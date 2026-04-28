Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Vereinigte Arabische Emirate: Treten aus der Opec aus
Rubio: Blockade von Hormus wie „wirtschaftliche Atomwaffe"
Verfassungsschutz warnt vor Eskalation durch pro-iranische Terrorgruppe
Wadephul beim UN-Sicherheitsrat: Iran muss Angriffe auf andere Länder unterlassen
Merz: USA haben keine Strategie im Iran-Krieg - Teheran demütigt Amerikaner
Trump kritisiert Merz: Hat bei Iran und Atomwaffen keine Ahnung
US-Präsident Donald Trump hat Bundeskanzler Friedrich Merz mit Blick auf Iran und dessen Atomprogramm kritisiert. "Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hält es für in Ordnung, wenn Iran eine Atomwaffe besitzt. Er hat keine Ahnung, wovon er spricht!", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Denn hätte Iran eine Atomwaffe, dann wäre die ganze Welt in der Gewalt des Landes, so der US-Präsident. "Ich tue gerade etwas in Bezug auf Iran, was andere Nationen oder Präsidenten schon längst hätten tun sollen", schrieb Trump. "Kein Wunder, dass es Deutschland so schlecht geht, sowohl wirtschaftlich als auch in anderer Hinsicht!"
Donald J. Trump (@realDonaldTrump)
The Chancellor of Germany, Friedrich Merz, thinks it’s OK for Iran to have a Nuclear Weapon. He doesn’t know what he’s talking about! If Iran had a Nuclear Weapon, the whole World would be held hostage. I am doing something with Iran, right now, that other Nations, or Presidents, should have done long ago. No wonder Germany is doing so poorly, both Economically, and otherwise! President DONALD J. TRUMP
truthsocial.com
Es war zunächst unklar, auf welche angeblichen Aussagen von Merz sich Trump bezog. Es ist nicht öffentlich bekannt, dass sich Merz dafür ausgesprochen hätte, dass Iran Atomwaffen besitzt – wie von Trump in seinem Beitrag behauptet. Tatsächlich hat Deutschland zusammen mit anderen Ländern über Jahre mit Iran darüber verhandelt, dass dessen Atomprogramm von internationalen Experten überwacht wird, damit das Land nicht heimlich an einer Atombombe bauen kann. Iran hatte auch wiederholt erklärt, sein Atomprogramm diene allein zivilen Zwecken. Das hatten Experten allerdings bezweifelt, schließlich hat Iran über Jahre eine effiziente Überwachung seines Programms verhindert.
Das hatte dem Land den Vorwurf eingebracht, im Hintergrund eben doch am Bau einer Bombe zu arbeiten. Deshalb wollen die USA nach eigenen Angaben in ihren aktuellen Verhandlungen mit Iran unter anderem erreichen, dass das Land sein bereits angereichertes Uran herausgibt.
Merz hatte allerdings am Montag das Vorgehen von Trump im Iran-Konflikt scharf kritisiert. So hätten die USA offensichtlich keine Strategie und der Krieg sei unüberlegt gewesen. Er habe Trump seine Skepsis auch direkt mitgeteilt. Zudem hatte Merz verstärkte europäische Gesprächsversuche mit Iran angekündigt.
Das hatte dem Land den Vorwurf eingebracht, im Hintergrund eben doch am Bau einer Bombe zu arbeiten. Deshalb wollen die USA nach eigenen Angaben in ihren aktuellen Verhandlungen mit Iran unter anderem erreichen, dass das Land sein bereits angereichertes Uran herausgibt.
Merz hatte allerdings am Montag das Vorgehen von Trump im Iran-Konflikt scharf kritisiert. So hätten die USA offensichtlich keine Strategie und der Krieg sei unüberlegt gewesen. Er habe Trump seine Skepsis auch direkt mitgeteilt. Zudem hatte Merz verstärkte europäische Gesprächsversuche mit Iran angekündigt.
Trump: Iran will Straße von Hormus wieder geöffnet haben
US-Präsident Donald zufolge drängt Iran die USA zur Öffnung der Straße von Hormus. "Iran hat uns soeben mitgeteilt, dass er sich in einem 'Zustand des Zusammenbruchs' befindet", schreibt er auf Truth Social, ohne eine genrauere Quelle zu nennen. "Sie wollen, dass wir die Straße von Hormus so schnell wie möglich öffnen, während sie versuchen, ihre Führungssituation zu klären", fügt er hinzu. Ankündigungen von Trump waren in den vergangenen Wochen wiederholt folgenlos geblieben.
Donald J. Trump (@realDonaldTrump)
Iran has just informed us that they are in a “State of Collapse.” They want us to “Open the Hormuz Strait,” as soon as possible, as they try to figure out their leadership situation (Which I believe they will be able to do!). Thank you for your attention to this matter! President DONALD J. TRUMP
truthsocial.com
Vereinigte Arabische Emirate: Treten aus der Opec aus
Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben ihren Austritt aus der Öl-Allianz Opec und dem erweiterten Verbund Opec+ erklärt. Der Schritt werde am 1. Mai erfolgen, berichteten staatliche Medien. Hintergrund seien die andauernden „Störungen im Persischen Golf und der Straße von Hormus“, teilt die staatliche Nachrichtenagentur WAM mit.
„Die Entscheidung folgt auf eine umfassende Prüfung der Produktionspolitik der VAE und der aktuellen und zukünftigen Kapazitäten“, hieß es. „Sie wird getrieben von nationalen Interessen und dem Ziel des Landes, aktiv zu den dringenden Bedürfnissen des Marktes beizutragen.“
Die Ankündigung folgt rund zwei Monate nach Beginn des Kriegs der USA und Israels mit Iran, bei dem die Emirate aus Vergeltung Teherans besonders stark mit Drohnen und Raketen angegriffen wurden. Die faktische Blockade der Straße von Hormus hat die Möglichkeiten für die Emirate, Öl zu exportieren, stark reduziert. Einnahmen aus dem Ölexport haben dem Land seit den 1960er-Jahren zu viel Wohlstand und Macht verholfen.
„Die Entscheidung folgt auf eine umfassende Prüfung der Produktionspolitik der VAE und der aktuellen und zukünftigen Kapazitäten“, hieß es. „Sie wird getrieben von nationalen Interessen und dem Ziel des Landes, aktiv zu den dringenden Bedürfnissen des Marktes beizutragen.“
Die Ankündigung folgt rund zwei Monate nach Beginn des Kriegs der USA und Israels mit Iran, bei dem die Emirate aus Vergeltung Teherans besonders stark mit Drohnen und Raketen angegriffen wurden. Die faktische Blockade der Straße von Hormus hat die Möglichkeiten für die Emirate, Öl zu exportieren, stark reduziert. Einnahmen aus dem Ölexport haben dem Land seit den 1960er-Jahren zu viel Wohlstand und Macht verholfen.
Der überraschende Verlust des Mitglieds droht die Opec zu schwächen, die trotz interner Meinungsverschiedenheiten meist um ein geschlossenes Auftreten bemüht war. Für US-Präsident Donald Trump ist der Austritt der VAE dagegen ein großer Erfolg. Er hatte der Organisation vorgeworfen, den Rest der Welt durch künstlich überhöhte Ölpreise „auszunehmen“.
Dem Austritt war scharfe Kritik der VAE an anderen arabischen Staaten vorausgegangen. Das Land, das als regionales Wirtschaftszentrum und einer der wichtigsten Verbündeten Washingtons gilt, warf seinen Nachbarn vor, es während des Kriegs nicht ausreichend vor den zahlreichen iranischen Angriffen geschützt zu haben.
Der Opec gehören zwölf Staaten an, darunter neben den Emiraten auch Iran, Irak, Kuwait und Venezuela. Sie koordiniert die Ölpolitik ihrer Mitgliedstaaten, um stabile Ölpreise zu sichern und Schwankungen auf den Märkten zu vermeiden und legt Produktionsquoten fest, die etwa 40 Prozent der globalen Ölförderung abdecken. Die Golfstaaten haben wegen der iranischen Blockade derzeit große Schwierigkeiten, ihre Exporte durch die Straße von Hormus zu transportieren.
Dem Austritt war scharfe Kritik der VAE an anderen arabischen Staaten vorausgegangen. Das Land, das als regionales Wirtschaftszentrum und einer der wichtigsten Verbündeten Washingtons gilt, warf seinen Nachbarn vor, es während des Kriegs nicht ausreichend vor den zahlreichen iranischen Angriffen geschützt zu haben.
Der Opec gehören zwölf Staaten an, darunter neben den Emiraten auch Iran, Irak, Kuwait und Venezuela. Sie koordiniert die Ölpolitik ihrer Mitgliedstaaten, um stabile Ölpreise zu sichern und Schwankungen auf den Märkten zu vermeiden und legt Produktionsquoten fest, die etwa 40 Prozent der globalen Ölförderung abdecken. Die Golfstaaten haben wegen der iranischen Blockade derzeit große Schwierigkeiten, ihre Exporte durch die Straße von Hormus zu transportieren.
UN-Büro besorgt über israelische Übergriffe in Syrien
Das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen hat sich besorgt über israelische Übergriffe im Süden Syriens geäußert. Zunehmend gebe es Berichte, nach denen israelische Truppen im Rahmen ihrer Militäroperationen auch dort das Leben der Bevölkerung gefährdeten, sagte ein Sprecher am Dienstag in Genf. In der Provinz Quneitra seien durch die Streitkräfte Kontrollpunkte errichtet und Zivilisten inhaftiert worden. Einwohner sprächen von zunehmenden Schikanen, Verhören, Hausdurchsuchungen und Bewegungsbeschränkungen.
Der Sprecher des Menschenrechtsbüros, Thameen Al-Kheetan, verwies weiter auf Informationen, denen zufolge Israel im Februar chemische Substanzen auf landwirtschaftlichen Flächen versprüht und syrischen Bauern den Zugang zu ihren Feldern verwehrt haben soll. Auch habe es Beschuss gegeben.
Israel führt derzeit eine großangelegte Militäroperation in Libanon durch. Auch die östlich gelegenen syrischen Gebiete sind von strategischer Bedeutung. Die eigentlich zu Syrien gehörenden Golanhöhen, an deren Grenze Quneitra liegt, stehen faktisch schon seit dem Sechstagekrieg 1967 unter israelischer Kontrolle. Bereits im Nachgang des Sturzes von Syriens Machthaber Baschar al-Assad im Dezember 2024 weitete Israel seine militärische Aktivität in der Region aus.
Der Sprecher des Menschenrechtsbüros, Thameen Al-Kheetan, verwies weiter auf Informationen, denen zufolge Israel im Februar chemische Substanzen auf landwirtschaftlichen Flächen versprüht und syrischen Bauern den Zugang zu ihren Feldern verwehrt haben soll. Auch habe es Beschuss gegeben.
Israel führt derzeit eine großangelegte Militäroperation in Libanon durch. Auch die östlich gelegenen syrischen Gebiete sind von strategischer Bedeutung. Die eigentlich zu Syrien gehörenden Golanhöhen, an deren Grenze Quneitra liegt, stehen faktisch schon seit dem Sechstagekrieg 1967 unter israelischer Kontrolle. Bereits im Nachgang des Sturzes von Syriens Machthaber Baschar al-Assad im Dezember 2024 weitete Israel seine militärische Aktivität in der Region aus.
Nach Angaben syrischer Behörden, auf die das UN-Büro verweist, nahm das israelische Militär seit dem Sturz Assads im Süden Syriens mindestens 250 Menschen fest, darunter auch Kinder. 50 Personen seien weiterhin in Haft, einige seien in Gefängnisse im von Israel besetzten syrischen Golan gebracht worden. Dies gebe Anlass zur Sorge, dass Israel willkürlich Personen inhaftiere oder verschwinden lasse.
Als besorgniserregend bezeichnete Al-Kheetan auch das Vorhaben der israelischen Regierung, die völkerrechtswidrigen Siedlungen im besetzten syrischen Golan auszubauen. Berichten zufolge sollen dort weitere 3000 israelische Familien angesiedelt werden.
Als besorgniserregend bezeichnete Al-Kheetan auch das Vorhaben der israelischen Regierung, die völkerrechtswidrigen Siedlungen im besetzten syrischen Golan auszubauen. Berichten zufolge sollen dort weitere 3000 israelische Familien angesiedelt werden.
Die aktuelle Lage
Bahrain entzieht Iran-Unterstützern die Staatsbürgerschaft
Der Golfstaat Bahrain hat Dutzenden Menschen die Staatsbürgerschaft wegen mutmaßlicher Unterstützung Irans entzogen. Die 69 Betroffenen hätten die „feindlichen und abscheulichen Taten Irans verherrlicht“ und ihre „Sympathie dafür“ ausgedrückt, teilte das bahrainische Innenministerium mit. Es handle sich um Menschen, die nicht aus Bahrain stammten und die mit „ausländischen Einheiten“ zusammengearbeitet hätten. Auch deren Angehörigen sei die Staatsbürgerschaft aberkannt worden.
Bahrain beheimatet unter anderem einen wichtigen US-Marinestützpunkt und geriet im Zuge des Iran-Kriegs unter Beschuss. Die Flugabwehr fing dort Hunderte iranische Drohnen und Raketen ab. Das Recht auf freie Meinungsäußerung ist in Bahrain wie in den weiteren Golfstaaten stark eingeschränkt.
Die Menschenrechtsorganisation Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) kritisierte den Schritt. „Dies markiert den Beginn einer gefährlichen Ära der Unterdrückung“, teilte BIRD mit. Es verstoße gegen das Völkerrecht, Menschen die Staatsbürgerschaft zu entziehen und diese damit zu Staatenlosen zu machen. Staatsbürger bekommen in Bahrain vielfach staatliche Unterstützung zum Wohnen und Bildung, oft kostenlosen Zugang zu Gesundheitsversorgung und steuerliche Vorteile. Der kleine Inselstaat wird von der sunnitischen Familie von König Hamad bin Isa al-Chalifa beherrscht, die Bewohner sind aber mehrheitlich Schiiten.
Bahrain beheimatet unter anderem einen wichtigen US-Marinestützpunkt und geriet im Zuge des Iran-Kriegs unter Beschuss. Die Flugabwehr fing dort Hunderte iranische Drohnen und Raketen ab. Das Recht auf freie Meinungsäußerung ist in Bahrain wie in den weiteren Golfstaaten stark eingeschränkt.
Die Menschenrechtsorganisation Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) kritisierte den Schritt. „Dies markiert den Beginn einer gefährlichen Ära der Unterdrückung“, teilte BIRD mit. Es verstoße gegen das Völkerrecht, Menschen die Staatsbürgerschaft zu entziehen und diese damit zu Staatenlosen zu machen. Staatsbürger bekommen in Bahrain vielfach staatliche Unterstützung zum Wohnen und Bildung, oft kostenlosen Zugang zu Gesundheitsversorgung und steuerliche Vorteile. Der kleine Inselstaat wird von der sunnitischen Familie von König Hamad bin Isa al-Chalifa beherrscht, die Bewohner sind aber mehrheitlich Schiiten.
Waffenruhe zwischen Israel und Hisbollah bröckelt weiter
Die gegenseitigen Angriffe Israels und der libanesischen Hisbollah-Miliz dauern trotz einer offiziellen Waffenruhe an. Bei einem israelischen Drohnenangriff nahe der Küstenstadt Tyrus seien zwei Menschen verletzt worden, berichtete die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA. In dem Gebiet seien Kampfflugzeuge und Drohnen gesichtet worden. Israelische Kampfflugzeuge hätten auch einen weiteren Ort in der Nähe des Litani-Flusses im Süden angegriffen. In Bint Dschubail würden Bodentruppen weiterhin mit Maschinengewehren angreifen.
Die israelische Armee teilte mit, in zwei Fällen sei eine Abwehrrakete auf ein „verdächtiges Flugobjekt“ abgefeuert worden, das in der Nähe israelischer Truppen in Südlibanon identifiziert worden sei. Am Montag seien zwei israelische Soldaten beim Angriff einer mit Sprengstoff beladenen Drohne in Südlibanon verletzt worden, einer davon schwer. Mit dem Angriff habe die proiranische Hisbollah gegen die Waffenruhe verstoßen.
Im Konflikt zwischen der Hisbollah und Israel gilt offiziell noch gut zwei Wochen eine Feuerpause. Faktisch kommt es aber fast täglich zu Angriffen beider Seiten.
Die israelische Armee teilte mit, in zwei Fällen sei eine Abwehrrakete auf ein „verdächtiges Flugobjekt“ abgefeuert worden, das in der Nähe israelischer Truppen in Südlibanon identifiziert worden sei. Am Montag seien zwei israelische Soldaten beim Angriff einer mit Sprengstoff beladenen Drohne in Südlibanon verletzt worden, einer davon schwer. Mit dem Angriff habe die proiranische Hisbollah gegen die Waffenruhe verstoßen.
Im Konflikt zwischen der Hisbollah und Israel gilt offiziell noch gut zwei Wochen eine Feuerpause. Faktisch kommt es aber fast täglich zu Angriffen beider Seiten.
Erster LNG-Tanker seit Kriegsbeginn verlässt wohl Straße von Hormus
Die erste Lieferung von verflüssigtem Erdgas (LNG) seit Beginn des Krieges vor zwei Monaten scheint die Straße von Hormus durchquert und damit den Persischen Golf verlassen zu haben. Die Mubaraz – die ihre Ladung Anfang März in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufgenommen hatte – passiert derzeit die Südspitze Indiens, wie aus Schiffsdaten hervorgeht. Der Tanker hatte zuvor im Golf verharrt, stellte jedoch um den 31. März die Signalübertragung ein und tauchte laut den Daten am 27. April westlich von Indien wieder auf. Aktuell gibt die Mubaraz laut den Daten ein Terminal in China als Ziel an und soll das Land voraussichtlich bis zum 15. Mai erreichen.
Das Schiff gehört einer Tochtergesellschaft der Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc). In einer Stellungnahme erklärte Adnoc, dass man sich nicht zu Position, Bewegungen oder Routen der eigenen Schiffe äußere. Es ist eine gängige Taktik, dass Schiffe beim Passieren der Straße von Hormus ihre Transponder ausschalten, um eine Ortung zu verhindern; zudem können Schiffsdaten gestört oder manipuliert werden.
Anfang April zeigten Tracking-Daten zwar, dass ein leerer LNG-Tanker die Straße von Hormus verlassen hat. Bislang wurde jedoch kein mit LNG beladenes Schiff bestätigt, das die Passage vollständig durchlaufen hat. Mehrere Schiffe mit LNG aus Katar näherten sich der Meerenge, drehten jedoch angesichts der anhaltenden Spannungen zwischen den USA und Iran wieder ab. Auch wenn die Durchfahrt der Mubaraz Hoffnungen auf steigende LNG-Exporte aus der Region wecken mag, scheinen andere Schiffe im Golf weiter dort zu verharren.
Über die Straße von Hormus wird etwa ein Fünftel des weltweiten LNG-Angebots abgewickelt. Vor dem Krieg passierten täglich etwa drei beladene LNG-Tanker die Straße von Hormus. Angesichts der Blockaden durch Iran und die USA ist der Verkehr in den vergangenen zwei Monaten nahezu zum Erliegen gekommen. Das hat den Markt verknappt und die Preise deutlich steigen lassen.
Das Schiff gehört einer Tochtergesellschaft der Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc). In einer Stellungnahme erklärte Adnoc, dass man sich nicht zu Position, Bewegungen oder Routen der eigenen Schiffe äußere. Es ist eine gängige Taktik, dass Schiffe beim Passieren der Straße von Hormus ihre Transponder ausschalten, um eine Ortung zu verhindern; zudem können Schiffsdaten gestört oder manipuliert werden.
Anfang April zeigten Tracking-Daten zwar, dass ein leerer LNG-Tanker die Straße von Hormus verlassen hat. Bislang wurde jedoch kein mit LNG beladenes Schiff bestätigt, das die Passage vollständig durchlaufen hat. Mehrere Schiffe mit LNG aus Katar näherten sich der Meerenge, drehten jedoch angesichts der anhaltenden Spannungen zwischen den USA und Iran wieder ab. Auch wenn die Durchfahrt der Mubaraz Hoffnungen auf steigende LNG-Exporte aus der Region wecken mag, scheinen andere Schiffe im Golf weiter dort zu verharren.
Über die Straße von Hormus wird etwa ein Fünftel des weltweiten LNG-Angebots abgewickelt. Vor dem Krieg passierten täglich etwa drei beladene LNG-Tanker die Straße von Hormus. Angesichts der Blockaden durch Iran und die USA ist der Verkehr in den vergangenen zwei Monaten nahezu zum Erliegen gekommen. Das hat den Markt verknappt und die Preise deutlich steigen lassen.
BP macht dank hoher Ölpreise mehr als doppelt so viel Gewinn
Dank hoher Ölpreise hat der britische Ölkonzern BP zu Jahresbeginn seinen Gewinn mehr als verdoppelt. Im ersten Quartal betrug der Nettogewinn rund 3,2 Milliarden US-Dollar (2,7 Milliarden Euro), wie das Unternehmen mitteilte. Ein Jahr zuvor waren es knapp 1,4 Milliarden Dollar gewesen.
Unter anderem eine höhere Ölproduktion im Golf von Mexiko habe Störungen im Nahen Osten angesichts des Iran-Kriegs wettgemacht. Der Ölkonzern betreibt vergleichsweise kleine Anlagen in Nahost und leidet daher weniger unter den kriegsbedingten Produktionskürzungen als die Konkurrenz.
Unter anderem eine höhere Ölproduktion im Golf von Mexiko habe Störungen im Nahen Osten angesichts des Iran-Kriegs wettgemacht. Der Ölkonzern betreibt vergleichsweise kleine Anlagen in Nahost und leidet daher weniger unter den kriegsbedingten Produktionskürzungen als die Konkurrenz.
Rubio: Blockade von Hormus wie „wirtschaftliche Atomwaffe"
US-Außenminister Marco Rubio hat Irans Blockade der Straße von Hormus mit einer „wirtschaftlichen Atomwaffe" verglichen. Iran versuche, die Region zu dominieren, sagte Rubio in einem Interview des TV-Senders Fox News. Er führte die Blockade der Meerenge als Beleg dafür an, dass die Machthaber in Teheran keine Nuklearwaffen besitzen dürften. „Die Straße von Hormus ist im Grunde eine wirtschaftliche Atomwaffe, die sie versuchen, gegen die Welt einzusetzen - und sie geben damit an", sagte er.
„Stellen Sie sich vor, wenn diese Leute Zugriff auf eine Atomwaffe hätten, dann würden sie die ganze Region zur Geisel nehmen", sagte der Außenminister, der in Personalunion auch Präsident Donald Trumps Nationaler Sicherheitsberater ist. Rubio wollte sich nicht dazu äußern, wie Trump reagieren wird, falls Teheran auch weiterhin nicht bereit ist, über sein umstrittenes Atomprogramm zu verhandeln.
Teheran daran zu hindern, eine Atomwaffe zu bauen, war eines der erklärten Ziele sowohl des aktuellen Kriegs als auch der US-Luftangriffe auf iranische Nuklearanlagen vom vergangenen Juni.
„Stellen Sie sich vor, wenn diese Leute Zugriff auf eine Atomwaffe hätten, dann würden sie die ganze Region zur Geisel nehmen", sagte der Außenminister, der in Personalunion auch Präsident Donald Trumps Nationaler Sicherheitsberater ist. Rubio wollte sich nicht dazu äußern, wie Trump reagieren wird, falls Teheran auch weiterhin nicht bereit ist, über sein umstrittenes Atomprogramm zu verhandeln.
Teheran daran zu hindern, eine Atomwaffe zu bauen, war eines der erklärten Ziele sowohl des aktuellen Kriegs als auch der US-Luftangriffe auf iranische Nuklearanlagen vom vergangenen Juni.
Verfassungsschutz warnt vor Eskalation durch pro-iranische Terrorgruppe
Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) warnt einem Medienbericht zufolge vor einer neuen Eskalationsstufe bei der pro-iranischen Terrorgruppe Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (HAYI) in Europa. „Neu ist die Warnung HAYIs, sich nicht mehr nur auf ‚einfache‘ Angriffe zu beschränken, sondern langfristig auch gefährlichere Tatmittel einzubeziehen", zitiert das Handelsblatt aus einer Antwort der Behörde auf eine Anfrage. Damit sei ein möglicher Übergang von Brandstiftungen zu Anschlägen mit Sprengstoff oder Waffen gemeint.
Hintergrund sind dem Bericht zufolge mehrere Anschläge auf jüdische und US-amerikanische Einrichtungen in europäischen Ländern seit dem 9. März, darunter auch in Deutschland. Zu den Angriffen, vor allem Brandanschläge, habe sich HAYI bekannt. Der Verfassungsschutz vermutet hinter der Gruppe ein irakisch-schiitisches Netzwerk. HAYI benenne zudem neuerdings klar ihre politische Motivation und drohe offen israelischen Einrichtungen sowie den „Feinden des Islams" in Europa, hieß es weiter.
Hintergrund sind dem Bericht zufolge mehrere Anschläge auf jüdische und US-amerikanische Einrichtungen in europäischen Ländern seit dem 9. März, darunter auch in Deutschland. Zu den Angriffen, vor allem Brandanschläge, habe sich HAYI bekannt. Der Verfassungsschutz vermutet hinter der Gruppe ein irakisch-schiitisches Netzwerk. HAYI benenne zudem neuerdings klar ihre politische Motivation und drohe offen israelischen Einrichtungen sowie den „Feinden des Islams" in Europa, hieß es weiter.
Medien: Trump skeptisch gegenüber Irans neuem Vorschlag
US-Präsident Donald Trump sieht Teherans jüngsten Vorschlag für ein Ende des Iran-Kriegs übereinstimmenden Medienberichten zufolge skeptisch. Der Entwurf sieht Medienberichten zufolge eine Öffnung der Straße von Hormus und ein Ende des Kriegs vor - über das umstrittene iranische Atomprogramm soll dann erst im Anschluss verhandelt werden.
Trump habe den Vorschlag zwar nicht direkt abgelehnt, aber er hege Zweifel an der Aufrichtigkeit der iranischen Führung, berichtete das Wall Street Journal unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die New York Times berichtete ebenfalls, Trump sei mit dem Vorschlag nicht zufrieden.
Trump habe den Vorschlag zwar nicht direkt abgelehnt, aber er hege Zweifel an der Aufrichtigkeit der iranischen Führung, berichtete das Wall Street Journal unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die New York Times berichtete ebenfalls, Trump sei mit dem Vorschlag nicht zufrieden.
Iran wirft den USA wegen der Seeblockade Piraterie vor
Angesichts der US-Seeblockade gegen Iran wirft die Regierung in Teheran den Vereinigten Staaten Piraterie vor. „Dies ist die unverhohlene Legalisierung von Piraterie und bewaffnetem Raub auf hoher See", schrieb der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Ismail Baghai, auf der Plattform X. Das US-Militär hatte zuletzt sanktionierte iranische Öltanker auf hoher See abgefangen. Baghai kritisierte, es handle sich um eine „Rückkehr der Piraten - nur dass sie heute mit staatlich ausgestellten Vollmachten operieren".
Während die Verhandlungen zwischen den USA und Iran über eine dauerhafte Beilegung des Konflikts stocken, will Washington die Führung in Teheran mittels einer Seeblockade wirtschaftlich in die Knie zwingen. Das US-Militär stoppt dafür Schiffe, die einen iranischen Hafen ansteuern oder aus einem solchen auslaufen. Damit soll Iran unter anderem von den Einnahmen des Ölexports abgeschnitten werden. Teheran wiederum blockiert weiterhin die strategisch wichtige Straße von Hormus für den internationalen Schiffsverkehr.
Während die Verhandlungen zwischen den USA und Iran über eine dauerhafte Beilegung des Konflikts stocken, will Washington die Führung in Teheran mittels einer Seeblockade wirtschaftlich in die Knie zwingen. Das US-Militär stoppt dafür Schiffe, die einen iranischen Hafen ansteuern oder aus einem solchen auslaufen. Damit soll Iran unter anderem von den Einnahmen des Ölexports abgeschnitten werden. Teheran wiederum blockiert weiterhin die strategisch wichtige Straße von Hormus für den internationalen Schiffsverkehr.
USA und Iran streiten bei UN-Atomkonferenz
Die USA und Iran haben sich bei einer Konferenz der Vereinten Nationen zum Atomwaffensperrvertrag gestritten. Anlass ist die Wahl Irans zu einem der Vizepräsidenten der Konferenz. Ein US-Vertreter nannte die Wahl eine Beleidigung und „mehr als beschämend". Iran habe seine Missachtung der Verpflichtungen aus dem Vertrag gezeigt. Ein iranischer Vertreter wies die Vorwürfe als „haltlos und politisch motiviert" zurück.
Netanjahu: Kampf gegen Hisbollah ist noch nicht beendet
Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu beschreibt die Hisbollah zwar als geschwächt – sieht aber die anhaltende Bedrohung seines Landes durch Raketen und Drohnen als ungelöstes Problem. Die proiranische Miliz in Libanon verfüge nur noch über etwa zehn Prozent der Raketen, die sie zu Beginn des Kriegs gehabt habe, sagte Netanjahu auf einer Militärkonferenz in Tel Aviv. Nach Schätzungen habe die Hisbollah ursprünglich ein Arsenal von rund 150 000 Raketen und Drohnen gehabt.
Die Lage bereite den Einwohnern des israelischen Nordens trotzdem weiterhin Sorgen. Um die Hisbollah, wie angestrebt, zu entwaffnen, müsse das Problem mit den Drohnen und Raketen gelöst werden. „Denn die politische Seite können wir meines Erachtens lösen, wenn wir das gelöst haben“, sagte er mit Blick auf das Ziel einer friedlichen Einigung mit der libanesischen Führung.
Im Konflikt zwischen der Hisbollah und Israel gilt offiziell eine Waffenruhe. Die Mitte April verkündete Feuerpause gilt noch gut zwei Wochen. Faktisch kommt es aber fast täglich zu Angriffen beider Seiten. Libanon ist offiziell keine Konfliktpartei.
Die Lage bereite den Einwohnern des israelischen Nordens trotzdem weiterhin Sorgen. Um die Hisbollah, wie angestrebt, zu entwaffnen, müsse das Problem mit den Drohnen und Raketen gelöst werden. „Denn die politische Seite können wir meines Erachtens lösen, wenn wir das gelöst haben“, sagte er mit Blick auf das Ziel einer friedlichen Einigung mit der libanesischen Führung.
Im Konflikt zwischen der Hisbollah und Israel gilt offiziell eine Waffenruhe. Die Mitte April verkündete Feuerpause gilt noch gut zwei Wochen. Faktisch kommt es aber fast täglich zu Angriffen beider Seiten. Libanon ist offiziell keine Konfliktpartei.