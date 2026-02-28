Iran kündigt weitere Gespräche mit den USA an

Iran hat nach einer indirekten Verhandlungsrunde mit den USA weitere Gespräche für kommende Woche angekündigt. Ab Montag seien in Wien, wo die Zentrale der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) sitzt, „technische Gespräche“ geplant, sagte Außenminister Abbas Araghtschi. Sollten sie stattfinden, dürften Details eines möglichen Abkommens ausgehandelt werden.



„Es war die beste und ernsthafteste Runde“, sagte der Minister über die Verhandlungsrunde am Donnerstag. Ein US-Beamter bezeichnete sie gegenüber dem US-Portal Axios lediglich als „positiv“. Beide Seiten lägen in wichtigen Fragen „noch weit auseinander“, berichtete das Wall Street Journal nach Abschluss der dritten Verhandlungsrunde in Genf. Bei den Treffen geht es vor allem um das umstrittene iranische Atomprogramm. Die USA wollen verhindern, dass die Führung in Teheran Atomwaffen entwickelt. Die iranische Regierung bestreitet entsprechende Absichten, zeigt sich jedoch bereit, ihr Nuklearprogramm zu begrenzen. Im Gegenzug fordert Teheran die Aufhebung harter Wirtschaftssanktionen.



Ob es aber tatsächlich zu einer weiteren Verhandlungsrunde beider Seiten kommen wird, ist noch unklar. US-Präsident Donald Trump hatte der iranischen Staatsführung vor einer Woche noch ein Ultimatum bis Anfang März gestellt. „Entweder wir erzielen eine Einigung oder es wird für sie bedauerlich“. Trump hat mit militärischen Maßnahmen gedroht, sollte keine Einigung erzielt werden.



Das US-Militär hat eine massive Streitmacht mit zwei Flugzeugträgern, weiteren Kriegsschiffen, Dutzenden Kampfjets sowie Flugabwehr und Militärflugzeugen in den Nahen Osten verlegt. Darunter sind auch Maschinen zur Luftbetankung, die bei intensiven Bombardierungen über große Distanzen benötigt werden. US-Medien zufolge ist es der größte Aufmarsch von US-Luftstreitkräften in der Region seit dem Irak-Krieg 2003.