Erster LNG-Tanker seit Kriegsbeginn verlässt wohl Straße von Hormus

Die erste Lieferung von verflüssigtem Erdgas (LNG) seit Beginn des Krieges vor zwei Monaten scheint die Straße von Hormus durchquert und damit den Persischen Golf verlassen zu haben. Die Mubaraz – die ihre Ladung Anfang März in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufgenommen hatte – passiert derzeit die Südspitze Indiens, wie aus Schiffsdaten hervorgeht. Der Tanker hatte zuvor im Golf verharrt, stellte jedoch um den 31. März die Signalübertragung ein und tauchte laut den Daten am 27. April westlich von Indien wieder auf. Aktuell gibt die Mubaraz laut den Daten ein Terminal in China als Ziel an und soll das Land voraussichtlich bis zum 15. Mai erreichen.



Das Schiff gehört einer Tochtergesellschaft der Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc). In einer Stellungnahme erklärte Adnoc, dass man sich nicht zu Position, Bewegungen oder Routen der eigenen Schiffe äußere. Es ist eine gängige Taktik, dass Schiffe beim Passieren der Straße von Hormus ihre Transponder ausschalten, um eine Ortung zu verhindern; zudem können Schiffsdaten gestört oder manipuliert werden.



Anfang April zeigten Tracking-Daten zwar, dass ein leerer LNG-Tanker die Straße von Hormus verlassen hat. Bislang wurde jedoch kein mit LNG beladenes Schiff bestätigt, das die Passage vollständig durchlaufen hat. Mehrere Schiffe mit LNG aus Katar näherten sich der Meerenge, drehten jedoch angesichts der anhaltenden Spannungen zwischen den USA und Iran wieder ab. Auch wenn die Durchfahrt der Mubaraz Hoffnungen auf steigende LNG-Exporte aus der Region wecken mag, scheinen andere Schiffe im Golf weiter dort zu verharren.



Über die Straße von Hormus wird etwa ein Fünftel des weltweiten LNG-Angebots abgewickelt. Vor dem Krieg passierten täglich etwa drei beladene LNG-Tanker die Straße von Hormus. Angesichts der Blockaden durch Iran und die USA ist der Verkehr in den vergangenen zwei Monaten nahezu zum Erliegen gekommen. Das hat den Markt verknappt und die Preise deutlich steigen lassen.