Putin trifft Araghtschi und sichert Iran Unterstützung zu

Kremlchef Wladimir Putin hat Teheran bei einem Treffen mit dem iranischen Außenminister Abbas Araghtschi in St. Petersburg die weitere Unterstützung Moskaus versprochen. Er habe vorige Woche eine Botschaft des obersten Führers Modschtaba Chamenei, Sohn des getöteten Ajatollahs Ali Chamenei, erhalten und könne nur bestätigen, dass Russland und Iran ihre strategische Partnerschaft fortsetzten, sagte Putin der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge.



Araghtschi sagte laut russischer Übersetzung in der Präsidentenbibliothek von St. Petersburg, dass die Beziehungen zwischen Teheran und Moskau auf höchstem Niveau seien und weiter gefestigt würden. Er dankte Russland für die Unterstützung.



Putin wiederum äußerte die Hoffnung auf baldigen Frieden in der Region. „Wir sehen, wie tapfer und heldenhaft das iranische Volk um seine Unabhängigkeit kämpft, um seine Souveränität“, sagte Putin. „Wir werden von unserer Seite alles tun, was in seinem Interesse liegt und den Interessen aller Völker der Region entspricht, damit der Frieden so schnell wie möglich erreicht werden kann.“



Kremlsprecher Dmitri Peskow erklärte zu dem Treffen, dass eine Rückkehr zu Kampfhandlungen weder im Interesse Teherans noch im Interesse der Weltwirtschaft sei. Russland sei zudem zur Vermittlung in dem Konflikt bereit. Russland selbst führt seit mehr als vier Jahren einen Angriffskrieg gegen die Ukraine, der die Weltwirtschaft ebenso in Turbulenzen gestürzt hatte.



Moskau gilt als Verbündeter Teherans, unterstützt Iran etwa mit humanitären Hilfslieferungen, aber nicht offen militärisch. Moskau bekräftigte zuletzt mehrfach sein Angebot, angereichertes Uran aus Iran abzunehmen. Eine der Hauptforderungen der USA ist der Verzicht Irans auf eine Atombombe.