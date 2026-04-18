Soldat bei UN-Mission in Libanon getötet

Im Süden Libanons ist ein französischer Soldat der UN-Mission Unifil getötet worden. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bestätigte den Tod des Soldaten bei X und teilte mit, dass drei weitere Soldaten verwundet und in Sicherheit gebracht worden seien. „Alles deutet darauf hin, dass die Hisbollah für diesen Angriff verantwortlich ist“, schrieb Macron. Er forderte die libanesische Regierung auf, die Verantwortlichen sofort festzunehmen. Libanons Ministerpräsident Nawaf Salam verurteilte den Angriff auf das Schärfste. Der Angriff schade dem Land und dessen Beziehungen mit befreundeten Ländern weltweit. Libanons Präsident Joseph Aoun telefonierte mit Macron.



Unifil teilte mit, dass die Soldaten heute früh Sprengsätze an einer Straße beseitigt hätten, dabei seien sie unter Beschuss geraten. Einer ersten Einschätzung zufolge seien Hisbollah-Kämpfer verantwortlich, die Miliz äußerte sich zunächst nicht. Die Blauhelme der Unifil überwachen seit 1978 das Grenzgebiet zwischen Israel und Libanon. Immer wieder gab es dabei auch in ihren Reihen Tote und Verletzte. Vor einigen Wochen wurden zwei indonesische Soldaten der Unifil-Mission bei einer Explosion getötet.



Wie Israels Armee am Nachmittag bekanntgab, hat sie wiederum seit Beginn der aktuellen Waffenruhe mit Libanon mehrfach mutmaßliche Hisbollah-Mitglieder angegriffen. Diese hätten gegen die Waffenruhe-Vereinbarung verstoßen und eine unmittelbare Bedrohung für die Soldaten dargestellt. Israels Armee sei im Rahmen der Waffenruhe-Vereinbarung dazu berechtigt, sich zu verteidigen. Der arabische Sender Al Jazeera sowie der Hisbollah-Sender Al-Manar meldeten israelischen Artilleriebeschuss auf mehrere Orte im Südlibanon. Berichte über Opfer in diesem Zusammenhang gab es zunächst nicht. Die Angaben lassen sich allesamt nicht unabhängig überprüfen.