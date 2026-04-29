Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Trump hält mit markigen Worten an Seeblockade iranischer Häfen fest
UN-Hochkommissar: Irans Regime ließ mindestens 21 Menschen hinrichten
Trump kritisiert Merz wegen seiner Haltung zu Iran – Kanzler bleibt bei seiner Haltung
Trump droht Iran: „No more Mr. nice guy"
Sanktionen gegen Banken: USA wollen Iran den Geldhahn zudrehen
Pentagon: Iran-Krieg kostete bislang 25 Milliarden Dollar
Der Iran-Krieg hat die Vereinigten Staaten nach Angaben eines hochrangigen Pentagon-Mitarbeiters bislang circa 25 Milliarden US-Dollar, also knapp 21,4 Milliarden Euro, gekostet. Dies seien schätzungsweise alle Ausgaben, die seit Beginn der „Operation Epic Fury“ (auf Deutsch etwa: „Operation Epische Wut“) angefallen seien, sagte Jules W. Hurst III bei einer Anhörung des Repräsentantenhauses. Der größte Teil des Geldes davon sei für Munition aufgewendet worden.
Hurst kündigte an, dass das Pentagon über das Weiße Haus einen Nachtragshaushalt beantragen werde, „sobald uns eine vollständige Einschätzung der Kosten des Konflikts vorliegt“. Dem Nachrichtenportal Politico zufolge hatte Hurst zuvor gesagt, dass die erste Woche des Iran-Krieges elf Milliarden Dollar an Kosten verursacht habe.
Hurst kündigte an, dass das Pentagon über das Weiße Haus einen Nachtragshaushalt beantragen werde, „sobald uns eine vollständige Einschätzung der Kosten des Konflikts vorliegt“. Dem Nachrichtenportal Politico zufolge hatte Hurst zuvor gesagt, dass die erste Woche des Iran-Krieges elf Milliarden Dollar an Kosten verursacht habe.
Wegen Kritik am Krieg: Hegseth wirft Demokraten Schwäche vor
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth verteidigt den Krieg mit Iran vor dem Kongress mit scharfen Worten. Er weist die Darstellung zurück, die US-Truppen steckten in dem unpopulären Konflikt in einer ausweglosen Situation fest. "Sie nennen es einen Sumpf und liefern unseren Feinden damit Propagandamaterial? Schämen Sie sich für diese Aussage", sagte Hegseth vor dem Streitkräfteausschuss des Repräsentantenhauses mit Blick auf die Demokraten. Deren Abgeordneten wirft er vor, mit ihrer Kritik "rücksichtslos, schwach und defätistisch" zu agieren.
Hegseth bei seiner Anhörung. Getty Images via AFP
Trump hält mit markigen Worten an Seeblockade iranischer Häfen fest
US-Präsident Donald Trump hat unterstrichen, dass er an der Seeblockade iranischer Häfen festhalten will – und zwar bis er mit Teheran eine Einigung über das Atomprogramm des Landes erzielt habe.
"Die Blockade ist etwas wirksamer als Bombenangriffe. Sie ersticken wie ein gestopftes Schwein. Und es wird noch schlimmer für sie werden. Sie dürfen keine Atomwaffen besitzen“, sagte Trump Axios zufolge in einem Telefoninterview.
Trump erklärte, er habe einen jüngsten Vorschlag Irans zur Wiederöffnung der Straße von Hormus abgelehnt, da dies die Gespräche über die Atomfrage auf einen späteren Zeitpunkt verschoben hätte.
"Die Blockade ist etwas wirksamer als Bombenangriffe. Sie ersticken wie ein gestopftes Schwein. Und es wird noch schlimmer für sie werden. Sie dürfen keine Atomwaffen besitzen“, sagte Trump Axios zufolge in einem Telefoninterview.
Trump erklärte, er habe einen jüngsten Vorschlag Irans zur Wiederöffnung der Straße von Hormus abgelehnt, da dies die Gespräche über die Atomfrage auf einen späteren Zeitpunkt verschoben hätte.
USA: Irans Ölproduktion droht Drosselung
Wegen der fortgesetzten Blockade iranischer Häfen sieht die US-Regierung Teheran vor großen Problemen. US-Präsident Donald Trump erklärte am Dienstag, Iran befinde sich in einem „Zustand des Zusammenbruchs“. Sein Finanzminister Scott Bessent sagte später, die „Kampagne des maximalen Drucks“ aus Washington habe die Inflation in Iran beschleunigt und das Land habe kaum noch Öllagerkapazitäten. Es werde bald gezwungen sein, die Produktion zu drosseln, so Bessent. Die USA hatten signalisiert, dass sie an einer Seeblockade iranischer Häfen festhalten wollen, um Teherans Ölexporte zu drosseln und das Land zurück an den Verhandlungstisch zu zwingen.
Es ist unklar, über wie viel Lagerkapazität und Zeit Iran noch verfügt, bevor Förderquellen geschlossen werden müssten - dies könnte dauerhaften Schaden für die Produktion anrichten. Das Analyseunternehmen Kpler schätzt den verbleibenden Zeitraum auf 12 bis 22 Tage.
Die Blockade steht im Zentrum der festgefahrenen Lage zwischen den USA und Iran. Teheran besteht darauf, Verhandlungen weder wieder aufzunehmen noch die Straße von Hormus wieder zu öffnen, solange die maritimen Beschränkungen bestehen bleiben. Trump hat erklärt, er werde die Operation erst beenden, wenn Iran einem Friedensabkommen zustimmt, das den Krieg beendet, in dem derzeit eine Waffenruhe herrscht.
Es ist unklar, über wie viel Lagerkapazität und Zeit Iran noch verfügt, bevor Förderquellen geschlossen werden müssten - dies könnte dauerhaften Schaden für die Produktion anrichten. Das Analyseunternehmen Kpler schätzt den verbleibenden Zeitraum auf 12 bis 22 Tage.
Die Blockade steht im Zentrum der festgefahrenen Lage zwischen den USA und Iran. Teheran besteht darauf, Verhandlungen weder wieder aufzunehmen noch die Straße von Hormus wieder zu öffnen, solange die maritimen Beschränkungen bestehen bleiben. Trump hat erklärt, er werde die Operation erst beenden, wenn Iran einem Friedensabkommen zustimmt, das den Krieg beendet, in dem derzeit eine Waffenruhe herrscht.
UN-Hochkommissar: Irans Regime ließ mindestens 21 Menschen hinrichten
Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, hat die anhaltende staatliche Niederschlagung der Opposition in Iran verurteilt. Seit Beginn des Angriffs der USA und Israels auf Iran Ende Februar habe das Regime mindestens 21 Menschen hingerichtet, erklärte Türk am Mittwoch in Genf. Die Machthaber hätten zudem mehr als 4000 Menschen verhaften lassen. Ihnen seien Delikte im Kontext der nationalen Sicherheit zur Last gelegt worden.
Die Unterdrückung treffe die Menschen nach den verheerenden Angriffen der USA und Israels besonders hart. Dutzende Gefangene würden an unbekannten Orten festgehalten, die Behörden hätten keine Angaben über das Schicksal der Betroffenen gemacht. Die Haftbedingungen in Iran sind laut dem Menschenrechtskommissar katastrophal. Demnach herrscht eine extreme Überbelegung sowie akuter Mangel an Nahrungsmitteln, Wasser und Medikamenten. Türk erinnerte an die Friedensnobelpreisträgerin und Menschenrechtlerin Narges Mohammadi. Sie befindet sich den Angaben nach weiterhin unter lebensbedrohlichen Bedingungen in Haft.
Das Regime setze zudem die massenhafte Beschlagnahmung von Vermögenswerten als Instrument der Unterdrückung und Bestrafung ein, hieß es. Die Behörden hätten Vermögenswerte von rund 675 Bürgern beschlagnahmt und die Betroffenen als Verräter des Vaterlandes gebrandmarkt.
Die Unterdrückung treffe die Menschen nach den verheerenden Angriffen der USA und Israels besonders hart. Dutzende Gefangene würden an unbekannten Orten festgehalten, die Behörden hätten keine Angaben über das Schicksal der Betroffenen gemacht. Die Haftbedingungen in Iran sind laut dem Menschenrechtskommissar katastrophal. Demnach herrscht eine extreme Überbelegung sowie akuter Mangel an Nahrungsmitteln, Wasser und Medikamenten. Türk erinnerte an die Friedensnobelpreisträgerin und Menschenrechtlerin Narges Mohammadi. Sie befindet sich den Angaben nach weiterhin unter lebensbedrohlichen Bedingungen in Haft.
Das Regime setze zudem die massenhafte Beschlagnahmung von Vermögenswerten als Instrument der Unterdrückung und Bestrafung ein, hieß es. Die Behörden hätten Vermögenswerte von rund 675 Bürgern beschlagnahmt und die Betroffenen als Verräter des Vaterlandes gebrandmarkt.
Seit 2022 ist Volker Türk der Hohe Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte. . REUTERS/Raquel Cunha
Es finden wieder kommerzielle Flüge in Iran statt
Der internationale Flughafen in Teheran hat am vergangenen Samstag nach fast zwei Monaten wieder eingeschränkt seinen Betrieb aufgenommen. Die staatliche Nachrichtenagentur Irna und der Staatssender Irib bestätigten den Abflug der ersten Maschinen vom Imam-Khomeini-Flughafen nach Istanbul (Türkei), Maskat (Oman) und Medina (Saudi-Arabien). Laut der Flugverfolgungsplattform Flightradar24 werden inzwischen auch Dubai, Thailand und China angeflogen. Bisher wird eine Vielzahl der Flüge von der iranischen Airline Mahan Air durchgeführt.
Zuvor war der iranische Luftraum für den zivilen internationalen Verkehr faktisch gesperrt, nachdem am 28. Februar der Krieg zwischen USA, Israel und Iran ausgebrochen war. Westliche Fluggesellschaften umflogen die Region seitdem weiträumig. Die Wiedereröffnung folgt nun auf eine Waffenruhe zwischen den USA und Iran, die Anfang April unter Vermittlung Pakistans vereinbart wurde.
Trotz der Öffnung meiden europäische Fluggesellschaften wie die Lufthansa den iranischen Luftraum weiterhin. Als Gründe werden die instabile Lage im Nahen Osten und eine erhöhte Gefährdung der zivilen Luftfahrt angegeben.
Zuvor war der iranische Luftraum für den zivilen internationalen Verkehr faktisch gesperrt, nachdem am 28. Februar der Krieg zwischen USA, Israel und Iran ausgebrochen war. Westliche Fluggesellschaften umflogen die Region seitdem weiträumig. Die Wiedereröffnung folgt nun auf eine Waffenruhe zwischen den USA und Iran, die Anfang April unter Vermittlung Pakistans vereinbart wurde.
Trotz der Öffnung meiden europäische Fluggesellschaften wie die Lufthansa den iranischen Luftraum weiterhin. Als Gründe werden die instabile Lage im Nahen Osten und eine erhöhte Gefährdung der zivilen Luftfahrt angegeben.
Seit Samstag läuft der Flugbetrieb am Teheraner Flughafen wieder an. In der Abflughalle warten Passagiere auf den Check-In. Majid Asgaripour/WANA/Reuters
Trump kritisiert Merz wegen seiner Haltung zu Iran – Kanzler bleibt bei seiner Haltung
US-Präsident Donald Trump hat Bundeskanzler Friedrich Merz mit Blick auf Iran und dessen Atomprogramm kritisiert. "Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hält es für in Ordnung, wenn Iran eine Atomwaffe besitzt. Er hat keine Ahnung, wovon er spricht!", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Denn hätte Iran eine Atomwaffe, dann wäre die ganze Welt in der Gewalt des Landes, so der US-Präsident. "Ich tue gerade etwas in Bezug auf Iran, was andere Nationen oder Präsidenten schon längst hätten tun sollen", schrieb Trump. "Kein Wunder, dass es Deutschland so schlecht geht, sowohl wirtschaftlich als auch in anderer Hinsicht!"
Donald J. Trump (@realDonaldTrump)
The Chancellor of Germany, Friedrich Merz, thinks it’s OK for Iran to have a Nuclear Weapon. He doesn’t know what he’s talking about! If Iran had a Nuclear Weapon, the whole World would be held hostage. I am doing something with Iran, right now, that other Nations, or Presidents, should have done long ago. No wonder Germany is doing so poorly, both Economically, and otherwise! President DONALD J. TRUMP
truthsocial.com
Es war zunächst unklar, auf welche angeblichen Aussagen von Merz sich Trump bezog. Merz hatte allerdings am Montag das Vorgehen von Trump im Iran-Konflikt scharf kritisiert. So hätten die USA offensichtlich keine Strategie und der Krieg sei unüberlegt gewesen. Er habe Trump seine Skepsis auch direkt mitgeteilt. Zudem hatte Merz verstärkte europäische Gesprächsversuche mit Iran angekündigt.
Nach Trumps Post sagte Merz, er habe auch seiner Sicht immer noch eine gute Beziehung zu Trump. „Wir sind nach wie vor in guten Gesprächen miteinander.“ Merz, der nicht direkt auf diese Äußerungen Trumps angesprochen wurde, erläuterte nochmals seine Haltung. Er habe „von Anfang an Zweifel gehabt an dem, was mit dem Iran-Krieg dort begonnen wurde“. Dies habe er zum Ausdruck gebracht. „Wir leiden erheblich in Deutschland und in Europa unter den Folgen etwa der Schließung der Straße von Hormus“, sagte Merz. Dies habe unmittelbare Auswirkungen auf die Energieversorgung und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. „Und insofern dränge ich darauf, dass dieser Konflikt beigelegt wird.“
Nach Trumps Post sagte Merz, er habe auch seiner Sicht immer noch eine gute Beziehung zu Trump. „Wir sind nach wie vor in guten Gesprächen miteinander.“ Merz, der nicht direkt auf diese Äußerungen Trumps angesprochen wurde, erläuterte nochmals seine Haltung. Er habe „von Anfang an Zweifel gehabt an dem, was mit dem Iran-Krieg dort begonnen wurde“. Dies habe er zum Ausdruck gebracht. „Wir leiden erheblich in Deutschland und in Europa unter den Folgen etwa der Schließung der Straße von Hormus“, sagte Merz. Dies habe unmittelbare Auswirkungen auf die Energieversorgung und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. „Und insofern dränge ich darauf, dass dieser Konflikt beigelegt wird.“
EU-Kommission erlaubt höhere Strompreis-Hilfe für Industrie und Landwirte
Angesichts der durch den Iran-Krieg ausgelösten Energiekrise lockert die EU ihre strengen Regeln für staatliche Beihilfe für begrenzte Zeit und ermöglicht Mitgliedstaaten so Hilfsmaßnahmen für die energieintensive Industrie, Landwirtschaft und den Verkehrsbereich.
Die EU-Länder könnten der energieintensiven Industrie vorübergehend höhere Vergünstigungen beim Strompreis geben und unter anderem Landwirte bei den gestiegenen Kosten für Düngemittel und Kraftstoff entlasten. Der neue Beihilferahmen gilt bis Ende Dezember. Mitgliedstaaten müssen die Brüsseler Behörde wie üblich über geplante Maßnahmen informieren.
Laut EU-Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera ist die Umstellung auf eine saubere Wirtschaft weiter nötig. „Die Energiewende bleibt die wirksamste Strategie für Europas Autonomie, Wachstum und Resilienz. Die jüngsten Energiepreisanstiege erfordern jedoch ein sofortiges Handeln.“
Konkret können die Mitgliedstaaten den Strompreis für energieintensive Unternehmen nun bis zu einer Höhe von 70 Prozent statt bislang 50 Prozent subventionieren. Brüssel hatte im vergangenen Sommer einen neuen Beihilferahmen präsentiert und damit den Weg dafür freigemacht, dass unter bestimmten Voraussetzungen direkte staatliche Subventionen fließen können, um Strompreise für energieintensive Unternehmen zu senken.
Die Bundesregierung will auf dieser Grundlage die deutsche Industrie mit einem vergünstigten Strompreis unterstützen. Schon Mitte April genehmigte die EU-Kommission die Maßnahme im Umfang von 3,8 Milliarden Euro. Das Instrument sieht vor, den Preis für die Hälfte des jährlichen Stromverbrauchs auf fünf Cent pro Kilowattstunde zu begrenzen. Gedacht ist die Unterstützung laut Wirtschaftsministerium für rund 9.500 Unternehmen aus besonders energiehungrigen Branchen wie Chemie, Gummi- und Kunststoffwaren, Glas, Zement oder Halbleiterfertigung. Die Wirtschaft klagt seit Langem über im internationalen Vergleich hohe Energiekosten.
Die EU-Länder könnten der energieintensiven Industrie vorübergehend höhere Vergünstigungen beim Strompreis geben und unter anderem Landwirte bei den gestiegenen Kosten für Düngemittel und Kraftstoff entlasten. Der neue Beihilferahmen gilt bis Ende Dezember. Mitgliedstaaten müssen die Brüsseler Behörde wie üblich über geplante Maßnahmen informieren.
Laut EU-Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera ist die Umstellung auf eine saubere Wirtschaft weiter nötig. „Die Energiewende bleibt die wirksamste Strategie für Europas Autonomie, Wachstum und Resilienz. Die jüngsten Energiepreisanstiege erfordern jedoch ein sofortiges Handeln.“
Konkret können die Mitgliedstaaten den Strompreis für energieintensive Unternehmen nun bis zu einer Höhe von 70 Prozent statt bislang 50 Prozent subventionieren. Brüssel hatte im vergangenen Sommer einen neuen Beihilferahmen präsentiert und damit den Weg dafür freigemacht, dass unter bestimmten Voraussetzungen direkte staatliche Subventionen fließen können, um Strompreise für energieintensive Unternehmen zu senken.
Die Bundesregierung will auf dieser Grundlage die deutsche Industrie mit einem vergünstigten Strompreis unterstützen. Schon Mitte April genehmigte die EU-Kommission die Maßnahme im Umfang von 3,8 Milliarden Euro. Das Instrument sieht vor, den Preis für die Hälfte des jährlichen Stromverbrauchs auf fünf Cent pro Kilowattstunde zu begrenzen. Gedacht ist die Unterstützung laut Wirtschaftsministerium für rund 9.500 Unternehmen aus besonders energiehungrigen Branchen wie Chemie, Gummi- und Kunststoffwaren, Glas, Zement oder Halbleiterfertigung. Die Wirtschaft klagt seit Langem über im internationalen Vergleich hohe Energiekosten.
Trump droht Iran: „No more Mr. nice guy"
US-Präsident Donald Trump erhöht den Druck auf Teheran, zu einer Verhandlungslösung mit den USA zu kommen. Mit einem Post auf seiner Plattform Truth Social drohte er: „Iran bekommt es nicht auf die Reihe. Sie wissen nicht, wie man einen Anti-Atomwaffen-Deal abschließt. Sie sollten sich lieber bald schlaumachen!“
Dazu postete der US-Präsident eine Fotomontage, die ihn im Hollywood-Stil im schwarzen Anzug mit schwarzer Krawatte, Sonnenbrille und umgehängtem Sturmgewehr zeigt. Dahinter sind Explosionen in einer kargen Berglandschaft zu sehen. Überschrieben ist die Darstellung mit den Worten: „No more Mr. nice guy!"
Dazu postete der US-Präsident eine Fotomontage, die ihn im Hollywood-Stil im schwarzen Anzug mit schwarzer Krawatte, Sonnenbrille und umgehängtem Sturmgewehr zeigt. Dahinter sind Explosionen in einer kargen Berglandschaft zu sehen. Überschrieben ist die Darstellung mit den Worten: „No more Mr. nice guy!"
Libanon verurteilt mutmaßlichen israelischen Angriff auf Zivilschützer
Bei einem mutmaßlich israelischen Angriff im Süden Libanons sind nach offiziellen Angaben drei Mitarbeiter des Zivilschutzes getötet worden. Sie seien nahe der Küstenstadt Tyros auf dem Weg zu einem Rettungseinsatz gewesen, schrieb der libanesische Präsident Joseph Aoun auf der Plattform X. Nach Angaben der libanesischen Streitkräfte wurden zudem zwei Soldaten verletzt. Das israelische Militär äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall.
Medienberichten zufolge hatten die israelischen Streitkräfte eine libanesische Militärpatrouille angegriffen, die die Zivilschützer zu einem Rettungseinsatz am Ort einer vorherigen israelischen Attacke begleitete. Israel verstoße gegen internationales Recht, wenn es Rettungskräfte ins Visier nehme, schrieb Präsident Aoun.
Medienberichten zufolge hatten die israelischen Streitkräfte eine libanesische Militärpatrouille angegriffen, die die Zivilschützer zu einem Rettungseinsatz am Ort einer vorherigen israelischen Attacke begleitete. Israel verstoße gegen internationales Recht, wenn es Rettungskräfte ins Visier nehme, schrieb Präsident Aoun.
Israels Armee zerstört Hisbollah-Tunnel in Libanon
Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge am Dienstagabend zwei Tunnel der Hisbollah in Südlibanon gesprengt. Libanesischen Einwohnern zufolge war die Erschütterung weit über die Gegend hinaus zu spüren. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sprach von einem „riesigen Terrortunnel der Hisbollah“, der gesprengt worden sei. Die Zeitung Times of Israel berichtete, es handle sich um eines der längsten unterirdischen Tunnelsysteme, die das israelische Militär bislang in Libanon entdeckt habe.
Israels Armee teilte mit, sie habe in den vergangenen Wochen in der Region Kantara nach Tunneln der von Iran unterstützten Miliz gesucht - und zwei Tunnel mit einer Gesamtlänge von rund zwei Kilometern entdeckt. Die nun zerstörten Tunnel hätten rund zehn Kilometer von Ortschaften in Israel entfernt gelegen. In ihnen hätten sich Dutzende Wohnquartiere befunden.
Laut Israels Armee soll Iran die Tunnel finanziert haben. Sie seien Teil eines Plans der Hisbollah gewesen, nach Israel zu dringen und dort Menschen zu töten und zu entführen, ähnlich wie die Hamas nach dem Massaker am 7. Oktober 2023 in Israel. Das israelische Militär hat bereits in den vergangenen Jahren immer wieder Tunnel der Hisbollah in Libanon entdeckt und zerstört, darunter auch einige, die bis nach Israel reichten.
Israels Armee teilte mit, sie habe in den vergangenen Wochen in der Region Kantara nach Tunneln der von Iran unterstützten Miliz gesucht - und zwei Tunnel mit einer Gesamtlänge von rund zwei Kilometern entdeckt. Die nun zerstörten Tunnel hätten rund zehn Kilometer von Ortschaften in Israel entfernt gelegen. In ihnen hätten sich Dutzende Wohnquartiere befunden.
Laut Israels Armee soll Iran die Tunnel finanziert haben. Sie seien Teil eines Plans der Hisbollah gewesen, nach Israel zu dringen und dort Menschen zu töten und zu entführen, ähnlich wie die Hamas nach dem Massaker am 7. Oktober 2023 in Israel. Das israelische Militär hat bereits in den vergangenen Jahren immer wieder Tunnel der Hisbollah in Libanon entdeckt und zerstört, darunter auch einige, die bis nach Israel reichten.
Laura Otter
Die aktuelle Lage
Bericht: USA bereiten längere Blockade iranischer Häfen vor
Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge hat US-Präsident Donald Trump seine Berater angewiesen, eine längere Blockade Irans vorzubereiten. Ziel sei es, das Land finanziell zu schwächen, um das Regime zu einem Einlenken in der Atomfrage zu zwingen.
Trump habe demnach entschieden, den Schiffsverkehr von und zu iranischen Häfen weiter zu unterbinden. Laut mit der Sache betrauten Beamten, auf die sich die Zeitung beruft, sei Trump zu dem Schluss gekommen, dass seine beiden anderen Optionen - die Wiederaufnahme des Bombardements oder ein Rückzug aus dem Krieg - mit höherem Risiko verbunden seien.
Seit dem 7. April gilt ein Waffenstillstand in dem Konflikt, allerdings stocken die Friedensgespräche. Mit der Blockade will Trump den Druck auf das iranische Regime erhöhen, um zu erreichen, dass es sein Nuklearprogramm vollständig einstellt.
Trump habe demnach entschieden, den Schiffsverkehr von und zu iranischen Häfen weiter zu unterbinden. Laut mit der Sache betrauten Beamten, auf die sich die Zeitung beruft, sei Trump zu dem Schluss gekommen, dass seine beiden anderen Optionen - die Wiederaufnahme des Bombardements oder ein Rückzug aus dem Krieg - mit höherem Risiko verbunden seien.
Seit dem 7. April gilt ein Waffenstillstand in dem Konflikt, allerdings stocken die Friedensgespräche. Mit der Blockade will Trump den Druck auf das iranische Regime erhöhen, um zu erreichen, dass es sein Nuklearprogramm vollständig einstellt.
Sanktionen gegen Banken: USA wollen Iran den Geldhahn zudrehen
Die US-Regierung will verbliebene Lücken bei den Sanktionen gegen Iran schließen und verschärft damit auch die Spannungen mit China. Das Finanzministerium in Washington droht Banken und Finanzdienstleistern mit Strafen, sollten sie Geschäfte mit sogenannten Teekannen-Raffinerien in der Volksrepublik machen. So werden vergleichsweise kleine und unabhängige Anlagen bezeichnet, die Öl aus mit Sanktionen belegten Ländern wie Iran billig aufkaufen und zu Benzin verarbeiten. Medienberichten zufolge gehen etwa 90 Prozent der iranischen Ölexporte nach China.
Seine Behörde gehe gegen die internationale Finanzinfrastruktur Irans vor, gegen den Zugang zu Kryptowährungen, die „Schattenflotte“ aus Schiffen mit verschleierter Eigentümerschaft, Netzwerke zur Waffenbeschaffung, die Finanzierung verbündeter Milizen im Nahen Osten und gegen die chinesischen „Teekannen“-Raffinerien, schrieb US-Finanzminister Scott Bessent auf der Plattform X. Dadurch seien Iran Einnahmen in Milliardenhöhe entgangen. Wer illegale Geschäfte mit Iran mache, laufe Gefahr, Ziel von US-Sanktionen zu werden.
Seine Behörde gehe gegen die internationale Finanzinfrastruktur Irans vor, gegen den Zugang zu Kryptowährungen, die „Schattenflotte“ aus Schiffen mit verschleierter Eigentümerschaft, Netzwerke zur Waffenbeschaffung, die Finanzierung verbündeter Milizen im Nahen Osten und gegen die chinesischen „Teekannen“-Raffinerien, schrieb US-Finanzminister Scott Bessent auf der Plattform X. Dadurch seien Iran Einnahmen in Milliardenhöhe entgangen. Wer illegale Geschäfte mit Iran mache, laufe Gefahr, Ziel von US-Sanktionen zu werden.
UN: Schiffsverkehr durch Straße von Hormus fast zum Erliegen gekommen
Seit Beginn des Iran-Kriegs vor zwei Monaten ist die Zahl der Schiffe, die die Straße von Hormus passieren, nach Angaben der Vereinten Nationen um mehr als 95 Prozent zurückgegangen. Dagegen seien die Preise für Lebensmittel-Rohstoffe um sechs Prozent gestiegen, sagte Stéphane Dujarric, Sprecher des UN-Sicherheitsrates, in New York. Der Rohölpreis für Europa sei darüber hinaus um 53 Prozent gestiegen, fügte er mit dem Verweis auf ein Online-Dashboard hinzu, mit dessen Hilfe sich unter anderem die Preisentwicklungen angesichts der blockierten Meerenge am Persischen Golf beobachten lassen.