Libanon: Israelischer Luftangriff tötet Journalistin

Bei einem israelischen Luftangriff im südlibanesischen Ort al-Tiri sind nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums drei Menschen getötet worden, darunter eine Journalistin der Zeitung Al Achbar, die der Hisbollah-Miliz nahesteht. Eine weitere Journalistin wurde verletzt. Die Zeitung bestätigte den Tod ihrer Mitarbeiterin – sie sei unter Trümmern eingeschlossen gewesen. Die Organisation Reporter ohne Grenzen wirft Israel zudem vor, anhaltende Luftangriffe hätten Rettungskräfte daran gehindert, die Verschüttete rechtzeitig zu erreichen.





Libanons Ministerpräsident Nawaf Salam verurteilte die Angriffe als Kriegsverbrechen: Die „gezielten Angriffe“ auf Journalisten sowie auf Rettungsteams seien keine Einzelfälle. Die israelische Armee erklärte, die Luftwaffe habe zwei Fahrzeuge mit "Terroristen" angegriffen, die aus einem von der Hisbollah genutzten Gebäude gekommen und israelischen Bodentruppen bedrohlich nahegekommen seien. Daher habe man erst das Fahrzeug und das Gebäude beschossen. Man ziele nicht auf Journalisten ab, prüfe den Vorfall jedoch. Israelische Soldaten sind trotz der vereinbarten Waffenruhe weiterhin im Südlibanon stationiert – Israel spricht von einer „Sicherheitszone“, Libanon von Besatzung.