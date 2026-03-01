Iranische Vergeltungsschläge: Schäden in Tel Aviv und Arabischen Emiraten

Iran hat in der Nacht zum Sonntag und am Sonntagmorgen seine Vergeltungsschläge gegen Israel fortgesetzt. Mehrmals mussten die Einwohner wegen Luftalarms Schutzräume und Bunker aufsuchen. In Tel Aviv wurden bei einem Angriff 50 Gebäude beschädigt, wie die Zeitung Haaretz unter Berufung auf die Stadtverwaltung meldet. Mehr als 200 Anwohner seien in drei Hotels in Sicherheit gebracht worden. Zuvor hatten israelische Rettungsdienste 94 Verletzte in Zusammenhang mit dem Beschuss gemeldet. Bereits am Samstagabend war eine Frau bei einem iranischen Raketenangriff ums Leben gekommen.



In den Vereinigten Arabischen Emirate sind am Sonntag mehrere Menschen verletzt und mindestens einer durch iranische Angriffe getötet worden. Am Flughafen ​der Hauptstadt Abu Dhabi wurde dem Betreiber zufolge eine Person ⁠getötet und sieben weitere verletzt. Die Mitteilung wurde auf der Plattform X ​jedoch ​später gelöscht. Nach Angaben des Medienbüros von Abu Dhabi wurden eine Frau und ihr Kind leicht verletzt, als Trümmer einer abgefangenen Drohne die Fassade eines Gebäudes der Etihad Towers trafen. An dem Wahrzeichen der Stadt entstand geringer Sachschaden, hieß es weiter auf X. In Dubai wurden nach ‌Angaben des Medienbüros der Stadt ‌vier Menschen am internationalen Flughafen verletzt. Bei der Abwehr von Drohnenangriffen sind zwei weitere Menschen verletzt worden. Trümmerteile seien in die Höfe von zwei Wohnhäusern gefallen, teilte das Medienbüro mit. Fluggesellschaften stellten den Flugverkehr über dem Nahen Osten am Samstag weitgehend ein.



Auch in den arabischen Golfstaaten gab es am Sonntagmorgen erneut Explosionen. Augenzeugen in der katarischen Hauptstadt Doha zufolge waren am Morgen mehrere Knallgeräusche zu hören. Der katarische Nachrichtensender Al-Jazeera meldete mindestens elf Explosionen in Doha. In Manama, der Hauptstadt von Bahrain, wurden ebenfalls Explosionen gemeldet.



Das Militär der Vereinigten Arabischen Emirate hat seit Beginn der iranischen Gegenangriffe nach eigenen Angaben 132 ballistische Raketen und 195 Drohnen abgewehrt. Dies bestätige die hohe Einsatzbereitschaft der Luftabwehr, teilte das Verteidigungsministerium auf der Plattform X mit. Zudem seien fünf ballistische Raketen Irans ins Meer gefallen. Vierzehn Drohnen seien ebenfalls über Wasser oder an Land abgestürzt, wodurch es einige Schäden gegeben habe, teilte das Ministerium mit. Die Emirate verurteilten den Angriff auf das Schärfste.