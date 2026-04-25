Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Trump: Iran plant Vorlage eines Angebots
Irans Außenminister sowie US-Vertreter reisen nach Pakistan
Straße von Hormus: Merz will Iran Sanktionslockerungen anbieten
Hisbollah: Verlängerung von Waffenruhe in Libanon bedeutungslos
Trump verkündet Verlängerung der Waffenruhe in Libanon um drei Wochen
Pistorius will Minensucher ins Mittelmeer verlegen
Verteidigungsminister Boris Pistorius hat angekündigt, einen deutschen Minensucher sowie ein Führungs- und Versorgungsschiff vorsorglich ins Mittelmeer zu verlegen. Damit bereitet die Bundeswehr einen möglichen Einsatz in der Straße von Hormus vor, ohne Zeit zu verlieren, falls der Bundestag ein entsprechendes Mandat erteilt. Pistorius betont, Voraussetzung sei zunächst ein Ende der Kampfhandlungen im Krieg der USA und Israels mit Iran. Als Rechtsgrundlage nennt er eine Erweiterung des EU-Mandats für die Marinemission „Aspides“ im Roten Meer als „angemessene und denkbare Option“ – ein UN-Mandat sei „im Augenblick nicht wahrscheinlich“.
Bundeskanzler Friedrich Merz hatte bereits vor gut einer Woche angeboten, dass Deutschland Minenjagdboote, ein Begleitschiff und Luftaufklärung bereitstellen könnte. „Unsere Marine ist richtig gut darin, Minen aufzuspüren und zu räumen“, sagt Pistorius. Unter Führung Frankreichs und Großbritanniens bereitet ein internationales Bündnis einen Marineeinsatz für den Fall eines Waffenstillstands vor.
Neue US-Sanktionen gegen Ölwirtschaft Irans
Die US-Regierung will den wirtschaftlichen Druck auf Iran mit weiteren Sanktionen erhöhen. Das US-Finanzministerium belegte die chinesische Ölraffinerie Hengli wegen ihrer umfassenden Geschäfte mit Teheran mit Sanktionen, wie es in einer Mitteilung des Ministeriums hieß. „Unabhängige Raffinerien mit Sitz in China spielen weiterhin eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der iranischen Ölwirtschaft, und Hengli ist einer der größten Abnehmer von Rohöl und anderen Erdölprodukten aus Iran“, teilte das Ministerium mit. Hengli habe iranisches Erdöl im Wert von mehreren Milliarden Dollar gekauft. Es handele sich um die zweitgrößte derartige Raffinerie in ganz China.
Zusätzlich verhängte das Ministerium Sanktionen gegen etwa 40 Reedereien und Schiffe, die laut Mitteilung als Teil der iranischen Schattenflotte operieren. Sie stellen demnach eine „finanzielle Lebensader“ für die Führung in Teheran dar. Die Sanktionen sehen vor, dass Vermögenswerte eingefroren werden und es US-Bürgern untersagt ist, mit den betroffenen Firmen Geschäfte zu machen.
Gerade die Firma Hengli habe ihre Ölgeschäfte mit Iran über die Schattenflotte abgewickelt und der Führung in Teheran seit 2023 hunderte Millionen Dollar an Einnahmen beschert, hieß es in der Mitteilung.
Die Maßnahme ist Teil eines breiteren Vorstoßes der USA, Iran mit wirtschaftlichem Druck im laufenden Krieg zu einer Verhandlungslösung zu bringen. In den vergangenen Wochen hatte die US-Regierung immer wieder Sanktionen gegen iranische Handelspartner belegt, etwa in den Bereichen Energie und Waffen. Auch die Seeblockade der Straße von Hormus zielt darauf ab, Teheran seiner wichtigen Einnahmen aus dem Ölexport zu berauben.
Zusätzlich verhängte das Ministerium Sanktionen gegen etwa 40 Reedereien und Schiffe, die laut Mitteilung als Teil der iranischen Schattenflotte operieren. Sie stellen demnach eine „finanzielle Lebensader“ für die Führung in Teheran dar. Die Sanktionen sehen vor, dass Vermögenswerte eingefroren werden und es US-Bürgern untersagt ist, mit den betroffenen Firmen Geschäfte zu machen.
Gerade die Firma Hengli habe ihre Ölgeschäfte mit Iran über die Schattenflotte abgewickelt und der Führung in Teheran seit 2023 hunderte Millionen Dollar an Einnahmen beschert, hieß es in der Mitteilung.
Die Maßnahme ist Teil eines breiteren Vorstoßes der USA, Iran mit wirtschaftlichem Druck im laufenden Krieg zu einer Verhandlungslösung zu bringen. In den vergangenen Wochen hatte die US-Regierung immer wieder Sanktionen gegen iranische Handelspartner belegt, etwa in den Bereichen Energie und Waffen. Auch die Seeblockade der Straße von Hormus zielt darauf ab, Teheran seiner wichtigen Einnahmen aus dem Ölexport zu berauben.
Trump: Iran plant Vorlage eines Angebots
US-Präsident Donald Trump zufolge plant Iran, ein Angebot zu unterbreiten, das darauf abzielt, die Forderungen der USA zu erfüllen. "Sie unterbreiten ein Angebot, und wir werden sehen," sagte Trump in einem Telefoninterview mit Reuters. Wie das Angebot aussehen werde, wisse er noch nicht. Auf die Frage, mit wem die USA verhandelten, sagte Trump: "Das möchte ich nicht sagen, aber wir verhandeln mit den Leuten, die derzeit das Sagen haben."
Ob Iran tatsächlich ein Angebot vorlegen will, das die US-Forderungen erfüllt, ließ sich nicht unabhängig prüfen. Trump hat im Iran-Krieg wiederholt Dinge so dargestellt, dass sie ihn in einer starken Position erscheinen ließen. Anschließende Entwicklungen hatten dies dann aber zum Teil nicht widergespiegelt.
Unterdessen ist der iranische Außenminister Abbas Araghtschi nach pakistanischen Angaben in der dortigen Hauptstadt Islamabad eingetroffen. Den Angaben zufolge will er dort Vorschläge zur Wiederaufnahme der Friedensgespräche mit den USA erörtern. Ob er direkt mit US-Verhandlungsführern zusammentreffen wird oder nicht, war unklar. Pakistanische Insider sagten, Araghtschi habe kein solches Treffen geplant.
Ob Iran tatsächlich ein Angebot vorlegen will, das die US-Forderungen erfüllt, ließ sich nicht unabhängig prüfen. Trump hat im Iran-Krieg wiederholt Dinge so dargestellt, dass sie ihn in einer starken Position erscheinen ließen. Anschließende Entwicklungen hatten dies dann aber zum Teil nicht widergespiegelt.
Unterdessen ist der iranische Außenminister Abbas Araghtschi nach pakistanischen Angaben in der dortigen Hauptstadt Islamabad eingetroffen. Den Angaben zufolge will er dort Vorschläge zur Wiederaufnahme der Friedensgespräche mit den USA erörtern. Ob er direkt mit US-Verhandlungsführern zusammentreffen wird oder nicht, war unklar. Pakistanische Insider sagten, Araghtschi habe kein solches Treffen geplant.
Laura Otter
Irans Außenminister sowie US-Vertreter reisen nach Pakistan
Irans Außenminister Abbas Araghtschi wird am Abend zu Gesprächen in Pakistan erwartet. Dort soll er nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna mit Vertretern Pakistans sprechen, die im Konflikt zwischen den USA und Iran vermitteln. Treffen mit US-Vertretern seien nicht geplant, erfuhr die dpa aus pakistanischen Sicherheitskreisen.
Araghtschi soll demnach mit den Vermittlern einen Gegenvorschlag in den Verhandlungen mit den USA besprechen. Dazu treffe er den pakistanischen Armeechef, Feldmarschall Asim Munir, Premierminister Shehbaz Sharif und seinen pakistanischen Amtskollegen, Ishaq Dar. Im Anschluss daran reise der iranische Chefdiplomat weiter in die omanische Hauptstadt Maskat und danach nach Moskau, hieß es im Irna-Bericht weiter. Im Mittelpunkt der Reise stehen demnach Konsultationen zur aktuellen Lage im Konflikt mit den USA und Israel.
Unterdessen hat das Weiße Haus bestätigt, dass US-Präsident Donald Trump am Samstag den Sonderbeauftragten Steve Witkoff und seinen Schwiegersohn Jared Kushner zu direkten Gesprächen mit Araghtschi nach Pakistan schickt. CNN zufolge reist US-Vizepräsident J. D. Vance nicht nach Pakistan, da der iranische Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf nicht an den Gesprächen teilnehme. Ghalibaf werde im Weißen Haus als Spitze der iranischen Delegation und damit als Pendant von Vance angesehen, hieß es.
Ob ein Treffen zwischen Kushner, Witkoff und Araghtschi stattfinden wird, ist noch unklar. Kurz vor US-Präsident Donald Trumps einseitiger Verlängerung der Waffenruhe am Dienstag hatte Iran einer weiteren Verhandlungsrunde in dieser Woche eine Absage erteilt. Verhandler der Kriegsparteien waren vor knapp zwei Wochen in Pakistans Hauptstadt Islamabad zu ersten Gesprächen zusammengekommen. Diese endeten ohne Ergebnis.
Araghtschi soll demnach mit den Vermittlern einen Gegenvorschlag in den Verhandlungen mit den USA besprechen. Dazu treffe er den pakistanischen Armeechef, Feldmarschall Asim Munir, Premierminister Shehbaz Sharif und seinen pakistanischen Amtskollegen, Ishaq Dar. Im Anschluss daran reise der iranische Chefdiplomat weiter in die omanische Hauptstadt Maskat und danach nach Moskau, hieß es im Irna-Bericht weiter. Im Mittelpunkt der Reise stehen demnach Konsultationen zur aktuellen Lage im Konflikt mit den USA und Israel.
Unterdessen hat das Weiße Haus bestätigt, dass US-Präsident Donald Trump am Samstag den Sonderbeauftragten Steve Witkoff und seinen Schwiegersohn Jared Kushner zu direkten Gesprächen mit Araghtschi nach Pakistan schickt. CNN zufolge reist US-Vizepräsident J. D. Vance nicht nach Pakistan, da der iranische Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf nicht an den Gesprächen teilnehme. Ghalibaf werde im Weißen Haus als Spitze der iranischen Delegation und damit als Pendant von Vance angesehen, hieß es.
Ob ein Treffen zwischen Kushner, Witkoff und Araghtschi stattfinden wird, ist noch unklar. Kurz vor US-Präsident Donald Trumps einseitiger Verlängerung der Waffenruhe am Dienstag hatte Iran einer weiteren Verhandlungsrunde in dieser Woche eine Absage erteilt. Verhandler der Kriegsparteien waren vor knapp zwei Wochen in Pakistans Hauptstadt Islamabad zu ersten Gesprächen zusammengekommen. Diese endeten ohne Ergebnis.
Israelischer Angriff in Gaza-Stadt gemeldet
Bei einem israelischen Angriff in Gaza-Stadt werden nach Angaben palästinensischer Sanitäter mindestens drei Menschen getötet. Der Beschuss traf demnach ein belebtes Viertel in der Nähe einer Bank, die von örtlichen Polizisten bewacht wird. Das Innenministerium im Gazastreifen teilte mit, bei dem Vorfall seien zwei Polizisten getötet und zwei weitere verletzt worden. Das israelische Militär äußerte sich bislang nicht.
Straße von Hormus: Merz will Iran Sanktionslockerungen anbieten
Die EU erwägt wegen der Blockade der Straße von Hormus und dem Druck der massiv gestiegenen Energiepreise jetzt auch mögliche Zugeständnisse an Iran. Bundeskanzler Merz reiste zum informellen zweitägigen EU-Gipfel in Zypern mit einem entsprechenden Vorstoß der Bundesregierung an. Er sieht vor, Iran eine schrittweise Lockerung von Sanktionen anzubieten, wenn eine umfassende Übereinkunft zur Freigabe der Straße von Hormus erzielt werden kann, wie aus einer Erklärung der Bundesregierung hervorging.
Eine Lockerung von Sanktionen wäre ein großes Zugeständnis, vor allem, da die EU ihre Strafmaßnahmen gegen Iran nach der brutalen Niederschlagung von Protesten Anfang des Jahres noch einmal verschärft hatte. Dabei waren Schätzungen zufolge mehr als 17.000 Menschen getötet worden. Damals hatte Iran allerdings die Straße von Hormus noch nicht blockiert. Dieser Schritt erfolgte erst nach dem Ausbruch des Iran-Krieges, den die USA und Israel Ende Februar mit Angriffen gegen die Islamische Republik begonnen hatten.
Wie es mit dem Vorstoß der Bundesregierung weitergeht, blieb am Freitag zunächst unklar. Denkbar ist, dass er nun von den USA genutzt wird, um Iran zu weiteren Verhandlungen zu bewegen, denn auch US-Präsident Trump hatte zuletzt Iran Sanktionslockerungen in Aussicht gestellt, sollte die Straße von Hormus freigegeben werden und Friedensverhandlungen stattfinden. Er will allerdings auch erreichen, dass Iran langfristig auf Nuklearaktivitäten verzichtet, die zum Bau einer Atombombe genutzt werden können.
Zum Abschluss des informellen Gipfels trafen sich Merz und die anderen EU-Spitzen auch noch mit den Präsidenten von Ägypten, Libanon und Syrien sowie Jordaniens Kronprinz. Mit ihnen sollen Deeskalationsbemühungen eng abgestimmt werden.
Was neben möglicher Sanktionslockerungen für Iran auf dem EU-Gipfel in Zypern besprochen wurde, lesen Sie hier:
Eine Lockerung von Sanktionen wäre ein großes Zugeständnis, vor allem, da die EU ihre Strafmaßnahmen gegen Iran nach der brutalen Niederschlagung von Protesten Anfang des Jahres noch einmal verschärft hatte. Dabei waren Schätzungen zufolge mehr als 17.000 Menschen getötet worden. Damals hatte Iran allerdings die Straße von Hormus noch nicht blockiert. Dieser Schritt erfolgte erst nach dem Ausbruch des Iran-Krieges, den die USA und Israel Ende Februar mit Angriffen gegen die Islamische Republik begonnen hatten.
Wie es mit dem Vorstoß der Bundesregierung weitergeht, blieb am Freitag zunächst unklar. Denkbar ist, dass er nun von den USA genutzt wird, um Iran zu weiteren Verhandlungen zu bewegen, denn auch US-Präsident Trump hatte zuletzt Iran Sanktionslockerungen in Aussicht gestellt, sollte die Straße von Hormus freigegeben werden und Friedensverhandlungen stattfinden. Er will allerdings auch erreichen, dass Iran langfristig auf Nuklearaktivitäten verzichtet, die zum Bau einer Atombombe genutzt werden können.
Zum Abschluss des informellen Gipfels trafen sich Merz und die anderen EU-Spitzen auch noch mit den Präsidenten von Ägypten, Libanon und Syrien sowie Jordaniens Kronprinz. Mit ihnen sollen Deeskalationsbemühungen eng abgestimmt werden.
Was neben möglicher Sanktionslockerungen für Iran auf dem EU-Gipfel in Zypern besprochen wurde, lesen Sie hier:
Israel ruft zu Evakuierung eines südlibanesischen Dorfs auf
Das israelische Militär hat zur sofortigen Evakuierung des südlibanesischen Dorfs Deir Aames aufgerufen. Einwohner sollen sich mindestens einen Kilometer von dem Ort entfernen. Deir Aaames liegt nördlich der von Israel selbst deklarierten „Sicherheitszone“. Die israelischen Streitkräfte planten dort dennoch Angriffe, da die Hisbollah-Miliz von der Ortschaft aus operiere, hieß es zur Begründung. Das Militär legte keine Beweise vor. Erst am Donnerstag hatten sich Israel und Libanon darauf verständigt, ihre Feuerpause um drei Wochen zu verlängern.
Hisbollah: Verlängerung von Waffenruhe in Libanon bedeutungslos
Laut dem Hisbollah-Abgeordneten Ali Fajjad ist die Waffenruhe in Libanon angesichts anhaltender Angriffe Israels bedeutungslos. Die von Iran unterstützte Miliz habe das Recht, auf israelische Angriffe zu reagieren, sagte Fajjad.
Es ist die erste Stellungnahme der Hisbollah auf die von US-Präsident Donald Trump angekündigte Verlängerung der Feuerpause um drei Wochen.
Es ist die erste Stellungnahme der Hisbollah auf die von US-Präsident Donald Trump angekündigte Verlängerung der Feuerpause um drei Wochen.
Die aktuelle Lage
Libanon: „Können nicht mit Pufferzone leben"
Libanons Ministerpräsident Nawaf Salam drängte die US-Regierung, den Druck auf Israel mit Blick auf dessen Bodentruppen in Südlibanon zu erhöhen. Libanon könne keinerlei Abkommen unterzeichnen, das keinen „vollständigen Abzug“ der israelischen Truppen beinhalte, sagte Salam der Washington Post. Man könne „nicht mit einer sogenannten Pufferzone leben“, bei der Anwohner nicht in ihre Häuser im Süden zurückkehren könnten.
Israel spricht von einer „Sicherheitszone“, die Nordisrael vor Hisbollah-Angriffen schützen soll. Dieses etwa zehn Kilometer breite Gebiet soll nach Worten Netanjahus vom Mittelmeer bis zur syrischen Grenze reichen. Kritiker sprechen von einer illegalen Besatzung und möglichen Kriegsverbrechen. So hat Israels Armee im Süden Brücken und Straßen, nach israelischen Berichten aber auch Häuser systematisch mit Bulldozern zerstört.
Israel spricht von einer „Sicherheitszone“, die Nordisrael vor Hisbollah-Angriffen schützen soll. Dieses etwa zehn Kilometer breite Gebiet soll nach Worten Netanjahus vom Mittelmeer bis zur syrischen Grenze reichen. Kritiker sprechen von einer illegalen Besatzung und möglichen Kriegsverbrechen. So hat Israels Armee im Süden Brücken und Straßen, nach israelischen Berichten aber auch Häuser systematisch mit Bulldozern zerstört.
Trump verkündet Verlängerung der Waffenruhe in Libanon um drei Wochen
Die aktuell geltende Waffenruhe zwischen der proiranischen Hisbollah-Miliz in Libanon und Israel soll nach Angaben von US-Präsident Donald Trump um drei Wochen verlängert werden. Das teilte er nach einem Treffen von Vertretern der verfeindeten Nachbarländer Israel und Libanon im Weißen Haus auf seiner Plattform Truth Social mit. Die derzeit geltende, zehntägige Waffenruhe wäre ohne eine Verlängerung am späten Sonntagabend ausgelaufen. Die Hisbollah-Miliz äußerte sich zunächst nicht dazu.
„Die Vereinigten Staaten werden mit Libanon zusammenarbeiten, um ihm dabei zu helfen, sich vor der Hisbollah zu schützen“, sagte Trump. Ins Auge nehme er dabei auch die Finanzierung der Miliz durch Iran, sagte er auf eine Reporterfrage. Solange Iran die Hisbollah finanziere, werde es keine Vereinbarung im Iran-Krieg geben. „Das ist ein Muss“, sagte Trump.
Zudem werde er in naher Zukunft den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und den libanesischen Präsidenten Joseph Aoun empfangen. Er plane, das Treffen noch während der verlängerten Waffenruhe stattfinden zu lassen. Das vorangegangene Treffen im Weißen Haus nannte Trump historisch.
Auf die Frage eines Reporters, wie lang er bereit sei, auf ein langfristiges Friedensabkommen mit Iran zu warten, sagte Trump, er könne zwar „sofort“ ein Abkommen schließen. „Aber das möchte ich nicht. Ich möchte, dass es von Dauer ist.“ Trump sagt zudem, Iran habe während des zweiwöchigen Waffenstillstands vielleicht „ein wenig“ seine Waffenvorräte aufgefüllt. Die USA könnten dies in etwa einem Tag aber wieder ausschalten. Auch werde er in dem Krieg keine Atomwaffe einsetzen. „Nein, ich würde sie nicht einsetzen. Eine Atomwaffe sollte niemals von irgendjemandem eingesetzt werden dürfen“, sagt er auf eine entsprechende Frage.
Die USA und Israel hatten mit Angriffen auf Iran Ende Februar den Krieg begonnen. Ursprünglich hatte Trump gesagt, der Konflikt werde vier Wochen „oder weniger“ dauern.
„Die Vereinigten Staaten werden mit Libanon zusammenarbeiten, um ihm dabei zu helfen, sich vor der Hisbollah zu schützen“, sagte Trump. Ins Auge nehme er dabei auch die Finanzierung der Miliz durch Iran, sagte er auf eine Reporterfrage. Solange Iran die Hisbollah finanziere, werde es keine Vereinbarung im Iran-Krieg geben. „Das ist ein Muss“, sagte Trump.
Zudem werde er in naher Zukunft den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und den libanesischen Präsidenten Joseph Aoun empfangen. Er plane, das Treffen noch während der verlängerten Waffenruhe stattfinden zu lassen. Das vorangegangene Treffen im Weißen Haus nannte Trump historisch.
Auf die Frage eines Reporters, wie lang er bereit sei, auf ein langfristiges Friedensabkommen mit Iran zu warten, sagte Trump, er könne zwar „sofort“ ein Abkommen schließen. „Aber das möchte ich nicht. Ich möchte, dass es von Dauer ist.“ Trump sagt zudem, Iran habe während des zweiwöchigen Waffenstillstands vielleicht „ein wenig“ seine Waffenvorräte aufgefüllt. Die USA könnten dies in etwa einem Tag aber wieder ausschalten. Auch werde er in dem Krieg keine Atomwaffe einsetzen. „Nein, ich würde sie nicht einsetzen. Eine Atomwaffe sollte niemals von irgendjemandem eingesetzt werden dürfen“, sagt er auf eine entsprechende Frage.
Die USA und Israel hatten mit Angriffen auf Iran Ende Februar den Krieg begonnen. Ursprünglich hatte Trump gesagt, der Konflikt werde vier Wochen „oder weniger“ dauern.
Agentur: Luftabwehrsysteme in Teheran aktiviert
Die iranische Nachrichtenagentur Mehr berichtet, in Teilen der Hauptstadt Teheran seien Luftabwehrsysteme zu hören. Diese gingen gegen "feindliche Ziele" vor. Zuvor hatte die Agentur Nour News berichtet, in Teheran seien Luftabwehrsysteme aktiviert worden. Die iranische Agentur Fars zitiert einen ihrer Reporter mit den Worten, die Aktivierung der Luftabwehr sei darauf zurückzuführen, dass an verschiedenen Orten in Iran kleine Drohnen am Himmel entdeckt worden seien.
Israel ist laut Aussage von Verteidigungsminister Israel Katz „bereit, den Krieg gegen Iran wieder aufzunehmen“. Israel warte auf grünes Licht aus den USA, sagte er nach Angaben seines Büros vom Abend bei einer Lagebeurteilung. Die Ziele seien bereits festgelegt. Es gehe vor allem darum, „die Chamenei-Dynastie“ endgültig zu zerschlagen, wichtige Energie- und Stromanlagen sowie die nationale wirtschaftliche Infrastruktur zu zerstören. Katz sprach davon, Iran „in die Steinzeit“ zurückzuversetzen.
Am Ölmarkt zogen die Preise an. Zuletzt hatten manche Beobachter spekuliert, die USA könnten ungeachtet der Feuerpause einen Überraschungsangriff auf Iran starten.
Das US-Militär gibt bekannt, dass ein dritter Flugzeugträger, die USS George H.W. Bush, im Nahen Osten eingetroffen ist. Die Flugzeugträger USS Gerald R. Ford und USS Abraham Lincoln sind bereits vor Ort.
Israel ist laut Aussage von Verteidigungsminister Israel Katz „bereit, den Krieg gegen Iran wieder aufzunehmen“. Israel warte auf grünes Licht aus den USA, sagte er nach Angaben seines Büros vom Abend bei einer Lagebeurteilung. Die Ziele seien bereits festgelegt. Es gehe vor allem darum, „die Chamenei-Dynastie“ endgültig zu zerschlagen, wichtige Energie- und Stromanlagen sowie die nationale wirtschaftliche Infrastruktur zu zerstören. Katz sprach davon, Iran „in die Steinzeit“ zurückzuversetzen.
Am Ölmarkt zogen die Preise an. Zuletzt hatten manche Beobachter spekuliert, die USA könnten ungeachtet der Feuerpause einen Überraschungsangriff auf Iran starten.
Das US-Militär gibt bekannt, dass ein dritter Flugzeugträger, die USS George H.W. Bush, im Nahen Osten eingetroffen ist. Die Flugzeugträger USS Gerald R. Ford und USS Abraham Lincoln sind bereits vor Ort.
Irans Zentralbank bestätigt Eingang von Maut für Straße von Hormus
Die iranische Zentralbank hat den Erhalt erster Gebühren für die Durchfahrt von Handelsschiffen durch die Straße von Hormus bestätigt. Laut der Nachrichtenagentur Fars gingen die Zahlungen in bar oder Devisen ein, nicht aber in Kryptowährung. Die Höhe der Abgaben richtet sich laut dem Bericht nach der Art und Menge der geladenen Fracht sowie dem jeweiligen „Risikograd“. Konkrete Summen nannte die Bank nicht. Branchenkreise hatten zuvor von Forderungen in Höhe von bis zu zwei Millionen US-Dollar pro Durchfahrt berichtet.
Teheran bezeichnet die Abgaben offiziell als Sicherheitsgebühren oder Maut. Gleichzeitig hält das US-Militär seit dem 13. April eine Seeblockade gegen iranische Häfen aufrecht. Diese richtet sich gezielt gegen Schiffe, die Iran anlaufen oder verlassen, um den wirtschaftlichen Druck auf das Land zu erhöhen.
Teheran bezeichnet die Abgaben offiziell als Sicherheitsgebühren oder Maut. Gleichzeitig hält das US-Militär seit dem 13. April eine Seeblockade gegen iranische Häfen aufrecht. Diese richtet sich gezielt gegen Schiffe, die Iran anlaufen oder verlassen, um den wirtschaftlichen Druck auf das Land zu erhöhen.
Trump befiehlt Beschuss von Minenlegern in der Straße von Hormus
US-Präsident Donald Trump hat die US-Marine nach eigenen Angaben angewiesen, jedes Boot zu beschießen und zu zerstören, das in der Straße von Hormus Minen verlegt. US-Minensuchboote seien zudem mit dreifacher Kapazität im Einsatz, um die Gewässer von Minen zu räumen, erklärte er.
Iran veröffentlicht Video von Erstürmung der „MSC Francesca“
Das iranische Staatsfernsehen veröffentlichte am Donnerstag ein Video, das die Erstürmung eines riesigen Frachtschiffs durch iranische Spezialkräfte zeigt. In den Aufnahmen ist zu sehen, wie maskierte Soldaten in einem grauen Schnellboot an die MSC Francesca heranfahren, über eine Strickleiter zu einer Luke im Rumpf klettern und mit gezückten Gewehren an Bord springen. Das mit dramatischer Musik unterlegte und unkommentierte Video zeigt zudem ein weiteres Schiff, die Epaminondas. Iran erklärte, beide Schiffe am Mittwoch gekapert zu haben, und warf ihnen vor, die Meerenge ohne Genehmigung durchqueren zu wollen.
Es gibt allerdings Zweifel daran, wann die Aufnahmen entstanden sind. Die BBC, die die Aufnahmen versucht hat zu verifizieren, ist zu dem Schluss gekommen, dass die Luftaufnahmen gegen 17.30 Uhr iranischer Zeit entstanden sein müssen, also mehrere Stunden nach dem Angriff. Zudem gebe es weitere Hinweise dafür, dass die Aufnahmen nach dem Angriff entstanden seien. So sei beispielsweise die Luke, durch die die Männer die MSC Francesca betreten, bereits geöffnet, als das iranische Boot eintrifft. Ein weiterer Clip, der an Bord der MSC Francesca aufgenommen wurde, zeigt ebenfalls ihre Ankunft, was darauf hindeutet, dass sich bereits jemand an Bord befand, um die Szene zu filmen.
Es gibt allerdings Zweifel daran, wann die Aufnahmen entstanden sind. Die BBC, die die Aufnahmen versucht hat zu verifizieren, ist zu dem Schluss gekommen, dass die Luftaufnahmen gegen 17.30 Uhr iranischer Zeit entstanden sein müssen, also mehrere Stunden nach dem Angriff. Zudem gebe es weitere Hinweise dafür, dass die Aufnahmen nach dem Angriff entstanden seien. So sei beispielsweise die Luke, durch die die Männer die MSC Francesca betreten, bereits geöffnet, als das iranische Boot eintrifft. Ein weiterer Clip, der an Bord der MSC Francesca aufgenommen wurde, zeigt ebenfalls ihre Ankunft, was darauf hindeutet, dass sich bereits jemand an Bord befand, um die Szene zu filmen.
Ein Screenshot des im iranischen Staatsfernsehen veröffentlichten Videos zeigt ein Schnellboot der iranischen Revolutionsgarde, das an die „MSC Francesca“ heranfährt. Foto: via Reuters
Von dem Schnellboot aus klettern maskierte Gardisten über eine Strickleiter zu einer Luke im Rumpf des Frachtschiffs. Foto: via Reuters