Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
DRK-Präsident warnt vor humanitärer Katastrophe in Libanon
Kuwait, Saudi-Arabien, Libanon und Israel melden Angriffe
Trump droht Iran: Keine Gebühren in der Straße von Hormus
Hisbollah lehnt direkte Verhandlungen mit Israel ab
Mehr als 300 Tote nach israelischer Angriffswelle in Libanon
Laura Otter
Vance warnt Iran vor Täuschung bei Verhandlungsgesprächen mit den USA
Vor seiner Abreise zu Verhandlungen zum Iran-Krieg in Pakistan hat US-Vizepräsident J. D. Vance Teheran dazu ermahnt, die Gespräche mit den USA ernst zu nehmen. Wie US-Präsident Donald Trump verdeutlicht habe, sei man bereit, den Iranern die Hand zu reichen, wenn diese bereit seien, in gutem Glauben zu verhandeln, sagte Vance vor Journalisten. „Wenn sie versuchen werden, uns zu täuschen, werden sie feststellen, dass das Verhandlungsteam nicht besonders aufgeschlossen ist.“ Der Vizepräsident war auch um Zuversicht bemüht: Man freue sich auf die Verhandlungen, betonte er. Trump habe seinem Verhandlungsteam einige sehr klare Richtlinien gegeben. Man werde sich bemühen, gute Verhandlungen zu führen.
Nach Beginn einer zweiwöchigen Waffenruhe im Iran-Krieg soll es von diesem Freitag an in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad Gespräche zwischen den USA und Iran über eine dauerhafte Friedenslösung geben. Der US-Delegation um Vance gehören nach Angaben des Weißen Hauses auch der Sondergesandte Steve Witkoff sowie Trumps Schwiegersohn Jared Kushner an.
Aus Sicherheitskreisen in Pakistan hieß es, zunächst seien Vorgespräche auf Expertenebene vorgesehen. Am Samstag sei ein Treffen der Verhandlungsführer angedacht. Die Gespräche könnten bei Bedarf demnach auch bis Sonntag andauern. Auf iranischer Seite blieb zuletzt allerdings unklar, ob Teheran überhaupt die Verhandlungsführer zu den Gesprächen nach Islamabad schicken würde. Der iranischen Nachrichtenagentur Mehr zufolge finden keine Verhandlungen statt, solange Israel seine Angriffe auf Libanon fortsetzt.
Nach Beginn einer zweiwöchigen Waffenruhe im Iran-Krieg soll es von diesem Freitag an in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad Gespräche zwischen den USA und Iran über eine dauerhafte Friedenslösung geben. Der US-Delegation um Vance gehören nach Angaben des Weißen Hauses auch der Sondergesandte Steve Witkoff sowie Trumps Schwiegersohn Jared Kushner an.
Aus Sicherheitskreisen in Pakistan hieß es, zunächst seien Vorgespräche auf Expertenebene vorgesehen. Am Samstag sei ein Treffen der Verhandlungsführer angedacht. Die Gespräche könnten bei Bedarf demnach auch bis Sonntag andauern. Auf iranischer Seite blieb zuletzt allerdings unklar, ob Teheran überhaupt die Verhandlungsführer zu den Gesprächen nach Islamabad schicken würde. Der iranischen Nachrichtenagentur Mehr zufolge finden keine Verhandlungen statt, solange Israel seine Angriffe auf Libanon fortsetzt.
Hisbollah-Chef: Machen weiter „bis zum letzten Atemzug“
Hisbollah-Chef Naim Kassim hat erneut die Kampfbereitschaft der Organisation betont. „Der Widerstand wird bis zum letzten Atemzug weitermachen“, hieß es in einer im Fernsehen verlesenen Rede Kassims. Israel sei es in 40 Jahren nicht gelungen, die Hisbollah davon abzuhalten, Raketen, Drohnen und andere Geschosse auf sein Gebiet abzufeuern.
Die israelischen Waffen und Bedrohungen schüchterten die Hisbollah nicht ein. „Wir sind die rechtmäßigen Besitzer dieses Landes“, sagte er mit Blick auf das Vorrücken der israelischen Truppen in Südlibanon. „Wir werden unsere Souveränität wieder herstellen und den Besatzer vertreiben.“
Kassim forderte die libanesische Regierung dazu auf, „keine Zugeständnisse“ zu machen. Am Donnerstagabend war bestätigt worden, dass Israel und Libanon in der kommenden Woche in Washington direkt miteinander verhandeln wollen. Nach israelischen Angaben sollen sich die Gespräche auf die Entwaffnung der Hisbollah und die Aufnahme friedlicher Beziehungen zwischen Israel und Libanon konzentrieren.
Die israelischen Waffen und Bedrohungen schüchterten die Hisbollah nicht ein. „Wir sind die rechtmäßigen Besitzer dieses Landes“, sagte er mit Blick auf das Vorrücken der israelischen Truppen in Südlibanon. „Wir werden unsere Souveränität wieder herstellen und den Besatzer vertreiben.“
Kassim forderte die libanesische Regierung dazu auf, „keine Zugeständnisse“ zu machen. Am Donnerstagabend war bestätigt worden, dass Israel und Libanon in der kommenden Woche in Washington direkt miteinander verhandeln wollen. Nach israelischen Angaben sollen sich die Gespräche auf die Entwaffnung der Hisbollah und die Aufnahme friedlicher Beziehungen zwischen Israel und Libanon konzentrieren.
Laura Otter
DRK-Präsident warnt vor humanitärer Katastrophe in Libanon
Angesichts der anhaltenden Angriffe Israels in Libanon hat das Deutsche Rote Kreuz (DRK) vor einer humanitären Katastrophe in dem Mittelmeerland gewarnt. „Zahlreiche Krankenhäuser sind aufgrund der vielen Verwundeten überfüllt und es droht ein Engpass von bestimmten Arzneimitteln und Materialien, insbesondere wenn die Angriffe anhalten sollten“, sagte DRK-Präsident Hermann Gröhe der Rheinischen Post.
Auch der Vertreter der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Libanon, Abdinasir Abubakar, warnte davor, dass medizinische Versorgungsgüter, darunter auch Blutkonserven, knapp werden könnten. Innerhalb weniger Tage seien drei bis vier Wochenvorräte an medizinischen Gütern aufgebraucht worden, berichtete er in einer Video-Pressekonferenz. Das Gesundheitssystem sei am Limit. Seit Kriegsbeginn seien in Libanon 13 Krankenhäuser beschädigt worden, sechs seien kriegsbedingt geschlossen worden.
In den vergangenen Tagen seien zunehmend dicht besiedelte Gebiete ohne ausreichende Vorwarnung unter Beschuss geraten, sagte DRK-Präsident Gröhe. Der bewaffnete Konflikt habe ein neues, nochmals verheerenderes Ausmaß erreicht. Er rief dazu auf, das humanitäre Völkerrecht einzuhalten. Gesundheitseinrichtungen und medizinisches Personal seien zu schonen und die Zivilbevölkerung zu schützen. Im aktuellen Krieg seien erneut Helfende getötet worden, unter anderem einer vom Libanesischen Roten Kreuz, so Gröhe.
Das UN-Welternährungsprogramms (WFP) warnt ebenfalls vor einer Krise bei der Lebensmittelversorgung. Der Krieg beeinträchtige die Lieferung von Gütern im Land. "Was wir erleben, ist nicht nur eine Vertreibungskrise, es entwickelt sich rasch zu einer Krise der Lebensmittelsicherheit", sagt WFP-Länderdirektorin Allison Oman per Videoschalte aus Beirut. Sie warnt davor, dass Nahrungsmittel wegen steigender Preise und der wachsenden Nachfrage von vertriebenen Familien zunehmend unerschwinglich würden.
Auch der Vertreter der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Libanon, Abdinasir Abubakar, warnte davor, dass medizinische Versorgungsgüter, darunter auch Blutkonserven, knapp werden könnten. Innerhalb weniger Tage seien drei bis vier Wochenvorräte an medizinischen Gütern aufgebraucht worden, berichtete er in einer Video-Pressekonferenz. Das Gesundheitssystem sei am Limit. Seit Kriegsbeginn seien in Libanon 13 Krankenhäuser beschädigt worden, sechs seien kriegsbedingt geschlossen worden.
In den vergangenen Tagen seien zunehmend dicht besiedelte Gebiete ohne ausreichende Vorwarnung unter Beschuss geraten, sagte DRK-Präsident Gröhe. Der bewaffnete Konflikt habe ein neues, nochmals verheerenderes Ausmaß erreicht. Er rief dazu auf, das humanitäre Völkerrecht einzuhalten. Gesundheitseinrichtungen und medizinisches Personal seien zu schonen und die Zivilbevölkerung zu schützen. Im aktuellen Krieg seien erneut Helfende getötet worden, unter anderem einer vom Libanesischen Roten Kreuz, so Gröhe.
Das UN-Welternährungsprogramms (WFP) warnt ebenfalls vor einer Krise bei der Lebensmittelversorgung. Der Krieg beeinträchtige die Lieferung von Gütern im Land. "Was wir erleben, ist nicht nur eine Vertreibungskrise, es entwickelt sich rasch zu einer Krise der Lebensmittelsicherheit", sagt WFP-Länderdirektorin Allison Oman per Videoschalte aus Beirut. Sie warnt davor, dass Nahrungsmittel wegen steigender Preise und der wachsenden Nachfrage von vertriebenen Familien zunehmend unerschwinglich würden.
Selenskij: Haben Drohnen über Golfstaaten zerstört
Ukrainische Soldaten haben nach Aussage von Präsident Wolodimir Selenskij im Iran-Krieg Angriffe iranischer Drohnen auf Staaten am Persischen Golf abgewehrt. „Haben wir iranische Shahed-(Drohnen) zerstört? Ja, haben wir. War das nur in einem Land? Nein, in mehreren. Meiner Meinung nach ist das ein Erfolg“, zitierte Selenskij auf dem Portal X seine eigenen Aussagen in einem Gespräch mit Journalisten. Er verwies auf Militärexperten, die Kiew vor dem Hintergrund des Iran-Kriegs in die Region entsandt habe. Die Ukraine habe mehreren Ländern gezeigt, wie man mit Abfangdrohnen arbeite.
Im Krieg gegen die Ukraine setzt Russland massiv Drohnen der ursprünglich iranischen Bauart Shahed ein. Iran hat als Reaktion auf Luftangriffe der USA und Israels die Anrainerstaaten des Persischen Golfs ebenfalls mit diesem Drohnentyp beschossen. Darauf bot Kiew den Staaten im Nahen Osten und den Golfmonarchien gleich zu Beginn des Iran-Kriegs Hilfe an.
Selenskij reiste auch selbst in die Region und schloss Vereinbarungen mit Saudi-Arabien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Demnach sollen ukrainische Unternehmen mit den Streitkräften dieser Staaten zum Schutz bestimmter Einrichtungen zusammenarbeiten. Kiew erhalte im Gegenzug Flugabwehrmunition zum Schutz seiner Energieinfrastruktur sowie Rohöl und Diesel. Über ähnliche Abkommen spreche man mit dem Oman, Kuwait und Bahrain, sagte der ukrainische Präsident.
Im Krieg gegen die Ukraine setzt Russland massiv Drohnen der ursprünglich iranischen Bauart Shahed ein. Iran hat als Reaktion auf Luftangriffe der USA und Israels die Anrainerstaaten des Persischen Golfs ebenfalls mit diesem Drohnentyp beschossen. Darauf bot Kiew den Staaten im Nahen Osten und den Golfmonarchien gleich zu Beginn des Iran-Kriegs Hilfe an.
Selenskij reiste auch selbst in die Region und schloss Vereinbarungen mit Saudi-Arabien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Demnach sollen ukrainische Unternehmen mit den Streitkräften dieser Staaten zum Schutz bestimmter Einrichtungen zusammenarbeiten. Kiew erhalte im Gegenzug Flugabwehrmunition zum Schutz seiner Energieinfrastruktur sowie Rohöl und Diesel. Über ähnliche Abkommen spreche man mit dem Oman, Kuwait und Bahrain, sagte der ukrainische Präsident.
Die Lage vor Ort
SZ-Grafik
Kuwait, Saudi-Arabien, Libanon und Israel melden Angriffe
Trotz der vereinbarten Waffenruhe gehen die Angriffe in der Region weiter. Die libanesische Hisbollah-Miliz hat nach israelischen Angaben am frühen Freitagmorgen eine Rakete auf Israel abgefeuert und damit in Tel Aviv und weiteren Teilen des Landes Luftalarm ausgelöst. Das Geschoss ist laut Times of Israel abgefangen worden. Die Hisbollah teilte mit, sie habe am späten Donnerstagabend militärische Infrastruktur in der nordisraelischen Stadt Haifa ins Visier genommen. Ob es sich dabei um denselben Angriff handelte, ist zunächst unklar.
Kurz zuvor erklärte das israelische Militär, man habe am Abend rund zehn Abschussrampen der Hisbollah in Libanon angegriffen, von denen Raketen auf den Norden Israels abgefeuert worden seien. Die jüngsten gegenseitigen Angriffe folgen auf den bislang schwersten israelischen Beschuss Libanons, bei dem am Mittwoch mehr als 300 Menschen getötet worden waren.
Kuwait wirft Iran vor, mit Drohnen „lebenswichtige kuwaitische Einrichtungen“ angegriffen zu haben – so das kuwaitische Außenministerium laut der staatlichen Nachrichtenagentur Kuna.
Auch Saudi-Arabien meldet neue Attacken: Nach Angaben der staatlichen saudischen Nachrichtenagentur SPA soll dabei eine wichtige Ölpipeline beschädigt worden sein.
Kurz zuvor erklärte das israelische Militär, man habe am Abend rund zehn Abschussrampen der Hisbollah in Libanon angegriffen, von denen Raketen auf den Norden Israels abgefeuert worden seien. Die jüngsten gegenseitigen Angriffe folgen auf den bislang schwersten israelischen Beschuss Libanons, bei dem am Mittwoch mehr als 300 Menschen getötet worden waren.
Kuwait wirft Iran vor, mit Drohnen „lebenswichtige kuwaitische Einrichtungen“ angegriffen zu haben – so das kuwaitische Außenministerium laut der staatlichen Nachrichtenagentur Kuna.
Auch Saudi-Arabien meldet neue Attacken: Nach Angaben der staatlichen saudischen Nachrichtenagentur SPA soll dabei eine wichtige Ölpipeline beschädigt worden sein.
Ersthelfer in Habbouch, Libanon, in der Nacht auf Freitag. AFP
Trump droht Iran: Keine Gebühren in der Straße von Hormus
US-Präsident Donald Trump fordert freie Durchfahrt für Tanker durch die Meerenge Straße von Hormus. Auf seiner Plattform Truth Social warnte er Iran davor, Gebühren für die Passage zu verlangen. Das solle Iran besser unterlassen und falls doch, sofort damit aufhören. Zudem kündigte Trump an, Öl werde sehr schnell wieder fließen – mit oder ohne Irans Hilfe.
Wenig später legte er erneut via Truth Social nach: Iran mache einen „schlechten Job“ darin, Öltanker durch die Meerenge fahren zu lassen. Das entspreche nicht der Vereinbarung, die man getroffen habe.
Wenig später legte er erneut via Truth Social nach: Iran mache einen „schlechten Job“ darin, Öltanker durch die Meerenge fahren zu lassen. Das entspreche nicht der Vereinbarung, die man getroffen habe.
Wadephul telefoniert mit Irans Außenminister Araghtschi
Außenminister Johann Wadephul hat mit seinem iranischen Kollegen Abbas Araghtschi gesprochen. „Ich habe Iran aufgefordert, den Waffenstillstand einzuhalten und sich auf konstruktive Verhandlungen einzulassen sowie freie und sichere Schifffahrt durch die Straße von Hormus zu ermöglichen“, schrieb der CDU-Politiker über den Anruf auf X.
Die USA und Iran hatten sich auf eine zweiwöchige Waffenruhe verständigt, die Israel unterstützt, die allerdings aufgrund der heftigen Angriffe Israels gegen die von Iran unterstützte Hisbollah-Miliz in Libanon bedroht ist. Kontroversen gibt es auch um die Öffnung der Straße von Hormus für den Schiffsverkehr.
Die USA und Iran hatten sich auf eine zweiwöchige Waffenruhe verständigt, die Israel unterstützt, die allerdings aufgrund der heftigen Angriffe Israels gegen die von Iran unterstützte Hisbollah-Miliz in Libanon bedroht ist. Kontroversen gibt es auch um die Öffnung der Straße von Hormus für den Schiffsverkehr.
Hisbollah lehnt direkte Verhandlungen mit Israel ab
Die Hisbollah lehnt direkte Verhandlungen mit Israel ab. Die libanesische Regierung müsse einen Waffenstillstand als Vorbedingung für weitere Schritte fordern, sagte der Hisbollah-Abgeordnete Ali Fajjad. Zudem müsse der Abzug der israelischen Truppen aus Libanon sowie die Rückkehr der Vertriebenen Priorität haben. Zuvor hat der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sein Kabinett angewiesen, direkte Gespräche mit Libanon aufzunehmen.
Angeblich neue Botschaft von Irans neuem Revolutionsführer - kein Video
Modschtaba Chamenei bleibt weiter unsichtbar. Eine angebliche Botschaft des neuen Revolutionsführers wird im Staatsfernsehen nur verlesen – das wirft Fragen zu seiner Rolle und seinem Zustand auf. In der ihm zugeschriebenen Erklärung stellt Chamenei sein Land als Sieger im Konflikt mit den USA und Israel dar. „In den letzten 40 Tagen hat die große Nation Iran ein Epos geschaffen und die Welt verblüfft", heißt es in der Botschaft. Dazu gab es weder ein Bewegtbild noch eine Audio- oder Videoaufnahme.
Der 56-Jährige ist seit seiner Ernennung zum neuen Religionsführer am 8. März nicht öffentlich in Erscheinung getreten. Das nährt Spekulationen über seinen Gesundheitszustand, seinen Aufenthaltsort und seine tatsächliche Rolle.
Sein Vater, der langjährige oberste Führer in Iran, Ali Chamenei, wurde am 28. Februar bei einem Luftangriff getötet. Modschtaba Chamenei verlor bei dem Angriff auch seine Ehefrau, Mutter und einen Schwager. Das iranische Staatsfernsehen bezeichnete ihn als „Kriegsversehrten“, nannte aber keine weiteren Details.
Der 56-Jährige ist seit seiner Ernennung zum neuen Religionsführer am 8. März nicht öffentlich in Erscheinung getreten. Das nährt Spekulationen über seinen Gesundheitszustand, seinen Aufenthaltsort und seine tatsächliche Rolle.
Sein Vater, der langjährige oberste Führer in Iran, Ali Chamenei, wurde am 28. Februar bei einem Luftangriff getötet. Modschtaba Chamenei verlor bei dem Angriff auch seine Ehefrau, Mutter und einen Schwager. Das iranische Staatsfernsehen bezeichnete ihn als „Kriegsversehrten“, nannte aber keine weiteren Details.
Mehr als 300 Tote nach israelischer Angriffswelle in Libanon
Nach der heftigen Angriffswelle des israelischen Militärs auf die libanesische Hauptstadt Beirut und andere Teile des Landes steigt die Opferzahl weiter an. Das libanesische Gesundheitsministerium meldete, dass die Zahl der Toten auf 303 angestiegen sei. Laut vorläufigen Zahlen wurden 1 150 Menschen verletzt. Damit handelt es sich um den Tag mit der höchsten Opferzahl in Libanon seit Beginn der jüngsten Eskalation Anfang März.
Unter den Getöteten vom Mittwoch seien allein 110 Minderjährige, Frauen und Ältere. Insgesamt wurden dem Ministerium zufolge bisher 1 888 Menschen durch israelische Angriffe seit Ausbruch der Kampfhandlungen am 2. März getötet worden. Mehr als 6 000 Menschen seien verletzt worden.
Unter den Getöteten vom Mittwoch seien allein 110 Minderjährige, Frauen und Ältere. Insgesamt wurden dem Ministerium zufolge bisher 1 888 Menschen durch israelische Angriffe seit Ausbruch der Kampfhandlungen am 2. März getötet worden. Mehr als 6 000 Menschen seien verletzt worden.
Pauline Claßen
Netanjahu kündigt nach Telefonat mit Trump direkte Verhandlungen mit Libanon an
Israel plant offiziellen Angaben zufolge, direkte Verhandlungen über friedliche Beziehungen mit Libanon aufzunehmen. Die Gespräche sollen bereits nächste Woche beginnen und laut der israelischen Nachrichtenseite ynet in Washington stattfinden. Demnach sollen zunächst die US-Botschafter der beiden verfeindeten Länder daran teilnehmen.
Die Verhandlungen sollen sich darauf konzentrieren, die Hisbollah zu entwaffnen und friedliche Beziehungen zwischen Israel und Libanon aufzunehmen. Libanons Präsident Joseph Aoun hatte in der Vergangenheit bereits mehrfach die Bereitschaft zu Verhandlungen mit Israel signalisiert. Am Mittwoch habe der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sein Kabinett angewiesen, die Gespräche „so bald wie möglich“ zu beginnen.
Israel hatte trotz der Feuerpause im Iran-Krieg am Mittwoch eigenen Angaben zufolge zahlreiche Hisbollah-Ziele in Libanon bombardiert, darunter auch in der Hauptstadt Beirut. Es sind die schwersten israelischen Angriffe auf Libanon seit Anfang März. Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums wurden dabei mehr als 200 Menschen getötet.
Der US-Sender NBC News berichtete unter Berufung auf einen hochrangigen Vertreter der US-Regierung, dass Präsident Donald Trump Netanjahu am Mittwoch in einem Telefonat dazu aufgefordert habe, die israelischen Angriffe in Libanon herunterzufahren. Das Portal Axios berichtete unter Berufung auf US-Beamte, der US-Sondergesandte Steve Witkoff habe in einem Gespräch mit Israels Regierungschef eine ähnliche Bitte ausgesprochen.
Die Verhandlungen sollen sich darauf konzentrieren, die Hisbollah zu entwaffnen und friedliche Beziehungen zwischen Israel und Libanon aufzunehmen. Libanons Präsident Joseph Aoun hatte in der Vergangenheit bereits mehrfach die Bereitschaft zu Verhandlungen mit Israel signalisiert. Am Mittwoch habe der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sein Kabinett angewiesen, die Gespräche „so bald wie möglich“ zu beginnen.
Israel hatte trotz der Feuerpause im Iran-Krieg am Mittwoch eigenen Angaben zufolge zahlreiche Hisbollah-Ziele in Libanon bombardiert, darunter auch in der Hauptstadt Beirut. Es sind die schwersten israelischen Angriffe auf Libanon seit Anfang März. Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums wurden dabei mehr als 200 Menschen getötet.
Der US-Sender NBC News berichtete unter Berufung auf einen hochrangigen Vertreter der US-Regierung, dass Präsident Donald Trump Netanjahu am Mittwoch in einem Telefonat dazu aufgefordert habe, die israelischen Angriffe in Libanon herunterzufahren. Das Portal Axios berichtete unter Berufung auf US-Beamte, der US-Sondergesandte Steve Witkoff habe in einem Gespräch mit Israels Regierungschef eine ähnliche Bitte ausgesprochen.
Berichte: Israel genehmigt 34 neue Siedlungen im Westjordanland
Israel hat Medienberichten zufolge im Schatten des Iran-Kriegs 34 neue Siedlungen im besetzten Westjordanland gebilligt. Es gehe um den Bau neuer Siedlungen sowie die Legalisierung von bislang illegalen Siedlungs-Außenposten, meldete die Times of Israel. Israels Sicherheitskabinett habe dies bereits vor zwei Wochen beschlossen, hieß es in dem Bericht.
Die israelische Nachrichtenseite ynet berichtete unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Beamte, dass die Genehmigung der neuen Siedlungen während des Iran-Kriegs auf Wunsch der USA geheim gehalten worden sei. Israels Generalstabschef Ejal Zamir soll angesichts des Mangels an Soldaten in der israelischen Armee vor dem Schritt gewarnt haben, da die neuen Siedlungen noch mehr israelische Sicherheitskräfte nötig machten.
Die israelische Nachrichtenseite ynet berichtete unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Beamte, dass die Genehmigung der neuen Siedlungen während des Iran-Kriegs auf Wunsch der USA geheim gehalten worden sei. Israels Generalstabschef Ejal Zamir soll angesichts des Mangels an Soldaten in der israelischen Armee vor dem Schritt gewarnt haben, da die neuen Siedlungen noch mehr israelische Sicherheitskräfte nötig machten.
Die israelische Organisation Peace Now sagte, die Schaffung von Siedlungen gefährde die Sicherheit Israels und belaste die israelischen Streitkräfte. Zudem untergrabe sie einen dauerhaften Frieden. Heftige Kritik kam auch von der Palästinensischen Autonomiebehörde, die Teile des Westjordanlands verwaltet.
Berichten zufolge erhöht sich die Gesamtzahl der unter Israels rechtsreligiöser Führung neu errichteten Siedlungen beziehungsweise im Nachhinein legalisierten Außenposten auf mehr als 100. Die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ist seit Ende 2022 im Amt.
Berichten zufolge erhöht sich die Gesamtzahl der unter Israels rechtsreligiöser Führung neu errichteten Siedlungen beziehungsweise im Nachhinein legalisierten Außenposten auf mehr als 100. Die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ist seit Ende 2022 im Amt.
Pauline Claßen
Merz plant direkte Gespräche mit Iran - Kritik an der israelischen Armee in Libanon
Die Bundesregierung sucht nach der Vereinbarung einer Waffenruhe im Iran-Krieg wieder das direkte Gespräch mit Teheran. „Nach langem Schweigen, für das es auf unserer Seite schwerwiegende Gründe gab, nehmen wir als Bundesregierung jetzt auch die Gespräche mit Teheran wieder auf“, kündigte Bundeskanzler Friedrich Merz in Berlin an. Dies geschehe in Abstimmung mit den USA und den europäischen Partnern.
„Unser Ziel ist, auf diesem Weg auch einen eigenen Beitrag zum Erfolg der anstehenden Verhandlungen zu leisten“, sagte der Kanzler mit Blick auf die bevorstehenden Friedensgespräche zwischen den USA und Iran in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad. Er werde dazu heute noch mit dem pakistanischen Premierminister Shehbaz Sharif telefonieren.
Die Bundesregierung werde den diplomatischen Prozess „wie und wo immer möglich“ weiter unterstützen, sagte Merz. „Wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen, einen Frieden zu stabilisieren, wenn er denn gelingt.“ Deutschland habe an einem Erfolg der diplomatischen Bemühungen ein fundamentales Interesse. „Von einem solchen Erfolg hängt nicht nur die Stabilität der Region ab, es hängt auch davon ab die Entwicklung der Weltwirtschaft und nicht zuletzt die Entwicklung auch unserer eigenen Wirtschaft.“
Die israelische Kriegsführung in Libanon kritisierte Merz deutlich. Man sehe die Lage in der gesamten Region mit großer Besorgnis - aber mit besonderer Besorgnis die Lage im Süden Libanons. „Die Härte, mit der Israel dort Krieg führt, könnte den Friedensprozess als Ganzes zum Scheitern bringen. Und das darf nicht geschehen“, betonte Merz. „Deswegen habe ich gestern auch mit weiteren Staats- und Regierungschefs die israelische Regierung gebeten, ihre nochmals verschärften Angriffe zu beenden.“
Was Merz bei der Pressekonferenz am Nachmittag noch gesagt hat, lesen Sie hier:
„Unser Ziel ist, auf diesem Weg auch einen eigenen Beitrag zum Erfolg der anstehenden Verhandlungen zu leisten“, sagte der Kanzler mit Blick auf die bevorstehenden Friedensgespräche zwischen den USA und Iran in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad. Er werde dazu heute noch mit dem pakistanischen Premierminister Shehbaz Sharif telefonieren.
Die Bundesregierung werde den diplomatischen Prozess „wie und wo immer möglich“ weiter unterstützen, sagte Merz. „Wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen, einen Frieden zu stabilisieren, wenn er denn gelingt.“ Deutschland habe an einem Erfolg der diplomatischen Bemühungen ein fundamentales Interesse. „Von einem solchen Erfolg hängt nicht nur die Stabilität der Region ab, es hängt auch davon ab die Entwicklung der Weltwirtschaft und nicht zuletzt die Entwicklung auch unserer eigenen Wirtschaft.“
Die israelische Kriegsführung in Libanon kritisierte Merz deutlich. Man sehe die Lage in der gesamten Region mit großer Besorgnis - aber mit besonderer Besorgnis die Lage im Süden Libanons. „Die Härte, mit der Israel dort Krieg führt, könnte den Friedensprozess als Ganzes zum Scheitern bringen. Und das darf nicht geschehen“, betonte Merz. „Deswegen habe ich gestern auch mit weiteren Staats- und Regierungschefs die israelische Regierung gebeten, ihre nochmals verschärften Angriffe zu beenden.“
Was Merz bei der Pressekonferenz am Nachmittag noch gesagt hat, lesen Sie hier:
Israels Militär erteilt Evakuierungswarnung für Vororte Beiruts
Das israelische Militär gibt eine Evakuierungswarnung für die Vororte im Süden der libanesischen Hauptstadt Beirut heraus. Üblicherweise gehen solche Warnungen Angriffen des israelischen Militärs voraus. Es nimmt nach eigenen Angaben Ziele der libanesischen Hisbollah ins Visier, die mit Iran verbündet ist.