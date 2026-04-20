Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Israelischer Soldat beschädigt Jesus-Figur in Südlibanon, Netanjahu entschuldigt sich
Verkehr in Straße von Hormus steht praktisch still
Iran: Aktuell keine Verhandlungen mit den USA geplant
Wieder Zwischenfälle in Libanon trotz Waffenruhe
Bericht: Iran lehnt zweite Verhandlungsrunde mit USA ab
Bericht wirft israelischen Siedlern sexualisierte Gewalt vor
Ein Bericht internationaler Hilfsorganisationen wirft israelischen Siedlern und Besatzungssoldaten systematische sexualisierte Gewalt gegen Palästinenser vor. Bei einem Großteil vertriebener Familien im besetzten Westjordanland seien sexuelle Belästigung und Übergriffe mitursächlich für die Entscheidung zur Flucht gewesen, heißt es in der Untersuchung des West Bank Protection Consortium, die am Montag veröffentlicht wurde. Die Vorfälle seien Teil einer Diskriminierungsstrategie mit dem Ziel, die palästinensische Bevölkerung aus ihrem Land zu drängen.
Betroffene Frauen berichteten etwa von Vergewaltigungsdrohungen, Grapschen, obszönen Gesten und Exhibitionismus durch israelische Siedler. Männer und Jungen wurden den Angaben zufolge unter anderem dadurch gedemütigt, dass Siedler und israelische Militärs sie unter Zwang entkleideten und teils auf sie urinierten. Als kennzeichnend beschreiben die Autorinnen Eindringen in die Privatsphäre sowie Missachten kultureller Normen.
Die Strategie fuße auf „wiederholten Angriffen, Angst im eigenen Haus und Druck, der das Alltagsleben unmöglicht macht“, zitiert das Norwegian Refugee Council, das federführende Mitglied der fünf beteiligten Nichtregierungsorganisationen, Allegra Pacheco vom West Bank Protection Consortium. Es gehe den Aggressoren darum, Familien zu zerbrechen und palästinensischen Gemeinschaften keine Wahl als die Flucht zu lassen. Dies laufe auf eine „gewaltsame Vertreibung“ hinaus, die nach dem Völkerrecht verboten ist.
Das West Bank Protection Consortium (WBPC) besteht seit 2015 und ist ein Programm, das von der Generaldirektion Humanitäre Hilfe und Katastrophenschutz der EU (ECHO), elf EU-Mitgliedstaaten, dem Vereinigten Königreich und Kanada unterstützt wird.
Betroffene Frauen berichteten etwa von Vergewaltigungsdrohungen, Grapschen, obszönen Gesten und Exhibitionismus durch israelische Siedler. Männer und Jungen wurden den Angaben zufolge unter anderem dadurch gedemütigt, dass Siedler und israelische Militärs sie unter Zwang entkleideten und teils auf sie urinierten. Als kennzeichnend beschreiben die Autorinnen Eindringen in die Privatsphäre sowie Missachten kultureller Normen.
Die Strategie fuße auf „wiederholten Angriffen, Angst im eigenen Haus und Druck, der das Alltagsleben unmöglicht macht“, zitiert das Norwegian Refugee Council, das federführende Mitglied der fünf beteiligten Nichtregierungsorganisationen, Allegra Pacheco vom West Bank Protection Consortium. Es gehe den Aggressoren darum, Familien zu zerbrechen und palästinensischen Gemeinschaften keine Wahl als die Flucht zu lassen. Dies laufe auf eine „gewaltsame Vertreibung“ hinaus, die nach dem Völkerrecht verboten ist.
Das West Bank Protection Consortium (WBPC) besteht seit 2015 und ist ein Programm, das von der Generaldirektion Humanitäre Hilfe und Katastrophenschutz der EU (ECHO), elf EU-Mitgliedstaaten, dem Vereinigten Königreich und Kanada unterstützt wird.
Libanesische Regierung will allein mit Israel verhandeln – keine andere Partei
Libanon will künftige bilaterale Verhandlungen mit Israel ausschließlich über eine Delegation unter dem ehemaligen Botschafter in Washington, Simon Karam, führen. Keine andere Partei werde an dem Prozess beteiligt oder Libanon vertreten, sagte Präsident Joseph Aoun. „Die Entscheidung für Verhandlungen zielt darauf ab, die Feindseligkeiten zu beenden, die israelische Besetzung südlicher Gebiete zu beenden und die Armee bis zu den international anerkannten südlichen Grenzen zu stationieren.“
Libanons Staatspräsident Joseph Aoun. Markus Lenhardt/dpa
Der libanesische Präsident erklärte außerdem, US-Präsident Donald Trump habe jüngst in einem Telefonat Verständnis für die libanesischen Forderungen gezeigt und bei Israel interveniert, um eine Waffenruhe zu ermöglichen und Verhandlungen vorzubereiten.
Libanon hat sich zuletzt deutlich vom iranischen Einfluss distanziert und will einen dauerhaften Waffenstillstand unabhängig vom Krieg in Iran erzielen.
Israelischen Medienberichten zufolge soll die zweite Verhandlungsrunde zwischen Israel und Libanon in dieser Woche in Washington stattfinden. Es sind die ersten Gespräche der beiden Länder seit dem Inkrafttreten einer zehntägigen Feuerpause in der Nacht zum Freitag.
Die vergangenen sechs Wochen hat die Hisbollah-Miliz Krieg mit Israel geführt. Die libanesische Regierung und ihre Armee sind keine Konfliktpartei.
Libanon hat sich zuletzt deutlich vom iranischen Einfluss distanziert und will einen dauerhaften Waffenstillstand unabhängig vom Krieg in Iran erzielen.
Israelischen Medienberichten zufolge soll die zweite Verhandlungsrunde zwischen Israel und Libanon in dieser Woche in Washington stattfinden. Es sind die ersten Gespräche der beiden Länder seit dem Inkrafttreten einer zehntägigen Feuerpause in der Nacht zum Freitag.
Die vergangenen sechs Wochen hat die Hisbollah-Miliz Krieg mit Israel geführt. Die libanesische Regierung und ihre Armee sind keine Konfliktpartei.
Libanon: Israel sprengt nach Waffenruhe Häuser in 39 Dörfern
Israelische Streitkräfte haben nach Angaben eines libanesischen Politikers seit der Waffenruhe in der vergangenen Woche in 39 Dörfern im Südlibanon Zerstörungen unterschiedlichen Ausmaßes angerichtet. Ali Hassan Chalil, ein hochrangiger Berater von Parlamentspräsident Nabih Berri, sagte laut Nachrichtenagentur Reuters, die israelischen Truppen hätten zivile Wohnhäuser gesprengt. Dies sei ein Kriegsverbrechen. Das israelische Militär erklärt, es gehe gegen die Infrastruktur der Hisbollah im Süden vor.
Israelischer Soldat beschädigt Jesus-Figur in Südlibanon, Netanjahu entschuldigt sich
Die israelische Armee hat bestätigt, dass einer ihrer Soldaten in Südlibanon eine Jesus-Figur mit einem Hammer beschädigt hat. Man nehme den Vorfall äußerst ernst, teilte die Armee auf X mit. Das Verhalten des Soldaten sei „in keiner Weise mit den Werten vereinbar, die von Soldaten erwartet würden“.
Ein am Sonntag veröffentlichtes Foto zeigt einen Mann in israelischer Armeeuniform, der mit einem Hammer auf eine vom Kreuz gefallene Christus-Figur einschlägt. Gegen die Beteiligten würden angemessene Maßnahmen ergriffen, hieß es weiter. Zudem wolle man die Gemeinde bei der Wiederherstellung des Kruzifixes unterstützen. Rund jeder dritte Libanese ist Christ.
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu äußerte sich „fassungslos und traurig“ über den Vorfall.
Ein am Sonntag veröffentlichtes Foto zeigt einen Mann in israelischer Armeeuniform, der mit einem Hammer auf eine vom Kreuz gefallene Christus-Figur einschlägt. Gegen die Beteiligten würden angemessene Maßnahmen ergriffen, hieß es weiter. Zudem wolle man die Gemeinde bei der Wiederherstellung des Kruzifixes unterstützen. Rund jeder dritte Libanese ist Christ.
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu äußerte sich „fassungslos und traurig“ über den Vorfall.
„Ich verurteile diese Tat aufs Schärfste. Militärbehörden führen eine strafrechtliche Untersuchung der Angelegenheit aus und werden angemessen harte disziplinarische Maßnahmen gegen den Schuldigen ergreifen.“Israels Premierminister Benjamin Netanjahu auf X
„Wir bedauern den Vorfall und jeglichen Schmerz, den er Gläubigen in Libanon und weltweit zugefügt hat.“ Israel sei „der einzige Ort im Nahen Osten, der die Religionsfreiheit für alle garantiert“. Zuvor hatte sich bereits Israels Außenminister Gideon Saar bei allen Christen, deren Gefühle verletzt worden seien, entschuldigt.
Der Vorfall ereignete sich während einer von US-Präsident Donald Trump am Donnerstag verkündeten zehntägigen Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz. Netanjahu hatte erklärt, die israelische Armee solle in einer „verstärkten Sicherheitszone“ in Südlibanon verbleiben. Die Armee betonte, sie habe keine Absicht, zivile oder religiöse Infrastruktur zu beschädigen.
Der Vorfall ereignete sich während einer von US-Präsident Donald Trump am Donnerstag verkündeten zehntägigen Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz. Netanjahu hatte erklärt, die israelische Armee solle in einer „verstärkten Sicherheitszone“ in Südlibanon verbleiben. Die Armee betonte, sie habe keine Absicht, zivile oder religiöse Infrastruktur zu beschädigen.
Verkehr in Straße von Hormus steht praktisch still
Der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus steht fast vollständig still. In den vergangenen zwölf Stunden hat es lediglich drei Durchfahrten gegeben, wie Schifffahrtsdaten zeigen. Der mit britischen Sanktionen belegte Öltanker Nero habe den Golf verlassen und die Meerenge passiert. Dies geht aus Satellitenanalysen der Spezialfirma SynMax und Tracking-Daten der Plattform Kpler hervor. Zudem seien ein Chemikalientanker und ein Flüssiggastanker in den Golf eingefahren.
Iran: Aktuell keine Verhandlungen mit den USA geplant
Iran hat eigenen Angaben zufolge noch keine Entscheidung über weitere Verhandlungen mit den USA getroffen. „In dieser Hinsicht wurde keine Entscheidung getroffen“, sagte Außenamtssprecher Ismail Baghai bei einer Pressekonferenz in Teheran. Aktuell sei keine weitere Verhandlungsrunde geplant.
Baghai wies darauf hin, dass Pakistans Armeechef Asim Munir vor wenigen Tagen bei einem Besuch in Teheran einen neuen US-Vorschlag überbracht habe. „Dieser wird derzeit geprüft“, sagte der Sprecher. Das Nachbarland und die Atommacht Pakistan vermittelt zwischen Teheran und Washington. „Unter Berücksichtigung der Interessen Irans werden wir die notwendige Entscheidung darüber treffen, wie wir weiter vorgehen“, sagte Baghai.
Baghai wies darauf hin, dass Pakistans Armeechef Asim Munir vor wenigen Tagen bei einem Besuch in Teheran einen neuen US-Vorschlag überbracht habe. „Dieser wird derzeit geprüft“, sagte der Sprecher. Das Nachbarland und die Atommacht Pakistan vermittelt zwischen Teheran und Washington. „Unter Berücksichtigung der Interessen Irans werden wir die notwendige Entscheidung darüber treffen, wie wir weiter vorgehen“, sagte Baghai.
Ismail Baghai, Sprecher des iranischen Außenministeriums. Shadati/XinHua/dpa
Kurz vor dem Auslaufen der Feuerpause im Iran-Krieg am Mittwoch hatte US-Präsident Donald Trump seine Bereitschaft zu neuen Verhandlungen angekündigt. Seine Vertreter werden am Montagabend in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad eintreffen. Die iranische Führung lehnt unterdessen laut einem Bericht der Staatsagentur Irna ein weiteres Treffen mit US-Vertretern ab.
Außenhandel Deutschlands mit Iran geht zurück
Der Außenhandel mit Iran ist im vergangenen Jahr weiter zurückgegangen. Die Exporte sanken vom Vorjahr um ein knappes Viertel auf 961,6 Millionen Euro, berichtet das Statistische Bundesamt. Ausgeführt wurden vor allem Maschinen, pharmazeutische und chemische Erzeugnisse.
Umgekehrt kamen aus Iran Importe im Wert von 234,5 Millionen Euro, eine leichte Steigerung um 1,7 Prozent zum Vorjahr. Fast zwei Drittel der Einfuhren waren Nahrungsmittel mit Pistazien an der Spitze. Darauf folgten pharmazeutische Erzeugnisse und Textilien wie etwa Teppiche.
Damit liegt Iran auf der Liste der wichtigsten Handelspartner auf Rang 72. Vor dem Inkrafttreten umfassender US-Sanktionen im Jahr 2018 war es noch der 51. Platz gewesen. Im Vergleich zum Jahr 2018 sind die Exporte um 64,3 Prozent und die Importe um 46,8 Prozent zurückgegangen. Im Vorfeld des aktuellen Konflikts sind die Exporte noch einmal deutlich weniger geworden.
Umgekehrt kamen aus Iran Importe im Wert von 234,5 Millionen Euro, eine leichte Steigerung um 1,7 Prozent zum Vorjahr. Fast zwei Drittel der Einfuhren waren Nahrungsmittel mit Pistazien an der Spitze. Darauf folgten pharmazeutische Erzeugnisse und Textilien wie etwa Teppiche.
Damit liegt Iran auf der Liste der wichtigsten Handelspartner auf Rang 72. Vor dem Inkrafttreten umfassender US-Sanktionen im Jahr 2018 war es noch der 51. Platz gewesen. Im Vergleich zum Jahr 2018 sind die Exporte um 64,3 Prozent und die Importe um 46,8 Prozent zurückgegangen. Im Vorfeld des aktuellen Konflikts sind die Exporte noch einmal deutlich weniger geworden.
Wieder Zwischenfälle in Libanon trotz Waffenruhe
Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge trotz der Waffenruhe in Libanon in der Nacht eine Raketenabschussrampe im Süden des Nachbarlandes angegriffen. Diese sei feuerbereit und eine „direkte Bedrohung für die Ortschaften in Nordisrael“ und für Soldaten gewesen, teilte das israelische Militär mit.
Die Armee werde sich weiterhin gegen Gefahren verteidigen und Sicherheit für israelische Zivilisten und Soldaten gewährleisten, hieß es in einer Erklärung.
Laut der vom US-Außenministerium veröffentlichten Waffenruhe-Vereinbarung zwischen Israel und Libanon darf Israel alle notwendigen Maßnahmen zur Selbstverteidigung gegen geplante, unmittelbar bevorstehende oder andauernde Angriffe ergreifen. Die Feuerpause war in der Nacht zum Freitag nach mehr als sechs Wochen Krieg zwischen Israel und der proiranischen Hisbollah-Miliz in Libanon in Kraft getreten.
Israelische Soldaten sind weiterhin in Südlibanon stationiert. Das Land spricht von einer sogenannten „Sicherheitszone“, um Nordisrael vor Angriffen der Hisbollah zu schützen. Die Raketenabschussrampe habe sich weiter nördlich davon befunden. Vertriebene Libanesen können derzeit nicht in die Gegend zurückkehren.
Die Hisbollah verkündete, gepanzerte Fahrzeuge der israelischen Armee seien in der Nacht von Sprengsätzen getroffen worden, die die von Iran unterstützte Miliz zu einem früheren Zeitpunkt in der Gegend platziert habe. Israels Armee erklärte auf Anfrage, sie gehe dem nach.
Die Armee werde sich weiterhin gegen Gefahren verteidigen und Sicherheit für israelische Zivilisten und Soldaten gewährleisten, hieß es in einer Erklärung.
Laut der vom US-Außenministerium veröffentlichten Waffenruhe-Vereinbarung zwischen Israel und Libanon darf Israel alle notwendigen Maßnahmen zur Selbstverteidigung gegen geplante, unmittelbar bevorstehende oder andauernde Angriffe ergreifen. Die Feuerpause war in der Nacht zum Freitag nach mehr als sechs Wochen Krieg zwischen Israel und der proiranischen Hisbollah-Miliz in Libanon in Kraft getreten.
Israelische Soldaten sind weiterhin in Südlibanon stationiert. Das Land spricht von einer sogenannten „Sicherheitszone“, um Nordisrael vor Angriffen der Hisbollah zu schützen. Die Raketenabschussrampe habe sich weiter nördlich davon befunden. Vertriebene Libanesen können derzeit nicht in die Gegend zurückkehren.
Die Hisbollah verkündete, gepanzerte Fahrzeuge der israelischen Armee seien in der Nacht von Sprengsätzen getroffen worden, die die von Iran unterstützte Miliz zu einem früheren Zeitpunkt in der Gegend platziert habe. Israels Armee erklärte auf Anfrage, sie gehe dem nach.
Israelische Soldaten fahren an einem zerstörten Haus in Südlibanon vorbei. Foto: Ariel Schalit/AP/dpa
Größter Preisanstieg bei Öl in der Geschichte
Der Iran-Krieg und die Schließung der Straße von Hormus haben den Ölmarkt massiv beeinflusst. In ihrem am Montagmorgen veröffentlichten Ölreport schreibt die in Paris ansässige Internationale Energieagentur (IEA), dass es noch nie in der Geschichte so große Versorgungsengpässe gegeben hat. Das weltweite Ölangebot brach im März um 10,1 Millionen Barrel auf 97 Millionen Barrel pro Tag ein. Die Produktion in den Opec-Staaten sank im Monatsvergleich um 9,4 Millionen Barrel. Deshalb wurde auf Ölreserven zurückgegriffen, die im März global um 85 Millionen Barrel sanken.
All das merkten die Verbraucher vor allem durch einen massiven Anstieg der Preise. „Die Ölpreise verzeichneten im März nach dem schwersten Ölangebotsschock der Geschichte ihren größten monatlichen Anstieg aller Zeiten“, heißt es in dem IEA-Bericht. Die Rohölpreise pro Barrel hätten sich im Vergleich zum Vorkriegsniveau mehr als verdoppelt.
Es wird mit einem längerfristigen Rückgang der Ölnachfrage gerechnet. Die IEA-Prognosen gehen von einer Reduktion um 1,5 Millionen Barrel pro Tag im zweiten Quartal 2026 aus – das wäre die stärkste seit Beginn der Covid-19-Pandemie und dem damit einhergehenden Einbruch des Kraftstoffverbrauchs. Bisher sind die größten Einbrüche im Ölverbrauch im Nahen Osten und im asiatisch-pazifischen Raum zu verzeichnen. Der Nachfrageeinbruch wird sich jedoch aufgrund anhaltender Knappheit und höherer Preise weiter ausbreiten, prognostiziert die IEA.
All das merkten die Verbraucher vor allem durch einen massiven Anstieg der Preise. „Die Ölpreise verzeichneten im März nach dem schwersten Ölangebotsschock der Geschichte ihren größten monatlichen Anstieg aller Zeiten“, heißt es in dem IEA-Bericht. Die Rohölpreise pro Barrel hätten sich im Vergleich zum Vorkriegsniveau mehr als verdoppelt.
Es wird mit einem längerfristigen Rückgang der Ölnachfrage gerechnet. Die IEA-Prognosen gehen von einer Reduktion um 1,5 Millionen Barrel pro Tag im zweiten Quartal 2026 aus – das wäre die stärkste seit Beginn der Covid-19-Pandemie und dem damit einhergehenden Einbruch des Kraftstoffverbrauchs. Bisher sind die größten Einbrüche im Ölverbrauch im Nahen Osten und im asiatisch-pazifischen Raum zu verzeichnen. Der Nachfrageeinbruch wird sich jedoch aufgrund anhaltender Knappheit und höherer Preise weiter ausbreiten, prognostiziert die IEA.
Ölpreise ziehen kräftig an
Die erneute Schließung der Straße von Hormus treibt die Ölpreise am Montag um mehr als sieben Prozent in die Höhe. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent verteuert sich um 7,26 Prozent auf 96,94 Dollar. Der Preis für US-Leichtöl WTI steigt um 7,24 Prozent auf 89,92 Dollar. Die USA und Iran werfen sich gegenseitig vor, durch Angriffe auf Schiffe gegen eine Waffenruhe verstoßen zu haben. Am Freitag waren die Ölpreise noch um mehr als neun Prozent gefallen.
Bericht: Iran lehnt zweite Verhandlungsrunde mit USA ab
Die iranische Führung lehnt laut einem Bericht der Staatsagentur Irna ein zweites Treffen mit US-Vertretern ab. Zur Begründung hieß es am Sonntagabend, übertriebene Forderungen der USA, deren ständige Kurswechsel und die fortgesetzte Seeblockade iranischer Häfen böten "keine aussichtsreiche Perspektive für seriöse Verhandlungen". Außerdem seien die Berichte über eine zweite Verhandlungsrunde in Pakistan kommende Woche Teil einer amerikanischen Medienkampagne, um mit Schuldzuweisungen noch mehr Druck auf Teheran auszuüben.
Präsident Massud Peseschkian warf den USA Vertragsbruch vor. "Die fortgesetzten provokanten und illegalen Handlungen der USA" im Rahmen der Seeblockade gegen Iran stellten einen klaren Verstoß gegen die Waffenruhe dar, sagte Peseschkian laut seiner Homepage in einem Telefonat mit dem pakistanischen Premierminister Shehbaz Sharif. Solche Maßnahmen sowie die Drohungen von US-Präsident Donald Trump vertieften das Misstrauen. Man sei entschlossen, das Land gegen "erneutes Abenteurertum" der USA und Israels konsequent zu verteidigen.
Auch die iranische Nachrichtenagentur Tasnim hatte unter Berufung auf eine informierte Quelle gemeldet, solange die US-Marine weiter an ihrer Seeblockade vor der Straße von Hormus festhalte, werde es keine Verhandlungen geben. In den vergangenen Tagen seien jedoch unter Vermittlung des Nachbarlands Pakistan Nachrichten ausgetauscht worden.
US-Militär hat iranischen Frachter geentert
Das US-Militär hat Präsident Donald Trump zufolge die Kontrolle über ein iranisches Schiff übernommen, das die Blockade der iranischen Häfen brechen wollte. Man habe den Frachter Touska im Golf von Oman zum Anhalten aufgefordert. Nachdem dieser Aufforderung nicht gefolgt wurde, habe man das Schiff gestoppt, indem das US-Kriegsschiff USS Spruance ein Loch in den Maschinenraum des Frachters geschossen habe, schreibt Trump auf seinem Kurznachrichtendienst Truth Social.
Wie das US-Regionalkommando Centcom mitteilte, war das Schiff auf dem Weg in die iranische Küstenstadt Bandar Abbas in der Straße von Hormus. Die USS Spruance habe die Besatzung aufgefordert, den Maschinenraum zu räumen, und setzte dann mit mehreren Schüssen den Schiffsantrieb außer Gefecht, wie Centcom weiter mitteilte.
Trumps Post zufolge ist der Frachter etwa 270 Meter lang. Er stehe wegen illegaler Aktivitäten auf der Sanktionsliste der USA. Aktuell werde geprüft, was sich an Bord befinde.
Iran wirft den USA die Verletzung der Waffenruhe durch den Beschuss eines iranischen Handelsschiffes im Golf von Oman vor. Das oberste gemeinsame Militärkommando kündigt Vergeltung für die "Piraterie" an, wie staatliche Medien berichten. Das Schiff sei auf dem Weg von China nach Iran gewesen. Nach dem US-Angriff hätten iranische Streitkräfte einige amerikanische Kriegsschiffe mit Drohnen attackiert.
Wie das US-Regionalkommando Centcom mitteilte, war das Schiff auf dem Weg in die iranische Küstenstadt Bandar Abbas in der Straße von Hormus. Die USS Spruance habe die Besatzung aufgefordert, den Maschinenraum zu räumen, und setzte dann mit mehreren Schüssen den Schiffsantrieb außer Gefecht, wie Centcom weiter mitteilte.
Trumps Post zufolge ist der Frachter etwa 270 Meter lang. Er stehe wegen illegaler Aktivitäten auf der Sanktionsliste der USA. Aktuell werde geprüft, was sich an Bord befinde.
Iran wirft den USA die Verletzung der Waffenruhe durch den Beschuss eines iranischen Handelsschiffes im Golf von Oman vor. Das oberste gemeinsame Militärkommando kündigt Vergeltung für die "Piraterie" an, wie staatliche Medien berichten. Das Schiff sei auf dem Weg von China nach Iran gewesen. Nach dem US-Angriff hätten iranische Streitkräfte einige amerikanische Kriegsschiffe mit Drohnen attackiert.
Israel veröffentlicht Karte besetzter Gebiete in Libanon
Die israelische Armee veröffentlicht erstmals eine Karte ihrer neuen Stationierungslinie in Libanon. Innerhalb dieses Gebiets kontrolliert das Militär demnach Dutzende größtenteils verlassene Dörfer. Die Linie reicht fünf bis zehn Kilometer tief in libanesisches Gebiet hinein, wo Israel eine Pufferzone zum Schutz von Ortschaften in Nordisrael einrichten will. Fünf Divisionen und die Marine seien im Einsatz, um Einrichtungen der Hisbollah-Miliz zu zerstören, teilt das Militär mit. Stellungnahmen der libanesischen Regierung oder der vom Iran unterstützten Hisbollah liegen zunächst nicht vor. In Libanon war vor wenigen Tagen eine von den USA vermittelte Feuerpause in Kraft getreten.
Israel Defense Forces on Twitter / X
⭕️ REVEALED: The Forward Defense Line and the area in which IDF soldiers are operating, following the ceasefire agreement.5 divisions are operating simultaneously south of the Forward Defense Line in southern Lebanon in order to dismantle Hezbollah terror infrastructure sites… pic.twitter.com/eibA2pgDHe— Israel Defense Forces (@IDF) April 19, 2026
x.com
US-Delegation um J. D. Vance reist für Verhandlungen nach Islamabad
Im Konflikt mit Iran reist wieder eine Delegation aus Washington für Verhandlungen in die pakistanische Hauptstadt Islamabad. Das Weiße Haus teilt mit, dass unter anderem US-Vizepräsident J. D. Vance sowie Steve Witkoff und Jared Kushner nach Pakistan fliegen werden. Seine Vertreter würden am Montagabend dort sein, schrieb US-Präsident Donald Trump auf der Plattform Truth Social ohne Angaben zur Zeitzone zu machen.
Die USA böten eine sehr faire und vernünftige Vereinbarung an, so der US-Präsident. Sollte Iran diese nicht annehmen, würden die USA jedes einzelne Kraftwerk und jede einzelne Brücke in dem Land zerstören, erklärt Trump. Auch die erste Runde der Verhandlungen hatte in Islamabad stattgefunden, die Gespräche hatten ohne konkrete Ergebnisse geendet.
Wie sich Islamabad auf die Verhandlungen vorbereitet und welche eigenen Interessen Pakistans Führung verfolgt, hat SZ-Politikredakteur Tobias Matern aufgeschrieben:
Die USA böten eine sehr faire und vernünftige Vereinbarung an, so der US-Präsident. Sollte Iran diese nicht annehmen, würden die USA jedes einzelne Kraftwerk und jede einzelne Brücke in dem Land zerstören, erklärt Trump. Auch die erste Runde der Verhandlungen hatte in Islamabad stattgefunden, die Gespräche hatten ohne konkrete Ergebnisse geendet.
Wie sich Islamabad auf die Verhandlungen vorbereitet und welche eigenen Interessen Pakistans Führung verfolgt, hat SZ-Politikredakteur Tobias Matern aufgeschrieben:
Proteste in Nordisrael gegen Waffenruhe in Libanon
„Das ist kein vollständiger Sieg – das ist eine Abkehr von den Bewohnern des Nordens!“ So schreibt Avichai Stern, Bürgermeister von Kiriat Schmona, in einer Mitteilung über die Waffenruhe. Die Stadt ist die größte im Norden Israels, sie liegt an der Grenze zu Libanon. Und ihre Bewohner befürworten die zehntägige Waffenruhe im Konflikt mit der libanesischen Hisbollah-Miliz offenbar nicht. Aus Protest dagegen sind sie in den Streik getreten. Die Stadtverwaltung und das Bildungssystem in Kiriat Schmona blieben heute geschlossen, berichtete der israelische Sender Kan. Auch in Jerusalem waren Proteste von Repräsentanten der Stadt geplant.
Wie andere Einwohner des israelischen Nordens fordern auch Vertreter von Kiriat Schmona eine vollständige Entwaffnung der Hisbollah und besseren Raketenschutz in dem Grenzort. Dies gelte besonders für Schulen und Kindergärten. Die Stadt war während des jüngsten Kriegs immer wieder von der Hisbollah beschossen worden. Bürgermeister Stern sprach von einer „gefährlichen Waffenruhe“, auf Kosten der Sicherheit der Einwohner des israelischen Nordens. Seit Beginn des Gaza-Kriegs vor zweieinhalb Jahren, in den auch die Hisbollah eingestiegen war, haben viele der rund 24 000 Einwohner Kiriat Schmona verlassen.
Wie andere Einwohner des israelischen Nordens fordern auch Vertreter von Kiriat Schmona eine vollständige Entwaffnung der Hisbollah und besseren Raketenschutz in dem Grenzort. Dies gelte besonders für Schulen und Kindergärten. Die Stadt war während des jüngsten Kriegs immer wieder von der Hisbollah beschossen worden. Bürgermeister Stern sprach von einer „gefährlichen Waffenruhe“, auf Kosten der Sicherheit der Einwohner des israelischen Nordens. Seit Beginn des Gaza-Kriegs vor zweieinhalb Jahren, in den auch die Hisbollah eingestiegen war, haben viele der rund 24 000 Einwohner Kiriat Schmona verlassen.