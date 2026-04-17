Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Trump: USA halten Seeblockade Irans aufrecht
Iran: Straße von Hormus während restlicher Waffenruhe in Libanon geöffnet
Libanesische Armee meldet israelischen Beschuss trotz Waffenruhe
Zehntägige Libanon-Waffenruhe tritt in Kraft
Iran begrüßt Libanon-Waffenruhe
Nach Öffnung der Straße von Hormus: Ölpreise fallen, Börsen erholen sich
An den Börsen wirkt sich die angekündigte Öffnung der Straße von Hormus bereits positiv aus. Vor allem der Einbruch der Ölpreise auf unter 90 Dollar das Fass sorgt am Aktienmarkt für Erleichterung. Das Nordseeöl Brent und das US-Öl WTI verbilligen sich um 9,1 beziehungsweise 9,9 Prozent auf 90,30 und 85,27 Dollar je Fass.
Der Dax weitete seine Gewinne deutlich aus. Und auch an den US-Börsen ging es nach oben. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte kletterte am Freitagmorgen (Ortszeit) um 1,3 Prozent auf 49.213 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 stieg um 0,9 Prozent auf 7102 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 1,1 Prozent auf 24.365 Punkte.
Die Blockade der für die Schifffahrt wichtigen Straße von Hormus wird Iran zufolge für die restliche Zeit der mit Libanon geltenden Waffenruhe aufgehoben. "Das ist ein gewaltiger Schub für die Risikobereitschaft", sagte Marktstratege Neil Wilson von Saxo Markets. Trotz weiter bestehender Risiken gelte das die Öffnung als "erhebliche Entspannung der Lage".
Anleger griffen am Freitag in den USA vor allem bei Aktien von Fluggesellschaften und Kreuzfahrtbetreibern zu: Die Papiere von Delta Air Lines gewannen sechs Prozent, Southwest Airlines legten acht Prozent zu. Aktien von Carnival, Norwegian Cruise und Royal Caribbean Cruises stiegen jeweils um mehr als sechs Prozent.
Der Dax weitete seine Gewinne deutlich aus. Und auch an den US-Börsen ging es nach oben. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte kletterte am Freitagmorgen (Ortszeit) um 1,3 Prozent auf 49.213 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 stieg um 0,9 Prozent auf 7102 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 1,1 Prozent auf 24.365 Punkte.
Die Blockade der für die Schifffahrt wichtigen Straße von Hormus wird Iran zufolge für die restliche Zeit der mit Libanon geltenden Waffenruhe aufgehoben. "Das ist ein gewaltiger Schub für die Risikobereitschaft", sagte Marktstratege Neil Wilson von Saxo Markets. Trotz weiter bestehender Risiken gelte das die Öffnung als "erhebliche Entspannung der Lage".
Anleger griffen am Freitag in den USA vor allem bei Aktien von Fluggesellschaften und Kreuzfahrtbetreibern zu: Die Papiere von Delta Air Lines gewannen sechs Prozent, Southwest Airlines legten acht Prozent zu. Aktien von Carnival, Norwegian Cruise und Royal Caribbean Cruises stiegen jeweils um mehr als sechs Prozent.
Trump: USA halten Seeblockade Irans aufrecht
Trotz der von Iran angekündigten Öffnung der Straße von Hormus hält US-Präsident Donald Trump an seiner Seeblockade für Schiffe mit einem iranischen Hafen als Start oder Ziel fest. Dies solle der Fall sein, bis die Verhandlungen beziehungsweise die von ihm als „Transaktion“ bezeichnete Vereinbarung mit Teheran über einen Friedensdeal vollständig abgeschlossen seien.
Trump zufolge dürfte dieser Prozess rasch vorangehen, da die meisten Punkte nach seinen Angaben bereits ausgehandelt seien. Unabhängig überprüfen ließen sich seine Angaben zunächst nicht.
Donald J. Trump (@realDonaldTrump)
THE STRAIT OF HORMUZ IS COMPLETELY OPEN AND READY FOR BUSINESS AND FULL PASSAGE, BUT THE NAVAL BLOCKADE WILL REMAIN IN FULL FORCE AND EFFECT AS IT PERTAINS TO IRAN, ONLY, UNTIL SUCH TIME AS OUR TRANSACTION WITH IRAN IS 100% COMPLETE. THIS PROCESS SHOULD GO VERY QUICKLY IN THAT MOST OF THE POINTS ARE ALREADY NEGOTIATED. THANK YOU FOR YOUR ATTENTION TO THIS MATTER! PRESIDENT DONALD J.TRUMP
truthsocial.com
Iran: Straße von Hormus während restlicher Waffenruhe in Libanon geöffnet
Die Blockade der für die Schifffahrt wichtigen Straße von Hormus ist Iran zufolge für die restliche Zeit der zwischen Israel und Libanon geltenden Waffenruhe aufgehoben. Der Grund dafür sei diese vereinbarte Waffenruhe, die Iran gefordert hatte, teilte der iranische Außenminister Abbas Araghtschi am Freitag auf X mit. Dies gelte für alle Handelsschiffe.
Die Ölpreise gingen nach der Ankündigung um mehr als acht Prozent zurück, der Dax stieg. US-Präsident Donald Trump bedankte sich für den Schritt. "Iran hat gerade bekannt gegeben, dass die Straße von Iran vollständig geöffnet und für die freie Durchfahrt bereit ist. Danke!", schrieb er auf Truth Social.
Die Ölpreise gingen nach der Ankündigung um mehr als acht Prozent zurück, der Dax stieg. US-Präsident Donald Trump bedankte sich für den Schritt. "Iran hat gerade bekannt gegeben, dass die Straße von Iran vollständig geöffnet und für die freie Durchfahrt bereit ist. Danke!", schrieb er auf Truth Social.
Seyed Abbas Araghchi on Twitter / X
In line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire, on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organisation of the Islamic Rep. of Iran.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 17, 2026
x.com
Iran hatte seit Beginn der US-israelischen Angriffe am 28. Februar die strategisch wichtige Meerenge faktisch blockiert. Durch die Straße von Hormus wird etwa ein Fünftel der weltweiten Ölexporte transportiert. Dies hat die Energiepreise in den vergangenen Woche drastisch verteuert. In Paris beraten am Nachmittag zahlreiche Staats- und Regierungschefs, wie die Route militärisch gesichert werden könnte. An dem Treffen nimmt auch Bundeskanzler Friedrich Merz teil. Merz hat bereits grundsätzliche Bereitschaft erklärt, dass sich Deutschland unter bestimmten Bedingungen an einem solchen Einsatz beteiligen würde.
Die Waffenruhe für Libanon trat am Donnerstagabend in Kraft und soll zehn Tage gelten.
Die Waffenruhe für Libanon trat am Donnerstagabend in Kraft und soll zehn Tage gelten.
Laura Otter
Beratungen über internationalen Militäreinsatz in der Straße von Hormus haben begonnen
Während Iran eine Öffnung der Straße von Hormus signalisiert, haben in Paris Beratungen westlicher Partner über einen möglichen Militäreinsatz zur Sicherung der Schifffahrt begonnen. Initiiert hatten die Konferenz im Élysée-Palast schon vor Tagen der französische Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Keir Starmer. Neben den beiden und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sind Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sowie der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij vor Ort. Dutzende weitere Staats- und Regierungschefs sind per Video zugeschaltet. Selenskij warnte vorab in einer Ansprache erneut davor, dass der Krieg der USA und Israels gegen Iran die Lieferung von Luftabwehrwaffen an die Ukraine gefährdet.
Ziel des Treffens ist, eine freie Schifffahrt in der bislang wegen des Iran-Kriegs blockierten Meerenge zu ermöglichen, sobald es die Sicherheitslage zulässt. Die Partner wollen dazu einen Plan erarbeiten. Die Weltwirtschaft steht wegen der Blockade der für den Welthandel wichtigen Meerenge unter Druck. Preise für Energie schossen seitdem in die Höhe.
Die Bundesregierung unter Kanzler Merz ist bereit, zur Absicherung der Straße von Hormus beizutragen. Merz will in Paris ein konkretes Angebot machen. So soll die Bundeswehr für eine solche Mission nach einem Ende der Kampfhandlungen Minenjagdboote, ein Begleitschiff und Luftaufklärung bereitstellen.
Ziel des Treffens ist, eine freie Schifffahrt in der bislang wegen des Iran-Kriegs blockierten Meerenge zu ermöglichen, sobald es die Sicherheitslage zulässt. Die Partner wollen dazu einen Plan erarbeiten. Die Weltwirtschaft steht wegen der Blockade der für den Welthandel wichtigen Meerenge unter Druck. Preise für Energie schossen seitdem in die Höhe.
Die Bundesregierung unter Kanzler Merz ist bereit, zur Absicherung der Straße von Hormus beizutragen. Merz will in Paris ein konkretes Angebot machen. So soll die Bundeswehr für eine solche Mission nach einem Ende der Kampfhandlungen Minenjagdboote, ein Begleitschiff und Luftaufklärung bereitstellen.
Guterres: Hoffe, dass die Waffenruhe zu dauerhaftem Frieden führt
UN-Generalsekretär António Guterres ruft Israel und die libanesische Hisbollah-Miliz auf, die Waffenruhe uneingeschränkt zu respektieren. Das teilte sein Sprecher Stéphane Dujarric in New York mit. Guterres hoffe, dass diese Waffenruhe den Weg für Verhandlungen und die vollständige Umsetzung der Resolution 1701 des Sicherheitsrats ebnen werde, um eine langfristige Lösung des Konflikts zu erreichen.
Die UN-Resolution 1701 wurde vom Sicherheitsrat im August 2006 nach dem Libanonkrieg zwischen Israel und der Hisbollah verabschiedet. Sie fordert die Entwaffnung aller bewaffneten Gruppen in Libanon und den Rückzug der Hisbollah nördlich des Litani-Flusses. Guterres hoffe, dass die Waffenruhe-Vereinbarung zu den laufenden Bemühungen um einen dauerhaften und umfassenden Frieden in der Region beitragen werde, teilte UN-Sprecher Dujarric weiter mit.
Die UN-Resolution 1701 wurde vom Sicherheitsrat im August 2006 nach dem Libanonkrieg zwischen Israel und der Hisbollah verabschiedet. Sie fordert die Entwaffnung aller bewaffneten Gruppen in Libanon und den Rückzug der Hisbollah nördlich des Litani-Flusses. Guterres hoffe, dass die Waffenruhe-Vereinbarung zu den laufenden Bemühungen um einen dauerhaften und umfassenden Frieden in der Region beitragen werde, teilte UN-Sprecher Dujarric weiter mit.
Krisengipfel zur Straße von Hormus beginnt diesen Freitag
Mehrere europäische Staaten wollen an diesem Freitag auf einer von Frankreich und Großbritannien initiierten Konferenz in Paris über die Sicherung der internationalen Schifffahrt nach dem Iran-Krieg beraten. Auch Kanzler Friedrich Merz (CDU) wird anreisen. Der französische Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Keir Starmer leiten das virtuelle Treffen jener Staaten, die sich an einem defensiven multilateralen Militäreinsatz in der Straße von Hormus beteiligen wollen. Ziel ist es, die ungehinderte Schifffahrt in der Meerenge wiederherzustellen, sobald die Sicherheitslage dies zulässt. Merz hat eine Beteiligung Deutschlands in Aussicht gestellt. Dazu brauche es aber ein internationales Mandat und die Einwilligung des Bundestages.
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Libanesische Armee meldet israelischen Beschuss trotz Waffenruhe
Nur knapp drei Stunden nach Beginn der Waffenruhe meldet die libanesische Armee, Israel habe gegen die vereinbarte Waffenruhe verstoßen. Nach dem Inkrafttreten der Feuerpause habe es Beschuss auf südlibanesische Dörfer gegeben, teilt das Militär mit. Die Bürger seien aufgerufen worden, ihre Rückkehr in die Ortschaften im Süden des Landes vorerst zu verschieben. Die israelische Armee äußerte sich bisher nicht.
Aus libanesischen Sicherheitskreisen verlautete, dass kurz nach Inkrafttreten der Feuerpause Artilleriegranaten in der Nähe der Küstenstadt Tyros eingeschlagen seien. Zudem habe eine Drohne ein Auto in Haris in Südlibanon getroffen.
Die von Iran unterstützte Hisbollah hatte kurz vor Inkrafttreten der Waffenruhe noch zahlreiche Raketen auf Orte im Norden Israels gefeuert. Drei Menschen wurden nach Angaben von Sanitätern von Raketensplittern verletzt. Israels Armee teilte mit, sie habe daraufhin Raketenabschussrampen der Miliz attackiert. Libanons Regierung ist selbst keine aktive Partei in dem Konflikt.
Aus libanesischen Sicherheitskreisen verlautete, dass kurz nach Inkrafttreten der Feuerpause Artilleriegranaten in der Nähe der Küstenstadt Tyros eingeschlagen seien. Zudem habe eine Drohne ein Auto in Haris in Südlibanon getroffen.
Die von Iran unterstützte Hisbollah hatte kurz vor Inkrafttreten der Waffenruhe noch zahlreiche Raketen auf Orte im Norden Israels gefeuert. Drei Menschen wurden nach Angaben von Sanitätern von Raketensplittern verletzt. Israels Armee teilte mit, sie habe daraufhin Raketenabschussrampen der Miliz attackiert. Libanons Regierung ist selbst keine aktive Partei in dem Konflikt.
SZ-Korrespondent Bernd Dörries über die Waffenruhe in Libanon:
Die Lage vor Ort
Libanon sucht IWF-Hilfe nach Milliardenschäden
Trotz massiver Kriegsschäden hält Libanon an seinem Ziel fest, sich ein Kreditprogramm beim Internationalen Währungsfonds zu sichern. Finanzminister Jassin Dschaber zeigte sich am Rande der IWF-Frühjahrstagung in Washington vorsichtig optimistisch: Die Gespräche diese Woche seien gut verlaufen. Die massiven israelischen Angriffe hätten den Prozess jedoch verzögert. Die bisherigen Kriegsschäden durch israelische Angriffe beziffert er auf sieben Milliarden Dollar.
Zehntägige Libanon-Waffenruhe tritt in Kraft
Nach wochenlangen Kämpfen zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz ist eine von US-Präsident Donald Trump verkündete Waffenruhe offiziell in Kraft getreten. Die Frist für die Feuerpause begann um Mitternacht (Ortszeit, 23 Uhr deutscher Zeit), sie soll zunächst zehn Tage dauern. Trump hatte die Waffenruhe nach Gesprächen mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und dem libanesischen Präsidenten Joseph Aoun angekündigt – die Hisbollah war daran nicht beteiligt. Unklar war zunächst, inwieweit beide Seiten sie einhalten werden.
Netanjahu bestätigte die Waffenruhe in einer Videobotschaft, sagte jedoch, israelische Bodentruppen sollten auch während des zehntägigen Zeitraums in einer Pufferzone in Südlibanon bleiben. Die Hisbollah ließ zunächst offen, ob sie sich an die Feuerpause halten wird. Jede Waffenruhe müsse „umfassend für das gesamte libanesische Gebiet“ gelten und dürfe keinerlei Truppenbewegungen Israels zulassen, forderte die Miliz.
Während einer 2024 vereinbarten Waffenruhe hatte die israelische Armee weiterhin regelmäßig Ziele in Libanon angegriffen. Die von der libanesischen Regierung zugesagte Entwaffnung der Hisbollah war nicht gelungen. Beide Seiten warfen sich Verstöße vor.
Netanjahu bestätigte die Waffenruhe in einer Videobotschaft, sagte jedoch, israelische Bodentruppen sollten auch während des zehntägigen Zeitraums in einer Pufferzone in Südlibanon bleiben. Die Hisbollah ließ zunächst offen, ob sie sich an die Feuerpause halten wird. Jede Waffenruhe müsse „umfassend für das gesamte libanesische Gebiet“ gelten und dürfe keinerlei Truppenbewegungen Israels zulassen, forderte die Miliz.
Während einer 2024 vereinbarten Waffenruhe hatte die israelische Armee weiterhin regelmäßig Ziele in Libanon angegriffen. Die von der libanesischen Regierung zugesagte Entwaffnung der Hisbollah war nicht gelungen. Beide Seiten warfen sich Verstöße vor.
Kurz vor Beginn der neuen Waffenruhe teilte die israelische Armee mit, sie bereite sich auf mögliche Angriffe aus Libanon auf Israels Norden vor. Die Hisbollah feuerte kurz vor Inkrafttreten der Feuerpause noch zahlreiche Raketen auf Ortschaften im Norden Israels. Drei Menschen wurden nach Angaben von Sanitätern von Raketensplittern verletzt, zwei davon schwer. Die israelische Armee teilte mit, sie habe daraufhin Raketenabschussrampen der Hisbollah in Libanon angegriffen.
Auch in Libanon wurden bis kurz vor Inkrafttreten weitere Angriffe Israels gemeldet. Die staatliche Nachrichtenagentur NNA berichtete von mehreren Angriffen im Süden des Landes bis kurz vor Mitternacht. Das Gesundheitsministerium meldete, dass bei einem Angriff am Abend nahe der Küstenstadt Sidon drei Menschen getötet und 21 weitere verletzt worden sein.
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Auch in Libanon wurden bis kurz vor Inkrafttreten weitere Angriffe Israels gemeldet. Die staatliche Nachrichtenagentur NNA berichtete von mehreren Angriffen im Süden des Landes bis kurz vor Mitternacht. Das Gesundheitsministerium meldete, dass bei einem Angriff am Abend nahe der Küstenstadt Sidon drei Menschen getötet und 21 weitere verletzt worden sein.
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Iran begrüßt Libanon-Waffenruhe
Iran hat die von US-Präsident Donald Trump angekündigte Waffenruhe in Libanon als wichtigen Schritt für den regionalen Frieden begrüßt. Teheran habe in den Gesprächen mit den USA auf eine umfassende Waffenruhe gedrängt und das Thema auch immer wieder in den Verhandlungen mit den USA angesprochen, sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Ismail Baghai, im Staatssender Irib. Iran fordert jedoch weiterhin einen vollständigen Abzug der israelischen Truppen aus Südlibanon.
Ein hochrangiger Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden wertete die Waffenruhe laut Nachrichtenagentur Fars als Erfolg für die Schiitenmiliz und Teheran. „Die Feuerpause ist allein der standhaften Haltung der libanesischen Widerstandsbewegung der Hisbollah und der politischen Unterstützung Irans zu verdanken“, sagte Ismail Ghani, Kommandeur der Al-Kuds-Brigaden der Elitestreitmacht. Die Al-Kuds-Brigaden sind die Auslandseinheit der iranischen Revolutionsgarden. Ihre offizielle Aufgabe es ist, im Ausland verdeckte Operationen auszuführen.
Ein hochrangiger Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden wertete die Waffenruhe laut Nachrichtenagentur Fars als Erfolg für die Schiitenmiliz und Teheran. „Die Feuerpause ist allein der standhaften Haltung der libanesischen Widerstandsbewegung der Hisbollah und der politischen Unterstützung Irans zu verdanken“, sagte Ismail Ghani, Kommandeur der Al-Kuds-Brigaden der Elitestreitmacht. Die Al-Kuds-Brigaden sind die Auslandseinheit der iranischen Revolutionsgarden. Ihre offizielle Aufgabe es ist, im Ausland verdeckte Operationen auszuführen.
Iran lockert Sperren: Internet und Auslandstelefonate teils zurück
Erstmals seit Kriegsbeginn sind wieder Telefonate aus dem Ausland nach Iran möglich. Auch der Zugang zum Internet wurde in begrenztem Umfang wieder freigeschaltet. Medienberichten zufolge ließ die Regierung „im Zuge der schrittweisen Lockerung der Kommunikationsbeschränkungen“ internationale Anrufe auf Festnetzanschlüsse wieder zu – Anrufe auf Mobiltelefone bleiben jedoch gesperrt. Auch Google-Dienste im Internet sind nach fast 50 Tagen wieder erreichbar, laufen aber noch nicht stabil.
Die Regierung hatte kurz nach den Angriffen der USA und Israels am 28. Februar den Zugang zum Internet weitgehend gesperrt. Zugelassen war lediglich das sogenannte nationale Internet, das nur den Zugang zu staatlich genehmigten Webseiten ermöglicht. Ein kleiner Teil des Militär- und Machtapparats dagegen nutzt das Internet weiter ohne Einschränkungen. Auch iranische Medien publizieren ihre Nachrichten auf Telegram und X – also auf Portalen, die eigentlich gesperrt sind.
Die Regierung hatte kurz nach den Angriffen der USA und Israels am 28. Februar den Zugang zum Internet weitgehend gesperrt. Zugelassen war lediglich das sogenannte nationale Internet, das nur den Zugang zu staatlich genehmigten Webseiten ermöglicht. Ein kleiner Teil des Militär- und Machtapparats dagegen nutzt das Internet weiter ohne Einschränkungen. Auch iranische Medien publizieren ihre Nachrichten auf Telegram und X – also auf Portalen, die eigentlich gesperrt sind.
Wadephul begrüßt Waffenruhe zwischen Israel und Libanon
Bundesaußenminister Johann Wadephul begrüßt die von US-Präsident Donald Trump angekündigte zehntägige Waffenruhe zwischen Israel und Libanon. Sie verschaffe den Menschen auf beiden Seiten der Grenze eine wichtige Atempause, erklärt der Minister. Zugleich fordert er langfristige Vereinbarungen zur Grenzsicherung und eine effektive Entwaffnung der Hisbollah-Miliz.
Vor Waffenruhe: neuer Raketenbeschuss Israels durch Hisbollah
Vor Beginn einer von US-Präsident Donald Trump verkündeten Waffenruhe hat die libanesische Hisbollah-Miliz erneut zahlreiche Raketen auf Israel abgefeuert. In mehreren Orten im Norden Israels heulten Warnsirenen. Nach Angaben des Nachrichtenportals ynet wurden rund zehn Geschosse auf die israelische Küstenstadt Naharija abgefeuert. Die meisten davon seien von Israels Raketenabwehr abgefangen worden.
Der israelische Kan-Sender berichtete zudem von Raketenangriffen auf die Umgebung der Stadt Karmiel. Ein Mensch sei von Raketensplittern schwer verletzt worden. Die israelische Armee teilte mit, sie bereite sich auf mögliche Angriffe aus Libanon auf Israels Norden vor.
Der israelische Kan-Sender berichtete zudem von Raketenangriffen auf die Umgebung der Stadt Karmiel. Ein Mensch sei von Raketensplittern schwer verletzt worden. Die israelische Armee teilte mit, sie bereite sich auf mögliche Angriffe aus Libanon auf Israels Norden vor.
Libanesische Regierung soll laut Abkommen Hisbollah-Angriffe verhindern
Nach dem vom US-Außenministerium veröffentlichten Abkommen zur Feuerpause zwischen Israel und Libanon soll die Regierung in Beirut Angriffe der Hisbollah-Miliz und anderer bewaffneter Gruppen auf Israel verhindern. Israel behält sich dem Text zufolge das Recht auf Selbstverteidigung gegen geplante oder laufende Angriffe vor, verzichtet jedoch während der zehntägigen Feuerpause auf Offensiven. Beide Länder bekräftigen, dass sie sich nicht im Krieg befänden, und bitten die USA um die Vermittlung direkter Verhandlungen. Ziel sei es, alle verbleibenden Streitfragen wie die Festlegung der internationalen Landesgrenze zu klären und ein umfassendes Abkommen für dauerhafte Sicherheit und Stabilität zu erreichen.
Betont wird in der Abmachung, dass allein die libanesischen Sicherheitskräfte für die Souveränität und Verteidigung Libanons verantwortlich sind. Kein anderes Land und keine andere Gruppe könne Anspruch darauf erheben, Garant für die Souveränität Libanons zu sein.
Betont wird in der Abmachung, dass allein die libanesischen Sicherheitskräfte für die Souveränität und Verteidigung Libanons verantwortlich sind. Kein anderes Land und keine andere Gruppe könne Anspruch darauf erheben, Garant für die Souveränität Libanons zu sein.