Bericht: Trump prüft Militäreinsatz zur Uran-Bergung in Iran

Seit Tagen gibt es Berichte über eine mögliche Bodenoffensive der US-Armee in Iran. Nun schreibt das Wall Street Journal, dass Donald Trump einen Militäreinsatz zur Bergung von etwa 400 Kilogramm hochangereichertem Uran erwägt. Trump prüfe zurzeit, wie gefährlich dies für die dafür nötigen Bodentruppen wäre, zitierte die Zeitung US-Beamte. Eine Entscheidung habe der Präsident noch nicht getroffen. Trump stehe der Idee aber grundsätzlich offen gegenüber, da ein solcher Militäreinsatz dazu beitragen könnte, sein zentrales Ziel zu erreichen – nämlich Iran daran zu hindern, jemals eine Atomwaffe herzustellen. Ein solcher Militäreinsatz wäre eine komplexe und riskante Mission, die die US-Streitkräfte wahrscheinlich mehrere Tage oder länger in dem Land ausführen müssten.



Bevor Israel und die USA bereits im Juni vergangenen Jahres Luftangriffe auf Iran geflogen und dabei auch drei Atomanlagen bombardiert hatten, verfügte das Land nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) über mehr als 400 Kilogramm Uran mit einem Reinheitsgrad von 60 Prozent. Für den Bau von Atomwaffen sind mehr als 90 Prozent nötig. Nach Einschätzung von IAEA-Chef Rafael Grossi dürfte sich das hochangereicherte Uran hauptsächlich in unterirdischen Tunneln und Lagerstätten in den Atomanlagen Isfahan und Natans befinden, die beide von den USA und Israel im vergangenen Juni bombardiert worden waren.



Trump habe seine Berater dazu ermutigt, Iran dazu zu drängen, der Übergabe des Materials als Bedingung für ein Kriegsende zuzustimmen, zitierte das Wall Street Journal eine nicht genannte Quelle. Trump habe in Gesprächen mit Verbündeten deutlich gemacht, dass die Iraner das Uran nicht behalten könnten. Er habe auch darüber gesprochen, es mit Gewalt zu beschlagnahmen, sollte Iran nicht am Verhandlungstisch dazu einwilligen.



Am Sonntagabend (Ortszeit) habe Trump Reportern gesagt, Iran müsse den Forderungen der USA nachkommen, sonst „werden sie kein Land mehr haben“, berichtete das Wall Street Journal weiter. In Bezug auf das iranische Uran habe er erklärt: „Sie werden uns den nuklearen Staub geben.“