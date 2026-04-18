Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Iran macht Öffnung der Straße von Hormus rückgängig
Iran droht mit erneuter Schließung der Straße von Hormus – Trump droht mit Bomben
Trump: Iran setzt Atomprogramm aus
Mehrere Länder planen Militärmission zur Sicherung der Straße von Hormus
Trump: Seeminen sind weg – oder zumindest bald
Soldat bei UN-Mission in Libanon getötet
Im Süden Libanons ist ein französischer Soldat der UN-Mission Unifil getötet worden. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bestätigte den Tod des Soldaten bei X und teilte mit, dass drei weitere Soldaten verwundet und in Sicherheit gebracht worden seien. „Alles deutet darauf hin, dass die Hisbollah für diesen Angriff verantwortlich ist“, schrieb Macron. Er forderte die libanesische Regierung auf, die Verantwortlichen sofort festzunehmen. Libanons Ministerpräsident Nawaf Salam verurteilte den Angriff auf das Schärfste. Der Angriff schade dem Land und dessen Beziehungen mit befreundeten Ländern weltweit. Libanons Präsident Joseph Aoun telefonierte mit Macron.
Unifil teilte mit, dass die Soldaten heute früh Sprengsätze an einer Straße beseitigt hätten, dabei seien sie unter Beschuss geraten. Einer ersten Einschätzung zufolge seien Hisbollah-Kämpfer verantwortlich, die Miliz äußerte sich zunächst nicht. Die Blauhelme der Unifil überwachen seit 1978 das Grenzgebiet zwischen Israel und Libanon. Immer wieder gab es dabei auch in ihren Reihen Tote und Verletzte. Vor einigen Wochen wurden zwei indonesische Soldaten der Unifil-Mission bei einer Explosion getötet.
Wie Israels Armee am Nachmittag bekanntgab, hat sie wiederum seit Beginn der aktuellen Waffenruhe mit Libanon mehrfach mutmaßliche Hisbollah-Mitglieder angegriffen. Diese hätten gegen die Waffenruhe-Vereinbarung verstoßen und eine unmittelbare Bedrohung für die Soldaten dargestellt. Israels Armee sei im Rahmen der Waffenruhe-Vereinbarung dazu berechtigt, sich zu verteidigen. Der arabische Sender Al Jazeera sowie der Hisbollah-Sender Al-Manar meldeten israelischen Artilleriebeschuss auf mehrere Orte im Südlibanon. Berichte über Opfer in diesem Zusammenhang gab es zunächst nicht. Die Angaben lassen sich allesamt nicht unabhängig überprüfen.
Unifil teilte mit, dass die Soldaten heute früh Sprengsätze an einer Straße beseitigt hätten, dabei seien sie unter Beschuss geraten. Einer ersten Einschätzung zufolge seien Hisbollah-Kämpfer verantwortlich, die Miliz äußerte sich zunächst nicht. Die Blauhelme der Unifil überwachen seit 1978 das Grenzgebiet zwischen Israel und Libanon. Immer wieder gab es dabei auch in ihren Reihen Tote und Verletzte. Vor einigen Wochen wurden zwei indonesische Soldaten der Unifil-Mission bei einer Explosion getötet.
Wie Israels Armee am Nachmittag bekanntgab, hat sie wiederum seit Beginn der aktuellen Waffenruhe mit Libanon mehrfach mutmaßliche Hisbollah-Mitglieder angegriffen. Diese hätten gegen die Waffenruhe-Vereinbarung verstoßen und eine unmittelbare Bedrohung für die Soldaten dargestellt. Israels Armee sei im Rahmen der Waffenruhe-Vereinbarung dazu berechtigt, sich zu verteidigen. Der arabische Sender Al Jazeera sowie der Hisbollah-Sender Al-Manar meldeten israelischen Artilleriebeschuss auf mehrere Orte im Südlibanon. Berichte über Opfer in diesem Zusammenhang gab es zunächst nicht. Die Angaben lassen sich allesamt nicht unabhängig überprüfen.
Trump: Iran kann uns nicht mit Straße von Hormus erpressen
US-Präsident Donald Trump lässt sich nach eigenen Angaben nicht von der iranischen Blockade der Straße von Hormus unter Druck setzen. „Damit können sie uns nicht erpressen“, sagte er vor Journalisten im Weißen Haus. Trump betonte, dass beide Seiten weiterhin verhandelten. „Wir führen derzeit sehr gute Gespräche. Es läuft wirklich sehr gut“, sagte er. Bis zum Ende des Tages könne es neue Erkenntnisse geben.
SZ-Korrespondent Raphael Geiger erklärt, was hinter der kommunikativen Eskalation rund um die zwischenzeitliche Öffnung der Straße von Hormus steckt
SZ-Korrespondent Raphael Geiger erklärt, was hinter der kommunikativen Eskalation rund um die zwischenzeitliche Öffnung der Straße von Hormus steckt
Britische Seefahrtsbehörde: Bericht über Tankerbeschuss
Die britische Seefahrtsbehörde UKMTO hat nach eigenen Angaben Berichte über den Beschuss eines Tankers erhalten. Der Vorfall habe sich demnach 20 Seemeilen nordöstlich des Oman ereignet, teilt die Behörde mit. Der Beschuss sei von zwei Kanonenbooten ausgegangen, die in Bezug zu der iranischen Revolutionsgarde stehen sollen. Dem Kapitän des Tankers zufolge eröffneten die Angreifer das Feuer ohne vorherige Warnung über Funk. Das Schiff und seine Besatzung befänden sich aber den Berichten nach in Sicherheit.
Nach Angaben des Dienstes TankerTracker.com handelt es sich bei den betroffenen Schiffen um zwei indische Handelsschiffe. Betroffen sei unter anderem ein VLCC-Supertanker, der zwei Millionen Barrel (etwa 272 000 Tonnen) irakisches Rohöl transportiert.
Nach Angaben des Dienstes TankerTracker.com handelt es sich bei den betroffenen Schiffen um zwei indische Handelsschiffe. Betroffen sei unter anderem ein VLCC-Supertanker, der zwei Millionen Barrel (etwa 272 000 Tonnen) irakisches Rohöl transportiert.
Iran macht Öffnung der Straße von Hormus rückgängig
Iran macht die gestern angekündigte Öffnung der Straße von Hormus rückgängig. Das teilte das Hauptquartier der Streitkräfte laut Nachrichtenagentur Fars mit. Als Grund wird die anhaltende Blockade iranischer Häfen durch die USA angeführt.
In der Erklärung heißt es weiter, Iran habe einer kontrollierten Durchfahrt einer begrenzten Anzahl von Öltankern und Handelsschiffen durch die Straße von Hormus zugestimmt. Die USA hätten dagegen ihre Blockade fortgesetzt. Aus diesem Grund sei die Kontrolle über die Straße von Hormus wieder in den früheren Zustand zurückgekehrt: Die strategisch wichtige Meerenge unterliege der strengen Verwaltung und Kontrolle der Streitkräfte. Daran ändere sich nichts, solange die Vereinigten Staaten die uneingeschränkte Bewegungsfreiheit von Schiffen von Iran zu ihrem Bestimmungsort und von ihrem Bestimmungsort zurück nach Iran nicht wiederherstellten.
In der Erklärung heißt es weiter, Iran habe einer kontrollierten Durchfahrt einer begrenzten Anzahl von Öltankern und Handelsschiffen durch die Straße von Hormus zugestimmt. Die USA hätten dagegen ihre Blockade fortgesetzt. Aus diesem Grund sei die Kontrolle über die Straße von Hormus wieder in den früheren Zustand zurückgekehrt: Die strategisch wichtige Meerenge unterliege der strengen Verwaltung und Kontrolle der Streitkräfte. Daran ändere sich nichts, solange die Vereinigten Staaten die uneingeschränkte Bewegungsfreiheit von Schiffen von Iran zu ihrem Bestimmungsort und von ihrem Bestimmungsort zurück nach Iran nicht wiederherstellten.
Iran droht mit erneuter Schließung der Straße von Hormus – Trump droht mit Bomben
Irans Chefunterhändler und Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf hat in einem Social-Media-Post gewarnt, die Straße von Hormus werde nicht offen bleiben, sollten die USA ihre Seeblockade fortsetzen – die Durchfahrt werde dann nur noch auf „iranische Genehmigung“ hin gewährt. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Ismail Baghai, ging einen Schritt weiter: „Die sogenannte Seeblockade stellt einen Verstoß gegen die Waffenruhe dar und wird eine angemessene Reaktion Irans zur Folge haben“, sagte er der Nachrichtenagentur Tasnim. Ob die Straße geöffnet oder geschlossen sei und welche Bestimmungen gelten, werde vor Ort entschieden, „nicht durch soziale Medien“. Trump habe falsche Behauptungen aufgestellt, so Baghai.
„Die Blockade bleibt, und leider müssen wir dann wieder anfangen, Bomben abzuwerfen.“US-Präsident Donald Trump
Umgekehrt wollen die USA ihre eigene Seeblockade aufrechterhalten, die nur für Schiffe mit Start- oder Zielhafen in Iran gilt, wie Präsident Donald Trump betonte. Sie bleibe „bis zum vollständigen Abschluss unserer Vereinbarungen mit Iran“ bestehen, schreibt Trump auf Truth Social. Mehr noch: Trump droht mit einem Ende der Waffenruhe mit Iran, falls bis Mittwoch keine langfristige Einigung zur Beendigung des Krieges erzielt werde. "Vielleicht werde ich sie nicht verlängern, aber die Blockade der iranischen Häfen wird bestehen bleiben", sagt Trump vor Journalisten an Bord der Air Force One. "Die Blockade bleibt, und leider müssen wir dann wieder anfangen, Bomben abzuwerfen."
Angesichts der chaotischen Lage hat eine Gruppe von rund 20 Handelsschiffen den Versuch abgebrochen, die Straße von Hormus zu passieren und sind wieder umgekehrt. Der Grund dafür ist zurzeit unklar. Die Schiffe waren Teil des bisher größten Schiffskonvois Richtung Straße von Hormus seit Beginn des Iran-Krieges.
Lesen Sie mehr dazu von meinem Kollegen Peter Burghardt aus Washington:
Angesichts der chaotischen Lage hat eine Gruppe von rund 20 Handelsschiffen den Versuch abgebrochen, die Straße von Hormus zu passieren und sind wieder umgekehrt. Der Grund dafür ist zurzeit unklar. Die Schiffe waren Teil des bisher größten Schiffskonvois Richtung Straße von Hormus seit Beginn des Iran-Krieges.
Lesen Sie mehr dazu von meinem Kollegen Peter Burghardt aus Washington:
Trump: Iran setzt Atomprogramm aus
US-Präsident Donald Trump hat erklärt, Iran habe einer unbefristeten Aussetzung seines Atomprogramms zugestimmt. Gleichzeitig hat Teheran die Straße von Hormus für die kommerzielle Schifffahrt wieder geöffnet, nachdem Israel einem Waffenstillstand in Libanon zugestimmt hat.
„Die meisten der wichtigsten Punkte sind abgeschlossen. Es wird ziemlich schnell gehen", sagt Trump. Er bestreitet, dass die USA eingefrorene iranische Gelder freigeben werden – eine zentrale Forderung Teherans. Details eines möglichen Abkommens bleiben unklar; Iran hat sich zu Trumps Aussagen bislang nicht geäußert. Das widerspricht Teherans langjährigem Beharren auf dem Recht zur Urananreicherung.
„Die meisten der wichtigsten Punkte sind abgeschlossen. Es wird ziemlich schnell gehen", sagt Trump. Er bestreitet, dass die USA eingefrorene iranische Gelder freigeben werden – eine zentrale Forderung Teherans. Details eines möglichen Abkommens bleiben unklar; Iran hat sich zu Trumps Aussagen bislang nicht geäußert. Das widerspricht Teherans langjährigem Beharren auf dem Recht zur Urananreicherung.
Politisch ist ein Deal für Trump heikel: Die Konturen des möglichen Abkommens ähneln dem Atomabkommen von 2015 (JCPOA), aus dem Trump 2018 ausgestiegen war und das er als „schlechtesten Deal aller Zeiten“ bezeichnet hatte. Der republikanische Senator Lindsey Graham warnt: „Ich bin absolut zuversichtlich, dass Präsident Trump nicht zulassen wird, dass Iran durch das Festhalten der Welt als Geisel und das Verbreiten von Chaos in der Region um Milliarden bereichert wird.“
Laut einem Bericht von Axios steht zur Debatte, 20 Milliarden Dollar an eingefrorenen iranischen Geldern im Gegenzug für die Aufgabe des iranischen Urananreicherungsvorrats freizugeben – Trump weist das zurück.
Laut einem Bericht von Axios steht zur Debatte, 20 Milliarden Dollar an eingefrorenen iranischen Geldern im Gegenzug für die Aufgabe des iranischen Urananreicherungsvorrats freizugeben – Trump weist das zurück.
Trump bezeichnet Nato als „nutzlos" und lehnt ihre Hilfe in der Straße von Hormus ab
US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben ein Hilfsangebot der Nato zur Sicherung der Straße von Hormus abgelehnt und übt harte Kritik an dem nordatlantischen Verteidigungsbündnis. „Jetzt, wo die Situation an der Straße von Hormus zu Ende ist, habe ich einen Anruf von der Nato bekommen, ob wir Hilfe brauchen“, schrieb Trump auf seiner Onlineplattform Truth Social. „Ich habe ihnen gesagt, sie sollen sich fernhalten – es sei denn, sie wollen einfach nur ihre Schiffe mit Öl beladen.“
Als die Nato gebraucht wurde, sei sie „nutzlos“ gewesen, schrieb Trump und bezeichnete das Verteidigungsbündnis als einen „Papiertiger“.
Als die Nato gebraucht wurde, sei sie „nutzlos“ gewesen, schrieb Trump und bezeichnete das Verteidigungsbündnis als einen „Papiertiger“.
US-Militär übergibt große Stützpunkte in Syrien
Das US-Militär hat nach eigenen Angaben große Stützpunkte in Syrien verlassen. Die Streitkräfte hätten die Übergabe aller großer Stützpunkte in dem Land abgeschlossen, teilte das für den Nahen Osten zuständige US-Regionalkommando Centcom auf Anfrage mit. Die US-Truppen unterstützten weiterhin partnergeführte Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung für Sicherheit in der Region, hieß es.
Syriens Regierung hatte zuvor den vollständigen Abzug der im Land stationierten US-Truppen verkündet. Die „militärischen Einrichtungen, an denen Truppen der Vereinigten Staaten zuvor in Syrien anwesend waren“, seien „komplett an die syrische Regierung übergeben“ worden, hatte das Außenministerium in Damaskus mitgeteilt.
Der Schritt hatte sich angedeutet: Im Februar hatte es Berichte über Abzugspläne innerhalb von 30, 60 oder 90 Tagen gegeben. US-Präsident Donald Trump hatte schon 2018 während seiner ersten Amtszeit verkündet, dass die US-Soldaten in Syrien vollständig abziehen sollten. Die Angaben zu ihrer Zahl schwankten zwischen 900 und 2000. Das US-Militär kämpfte in Syrien an der Seite kurdisch angeführter Milizen gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS), die seit 2019 als militärisch besiegt gilt.
Syriens Regierung hatte zuvor den vollständigen Abzug der im Land stationierten US-Truppen verkündet. Die „militärischen Einrichtungen, an denen Truppen der Vereinigten Staaten zuvor in Syrien anwesend waren“, seien „komplett an die syrische Regierung übergeben“ worden, hatte das Außenministerium in Damaskus mitgeteilt.
Der Schritt hatte sich angedeutet: Im Februar hatte es Berichte über Abzugspläne innerhalb von 30, 60 oder 90 Tagen gegeben. US-Präsident Donald Trump hatte schon 2018 während seiner ersten Amtszeit verkündet, dass die US-Soldaten in Syrien vollständig abziehen sollten. Die Angaben zu ihrer Zahl schwankten zwischen 900 und 2000. Das US-Militär kämpfte in Syrien an der Seite kurdisch angeführter Milizen gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS), die seit 2019 als militärisch besiegt gilt.
Libanesischer Präsident will dauerhaftes Abkommen
Der libanesische Präsident Joseph Aoun fordert, die vereinbarte Waffenruhe in "dauerhafte Abkommen" umzuwandeln. In seiner ersten Fernsehansprache nach der von den USA vermittelten Feuerpause lässt er jedoch offen, ob er damit ein Friedensabkommen mit Israel meint. Der Libanon verhandle nun für sich selbst und sei nicht länger der Spielball anderer oder ein Schauplatz für fremde Kriege, sagt Aoun in einer offensichtlichen Anspielung auf den Iran und die Hisbollah-Miliz. US-Präsident Donald Trump will Aoun und den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu zu direkten Gesprächen ins Weiße Haus einladen.
Trump rechnet mit Iran-Deal in „ein oder zwei Tagen“
US-Präsident Donald Trump rechnet in den nächsten Tagen mit einem Abkommen mit Iran. „Ich denke, wir werden in den nächsten ein oder zwei Tagen eine Einigung erzielen“, zitierte ihn das Nachrichtenportal „Axios“ nach einem Telefongespräch. Vertreter Washingtons und Teherans träfen sich „wahrscheinlich“ am Wochenende. Das Weiße Haus verlautete, dass die Planungen für eine weitere Gesprächsrunde noch liefen. Ein konkreter Termin sei bislang nicht angesetzt, sagte ein hochrangiger Regierungsbeamter der Deutschen Presse-Agentur.
Eine erste Gesprächsrunde zwischen den USA und Iran war am vergangenen Wochenende in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad ohne konkrete Ergebnisse geendet. Pakistan bereitet sich bereits auf weitere Verhandlungen vor. Registrierungen für Medienvertreter haben begonnen und es wurde zusätzliches Sicherheitspersonal in die Stadt verlegt.
Eine erste Gesprächsrunde zwischen den USA und Iran war am vergangenen Wochenende in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad ohne konkrete Ergebnisse geendet. Pakistan bereitet sich bereits auf weitere Verhandlungen vor. Registrierungen für Medienvertreter haben begonnen und es wurde zusätzliches Sicherheitspersonal in die Stadt verlegt.
Mehrere Länder planen Militärmission zur Sicherung der Straße von Hormus
Unter starkem wirtschaftlichem Druck durch die wochenlange Blockade der Straße von Hormus haben Dutzende Länder in Paris über eine mögliche Militärmission nach dem Iran-Krieg beraten. Nach der von Frankreich und Großbritannien initiierten Konferenz mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sprach der französische Präsident Emmanuel Macron von einer „neutralen Mission, die sich klar von den Kriegsparteien abgrenzt“.
Mitten in die Pariser Beratungen platze die Ankündigung der Staatsführung in Teheran, die Straße von Hormus wieder für die Durchfahrt von Öltankern und Handelsschiffen öffnen zu wollen. Das werteten die Teilnehmer in Paris als positives Signal. Umgekehrt aber wollten die USA ihre eigene Seeblockade aufrechterhalten, die nur Schiffe mit einem Start- oder Zielhafen in Iran betrifft, wie Präsident Donald Trump betonte.
Der britische Premierminister Keir Starmer kündigte in Paris an, die geplante Marine-Mission solle „strikt friedlich und defensiv“ sein, um die Minenräumung in der Straße zu unterstützen und Handelsschifffahrt wieder zu ermöglichen. Nach Starmers Angaben haben bereits mehr als ein Dutzend Länder angeboten, militärische Mittel zu der Mission zur Sicherung der Meerenge zwischen Iran und dem Oman beizusteuern.
Mitten in die Pariser Beratungen platze die Ankündigung der Staatsführung in Teheran, die Straße von Hormus wieder für die Durchfahrt von Öltankern und Handelsschiffen öffnen zu wollen. Das werteten die Teilnehmer in Paris als positives Signal. Umgekehrt aber wollten die USA ihre eigene Seeblockade aufrechterhalten, die nur Schiffe mit einem Start- oder Zielhafen in Iran betrifft, wie Präsident Donald Trump betonte.
Der britische Premierminister Keir Starmer kündigte in Paris an, die geplante Marine-Mission solle „strikt friedlich und defensiv“ sein, um die Minenräumung in der Straße zu unterstützen und Handelsschifffahrt wieder zu ermöglichen. Nach Starmers Angaben haben bereits mehr als ein Dutzend Länder angeboten, militärische Mittel zu der Mission zur Sicherung der Meerenge zwischen Iran und dem Oman beizusteuern.
Wie Kanzler Merz sagte, sei Deutschland bereit, einen Beitrag zur Sicherung der freien Schifffahrt dort zu leisten – etwa bei der Minenräumung und der Seeaufklärung. Dabei wünsche sich die Bundesregierung „wenn es möglich ist“, eine US-Beteiligung. „Es wäre aus unserer Sicht wünschenswert“, fügte er hinzu. Wie es aus Regierungskreisen hieß, könne Deutschland Minenjagdboote, ein Versorgungsschiff und Luftaufklärung bereitstellen.
Neben Deutschland signalisierten auch Macron und Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni eine Beteiligung an einer Marine-Mission. Frankreich könne seine bereits umfangreich in der Region anwesende Marine für so einen Einsatz mobilisieren, sagte Macron. Meloni stellte den Einsatz italienischer Marineeinheiten in Aussicht. Mit Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien waren die führenden Industrienationen Europas direkt an den Pariser Beratungen beteiligt. Und per Videoschalte eingebunden waren weitere Schwergewichte wie China und Indien sowie über 40 weitere Partner auch aus Asien, Afrika und Lateinamerika. Die Kriegsparteien USA, Israel und Iran saßen in Paris nicht am Tisch.
Hochfahren der Ölproduktion wird in einigen Golf-Staaten länger dauern
Saudi-Arabiens Finanzminister Mohammed Al-Dschadaan erklärt am Rande der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington, einige Länder der Golfregion könnten ihre Ölförderung schnell wieder hochfahren. Andere bräuchten wegen der erlittenen Schäden mehr Zeit. Die größte Herausforderung sei derzeit nicht die Produktionsmenge. Vielmehr stelle sich die Frage, ob Versicherer die Transporte absichern würden, erklärt der Minister.
Trump: Seeminen sind weg – oder zumindest bald
Die angeblich in der Straße von Hormus verteilten iranischen Seeminen sollen nach Angaben von US-Präsident Donald Trump allesamt geborgen worden sein – oder werden derzeit noch entfernt. „Iran hat mit Hilfe der USA alle Seeminen geräumt oder ist dabei, sie zu räumen!“, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Kurz zuvor hatten Trump und Irans Außenminister Abbas Araghtschi die Öffnung der Meerenge für Durchfahrt von Öltankern und Handelsschiffen verkündet – aus Sicht von Teheran gilt dies allerdings nur temporär.
Experten gehen von mehreren Dutzend Minen aus, die Iran vor etwa einem Monat südlich der iranischen Gewässer verteilt haben soll – auch wenn Teheran einen solchen Einsatz nie bestätigt hat. Das Problem ist indes: „Weder die Iraner noch die USA – und auch sonst niemand – wissen derzeit genau, wo sich diese Minen befinden“, sagte Sicherheitsforscher Andreas Krieg vom Londoner King's College dem Sender Al Jazeera.
Trump behauptete ferner, dass die Nato-Verbündeten nun – nach wochenlanger, zögerlicher Haltung – ihre Hilfe angeboten hätten. Konkrete Länder nannte er nicht. „Ich habe ihnen gesagt, sie sollen sich fernhalten, es sei denn, sie wollen ihre Schiffe nur mit Öl beladen“, schrieb Trump in Großbuchstaben auf Truth Social und wiederholte seine Kritik an den Bündnispartnern, die er als „nutzlos“ bezeichnete.
Trump behauptete ferner, dass die Nato-Verbündeten nun – nach wochenlanger, zögerlicher Haltung – ihre Hilfe angeboten hätten. Konkrete Länder nannte er nicht. „Ich habe ihnen gesagt, sie sollen sich fernhalten, es sei denn, sie wollen ihre Schiffe nur mit Öl beladen“, schrieb Trump in Großbuchstaben auf Truth Social und wiederholte seine Kritik an den Bündnispartnern, die er als „nutzlos“ bezeichnete.
Iran droht mit Sperrung der Straße von Hormus wegen US-Blockade
Sollte die Seeblockade der USA andauern, wird Iran dies als Verletzung der Waffenruhe betrachten und die Straße von Hormus schließen. Das meldet die iranische Nachrichtenagentur Fars unter Berufung auf einen Regierungsvertreter.
Ein Toter bei israelischem Drohnenangriff in Libanon trotz Waffenruhe
Bei einem israelischen Drohnenangriff im Südlibanon wird am ersten vollen Tag der von den USA vermittelten Waffenruhe ein Mensch getötet. Das sagen Sanitäter und der Leiter eines örtlichen Krankenhauses der Nachrichtenagentur Reuters. Die Berichte über den Angriff folgen wenige Minuten auf Äußerungen von US-Präsident Donald Trump, wonach die USA Israel weitere Bombardierungen in Libanon untersagen. „Es ist ihnen von den USA verboten. Es reicht jetzt!!!“, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.
Am Donnerstag hatte Trump eine zehntägige Waffenruhe in Libanon verkündet, nachdem sich in dem Land die proiranische schiitische Hisbollah-Miliz sechs Wochen lang Gefechte mit der israelischen Armee geliefert hatte. Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu sagte, er habe der Waffenruhe auf Bitten Trumps zugestimmt. Israel habe in den vergangenen Wochen eine „tiefe Sicherheitspufferzone“ an seiner Nordgrenze geschaffen, die die unmittelbare Bedrohung wie etwa einen Einmarsch der Hisbollah verhindere. Zudem habe Israel rund 90 Prozent der Vorräte an Raketen und Geschossen der Miliz zerstört.
Die libanesische Regierung sowie die regulären Streitkräfte des Landes betonten mehrfach, dass sie nicht direkt an diesen Kampfhandlungen beteiligt waren. Die Waffenruhe gilt seit Mitternacht (Ortszeit). Allerdings warf die libanesische Armee Israel bereits wenige Stunden nach Inkrafttreten den Beschuss mehrerer Dörfer im Süden des Landes vor.
Am Donnerstag hatte Trump eine zehntägige Waffenruhe in Libanon verkündet, nachdem sich in dem Land die proiranische schiitische Hisbollah-Miliz sechs Wochen lang Gefechte mit der israelischen Armee geliefert hatte. Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu sagte, er habe der Waffenruhe auf Bitten Trumps zugestimmt. Israel habe in den vergangenen Wochen eine „tiefe Sicherheitspufferzone“ an seiner Nordgrenze geschaffen, die die unmittelbare Bedrohung wie etwa einen Einmarsch der Hisbollah verhindere. Zudem habe Israel rund 90 Prozent der Vorräte an Raketen und Geschossen der Miliz zerstört.
Die libanesische Regierung sowie die regulären Streitkräfte des Landes betonten mehrfach, dass sie nicht direkt an diesen Kampfhandlungen beteiligt waren. Die Waffenruhe gilt seit Mitternacht (Ortszeit). Allerdings warf die libanesische Armee Israel bereits wenige Stunden nach Inkrafttreten den Beschuss mehrerer Dörfer im Süden des Landes vor.