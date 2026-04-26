Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Abbas-Lager gewinnt palästinensische Kommunalwahl – auch Sitze im Gazastreifen
Irans Außenminister kommt wohl nach Islamabad zurück
Israel weist Armee zu massiven Angriffen auf Hisbollah in Libanon an
Trump schickt Witkoff und Kushner nicht nach Pakistan
Irans Außenminister übermittelt Forderungen - zunächst kein Treffen mit US-Unterhändlern
Iranischer Außenminister Araghtschi erneut in Islamabad
Nur 24 Stunden nach seiner Abreise ist der iranische Außenminister Abbas Araghtschi nach Pakistan zurückgekehrt, um dort weitere Gespräche zur Beilegung des Konflikts zwischen Iran und den USA zu führen. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Tasnim wird Araghtschi der pakistanischen Regierung, die in dem Konflikt vermittelt, die iranischen Bedingungen für eine Beendigung des Krieges übermitteln.
Zu diesen Bedingungen zählen laut Tasnim unter anderem die sofortige Aufhebung der von den USA verhängten Seeblockade sowie die Einführung einer neuen rechtlichen Regelung für die Straße von Hormus. Zudem fordert Teheran Kriegsentschädigungen und Garantien, dass es zu keiner erneuten militärischen Aggression gegen die Islamische Republik kommen wird. Den Atomstreit hingegen wolle Iran nicht auf die Verhandlungsagenda setzen, hieß es weiter.
Arahgtschi wird jedoch nicht mit Vertretern der US-Regierung von Donald Trump zusammenkommen, wie die Süddeutsche Zeitung in Islamabad erfuhr. Nach seinem Aufenthalt in der pakistanischen Hauptstadt fliegt er weiter nach Moskau.
Zu diesen Bedingungen zählen laut Tasnim unter anderem die sofortige Aufhebung der von den USA verhängten Seeblockade sowie die Einführung einer neuen rechtlichen Regelung für die Straße von Hormus. Zudem fordert Teheran Kriegsentschädigungen und Garantien, dass es zu keiner erneuten militärischen Aggression gegen die Islamische Republik kommen wird. Den Atomstreit hingegen wolle Iran nicht auf die Verhandlungsagenda setzen, hieß es weiter.
Arahgtschi wird jedoch nicht mit Vertretern der US-Regierung von Donald Trump zusammenkommen, wie die Süddeutsche Zeitung in Islamabad erfuhr. Nach seinem Aufenthalt in der pakistanischen Hauptstadt fliegt er weiter nach Moskau.
Araghtschi war erst am Samstag aus Islamabad abgereist. Er hatte bei seinem Besuch den pakistanischen Armeechef Asim Munir und Premierminister Shehbaz Sharif getroffen. Auch bei diesen Treffen ging es laut pakistanischen Sicherheitskreisen um einen iranischen Gegenvorschlag in den Verhandlungen mit den USA.
Die diplomatischen Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs treten aktuell auf der Stelle. US-Präsident Donald Trump hatte eine angekündigte Reise seiner Unterhändler nach Pakistan am Samstag kurzfristig abgesagt – zum zweiten Mal in einer Woche. Er begründete dies auch mit einem inakzeptablen Vorschlag Irans.
Die diplomatischen Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs treten aktuell auf der Stelle. US-Präsident Donald Trump hatte eine angekündigte Reise seiner Unterhändler nach Pakistan am Samstag kurzfristig abgesagt – zum zweiten Mal in einer Woche. Er begründete dies auch mit einem inakzeptablen Vorschlag Irans.
Araghtschi: „Sehr fruchtbarer Besuch“ in Islamabad
Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi hat seine Gespräche mit dem Vermittler Pakistan als ergebnisreich beschrieben. Der Besuch in Islamabad sei „sehr fruchtbar“ gewesen, schrieb Araghtschi auf der Plattform X. Er habe die iranische Position hinsichtlich „eines praktikablen Rahmens zur dauerhaften Beendigung des Krieges“ übermittelt. Gleichzeitig hinterfragte er die Ernsthaftigkeit der US-Bemühungen in dem diplomatischen Prozess: „Es bleibt abzuwarten, ob die USA es mit der Diplomatie wirklich ernst meinen“, schrieb er.
Seyed Abbas Araghchi on Twitter / X
Very fruitful visit to Pakistan, whose good offices and brotherly efforts to bring back peace to our region we very much value.Shared Iran's position concerning workable framework to permanently end the war on Iran. Have yet to see if the U.S. is truly serious about diplomacy.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 25, 2026
x.com
Araghtschi veröffentlichte den Post nur wenige Minuten, nachdem US-Präsident Donald Trump überraschend auf Truth Social bekanntgegeben hatte, dass er doch keine US-Delegation nach Pakistan schicken werde. Bei der Begründung blieb er vage. Er schrieb, man verschwende zu viel Zeit mit Reisen. Die iranische Führung sei zudem zerstritten. Wenn die Iraner reden wollten, könnten sie einfach anrufen. Die USA hielten zudem alle Trümpfe in der Hand.
Pakistan vermittelt in dem Konflikt zwischen Iran und den USA. Islamabad versucht, eine zweite Verhandlungsrunde zwischen den Konfliktparteien zustande zu bringen. Die Hoffnungen darauf waren am Freitag gestiegen, nachdem Araghtschi am Abend in Islamabad eingetroffen war und das Weiße Haus angekündigt hatte, am Samstag eine Delegation dorthin zu entsenden.
Pakistan vermittelt in dem Konflikt zwischen Iran und den USA. Islamabad versucht, eine zweite Verhandlungsrunde zwischen den Konfliktparteien zustande zu bringen. Die Hoffnungen darauf waren am Freitag gestiegen, nachdem Araghtschi am Abend in Islamabad eingetroffen war und das Weiße Haus angekündigt hatte, am Samstag eine Delegation dorthin zu entsenden.
Iranischer Außenminister in Moskau erwartet
Abbas Araghtschi, Irans Außenminister, wird am Montag zu Gesprächen in Moskau erwartet. Kremlsprecher Dmitri Peskow bestätigte im Gespräch mit den russischen Staatsagenturen, dass sich Präsident Wladimir Putin mit dem iranischen Außenamtschef treffen wolle. Kurz zuvor hatte auch das Außenministerium in Moskau den bevorstehenden Besuch Araghtschis gemeldet.
Moskau und Teheran sind strategische Verbündete, allerdings ist Russland nicht bereit, den Partner im aktuellen Konflikt mit den USA militärisch zu unterstützen. In erster Linie erhält Teheran diplomatische Rückendeckung aus dem Kreml.
Moskau und Teheran sind strategische Verbündete, allerdings ist Russland nicht bereit, den Partner im aktuellen Konflikt mit den USA militärisch zu unterstützen. In erster Linie erhält Teheran diplomatische Rückendeckung aus dem Kreml.
Trump zu Iran: Wenn sie reden wollen, sollen sie anrufen
US-Präsident Donald Trump fordert Iran auf, bei Verhandlungsbedarf den Kontakt zu suchen. „Wenn sie reden wollen, können sie zu uns kommen oder uns anrufen“, sagt Trump dem Sender Fox News. „Wissen Sie, es gibt ein Telefon. Wir haben schöne, sichere Leitungen.“
Iran wisse, was für ein Abkommen nötig sei. „Es ist ganz einfach, sie dürfen keine Atomwaffen haben, sonst gibt es keinen Grund für ein Treffen.“ Eine Stellungnahme der Regierung in Teheran liegt zunächst nicht vor.
Iran wisse, was für ein Abkommen nötig sei. „Es ist ganz einfach, sie dürfen keine Atomwaffen haben, sonst gibt es keinen Grund für ein Treffen.“ Eine Stellungnahme der Regierung in Teheran liegt zunächst nicht vor.
Nouripour in Riad: „Schattenboxen“ zwischen Iran und USA
Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour (Grüne) ist zu Gesprächen über die Folgen des Iran-Krieges und mögliche Wege aus der Krise nach Saudi-Arabien geflogen. In der Hauptstadt Riad wurde er unter anderem vom saudischen Staatsminister für Auswärtiges, Adel al-Jubair, empfangen. Er traf außerdem den Vorsitzenden des jemenitischen Präsidialrats, Raschad al-Alimi, auch um sich mit ihm über den Konflikt mit den proiranischen Huthi-Rebellen auszutauschen, teilte sein Büro mit.
Vor dem Hintergrund der Verhandlungen in Pakistan wollte sich Nouripour ein Bild über die Lage in der Region machen. Der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“ sagte Nouripour anschließend: „Die Stimmung hier ist auf der einen Seite optimistisch und zweitens sehr zurückhaltend, weil man glaubt, dass viele der Absagen tatsächlich eher Schattenboxen sind und dass die Iraner und die Amerikaner versuchen, jeweils tatsächlich Gewinne zu erzielen mit den einen oder anderen Manövern.“ Insgesamt gebe es aber auch die Angst, dass es zu lange dauere, mit Blick auf den Druck an der Zapfsäule.
Vor dem Hintergrund der Verhandlungen in Pakistan wollte sich Nouripour ein Bild über die Lage in der Region machen. Der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“ sagte Nouripour anschließend: „Die Stimmung hier ist auf der einen Seite optimistisch und zweitens sehr zurückhaltend, weil man glaubt, dass viele der Absagen tatsächlich eher Schattenboxen sind und dass die Iraner und die Amerikaner versuchen, jeweils tatsächlich Gewinne zu erzielen mit den einen oder anderen Manövern.“ Insgesamt gebe es aber auch die Angst, dass es zu lange dauere, mit Blick auf den Druck an der Zapfsäule.
Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour (links) spricht mit Adel al-Jubair, Staatsminister für Auswärtiges von Saudi-Arabien. A.Kappler/Bundestag/dpa
Ein großes Problem sei auch die Frage des Luftverkehrs, sagte Nouripour. Die Notlage sei groß, weshalb es nicht hilfreich sei, wenn Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sage: „Nö, eigentlich weiß ich gar nicht, wovon Ihr redet.“ Nouripour, der seine Kindheit in Iran verbracht hat, sagte vor einigen Tagen mit Blick auf seine alte Heimat: „Wichtig ist jetzt, das anhaltende Leid der Zivilbevölkerung und der politischen Gefangenen vor Ort nicht aus dem Blickfeld zu verlieren.“
Den Angaben seines Mitarbeiters zufolge wird der Bundestagsvizepräsident am Montag Regierungsvertreter in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) treffen. In Abu Dhabi sei neben anderen Terminen auch ein Austausch mit dem Industrieminister, Sultan Ahmed Al Jaber, sowie mit Außenminister Abdullah bin Sajid geplant.
Den Angaben seines Mitarbeiters zufolge wird der Bundestagsvizepräsident am Montag Regierungsvertreter in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) treffen. In Abu Dhabi sei neben anderen Terminen auch ein Austausch mit dem Industrieminister, Sultan Ahmed Al Jaber, sowie mit Außenminister Abdullah bin Sajid geplant.
Abbas-Lager gewinnt palästinensische Kommunalwahl – auch Sitze im Gazastreifen
Bei den palästinensischen Kommunalwahlen hat das Lager von Präsident Mahmud Abbas die meisten Sitze gewonnen. Dies teilte die Wahlbehörde am Sonntag mit. Erstmals seit fast zwei Jahrzehnten wurde bei der Abstimmung auch wieder in einer Stadt im Gazastreifen gewählt. Das Küstengebiet wird seit 2007 von der Hamas kontrolliert, die mit der Fatah von Abbas konkurriert. Dort sicherte sich eine von der Fatah-Partei unterstützte Liste sechs der 15 Sitze. Eine Liste, die der Hamas zugerechnet wird, kam in Deir al-Balah nur auf zwei Mandate. Die restlichen Sitze gingen an zwei unabhängige Gruppen. Im israelisch besetzten Westjordanland, wo die Fatah regiert und die Hamas die Wahl boykottierte, gewannen die Abbas-Gefolgsleute fast überall, oft ohne Gegenkandidaten.
Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas wählte am Samstag in Ramallah, im Westjordanland. Photo by Palestinian President Office (PPO) / AFP
Die Wahlbeteiligung fiel sehr unterschiedlich aus: Sie lag im Westjordanland bei 56 und in Deir al-Balah im Gazastreifen bei lediglich 23 Prozent. Es war der erste palästinensische Urnengang seit Ausbruch des Gaza-Krieges vor mehr als zwei Jahren und der erste im Gazastreifen seit 2006. Das im Gaza-Krieg vergleichsweise wenig zerstörte Deir al-Balah wurde von der im Westjordanland ansässigen Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) in die Wahl einbezogen, um mit einem als symbolisch geltenden Akt ihren Führungsanspruch im Gazastreifen zu untermauern. Dort war sie 2007 von der Hamas vertrieben worden. Die Wahl dort galt deswegen auch als Stimmungstest. Im Westjordanland gab es zuletzt vor vier Jahren Kommunalwahlen.
Ministerpräsident Mohammad Mustafa sprach am Sonntag von einem wichtigen ersten Schritt, um die demokratischen Strukturen zu stärken und letztlich die Einheit der Heimat zu erreichen. Die Wahl habe in einer hochsensiblen Phase unter besonderen Umständen stattgefunden. Ein Hamas-Sprecher spielte die Bedeutung der Ergebnisse herunter und erklärte, sie hätten keine Auswirkungen auf übergeordnete nationale Fragen.
Ministerpräsident Mohammad Mustafa sprach am Sonntag von einem wichtigen ersten Schritt, um die demokratischen Strukturen zu stärken und letztlich die Einheit der Heimat zu erreichen. Die Wahl habe in einer hochsensiblen Phase unter besonderen Umständen stattgefunden. Ein Hamas-Sprecher spielte die Bedeutung der Ergebnisse herunter und erklärte, sie hätten keine Auswirkungen auf übergeordnete nationale Fragen.
Newsdesk
Weitere Angriffe von Israel und Hisbollah trotz Waffenruhe
Israel und die von Iran unterstützte Hisbollah in Libanon greifen sich trotz der geltenden Waffenruhe weiter gegenseitig an. Bei den jüngsten Angriffen seien gestern im südlichen Libanon sieben Menschen getötet und 24 weitere verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Beirut heute mit. Die Hisbollah teilte mit, ihre Kämpfer hätten heute früh in Südlibanon unter anderem israelische Soldaten angegriffen. Dabei habe es mehrere Tote gegeben. Von der israelischen Armee wurde dies aber nicht bestätigt.
Nach israelischen Militärangaben wurden drei aus Libanon angreifende Drohnen abgefangen, bevor sie auf israelisches Gebiet vordringen konnten. Zuvor hatten im Norden Israels Warnsirenen geheult.
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte die Armee gestern Abend angewiesen, Ziele der Hisbollah „intensiv“ anzugreifen. Die israelische Armee warnte Anwohner der südlichen Gebiete nahe der gemeinsamen Grenze erneut, „bis auf Weiteres“ nicht in ihre Häuser zurückzukehren.
Nach israelischen Militärangaben wurden drei aus Libanon angreifende Drohnen abgefangen, bevor sie auf israelisches Gebiet vordringen konnten. Zuvor hatten im Norden Israels Warnsirenen geheult.
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte die Armee gestern Abend angewiesen, Ziele der Hisbollah „intensiv“ anzugreifen. Die israelische Armee warnte Anwohner der südlichen Gebiete nahe der gemeinsamen Grenze erneut, „bis auf Weiteres“ nicht in ihre Häuser zurückzukehren.
„Trump zerbeult die Friedensgespräche, aber vielleicht hält der Waffenstillstand“
Der Sonntag in Islamabad beginnt mit einer Hoffnung: Ein baldiger Friedensschluss zwischen den USA und Iran. Ob Blumenhändler, Kellner oder Taxifahrer – egal, mit wem man spricht, alle wünschen sich einen schnellen Durchbruch und eine Rückkehr zur Normalität. Aber die Hoffnungen haben einen empfindlichen Dämpfer bekommen. „Trump zerbeult die Friedensgespräche, aber vielleicht hält der Waffenstillstand“, titelt die Zeitung The Express Tribune. Und ein Kommentator der Zeitung Dawn sorgt sich in seinem Text, ob die Diplomatie angesichts der wechselnden Botschaften des US-Präsidenten überleben kann.
Am Samstag hätte es nach dem Willen der USA in Islamabad unter Vermittlung der pakistanischen Regierung und Armee eigentlich eine Fortsetzung der vor zwei Wochen gescheiterten Friedensgespräche geben sollen. Doch der iranische Außenminister Abbas Araghtschi verließ nach Treffen mit der pakistanischen Führung Islamabad – noch bevor Jared Kushner, Trumps Schwiegersohn, und Steve Witkoff, Trumps Nahost-Sondergesandter, sich überhaupt auf den Weg nach Pakistan gemacht hatten. Trump sagte deren Reise daraufhin kurzerhand ab und wechselte wieder einmal seinen Kurs: Die US-Regierung hatte vorher betont, dass beide Trump-Vertrauten nach Pakistan reisen würden, um direkte Gespräche mit iranischen Regierungsvertretern zu führen.
Die Menschen in Pakistan leiden massiv unter den Folgen des Krieges und der anhaltenden Blockade der Straße von Hormus. Der Preis für Benzin ist um mehr als 50 Prozent gestiegen, in Islamabad und der benachbarten Garnisonsstadt Rawalpindi kommen durch die verschärften Sicherheitsmaßnahmen und die Energiesparpläne der Regierung zeitweilige Lockdowns hinzu.
Am Samstag hätte es nach dem Willen der USA in Islamabad unter Vermittlung der pakistanischen Regierung und Armee eigentlich eine Fortsetzung der vor zwei Wochen gescheiterten Friedensgespräche geben sollen. Doch der iranische Außenminister Abbas Araghtschi verließ nach Treffen mit der pakistanischen Führung Islamabad – noch bevor Jared Kushner, Trumps Schwiegersohn, und Steve Witkoff, Trumps Nahost-Sondergesandter, sich überhaupt auf den Weg nach Pakistan gemacht hatten. Trump sagte deren Reise daraufhin kurzerhand ab und wechselte wieder einmal seinen Kurs: Die US-Regierung hatte vorher betont, dass beide Trump-Vertrauten nach Pakistan reisen würden, um direkte Gespräche mit iranischen Regierungsvertretern zu führen.
Die Menschen in Pakistan leiden massiv unter den Folgen des Krieges und der anhaltenden Blockade der Straße von Hormus. Der Preis für Benzin ist um mehr als 50 Prozent gestiegen, in Islamabad und der benachbarten Garnisonsstadt Rawalpindi kommen durch die verschärften Sicherheitsmaßnahmen und die Energiesparpläne der Regierung zeitweilige Lockdowns hinzu.
US-Militär fängt iranischen Frachter ab
Das US-Militär hat nach eigenen Angaben einen mit Sanktionen belegten Frachter der iranischen „Schattenflotte“ im Arabischen Meer abgefangen. Ein Helikopter des Zerstörers USS Pinckney hat das Schiff gestoppt; es wird zurück in Richtung Iran eskortiert, teilt das US-Regionalkommando Centcom auf X mit.
Das abgefangene Schiff M/V Sevan gehört zu den 19 Frachtern, die das US-Finanzministerium am Freitag mit Sanktionen belegt hat. Die Sanktionen zielen auf Irans sogenannte Schattenflotte ab, die nach US-Angaben zentral für Teherans Einnahmen aus dem Öl- und Gasexport ist. Seit Beginn der Aktion sind laut Centcom insgesamt 37 Schiffe umgeleitet worden.
Das abgefangene Schiff M/V Sevan gehört zu den 19 Frachtern, die das US-Finanzministerium am Freitag mit Sanktionen belegt hat. Die Sanktionen zielen auf Irans sogenannte Schattenflotte ab, die nach US-Angaben zentral für Teherans Einnahmen aus dem Öl- und Gasexport ist. Seit Beginn der Aktion sind laut Centcom insgesamt 37 Schiffe umgeleitet worden.
Irans Außenminister kommt wohl nach Islamabad zurück
Im Ringen um eine diplomatische Lösung des Iran-Konflikts soll der iranische Außenminister Abbas Araghtschi erneut nach Islamabad kommen. Laut dem vom iranischen Außenministerium bekanntgegebenen Programm werde Araghtschi nach Abschluss seines aktuellen Besuches im Oman und vor seiner Weiterreise nach Russland erneut nach Pakistan reisen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna.
Ein Teil der Delegation des iranischen Ministers sei für Konsultationen nach Teheran zurückgekehrt, hieß es weiter. Dieser soll sich am Sonntagabend erneut Araghtschi in Islamabad anschließen. Zu dem genauen Grund für die erneute Reise des Chefdiplomaten gab es keine Angaben.
Ein Teil der Delegation des iranischen Ministers sei für Konsultationen nach Teheran zurückgekehrt, hieß es weiter. Dieser soll sich am Sonntagabend erneut Araghtschi in Islamabad anschließen. Zu dem genauen Grund für die erneute Reise des Chefdiplomaten gab es keine Angaben.
Newsdesk
Die aktuelle Lage
Israel weist Armee zu massiven Angriffen auf Hisbollah in Libanon an
Die israelische Regierung weist das Militär an, Ziele der radikal-islamischen Hisbollah-Miliz in Libanon massiv anzugreifen. Weitere Details werden in einer Mitteilung des Büros von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nicht genannt. Zuvor wurden nach Angaben der staatlichen libanesischen Nachrichtenagentur vier Menschen bei israelischen Angriffen in Südlibanon getötet. Die israelische Armee meldet ihrerseits Raketenbeschuss der Hisbollah auf Israel. Die anhaltenden Gefechte stellen die Waffenruhe zwischen den Konfliktparteien auf die Probe.
Trump schickt Witkoff und Kushner nicht nach Pakistan
Rückschlag für die Diplomatie? US-Präsident Donald Trump hat die Reise seines Schwiegersohns Jared Kushner und seines Nahost-Sondergesandten Steve Witkoff nach Islamabad abgesagt. Das berichten unter anderem Axios und Fox News. Damit wäre die vorsichtige Annäherung zwischen den USA und Iran wie es aussieht fürs Erste einmal wieder zum Erliegen gekommen.
Trump sagte Axios: "Ich sehe keinen Sinn darin, sie in der aktuellen Verhandlungslage auf einen 18-stündigen Flug zu schicken. Das ist zu lang. Wir können das genauso gut telefonisch erledigen." Der US-Präsident sagte jedoch auch weiter, die Entscheidung bedeute nicht unbedingt, den Krieg mit Iran wieder aufzunehmen. "Darüber haben wir noch nicht nachgedacht." Fox News sagte er: "Wir haben alle Trümpfe in der Hand."
Noch am Freitag hatte die US-Administration bekanntgegeben, Kushner und Witkoff sollten sich in der pakistanischen Hauptstadt mit Vertretern des iranischen Regimes treffen. Außenminister Abbas Araghtschi verbrachte den Samstag zwar in Islamabad mit diplomatischen Gesprächen. Aber er traf ausschließlich Vertreter der pakistanischen Regierung und Armee, die in diesem Konflikt vermitteln. Araghtschi hat Islamabad am Samstagabend bereits verlassen.
Trump hat gemeinsam mit Israel am 28. Februar Iran angegriffen. Zwar gilt im Moment eine Feuerpause. Aber die Spannungen sind immens. Die Iraner blockieren die Straße von Hormus, Trump hat darauf mit einer Gegenblockade iranischer Schiffe reagiert.
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Trump sagte Axios: "Ich sehe keinen Sinn darin, sie in der aktuellen Verhandlungslage auf einen 18-stündigen Flug zu schicken. Das ist zu lang. Wir können das genauso gut telefonisch erledigen." Der US-Präsident sagte jedoch auch weiter, die Entscheidung bedeute nicht unbedingt, den Krieg mit Iran wieder aufzunehmen. "Darüber haben wir noch nicht nachgedacht." Fox News sagte er: "Wir haben alle Trümpfe in der Hand."
Noch am Freitag hatte die US-Administration bekanntgegeben, Kushner und Witkoff sollten sich in der pakistanischen Hauptstadt mit Vertretern des iranischen Regimes treffen. Außenminister Abbas Araghtschi verbrachte den Samstag zwar in Islamabad mit diplomatischen Gesprächen. Aber er traf ausschließlich Vertreter der pakistanischen Regierung und Armee, die in diesem Konflikt vermitteln. Araghtschi hat Islamabad am Samstagabend bereits verlassen.
Trump hat gemeinsam mit Israel am 28. Februar Iran angegriffen. Zwar gilt im Moment eine Feuerpause. Aber die Spannungen sind immens. Die Iraner blockieren die Straße von Hormus, Trump hat darauf mit einer Gegenblockade iranischer Schiffe reagiert.
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Kein Treffen von Irans Außenminister mit USA
Tag 57 im Krieg der USA gegen Iran und ein Friedensschluss steht noch aus: Aber am Samstag gab es diplomatische Schritte, deren Wirkung sich erst in den nächsten Stunden und Tagen erweisen werden. Irans Außenminister Abbas Aragtschi traf in Islamabad mit Vertretern der politischen Führung Pakistans und dem mächtigen Armeechef zusammen. Dabei übermittelte er die iranische Position für mögliche Gespräche mit den USA.
Zu einem direkten Treffen mit Entsandten der US-Regierung wird es in Islamabad aber nicht kommen. Dies bestätige eine mit den diplomatischen Abläufen vertraute Person der SZ in Islamabad. Die US-Administration von Präsident Donald Trump hatte am Freitag mitgeteilt, dass dessen Schwiegersohn Jared Kushner und dessen Nahost-Sondergesandter Steve Witkoff am Samstag nach Islamabad fliegen sollen. Bis um 19 Uhr pakistanischer Ortszeit (16 Uhr MESZ) gab es indes keine offizielle Information darüber, ob sich die US-Delegation bereits auf dem Weg nach Pakistan befand.
Pakistan ist Vermittler zwischen Iran und den USA. Trump hatte gemeinsam mit Israel am 28. Februar seinen Krieg gegen Iran begonnen. Teheran reagierte mit einer Blockade der Straße von Hormus, was den globalen Handel massiv beeinträchtigt.
Zu einem direkten Treffen mit Entsandten der US-Regierung wird es in Islamabad aber nicht kommen. Dies bestätige eine mit den diplomatischen Abläufen vertraute Person der SZ in Islamabad. Die US-Administration von Präsident Donald Trump hatte am Freitag mitgeteilt, dass dessen Schwiegersohn Jared Kushner und dessen Nahost-Sondergesandter Steve Witkoff am Samstag nach Islamabad fliegen sollen. Bis um 19 Uhr pakistanischer Ortszeit (16 Uhr MESZ) gab es indes keine offizielle Information darüber, ob sich die US-Delegation bereits auf dem Weg nach Pakistan befand.
Pakistan ist Vermittler zwischen Iran und den USA. Trump hatte gemeinsam mit Israel am 28. Februar seinen Krieg gegen Iran begonnen. Teheran reagierte mit einer Blockade der Straße von Hormus, was den globalen Handel massiv beeinträchtigt.
Irans Außenminister übermittelt Forderungen - zunächst kein Treffen mit US-Unterhändlern
Ein Schritt auf dem Weg zum Frieden? Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi hat in Islamabad Vertreter der pakistanischen Regierung und den Armeechef getroffen. Araghtschi soll nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters der pakistanischen Seite die Forderungen der Teheraner Führung für mögliche Verhandlungen mit den USA übermittelt haben. Dabei habe er auch Vorbehalte gegen Forderungen der USA angesprochen.
Pakistan vermittelt zwischen den USA und Iran. Die Regierung von Präsident Donald Trump hatte am 28. Februar gemeinsam mit Israel Iran angegriffen. Eine erste Runde von Friedensgesprächen zwischen den USA und Iran war vor zwei Wochen ohne Ergebnis in Islamabad beendet worden.
Wie die SZ am Samstagnachmittag in Islamabad erfuhr, bleibt es zunächst bei der iranischen Position, dass sich Araghtschi nicht mit US-Unterhändlern an einen Tisch setzten wird. Er soll offiziellen Angaben zufolge nach seinen Treffen in Islamabad nach Maskat und danach nach Moskau weiterfliegen.
Am Freitag hatte die US-Regierung bekanntgegeben, dass Trumps Schwiegersohn Jared Kushner und sein Nahost-Sondergesandter Steve Witkoff am Samstag auch nach Islamabad fliegen werden.
Pakistan vermittelt zwischen den USA und Iran. Die Regierung von Präsident Donald Trump hatte am 28. Februar gemeinsam mit Israel Iran angegriffen. Eine erste Runde von Friedensgesprächen zwischen den USA und Iran war vor zwei Wochen ohne Ergebnis in Islamabad beendet worden.
Wie die SZ am Samstagnachmittag in Islamabad erfuhr, bleibt es zunächst bei der iranischen Position, dass sich Araghtschi nicht mit US-Unterhändlern an einen Tisch setzten wird. Er soll offiziellen Angaben zufolge nach seinen Treffen in Islamabad nach Maskat und danach nach Moskau weiterfliegen.
Am Freitag hatte die US-Regierung bekanntgegeben, dass Trumps Schwiegersohn Jared Kushner und sein Nahost-Sondergesandter Steve Witkoff am Samstag auch nach Islamabad fliegen werden.