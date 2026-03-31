Trump: Holt euch das Öl in der Straße von Hormus

US-Präsident Donald Trump fordert Länder auf, Öl aus ​den USA zu kaufen oder es sich in der Straße von Hormus zu „holen“. Er schreibt auf Truth Social: „Ich habe einen Vorschlag für euch: Erstens, kauft bei den USA, wir haben reichlich, und zweitens, fasst endlich Mut, fahrt zur Straße und holt es euch einfach.“ Der Vorschlag gehe an alle Länder, die wegen der Blockade der Straße von Hormus kein Kerosin bekommen könnten. Dazu gehöre etwa Großbritannien, das sich geweigert habe, sich an der Entmachtung in Iran zu beteiligen. „Ihr müsst anfangen zu lernen, wie man für sich selbst kämpft. Die USA werden nicht mehr da sein, um euch zu helfen, genauso wie ihr nicht für uns da wart (...) Holt euch euer eigenes Öl!“, schreibt Trump.



Auch kritisiert er, Frankreich habe Flugzeuge mit Militärgütern für Israel nicht über französisches Hoheitsgebiet fliegen lassen. Trump erwähnt nicht, dass er Hilfe abgelehnt ​hat. So hatte er kurz nach Kriegsbeginn erklärt, Großbritannien erwäge zwar, zwei Flugzeugträger in den Nahen Osten zu schicken. Aber man brauche die Hilfe nicht mehr. „Wir brauchen keine Leute, die sich erst dann an Kriegen beteiligen, wenn wir sie bereits gewonnen haben!“, hatte Trump am 7. März erklärt. Andere Länder hatten angeforderte Hilfen abgelehnt und dies damit begründet, dass sie nicht von Trump vor Beginn des Krieges eingebunden gewesen ⁠worden seien und auch dessen Kriegsziele unklar seien.