgesprochen und hat Iran deutlich gemacht, dass es in dieser Situation es nicht übertreiben soll“, sagte Wadephul. Iran müsse erkennen, dass ein Abschluss der Verhandlungen möglich sei. „Jemand, der seine Karten überreizt und der den Verhandlungspartner hier, die USA, in eine schwierige Situation bringt, riskiert eben auch, dass dieser Krieg wieder ausbricht“, fügte er hinzu und ergänzte: „Das war ja die Botschaft, die der Bundeskanzler hat aussenden wollen, und diese Botschaft ist vollkommen richtig.“
Trump hatte Merz angegriffen, nachdem dieser unter anderem den USA vorgeworfen hatte, Amerika lasse sich vom Iran demütigen und es fehle eine überzeugende Strategie. „Er hat keine Ahnung, wovon er spricht!“, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Es sei kein Wunder, „dass es Deutschland so schlecht geht, sowohl wirtschaftlich als auch in anderer Hinsicht!“. Er warf dem Kanzler vor, damit einverstanden zu sein, dass Iran über Atomwaffen verfüge, und lobte sein eigenes Vorgehen.
Wegen Kritik am Krieg: Hegseth wirft Demokraten Schwäche vor
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth verteidigt den Krieg mit Iran vor dem Kongress mit scharfen Worten. Er weist die Darstellung zurück, die US-Truppen steckten in dem unpopulären Konflikt in einer ausweglosen Situation fest. "Sie nennen es einen Sumpf und liefern unseren Feinden damit Propagandamaterial? Schämen Sie sich für diese Aussage", sagte Hegseth vor dem Streitkräfteausschuss des Repräsentantenhauses mit Blick auf die Demokraten. Deren Abgeordneten wirft er vor, mit ihrer Kritik "rücksichtslos, schwach und defätistisch" zu agieren.
Hegseth bei seiner Anhörung. Getty Images via AFP
Trump hält mit markigen Worten an Seeblockade iranischer Häfen fest
US-Präsident Donald Trump hat unterstrichen, dass er an der Seeblockade iranischer Häfen festhalten will – und zwar bis er mit Teheran eine Einigung über das Atomprogramm des Landes erzielt habe.
"Die Blockade ist etwas wirksamer als Bombenangriffe. Sie ersticken wie ein gestopftes Schwein. Und es wird noch schlimmer für sie werden. Sie dürfen keine Atomwaffen besitzen“, sagte Trump Axios zufolge in einem Telefoninterview.
Trump erklärte, er habe einen jüngsten Vorschlag Irans zur Wiederöffnung der Straße von Hormus abgelehnt, da dies die Gespräche über die Atomfrage auf einen späteren Zeitpunkt verschoben hätte.
"Die Blockade ist etwas wirksamer als Bombenangriffe. Sie ersticken wie ein gestopftes Schwein. Und es wird noch schlimmer für sie werden. Sie dürfen keine Atomwaffen besitzen“, sagte Trump Axios zufolge in einem Telefoninterview.
Trump erklärte, er habe einen jüngsten Vorschlag Irans zur Wiederöffnung der Straße von Hormus abgelehnt, da dies die Gespräche über die Atomfrage auf einen späteren Zeitpunkt verschoben hätte.
Pentagon: Iran-Krieg kostete bislang 25 Milliarden Dollar
Der Iran-Krieg hat die Vereinigten Staaten nach Angaben eines hochrangigen Pentagon-Mitarbeiters bislang circa 25 Milliarden US-Dollar, also knapp 21,4 Milliarden Euro, gekostet. Dies seien schätzungsweise alle Ausgaben, die seit Beginn der „Operation Epic Fury“ (auf Deutsch etwa: „Operation Epische Wut“) angefallen seien, sagte Jules W. Hurst III bei einer Anhörung des Repräsentantenhauses. Der größte Teil des Geldes davon sei für Munition aufgewendet worden.
Hurst kündigte an, dass das Pentagon über das Weiße Haus einen Nachtragshaushalt beantragen werde, „sobald uns eine vollständige Einschätzung der Kosten des Konflikts vorliegt“. Dem Nachrichtenportal Politico zufolge hatte Hurst zuvor gesagt, dass die erste Woche des Iran-Krieges elf Milliarden Dollar an Kosten verursacht habe.
Hurst kündigte an, dass das Pentagon über das Weiße Haus einen Nachtragshaushalt beantragen werde, „sobald uns eine vollständige Einschätzung der Kosten des Konflikts vorliegt“. Dem Nachrichtenportal Politico zufolge hatte Hurst zuvor gesagt, dass die erste Woche des Iran-Krieges elf Milliarden Dollar an Kosten verursacht habe.