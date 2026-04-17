Libanesische Armee meldet israelischen Beschuss trotz Waffenruhe

Nur knapp drei Stunden nach Beginn der Waffenruhe meldet die ​libanesische Armee, Israel habe gegen die vereinbarte Waffenruhe ⁠verstoßen. Nach dem Inkrafttreten der Feuerpause habe es Beschuss auf südlibanesische Dörfer gegeben, teilt ​das ​Militär mit. Die Bürger seien aufgerufen ‌worden, ihre Rückkehr in ‌die Ortschaften im Süden des Landes vorerst zu verschieben. Die israelische Armee äußerte sich bisher nicht.



Aus libanesischen Sicherheitskreisen verlautete, dass kurz nach Inkrafttreten der Feuerpause Artilleriegranaten in der Nähe der Küstenstadt Tyros eingeschlagen seien. Zudem habe eine Drohne ein Auto in Haris in Südlibanon getroffen.



Die von Iran unterstützte Hisbollah hatte kurz vor Inkrafttreten der Waffenruhe noch zahlreiche Raketen auf Orte im Norden Israels gefeuert. Drei Menschen wurden nach Angaben von Sanitätern von Raketensplittern verletzt. Israels Armee teilte mit, sie habe daraufhin Raketenabschussrampen der Miliz attackiert. Libanons Regierung ist selbst keine aktive Partei in dem Konflikt.





SZ-Korrespondent Bernd Dörries über die Waffenruhe in Libanon: