Netanjahu äußert sich zur Operation „Brüllen des Löwen“

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu gibt eine Erklärung ab: „Vor kurzer Zeit haben Israel und die USA eine Operation begonnen, die existenzielle Bedrohung durch das Terrorregime in Iran zu beseitigen.“ Netanjahu dankt Trump „für seine historische Führungsrolle“. Das „mörderische Regime“ in Teheran dürfe nicht in die Lage kommen, sich mit Atomwaffen zu bewaffnen.



Er erklärte weiter, es sei an der Zeit, dass „das iranische Volk – die Perser, die Kurden, die Azeris, die Belutschen und die Ahwazis – sich vom Joch der Tyrannei befreiten“. Iran müsse ein freies, den Frieden suchendes Land werden. Mit seiner direkten Ansprache der Minderheiten im multiethnischen und multireligiösen Land Iran greift der israelische Premier ein sehr heikles Thema auf. Internationale Experten warnen seit Langem davor, dass der Sturz der Islamischen Republik durch eine US-Militäroperation schnell zum Zerfall des Landes führen könne. Einige der Minderheiten wie etwa die Kurden und die Belutschen kämpfen für Eigenständigkeit und verfügen über bewaffnete Gruppen.



Die Bürger Israels rief Netanjahu dazu auf, sich an die Anweisungen des Zivilschutzes zu halten. „In den kommenden Tagen der Operation ‚Brüllen des Löwen‘ werden wir alle Geduld und seelische Stärke benötigen.“ Bereits den Krieg gegen Iran im vergangenen Jahr hatte Israel nach dem Raubtier benannt. Damals lautete der Name der Operation „Rising Lion“ – auf Deutsch: Operation sich erhebender Löwe. Die Bezeichnung bezieht sich auf eine Stelle in der Bibel, in der es unter anderem heißt: „Siehe, ein Volk erhebt sich wie ein junger Löwe.“