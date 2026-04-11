Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Maximalforderungen und Drohgebärden vor Iran-Verhandlungen
Trump: Iraner sind nur noch am Leben, um zu verhandeln
Iranischer Parlamentspräsident pocht auf Voraussetzungen für Verhandlungen
Vance warnt Iran vor Täuschung bei Verhandlungsgesprächen mit den USA
DRK-Präsident warnt vor humanitärer Katastrophe in Libanon
Libanon und USA bitten Israel um Angriffspause – Verhandlungen am Dienstag
Die libanesische Regierung und die US-Regierung haben laut einem Medienbericht Israel um eine „Pause“ bei seinen Angriffen auf die Hisbollah gebeten. Dies solle vor den für kommende Woche geplanten direkten Verhandlungen zwischen Israel und Libanon geschehen, berichtet das Nachrichtenportal Axios unter Berufung auf zwei Insider.
Am Dienstag wollen Israel und Libanon über eine mögliche Waffenruhe verhandeln. Mit einer Einschränkung: Israel lehnt laut dem israelischen Botschafter in den USA Gespräche mit der proiranischen Hisbollah-Miliz ab.
Am Dienstag wollen Israel und Libanon über eine mögliche Waffenruhe verhandeln. Mit einer Einschränkung: Israel lehnt laut dem israelischen Botschafter in den USA Gespräche mit der proiranischen Hisbollah-Miliz ab.
Maximalforderungen und Drohgebärden vor Iran-Verhandlungen
Unmittelbar vor Beginn der geplanten Friedensgespräche in Pakistan zwischen den USA und Iran haben beide Kriegsparteien auf ihren jeweiligen Forderungen beharrt. Iran machte seine Teilnahme an den Verhandlungen in der Hauptstadt Islamabad unter anderem von einem Ende der israelischen Angriffe in Libanon abhängig. US-Präsident Donald Trump drohte seinerseits bereits mit neuen Attacken auf Iran, falls sich Teheran nicht auf die US-Forderungen einlassen sollte.
Die von Vizepräsident J. D. Vance geführte US-Delegation und die iranischen Unterhändler unter der Leitung von Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf stehen vor schwierigen Verhandlungen. Der Zeitplan und das Format der Verhandlungen sind bisher nicht ganz klar. Erste Gespräche dürften wohl indirekt stattfinden, mit Pakistan als Vermittler zwischen den beiden Seiten. So war es etwa zuletzt auch bei den vom Oman vermittelten Atomgesprächen gewesen.
Sollte es Fortschritte geben, könnte es auch zu direkten Verhandlungen kommen. Mit Vance als Leiter der US-Delegation würden die Gespräche den ranghöchsten direkten Austausch mit der Islamischen Republik seit geraumer Zeit darstellen.
Auch eine Verlängerung der Verhandlungen auf den Sonntag soll Medienberichten zufolge bei Fortschritten möglich sein.
Die von Vizepräsident J. D. Vance geführte US-Delegation und die iranischen Unterhändler unter der Leitung von Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf stehen vor schwierigen Verhandlungen. Der Zeitplan und das Format der Verhandlungen sind bisher nicht ganz klar. Erste Gespräche dürften wohl indirekt stattfinden, mit Pakistan als Vermittler zwischen den beiden Seiten. So war es etwa zuletzt auch bei den vom Oman vermittelten Atomgesprächen gewesen.
Sollte es Fortschritte geben, könnte es auch zu direkten Verhandlungen kommen. Mit Vance als Leiter der US-Delegation würden die Gespräche den ranghöchsten direkten Austausch mit der Islamischen Republik seit geraumer Zeit darstellen.
Auch eine Verlängerung der Verhandlungen auf den Sonntag soll Medienberichten zufolge bei Fortschritten möglich sein.
Iranische Delegation ist zu Verhandlungen eingetroffen
Eine iranische Delegation hat Pakistan erreicht. Über das Wochenende sollen dort direkte Verhandlungen mit den USA stattfinden. Irans Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf, der die Verhandlungsdelegation seines Landes anführt, hat gegenüber iranischen Medien „guten Willen, aber kein Vertrauen“ gegenüber den USA bekundet. Teheran sei zu einem Abkommen bereit, sofern Washington ein echtes Angebot vorlege und die iranischen Rechte anerkenne. Auch die US-Delegation rund um Vizepräsident J. D. Vance ist bereits unterwegs nach Pakistan.
Trump: Iraner sind nur noch am Leben, um zu verhandeln
Vor den geplanten Verhandlungen zwischen den USA und Iran in Pakistan richtet US-Präsident Donald Trump eine martialische Drohung an Teheran. Die Iraner schienen nicht zu begreifen, dass sie „abgesehen von der kurzzeitigen Erpressung der Welt“ mit der Straße von Hormus keinerlei Druckmittel hätten, schrieb er auf der Plattform Truth Social. „Der einzige Grund, warum sie heute noch am Leben sind, ist, um zu verhandeln!“
Trump hatte während des Kriegs mit Iran immer wieder mit martialischer Sprache für Aufsehen gesorgt, die ihm international, aber auch im eigenen Land viel Kritik eingebracht hat.
Trump hatte während des Kriegs mit Iran immer wieder mit martialischer Sprache für Aufsehen gesorgt, die ihm international, aber auch im eigenen Land viel Kritik eingebracht hat.
Gleichzeitig stellte Iran neue Bedingungen für Verhandlungen. Parlamentspräsident Mohammad Baqer Ghalibaf schrieb auf X, die USA hätten zugestimmt, eingefrorene iranische Vermögenswerte freizugeben und Libanon in die Feuerpause einzubeziehen. Die Verhandlungen würden nicht beginnen, bevor diese Voraussetzungen erfüllt seien, betonte er.
Nach Beginn einer zweiwöchigen Waffenruhe in dem Krieg befindet sich US-Vizepräsident J. D. Vance derzeit auf dem Weg nach Pakistan, wo er bei Verhandlungen zum Iran-Krieg die US-Delegation führen soll. Die Gespräche über eine dauerhafte Friedenslösung sollen an diesem Samstag beginnen. Als Vermittler fungiert unter anderem der pakistanische Premier Shehbaz Sharif. Bei Bedarf sollen die Gespräche in Islamabad bis Sonntag fortgesetzt werden.
Netanjahu beantragt erneut Verschiebung seiner Aussage im Korruptionsprozess
Eine Woche vor der Fortsetzung seines Korruptionsprozesses hat der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu um eine Verschiebung seiner Aussage gebeten. Grund sei die angespannte Sicherheitslage, wie aus dem am Freitag beim Bezirksgericht in Jerusalem eingereichten Antrag hervorgeht. Der Prozess sollte eigentlich am Sonntag fortgesetzt werden, nachdem Israel nach der am Mittwoch verkündeten Waffenruhe mit Iran den Ausnahmezustand aufgehoben hatte.
Wegen geheimer sicherheitspolitischer und diplomatischer Gründe im Zusammenhang mit den jüngsten Ereignissen im Nahen Osten werde Netanjahu jedoch für mindestens zwei Wochen nicht aussagen können, hieß es in dem Antrag. Dem Gericht sei ein versiegelter Umschlag mit den genauen Gründen übergeben worden. Es werde entscheiden, sobald die Staatsanwaltschaft Stellung bezogen habe.
Wegen geheimer sicherheitspolitischer und diplomatischer Gründe im Zusammenhang mit den jüngsten Ereignissen im Nahen Osten werde Netanjahu jedoch für mindestens zwei Wochen nicht aussagen können, hieß es in dem Antrag. Dem Gericht sei ein versiegelter Umschlag mit den genauen Gründen übergeben worden. Es werde entscheiden, sobald die Staatsanwaltschaft Stellung bezogen habe.
Netanjahu ist der erste amtierende Ministerpräsident Israels, der wegen einer Straftat angeklagt ist. Er weist die 2019 erhobenen Vorwürfe der Bestechlichkeit, des Betrugs und der Untreue zurück. Der 2020 begonnene Prozess, der zu Haftstrafen führen könnte, wurde wegen seiner amtlichen Verpflichtungen bereits mehrfach verzögert. Ein Ende ist nicht in Sicht.
Die Anklage sowie der Angriff der radikal-islamischen Hamas auf Israel im Oktober 2023 haben Netanjahus Ansehen geschadet. Im Oktober stehen in Israel Wahlen an. Umfragen zufolge dürfte Netanjahus Koalition – die am weitesten rechts stehende in der Geschichte des Landes – diese verlieren.
Die Anklage sowie der Angriff der radikal-islamischen Hamas auf Israel im Oktober 2023 haben Netanjahus Ansehen geschadet. Im Oktober stehen in Israel Wahlen an. Umfragen zufolge dürfte Netanjahus Koalition – die am weitesten rechts stehende in der Geschichte des Landes – diese verlieren.
Bericht: Trumps Organisation für den Gazastreifen fehlt das Geld
Der von US-Präsident Donald Trumps initiierte Friedensrat für den Gazastreifen hat nur einen Bruchteil der zugesagten 17 Milliarden Dollar erhalten. Damit fehlen die finanziellen Mittel für den Wiederaufbau der im Krieg mit Israel verwüsteten Region. Von zehn Ländern, die Geld versprochen hatten, hätten nur drei – die Vereinigten Arabischen Emirate, Marokko und die USA selbst – tatsächlich Mittel bereitgestellt, sagten mehrere mit der Sache vertraute Personen am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. Bisher seien weniger als eine Milliarde Dollar zusammengekommen. Dies verhindere, dass das von den USA unterstützte Nationale Komitee für die Verwaltung Gazas (NCAG) die Kontrolle von der Hamas übernehmen könne. "Derzeit ist kein Geld verfügbar", habe der Gesandte des Friedensrats, Nikolaj Mladenow, den palästinensischen Gruppen mitgeteilt.
Iranischer Parlamentspräsident pocht auf Voraussetzungen für Verhandlungen
Der iranische Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf nennt zwei Bedingungen für den Beginn von Verhandlungen mit den USA: eine Waffenruhe in Libanon und die Freigabe blockierter iranischer Vermögenswerte. Sie seien Teil der Zusagen zwischen den Parteien, teilt Ghalibaf auf X mit. Die Gespräche dürften erst beginnen, wenn diese erfüllt seien.
Laura Otter
Vance warnt Iran vor Täuschung bei Verhandlungsgesprächen mit den USA
Vor seiner Abreise zu Verhandlungen zum Iran-Krieg in Pakistan hat US-Vizepräsident J. D. Vance Teheran dazu ermahnt, die Gespräche mit den USA ernst zu nehmen. Wie US-Präsident Donald Trump verdeutlicht habe, sei man bereit, den Iranern die Hand zu reichen, wenn diese bereit seien, in gutem Glauben zu verhandeln, sagte Vance vor Journalisten. „Wenn sie versuchen werden, uns zu täuschen, werden sie feststellen, dass das Verhandlungsteam nicht besonders aufgeschlossen ist.“ Der Vizepräsident war auch um Zuversicht bemüht: Man freue sich auf die Verhandlungen, betonte er. Trump habe seinem Verhandlungsteam einige sehr klare Richtlinien gegeben. Man werde sich bemühen, gute Verhandlungen zu führen.
Nach Beginn einer zweiwöchigen Waffenruhe im Iran-Krieg soll es von diesem Freitag an in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad Gespräche zwischen den USA und Iran über eine dauerhafte Friedenslösung geben. Der US-Delegation um Vance gehören nach Angaben des Weißen Hauses auch der Sondergesandte Steve Witkoff sowie Trumps Schwiegersohn Jared Kushner an.
Aus Sicherheitskreisen in Pakistan hieß es, zunächst seien Vorgespräche auf Expertenebene vorgesehen. Am Samstag sei ein Treffen der Verhandlungsführer angedacht. Die Gespräche könnten bei Bedarf demnach auch bis Sonntag andauern. Auf iranischer Seite blieb zuletzt allerdings unklar, ob Teheran überhaupt die Verhandlungsführer zu den Gesprächen nach Islamabad schicken würde. Der iranischen Nachrichtenagentur Mehr zufolge finden keine Verhandlungen statt, solange Israel seine Angriffe auf Libanon fortsetzt.
Nach Beginn einer zweiwöchigen Waffenruhe im Iran-Krieg soll es von diesem Freitag an in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad Gespräche zwischen den USA und Iran über eine dauerhafte Friedenslösung geben. Der US-Delegation um Vance gehören nach Angaben des Weißen Hauses auch der Sondergesandte Steve Witkoff sowie Trumps Schwiegersohn Jared Kushner an.
Aus Sicherheitskreisen in Pakistan hieß es, zunächst seien Vorgespräche auf Expertenebene vorgesehen. Am Samstag sei ein Treffen der Verhandlungsführer angedacht. Die Gespräche könnten bei Bedarf demnach auch bis Sonntag andauern. Auf iranischer Seite blieb zuletzt allerdings unklar, ob Teheran überhaupt die Verhandlungsführer zu den Gesprächen nach Islamabad schicken würde. Der iranischen Nachrichtenagentur Mehr zufolge finden keine Verhandlungen statt, solange Israel seine Angriffe auf Libanon fortsetzt.
Hisbollah-Chef: Machen weiter „bis zum letzten Atemzug“
Hisbollah-Chef Naim Kassim hat erneut die Kampfbereitschaft der Organisation betont. „Der Widerstand wird bis zum letzten Atemzug weitermachen“, hieß es in einer im Fernsehen verlesenen Rede Kassims. Israel sei es in 40 Jahren nicht gelungen, die Hisbollah davon abzuhalten, Raketen, Drohnen und andere Geschosse auf sein Gebiet abzufeuern.
Die israelischen Waffen und Bedrohungen schüchterten die Hisbollah nicht ein. „Wir sind die rechtmäßigen Besitzer dieses Landes“, sagte er mit Blick auf das Vorrücken der israelischen Truppen in Südlibanon. „Wir werden unsere Souveränität wieder herstellen und den Besatzer vertreiben.“
Kassim forderte die libanesische Regierung dazu auf, „keine Zugeständnisse“ zu machen. Am Donnerstagabend war bestätigt worden, dass Israel und Libanon in der kommenden Woche in Washington direkt miteinander verhandeln wollen. Nach israelischen Angaben sollen sich die Gespräche auf die Entwaffnung der Hisbollah und die Aufnahme friedlicher Beziehungen zwischen Israel und Libanon konzentrieren.
Die israelischen Waffen und Bedrohungen schüchterten die Hisbollah nicht ein. „Wir sind die rechtmäßigen Besitzer dieses Landes“, sagte er mit Blick auf das Vorrücken der israelischen Truppen in Südlibanon. „Wir werden unsere Souveränität wieder herstellen und den Besatzer vertreiben.“
Kassim forderte die libanesische Regierung dazu auf, „keine Zugeständnisse“ zu machen. Am Donnerstagabend war bestätigt worden, dass Israel und Libanon in der kommenden Woche in Washington direkt miteinander verhandeln wollen. Nach israelischen Angaben sollen sich die Gespräche auf die Entwaffnung der Hisbollah und die Aufnahme friedlicher Beziehungen zwischen Israel und Libanon konzentrieren.
Laura Otter
DRK-Präsident warnt vor humanitärer Katastrophe in Libanon
Angesichts der anhaltenden Angriffe Israels in Libanon hat das Deutsche Rote Kreuz (DRK) vor einer humanitären Katastrophe in dem Mittelmeerland gewarnt. „Zahlreiche Krankenhäuser sind aufgrund der vielen Verwundeten überfüllt und es droht ein Engpass von bestimmten Arzneimitteln und Materialien, insbesondere wenn die Angriffe anhalten sollten“, sagte DRK-Präsident Hermann Gröhe der Rheinischen Post.
Auch der Vertreter der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Libanon, Abdinasir Abubakar, warnte davor, dass medizinische Versorgungsgüter, darunter auch Blutkonserven, knapp werden könnten. Innerhalb weniger Tage seien drei bis vier Wochenvorräte an medizinischen Gütern aufgebraucht worden, berichtete er in einer Video-Pressekonferenz. Das Gesundheitssystem sei am Limit. Seit Kriegsbeginn seien in Libanon 13 Krankenhäuser beschädigt worden, sechs seien kriegsbedingt geschlossen worden.
In den vergangenen Tagen seien zunehmend dicht besiedelte Gebiete ohne ausreichende Vorwarnung unter Beschuss geraten, sagte DRK-Präsident Gröhe. Der bewaffnete Konflikt habe ein neues, nochmals verheerenderes Ausmaß erreicht. Er rief dazu auf, das humanitäre Völkerrecht einzuhalten. Gesundheitseinrichtungen und medizinisches Personal seien zu schonen und die Zivilbevölkerung zu schützen. Im aktuellen Krieg seien erneut Helfende getötet worden, unter anderem einer vom Libanesischen Roten Kreuz, so Gröhe.
Das UN-Welternährungsprogramms (WFP) warnt ebenfalls vor einer Krise bei der Lebensmittelversorgung. Der Krieg beeinträchtige die Lieferung von Gütern im Land. "Was wir erleben, ist nicht nur eine Vertreibungskrise, es entwickelt sich rasch zu einer Krise der Lebensmittelsicherheit", sagt WFP-Länderdirektorin Allison Oman per Videoschalte aus Beirut. Sie warnt davor, dass Nahrungsmittel wegen steigender Preise und der wachsenden Nachfrage von vertriebenen Familien zunehmend unerschwinglich würden.
Auch der Vertreter der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Libanon, Abdinasir Abubakar, warnte davor, dass medizinische Versorgungsgüter, darunter auch Blutkonserven, knapp werden könnten. Innerhalb weniger Tage seien drei bis vier Wochenvorräte an medizinischen Gütern aufgebraucht worden, berichtete er in einer Video-Pressekonferenz. Das Gesundheitssystem sei am Limit. Seit Kriegsbeginn seien in Libanon 13 Krankenhäuser beschädigt worden, sechs seien kriegsbedingt geschlossen worden.
In den vergangenen Tagen seien zunehmend dicht besiedelte Gebiete ohne ausreichende Vorwarnung unter Beschuss geraten, sagte DRK-Präsident Gröhe. Der bewaffnete Konflikt habe ein neues, nochmals verheerenderes Ausmaß erreicht. Er rief dazu auf, das humanitäre Völkerrecht einzuhalten. Gesundheitseinrichtungen und medizinisches Personal seien zu schonen und die Zivilbevölkerung zu schützen. Im aktuellen Krieg seien erneut Helfende getötet worden, unter anderem einer vom Libanesischen Roten Kreuz, so Gröhe.
Das UN-Welternährungsprogramms (WFP) warnt ebenfalls vor einer Krise bei der Lebensmittelversorgung. Der Krieg beeinträchtige die Lieferung von Gütern im Land. "Was wir erleben, ist nicht nur eine Vertreibungskrise, es entwickelt sich rasch zu einer Krise der Lebensmittelsicherheit", sagt WFP-Länderdirektorin Allison Oman per Videoschalte aus Beirut. Sie warnt davor, dass Nahrungsmittel wegen steigender Preise und der wachsenden Nachfrage von vertriebenen Familien zunehmend unerschwinglich würden.
Selenskij: Haben Drohnen über Golfstaaten zerstört
Ukrainische Soldaten haben nach Aussage von Präsident Wolodimir Selenskij im Iran-Krieg Angriffe iranischer Drohnen auf Staaten am Persischen Golf abgewehrt. „Haben wir iranische Shahed-(Drohnen) zerstört? Ja, haben wir. War das nur in einem Land? Nein, in mehreren. Meiner Meinung nach ist das ein Erfolg“, zitierte Selenskij auf dem Portal X seine eigenen Aussagen in einem Gespräch mit Journalisten. Er verwies auf Militärexperten, die Kiew vor dem Hintergrund des Iran-Kriegs in die Region entsandt habe. Die Ukraine habe mehreren Ländern gezeigt, wie man mit Abfangdrohnen arbeite.
Im Krieg gegen die Ukraine setzt Russland massiv Drohnen der ursprünglich iranischen Bauart Shahed ein. Iran hat als Reaktion auf Luftangriffe der USA und Israels die Anrainerstaaten des Persischen Golfs ebenfalls mit diesem Drohnentyp beschossen. Darauf bot Kiew den Staaten im Nahen Osten und den Golfmonarchien gleich zu Beginn des Iran-Kriegs Hilfe an.
Selenskij reiste auch selbst in die Region und schloss Vereinbarungen mit Saudi-Arabien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Demnach sollen ukrainische Unternehmen mit den Streitkräften dieser Staaten zum Schutz bestimmter Einrichtungen zusammenarbeiten. Kiew erhalte im Gegenzug Flugabwehrmunition zum Schutz seiner Energieinfrastruktur sowie Rohöl und Diesel. Über ähnliche Abkommen spreche man mit dem Oman, Kuwait und Bahrain, sagte der ukrainische Präsident.
Im Krieg gegen die Ukraine setzt Russland massiv Drohnen der ursprünglich iranischen Bauart Shahed ein. Iran hat als Reaktion auf Luftangriffe der USA und Israels die Anrainerstaaten des Persischen Golfs ebenfalls mit diesem Drohnentyp beschossen. Darauf bot Kiew den Staaten im Nahen Osten und den Golfmonarchien gleich zu Beginn des Iran-Kriegs Hilfe an.
Selenskij reiste auch selbst in die Region und schloss Vereinbarungen mit Saudi-Arabien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Demnach sollen ukrainische Unternehmen mit den Streitkräften dieser Staaten zum Schutz bestimmter Einrichtungen zusammenarbeiten. Kiew erhalte im Gegenzug Flugabwehrmunition zum Schutz seiner Energieinfrastruktur sowie Rohöl und Diesel. Über ähnliche Abkommen spreche man mit dem Oman, Kuwait und Bahrain, sagte der ukrainische Präsident.
Die Lage vor Ort
SZ-Grafik
Kuwait, Saudi-Arabien, Libanon und Israel melden Angriffe
Trotz der vereinbarten Waffenruhe gehen die Angriffe in der Region weiter. Die libanesische Hisbollah-Miliz hat nach israelischen Angaben am frühen Freitagmorgen eine Rakete auf Israel abgefeuert und damit in Tel Aviv und weiteren Teilen des Landes Luftalarm ausgelöst. Das Geschoss ist laut Times of Israel abgefangen worden. Die Hisbollah teilte mit, sie habe am späten Donnerstagabend militärische Infrastruktur in der nordisraelischen Stadt Haifa ins Visier genommen. Ob es sich dabei um denselben Angriff handelte, ist zunächst unklar.
Kurz zuvor erklärte das israelische Militär, man habe am Abend rund zehn Abschussrampen der Hisbollah in Libanon angegriffen, von denen Raketen auf den Norden Israels abgefeuert worden seien. Die jüngsten gegenseitigen Angriffe folgen auf den bislang schwersten israelischen Beschuss Libanons, bei dem am Mittwoch mehr als 300 Menschen getötet worden waren.
Kuwait wirft Iran vor, mit Drohnen „lebenswichtige kuwaitische Einrichtungen“ angegriffen zu haben – so das kuwaitische Außenministerium laut der staatlichen Nachrichtenagentur Kuna.
Auch Saudi-Arabien meldet neue Attacken: Nach Angaben der staatlichen saudischen Nachrichtenagentur SPA soll dabei eine wichtige Ölpipeline beschädigt worden sein.
Kurz zuvor erklärte das israelische Militär, man habe am Abend rund zehn Abschussrampen der Hisbollah in Libanon angegriffen, von denen Raketen auf den Norden Israels abgefeuert worden seien. Die jüngsten gegenseitigen Angriffe folgen auf den bislang schwersten israelischen Beschuss Libanons, bei dem am Mittwoch mehr als 300 Menschen getötet worden waren.
Kuwait wirft Iran vor, mit Drohnen „lebenswichtige kuwaitische Einrichtungen“ angegriffen zu haben – so das kuwaitische Außenministerium laut der staatlichen Nachrichtenagentur Kuna.
Auch Saudi-Arabien meldet neue Attacken: Nach Angaben der staatlichen saudischen Nachrichtenagentur SPA soll dabei eine wichtige Ölpipeline beschädigt worden sein.
Ersthelfer in Habbouch, Libanon, in der Nacht auf Freitag. AFP
Trump droht Iran: Keine Gebühren in der Straße von Hormus
US-Präsident Donald Trump fordert freie Durchfahrt für Tanker durch die Meerenge Straße von Hormus. Auf seiner Plattform Truth Social warnte er Iran davor, Gebühren für die Passage zu verlangen. Das solle Iran besser unterlassen und falls doch, sofort damit aufhören. Zudem kündigte Trump an, Öl werde sehr schnell wieder fließen – mit oder ohne Irans Hilfe.
Wenig später legte er erneut via Truth Social nach: Iran mache einen „schlechten Job“ darin, Öltanker durch die Meerenge fahren zu lassen. Das entspreche nicht der Vereinbarung, die man getroffen habe.
Wenig später legte er erneut via Truth Social nach: Iran mache einen „schlechten Job“ darin, Öltanker durch die Meerenge fahren zu lassen. Das entspreche nicht der Vereinbarung, die man getroffen habe.
Wadephul telefoniert mit Irans Außenminister Araghtschi
Außenminister Johann Wadephul hat mit seinem iranischen Kollegen Abbas Araghtschi gesprochen. „Ich habe Iran aufgefordert, den Waffenstillstand einzuhalten und sich auf konstruktive Verhandlungen einzulassen sowie freie und sichere Schifffahrt durch die Straße von Hormus zu ermöglichen“, schrieb der CDU-Politiker über den Anruf auf X.
Die USA und Iran hatten sich auf eine zweiwöchige Waffenruhe verständigt, die Israel unterstützt, die allerdings aufgrund der heftigen Angriffe Israels gegen die von Iran unterstützte Hisbollah-Miliz in Libanon bedroht ist. Kontroversen gibt es auch um die Öffnung der Straße von Hormus für den Schiffsverkehr.
Die USA und Iran hatten sich auf eine zweiwöchige Waffenruhe verständigt, die Israel unterstützt, die allerdings aufgrund der heftigen Angriffe Israels gegen die von Iran unterstützte Hisbollah-Miliz in Libanon bedroht ist. Kontroversen gibt es auch um die Öffnung der Straße von Hormus für den Schiffsverkehr.