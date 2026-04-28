Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Verfassungsschutz warnt vor Eskalation durch pro-iranische Terrorgruppe
Wadephul beim UN-Sicherheitsrat: Iran muss Angriffe auf andere Länder unterlassen
Merz: USA haben keine Strategie im Iran-Krieg - Teheran demütigt Amerikaner
Iranischer Außenminister Araghtschi nach Gesprächen in Islamabad in Moskau eingetroffen
Abbas-Lager gewinnt palästinensische Kommunalwahl – auch Sitze im Gazastreifen
Medien: Trump skeptisch gegenüber Irans neuem Vorschlag
US-Präsident Donald Trump sieht Teherans jüngsten Vorschlag für ein Ende des Iran-Kriegs übereinstimmenden Medienberichten zufolge skeptisch. Der Entwurf sieht Medienberichten zufolge eine Öffnung der Straße von Hormus und ein Ende des Kriegs vor - über das umstrittene iranische Atomprogramm soll dann erst im Anschluss verhandelt werden.
Trump habe den Vorschlag zwar nicht direkt abgelehnt, aber er hege Zweifel an der Aufrichtigkeit der iranischen Führung, berichtete das Wall Street Journal unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die New York Times berichtete ebenfalls, Trump sei mit dem Vorschlag nicht zufrieden.
Trump habe den Vorschlag zwar nicht direkt abgelehnt, aber er hege Zweifel an der Aufrichtigkeit der iranischen Führung, berichtete das Wall Street Journal unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die New York Times berichtete ebenfalls, Trump sei mit dem Vorschlag nicht zufrieden.
Rubio: Blockade von Hormus wie „wirtschaftliche Atomwaffe"
US-Außenminister Marco Rubio hat Irans Blockade der Straße von Hormus mit einer „wirtschaftlichen Atomwaffe" verglichen. Iran versuche, die Region zu dominieren, sagte Rubio in einem Interview des TV-Senders Fox News. Er führte die Blockade der Meerenge als Beleg dafür an, dass die Machthaber in Teheran keine Nuklearwaffen besitzen dürften. „Die Straße von Hormus ist im Grunde eine wirtschaftliche Atomwaffe, die sie versuchen, gegen die Welt einzusetzen - und sie geben damit an", sagte er.
„Stellen sie sich vor, wenn diese Leute Zugriff auf eine Atomwaffe hätten, dann würden sie die ganze Region zur Geisel nehmen", sagte der Außenminister, der in Personalunion auch Präsident Donald Trumps Nationaler Sicherheitsberater ist. Rubio wollte sich nicht dazu äußern, wie Trump reagieren wird, falls Teheran auch weiterhin nicht bereit ist, über sein umstrittenes Atomprogramm zu verhandeln.
Teheran daran zu hindern, eine Atomwaffe zu bauen, war eines der erklärten Ziele sowohl des aktuellen Kriegs als auch der US-Luftangriffe auf iranische Nuklearanlagen vom vergangenen Juni.
„Stellen sie sich vor, wenn diese Leute Zugriff auf eine Atomwaffe hätten, dann würden sie die ganze Region zur Geisel nehmen", sagte der Außenminister, der in Personalunion auch Präsident Donald Trumps Nationaler Sicherheitsberater ist. Rubio wollte sich nicht dazu äußern, wie Trump reagieren wird, falls Teheran auch weiterhin nicht bereit ist, über sein umstrittenes Atomprogramm zu verhandeln.
Teheran daran zu hindern, eine Atomwaffe zu bauen, war eines der erklärten Ziele sowohl des aktuellen Kriegs als auch der US-Luftangriffe auf iranische Nuklearanlagen vom vergangenen Juni.
Verfassungsschutz warnt vor Eskalation durch pro-iranische Terrorgruppe
Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) warnt einem Medienbericht zufolge vor einer neuen Eskalationsstufe bei der pro-iranischen Terrorgruppe Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (HAYI) in Europa. „Neu ist die Warnung HAYIs, sich nicht mehr nur auf ‚einfache‘ Angriffe zu beschränken, sondern langfristig auch gefährlichere Tatmittel einzubeziehen", zitiert das Handelsblatt aus einer Antwort der Behörde auf eine Anfrage. Damit sei ein möglicher Übergang von Brandstiftungen zu Anschlägen mit Sprengstoff oder Waffen gemeint.
Hintergrund sind dem Bericht zufolge mehrere Anschläge auf jüdische und US-amerikanische Einrichtungen in europäischen Ländern seit dem 9. März, darunter auch in Deutschland. Zu den Angriffen, vor allem Brandanschläge, habe sich HAYI bekannt. Der Verfassungsschutz vermutet hinter der Gruppe ein irakisch-schiitisches Netzwerk. HAYI benenne zudem neuerdings klar ihre politische Motivation und drohe offen israelischen Einrichtungen sowie den „Feinden des Islams" in Europa, hieß es weiter.
Hintergrund sind dem Bericht zufolge mehrere Anschläge auf jüdische und US-amerikanische Einrichtungen in europäischen Ländern seit dem 9. März, darunter auch in Deutschland. Zu den Angriffen, vor allem Brandanschläge, habe sich HAYI bekannt. Der Verfassungsschutz vermutet hinter der Gruppe ein irakisch-schiitisches Netzwerk. HAYI benenne zudem neuerdings klar ihre politische Motivation und drohe offen israelischen Einrichtungen sowie den „Feinden des Islams" in Europa, hieß es weiter.
Iran wirft den USA wegen der Seeblockade Piraterie vor
Angesichts der US-Seeblockade gegen Iran wirft die Regierung in Teheran den Vereinigten Staaten Piraterie vor. „Dies ist die unverhohlene Legalisierung von Piraterie und bewaffnetem Raub auf hoher See", schrieb der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Ismail Baghai, auf der Plattform X. Das US-Militär hatte zuletzt sanktionierte iranische Öltanker auf hoher See abgefangen. Baghai kritisierte, es handle sich um eine „Rückkehr der Piraten - nur dass sie heute mit staatlich ausgestellten Vollmachten operieren".
Während die Verhandlungen zwischen den USA und Iran über eine dauerhafte Beilegung des Konflikts stocken, will Washington die Führung in Teheran mittels einer Seeblockade wirtschaftlich in die Knie zwingen. Das US-Militär stoppt dafür Schiffe, die einen iranischen Hafen ansteuern oder aus einem solchen auslaufen. Damit soll Iran unter anderem von den Einnahmen des Ölexports abgeschnitten werden. Teheran wiederum blockiert weiterhin die strategisch wichtige Straße von Hormus für den internationalen Schiffsverkehr.
Während die Verhandlungen zwischen den USA und Iran über eine dauerhafte Beilegung des Konflikts stocken, will Washington die Führung in Teheran mittels einer Seeblockade wirtschaftlich in die Knie zwingen. Das US-Militär stoppt dafür Schiffe, die einen iranischen Hafen ansteuern oder aus einem solchen auslaufen. Damit soll Iran unter anderem von den Einnahmen des Ölexports abgeschnitten werden. Teheran wiederum blockiert weiterhin die strategisch wichtige Straße von Hormus für den internationalen Schiffsverkehr.
USA und Iran streiten bei UN-Atomkonferenz
Die USA und Iran haben sich bei einer Konferenz der Vereinten Nationen zum Atomwaffensperrvertrag gestritten. Anlass ist die Wahl Irans zu einem der Vizepräsidenten der Konferenz. Ein US-Vertreter nannte die Wahl eine Beleidigung und „mehr als beschämend". Iran habe seine Missachtung der Verpflichtungen aus dem Vertrag gezeigt. Ein iranischer Vertreter wies die Vorwürfe als „haltlos und politisch motiviert" zurück.
Netanjahu: Kampf gegen Hisbollah ist noch nicht beendet
Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu beschreibt die Hisbollah zwar als geschwächt – sieht aber die anhaltende Bedrohung seines Landes durch Raketen und Drohnen als ungelöstes Problem. Die proiranische Miliz in Libanon verfüge nur noch über etwa zehn Prozent der Raketen, die sie zu Beginn des Kriegs gehabt habe, sagte Netanjahu auf einer Militärkonferenz in Tel Aviv. Nach Schätzungen habe die Hisbollah ursprünglich ein Arsenal von rund 150 000 Raketen und Drohnen gehabt.
Die Lage bereite den Einwohnern des israelischen Nordens trotzdem weiterhin Sorgen. Um die Hisbollah, wie angestrebt, zu entwaffnen, müsse das Problem mit den Drohnen und Raketen gelöst werden. „Denn die politische Seite können wir meines Erachtens lösen, wenn wir das gelöst haben“, sagte er mit Blick auf das Ziel einer friedlichen Einigung mit der libanesischen Führung.
Im Konflikt zwischen der Hisbollah und Israel gilt offiziell eine Waffenruhe. Die Mitte April verkündete Feuerpause gilt noch gut zwei Wochen. Faktisch kommt es aber fast täglich zu Angriffen beider Seiten. Libanon ist offiziell keine Konfliktpartei.
Die Lage bereite den Einwohnern des israelischen Nordens trotzdem weiterhin Sorgen. Um die Hisbollah, wie angestrebt, zu entwaffnen, müsse das Problem mit den Drohnen und Raketen gelöst werden. „Denn die politische Seite können wir meines Erachtens lösen, wenn wir das gelöst haben“, sagte er mit Blick auf das Ziel einer friedlichen Einigung mit der libanesischen Führung.
Im Konflikt zwischen der Hisbollah und Israel gilt offiziell eine Waffenruhe. Die Mitte April verkündete Feuerpause gilt noch gut zwei Wochen. Faktisch kommt es aber fast täglich zu Angriffen beider Seiten. Libanon ist offiziell keine Konfliktpartei.
Wadephul beim UN-Sicherheitsrat: Iran muss Angriffe auf andere Länder unterlassen
Außenminister Johann Wadephul warnt angesichts der stockenden Verhandlungen der USA mit Teheran über ein Ende des Iran-Kriegs vor den weltweiten Folgen. „Eine fortgesetzte Eskalation, einschließlich Raketenangriffen auf zivile Ziele in den Golfstaaten, birgt die Gefahr weiterer Destabilisierung“, sagte der CDU-Politiker in einer Rede vor dem UN-Sicherheitsrat, dem mächtigsten UN-Gremium, in New York. „Iran muss Angriffe auf andere Länder unterlassen. Er muss sein nukleares Programm beenden.“
Die Auswirkungen reichten schon jetzt weit über die Golfregion hinaus, warnte der Bundesaußenminister in einer Sitzung des Sicherheitsrats zur maritimen Sicherheit. So führe der Mangel an Düngemitteln bereits zu geringeren Reisernten in Asien. Außerdem stiegen die Lebensmittelpreise in Afrika aufgrund deutlich höherer Transportkosten. Die humanitäre Hilfe für die Bedürftigsten werde immer knapper.
Die Auswirkungen reichten schon jetzt weit über die Golfregion hinaus, warnte der Bundesaußenminister in einer Sitzung des Sicherheitsrats zur maritimen Sicherheit. So führe der Mangel an Düngemitteln bereits zu geringeren Reisernten in Asien. Außerdem stiegen die Lebensmittelpreise in Afrika aufgrund deutlich höherer Transportkosten. Die humanitäre Hilfe für die Bedürftigsten werde immer knapper.
„Dieser Teufelskreis muss gestoppt werden, bevor es zu spät ist und noch mehr Menschen leiden.“Wadephul vor UN-Sicherheitsrat
Zugleich wiederholte der Außenminister die deutsche Bereitschaft, sich an einer Sicherungsmission in der Straße von Hormus zu beteiligen. Deutschland macht ein Ende der Kämpfe zur Voraussetzung dafür und hofft auf eine Absicherung durch ein UN-Mandat dazu. Ob China und Russland hier mitmachen, ist unklar. Eine Resolution zum Schutz der Handelsschifffahrt in der Meerenge war im UN-Sicherheitsrat kürzlich am Veto der beiden Länder gescheitert.
Außenminister Wadephul während der offenen Debatte des UN-Sicherheitsrates. Sebastian Christoph Gollnow/dpa
Stillstand in den Friedensverhandlungen lässt Ölpreis weiter steigen
Die stockenden Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs führen dazu, dass der Ölpreis weiter anzieht. Rohöl der Sorte Brent aus der Nordsee und US-Leichtöl WTI verteuerten sich um mehr als drei Prozent beziehungsweise gut zwei Prozent auf bis zu 108,70 Dollar und 96,50 Dollar je Barrel. In der vergangenen Woche hatten die Preise für Brent und WTI mit einem Plus von fast 17 beziehungsweise 13 Prozent die größten wöchentlichen Zuwächse seit Kriegsbeginn verzeichnet.
Obwohl die Waffen schweigen zwischen USA und Iran, bleibt die für den Ölhandel wichtige Straße von Hormus geschlossen. „Die diplomatische Pattsituation bedeutet, dass jeden Tag zehn bis 13 Millionen Barrel Öl nicht auf den internationalen Markt gelangen, was die ohnehin schon angespannte Ölversorgungslage weiter verschärft“, sagte Analyst Tamas Varga von PVM Oil Associates: „Daher gibt es für die Ölpreise nur eine Richtung“. Nach oben.
Obwohl die Waffen schweigen zwischen USA und Iran, bleibt die für den Ölhandel wichtige Straße von Hormus geschlossen. „Die diplomatische Pattsituation bedeutet, dass jeden Tag zehn bis 13 Millionen Barrel Öl nicht auf den internationalen Markt gelangen, was die ohnehin schon angespannte Ölversorgungslage weiter verschärft“, sagte Analyst Tamas Varga von PVM Oil Associates: „Daher gibt es für die Ölpreise nur eine Richtung“. Nach oben.
Putin trifft Araghtschi und sichert Iran Unterstützung zu
Kremlchef Wladimir Putin hat Teheran bei einem Treffen mit dem iranischen Außenminister Abbas Araghtschi in St. Petersburg die weitere Unterstützung Moskaus versprochen. Er habe vorige Woche eine Botschaft des obersten Führers Modschtaba Chamenei, Sohn des getöteten Ajatollahs Ali Chamenei, erhalten und könne nur bestätigen, dass Russland und Iran ihre strategische Partnerschaft fortsetzten, sagte Putin der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge.
Araghtschi sagte laut russischer Übersetzung in der Präsidentenbibliothek von St. Petersburg, dass die Beziehungen zwischen Teheran und Moskau auf höchstem Niveau seien und weiter gefestigt würden. Er dankte Russland für die Unterstützung.
Putin wiederum äußerte die Hoffnung auf baldigen Frieden in der Region. „Wir sehen, wie tapfer und heldenhaft das iranische Volk um seine Unabhängigkeit kämpft, um seine Souveränität“, sagte Putin. „Wir werden von unserer Seite alles tun, was in seinem Interesse liegt und den Interessen aller Völker der Region entspricht, damit der Frieden so schnell wie möglich erreicht werden kann.“
Kremlsprecher Dmitri Peskow erklärte zu dem Treffen, dass eine Rückkehr zu Kampfhandlungen weder im Interesse Teherans noch im Interesse der Weltwirtschaft sei. Russland sei zudem zur Vermittlung in dem Konflikt bereit. Russland selbst führt seit mehr als vier Jahren einen Angriffskrieg gegen die Ukraine, der die Weltwirtschaft ebenso in Turbulenzen gestürzt hatte.
Moskau gilt als Verbündeter Teherans, unterstützt Iran etwa mit humanitären Hilfslieferungen, aber nicht offen militärisch. Moskau bekräftigte zuletzt mehrfach sein Angebot, angereichertes Uran aus Iran abzunehmen. Eine der Hauptforderungen der USA ist der Verzicht Irans auf eine Atombombe.
Araghtschi sagte laut russischer Übersetzung in der Präsidentenbibliothek von St. Petersburg, dass die Beziehungen zwischen Teheran und Moskau auf höchstem Niveau seien und weiter gefestigt würden. Er dankte Russland für die Unterstützung.
Putin wiederum äußerte die Hoffnung auf baldigen Frieden in der Region. „Wir sehen, wie tapfer und heldenhaft das iranische Volk um seine Unabhängigkeit kämpft, um seine Souveränität“, sagte Putin. „Wir werden von unserer Seite alles tun, was in seinem Interesse liegt und den Interessen aller Völker der Region entspricht, damit der Frieden so schnell wie möglich erreicht werden kann.“
Kremlsprecher Dmitri Peskow erklärte zu dem Treffen, dass eine Rückkehr zu Kampfhandlungen weder im Interesse Teherans noch im Interesse der Weltwirtschaft sei. Russland sei zudem zur Vermittlung in dem Konflikt bereit. Russland selbst führt seit mehr als vier Jahren einen Angriffskrieg gegen die Ukraine, der die Weltwirtschaft ebenso in Turbulenzen gestürzt hatte.
Moskau gilt als Verbündeter Teherans, unterstützt Iran etwa mit humanitären Hilfslieferungen, aber nicht offen militärisch. Moskau bekräftigte zuletzt mehrfach sein Angebot, angereichertes Uran aus Iran abzunehmen. Eine der Hauptforderungen der USA ist der Verzicht Irans auf eine Atombombe.
Wladimir Putin (rechts) und Irans Außenminister Abbas Araghtschi bei ihrem Treffen in St. Petersburg. Dmitri Lovetsky/Pool AP/AP/dpa
Laura Otter
Israels Armee meldet neue Angriffe auf Hisbollah in Libanon
Israels Militär bombardiert eigenen Angaben zufolge trotz formell geltender Waffenruhe erneut Ziele der von Iran unterstützten Hisbollah in Libanon. Die israelische Armee teilte mit, sie habe begonnen, Infrastrukturanlagen der Miliz im Süden und in der Bekaa-Ebene im Osten Libanons ins Visier zu nehmen. Seit Beginn der Feuerpause hatte das israelische Militär dort nicht mehr angegriffen.
Aus libanesischen Sicherheitskreisen hieß es, Israels Armee habe Orte angegriffen, die als Hochburgen der Hisbollah gelten. Demnach gab es auch heftige Angriffe der israelischen Luftwaffe in mehreren Orten im Süden des Landes. Berichte über Opfer gab es zunächst nicht. Israelischen Medien zufolge hatten sich Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, Verteidigungsminister Israel Katz und weitere hochrangige Sicherheitsvertreter zuvor getroffen, um über Verstöße der Hisbollah gegen die Waffenruhe zu beraten.
US-Präsident Donald Trump hatte die Feuerpause im Konflikt zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz vor wenigen Tagen verlängert. Netanjahu wies die Armee kürzlich dennoch dazu an, Ziele der Hisbollah „intensiv“ anzugreifen. Die israelische Armee darf sich laut der aktuellen Waffenruhe-Vereinbarung gegen geplante, unmittelbar bevorstehende oder andauernde Angriffe verteidigen, soll aber „offensive“ Einsätze gegen Ziele in Libanon unterlassen.
Aus libanesischen Sicherheitskreisen hieß es, Israels Armee habe Orte angegriffen, die als Hochburgen der Hisbollah gelten. Demnach gab es auch heftige Angriffe der israelischen Luftwaffe in mehreren Orten im Süden des Landes. Berichte über Opfer gab es zunächst nicht. Israelischen Medien zufolge hatten sich Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, Verteidigungsminister Israel Katz und weitere hochrangige Sicherheitsvertreter zuvor getroffen, um über Verstöße der Hisbollah gegen die Waffenruhe zu beraten.
US-Präsident Donald Trump hatte die Feuerpause im Konflikt zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz vor wenigen Tagen verlängert. Netanjahu wies die Armee kürzlich dennoch dazu an, Ziele der Hisbollah „intensiv“ anzugreifen. Die israelische Armee darf sich laut der aktuellen Waffenruhe-Vereinbarung gegen geplante, unmittelbar bevorstehende oder andauernde Angriffe verteidigen, soll aber „offensive“ Einsätze gegen Ziele in Libanon unterlassen.
Israels Militär bombardiert trotz formell geltender Waffenruhe erneut Südlibanon. . AFP
Kreml bezeichnet Treffen mit Irans Außenminister als sehr wichtig
Der russische Präsident Wladimir Putin wird nach Kreml-Angaben mit dem iranischen Außenminister Abbas Araghtschi in St. Petersburg zusammentreffen. Putin werde Araghtschi in der Präsidentenbibliothek der Newa-Metropole empfangen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Das Gespräch sei wegen der Entwicklungen in Iran und dem Nahen Osten von unschätzbarer Wichtigkeit. Einen genauen Zeitpunkt für das Treffen nannte er nicht. Araghtschi ist nach Medienangaben bereits in St. Petersburg gelandet.
Russland gilt als Verbündeter Irans, unterstützt das Land aber nicht offen militärisch. Moskau bekräftigt zuletzt mehrfach sein Angebot, angereichertes Uran aus Iran abzunehmen. Eine der Hauptforderungen der USA ist der Verzicht Irans auf eine Atombombe.
Russland gilt als Verbündeter Irans, unterstützt das Land aber nicht offen militärisch. Moskau bekräftigt zuletzt mehrfach sein Angebot, angereichertes Uran aus Iran abzunehmen. Eine der Hauptforderungen der USA ist der Verzicht Irans auf eine Atombombe.
Merz: USA haben keine Strategie im Iran-Krieg - Teheran demütigt Amerikaner
Die iranische Führung ist nach Ansicht von Kanzler Friedrich Merz dabei, die USA im Iran-Krieg zu "demütigen". Die Amerikaner hätten offensichtlich keine Strategie, sagte Merz am Carolus-Magnus-Gymnasium im nordrhein-westfälischen Marsberg.
Er erkenne im Augenblick nicht, "welchen strategischen Exit die Amerikaner jetzt wählen, zumal die Iraner offensichtlich sehr geschickt verhandeln - oder eben sehr geschickt nicht verhandeln". Da werde "eine ganze Nation gedemütigt durch die iranische Staatsführung, vor allem durch diese sogenannten Revolutionsgarden".
Deutsche und Europäer seien beim Beginn der Angriffe der USA und Israels auf Iran nicht gefragt worden, bekräftigte Merz. Er habe US-Präsident Donald Trump mittlerweile zweimal seine Skepsis direkt gesagt. "Wenn ich gewusst hätte, dass es fünf Wochen, sechs Wochen so weitergeht und immer schlimmer wird, dann hätte ich es ihm noch eindringlicher gesagt."
Man wisse aus früheren Kriegen wie Afghanistan oder Irak, dass das Problem immer sei, wie man Konflikte wieder beende. "Insofern hoffe ich, dass das so schnell wie möglich zu Ende geht." Das sehe er allerdings derzeit nicht, weil die Iraner offensichtlich stärker seien als gedacht und die Amerikaner auch in den Verhandlungen keine überzeugende Strategie hätten. Der Kanzler sprach von einer "ziemlich vertrackten Lage", die Deutschland sehr viel Geld und Wirtschaftskraft koste.
Er erkenne im Augenblick nicht, "welchen strategischen Exit die Amerikaner jetzt wählen, zumal die Iraner offensichtlich sehr geschickt verhandeln - oder eben sehr geschickt nicht verhandeln". Da werde "eine ganze Nation gedemütigt durch die iranische Staatsführung, vor allem durch diese sogenannten Revolutionsgarden".
Deutsche und Europäer seien beim Beginn der Angriffe der USA und Israels auf Iran nicht gefragt worden, bekräftigte Merz. Er habe US-Präsident Donald Trump mittlerweile zweimal seine Skepsis direkt gesagt. "Wenn ich gewusst hätte, dass es fünf Wochen, sechs Wochen so weitergeht und immer schlimmer wird, dann hätte ich es ihm noch eindringlicher gesagt."
Man wisse aus früheren Kriegen wie Afghanistan oder Irak, dass das Problem immer sei, wie man Konflikte wieder beende. "Insofern hoffe ich, dass das so schnell wie möglich zu Ende geht." Das sehe er allerdings derzeit nicht, weil die Iraner offensichtlich stärker seien als gedacht und die Amerikaner auch in den Verhandlungen keine überzeugende Strategie hätten. Der Kanzler sprach von einer "ziemlich vertrackten Lage", die Deutschland sehr viel Geld und Wirtschaftskraft koste.
„Dieser Krieg gegen Iran hat unmittelbare Auswirkungen auf unsere Wirtschaftsleistung und deswegen muss er so schnell wie möglich beendet werden.“Kanzler Friedrich Merz
Friedrich Merz (CDU) mit einer Schülerin am Carolus-Magnus-Gymnasium im sauerländischen Marsberg. Der Kanzler ist in der Nähe geboren. Federico Gambarini/dpa
Medien: Iran setzt bestimmte Stahlexporte wegen Kriegsschäden aus
Iran hat staatlichen Medien zufolge den Export von Stahlblechen und bestimmten Stahlvorprodukten bis zum 30. Mai gestoppt. Hintergrund seien Schäden an wichtigen Herstellungsanlagen infolge von Angriffen im Krieg mit Israel und den USA, berichtet die Zeitung Etemad.
Durch die Schäden fielen 25 bis 30 Prozent der iranischen Gesamtproduktion der betroffenen Güter aus. Dabei geht es um Stahlbleche und sogenannte Stahlbrammen, Vorprodukte unter anderem für Bleche.
Durch die Schäden fielen 25 bis 30 Prozent der iranischen Gesamtproduktion der betroffenen Güter aus. Dabei geht es um Stahlbleche und sogenannte Stahlbrammen, Vorprodukte unter anderem für Bleche.
Wadephul: UN-Sicherheitsrat muss Verantwortung übernehmen
Außenminister Johann Wadephul fordert die Mitglieder des UN-Sicherheitsrats auf, in Bezug auf den Iran-Krieg ihrer Rolle gerecht zu werden. „Wenn der Sicherheitsrat jetzt Verantwortung übernimmt, stärkt er damit auch die internationale Ordnung“, sagte der CDU-Politiker vor der Abreise zu einem Besuch bei den Vereinten Nationen in New York. Die UN müssten zur Lösung von Friedens- und Sicherheitsfragen „zum Dreh- und Angelpunkt der aktuellen Krisendiplomatie werden“. Dennoch erlebe man „immer wieder, wie viel zu oft Einzelne mit ihren widerstreitenden Interessen den UN-Sicherheitsrat blockieren“, kritisierte Wadephul. China und Russland verhindern als ständige Mitglieder im UN-Sicherheitsrat mit Vetorecht häufig Initiativen zur Konfliktlösung. Die Vereinten Nationen müssten den Mut aufbringen, sich zu erneuern, handlungsfähiger werden und glaubwürdig bleiben, um Konflikte zu lösen, forderte der Minister.
Deutschland hofft in der Diskussion über eine militärische Sicherungsmission in der Straße von Hormus auf ein UN-Mandat. Ob China und Russland hier mitmachen, ist unklar. Die von Iran blockierte Meerenge ist für die globale Versorgung mit Öl und Gas wichtig. Wadephul warnte, ohne Energie und Dünger gerate die Versorgung der Welt mit Nahrungsmitteln in große Gefahr.
Direkt nach der Ankunft in New York will Wadephul am Nachmittag (Ortszeit) bei einer Debatte des UN-Sicherheitsrats zum Thema maritime Sicherheit eine Rede halten. Bei den UN in New York findet heute auch eine Überprüfungskonferenz zum Atomwaffensperrvertrag statt. Wadephul erklärte, die Konferenz gebe die Möglichkeit, neue Wege zu diskutieren, um die Errungenschaften des Vertrags abzusichern und auch nukleare Abrüstung in den Fokus zu nehmen.
Deutschland hofft in der Diskussion über eine militärische Sicherungsmission in der Straße von Hormus auf ein UN-Mandat. Ob China und Russland hier mitmachen, ist unklar. Die von Iran blockierte Meerenge ist für die globale Versorgung mit Öl und Gas wichtig. Wadephul warnte, ohne Energie und Dünger gerate die Versorgung der Welt mit Nahrungsmitteln in große Gefahr.
Direkt nach der Ankunft in New York will Wadephul am Nachmittag (Ortszeit) bei einer Debatte des UN-Sicherheitsrats zum Thema maritime Sicherheit eine Rede halten. Bei den UN in New York findet heute auch eine Überprüfungskonferenz zum Atomwaffensperrvertrag statt. Wadephul erklärte, die Konferenz gebe die Möglichkeit, neue Wege zu diskutieren, um die Errungenschaften des Vertrags abzusichern und auch nukleare Abrüstung in den Fokus zu nehmen.
CDU-Außenminister Johann Wadephul gibt auf dem Flughafen Berlin Brandenburg ein Statement. Foto: Sebastian Gollnow/dpa
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