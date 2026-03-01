Irans Ex-Präsident Ahmadinedschad laut Bericht bei Luftangriff getötet - seine Partei dementiert

Der ehemalige iranische Präsident Mahmud Ahmadinedschad soll bei einem Luftangriff in Teheran getötet worden sein. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna befand sich der 69-Jährige zum Zeitpunkt des Angriffs gemeinsam mit Leibwächtern in seinem Haus im Osten der Hauptstadt. Seine Partei Dolate Bahar dementiert das. Welche der beiden Angaben richtig ist, konnte zunächst nicht unabhängig überprüft werden.



„Dolate Bahar gibt hiermit bekannt, dass die Berichte über den Märtyrertod von Dr. Ahmadinedschad bei den amerikanisch-israelischen Angriffen falsch sind“, hieß es in einer Mitteilung auf der Internetseite der Partei. Die von iranischen Universitätsstudenten betriebene Nachrichtenagentur Isna veröffentlichte zudem eine Mitteilung Ahmadinedschads zum Tode des obersten geistlichen Führers in Iran, Ayatollah Ali Chamenei. Dessen Tod war in der Nacht im Staatsfernsehen verkündet worden.



Ahmadinedschad war von 2005 bis 2013 iranischer Staatspräsident. Sein außenpolitisches Kerngeschäft war die Provokation, seine innenpolitische Agenda hat Iran in die Isolation und wirtschaftlich an den Rand des Zusammenbruchs gebracht. Mit seiner Holocaust-Leugnung und seinen Anti-Israel-Äußerungen hatte er sich von Anfang an bewusst zur Zumutung für internationale Gesprächspartner stilisiert. Mit seiner zur Schau gestellten Unnachgiebigkeit im Atomstreit ebenso. Ahmadinedschads Wiederwahl in das Präsidentenamt 2009 gilt als gefälscht. Der Aufstand der Anhänger der siegessicheren Reformer um Ex-Präsident Mohamed Khatami, Mir-Hussein Mussawi und Mehdi Karrubi wurde vom Regime niedergeschlagen. Ahmadinedschad kommentierte die Bilder prügelnder Polizisten mit den Worten: „Ich könnte nicht einmal eine Ameise zertreten.“



Obwohl Ahmadinedschad als Ziehsohn des jetzt getöteten Ayatollah Ali Chamenei galt, entwickelte er sich gegen Ende seiner Präsidentschaft und darüber hinaus zu einer unberechenbaren Opposition innerhalb des Systems. Sein Versuch, die Befugnisse des gewählten Präsidenten gegenüber dem Klerus zu erweitern – insbesondere durch den offenen Konflikt um das Geheimdienstministerium 2011 – führte zum Bruch mit dem Obersten Führer. In den Folgejahren wurde er politisch marginalisiert; der Wächterrat schloss ihn 2017, 2021 und 2024 von den Präsidentschaftswahlen aus.