Bericht: Größter US-Flugzeugträger verlässt Nahen Osten

Der Flugzeugträger USS Gerald R. Ford soll in den kommenden Tagen in Richtung USA aufbrechen, berichtet die Washington Post unter Berufung auf mehrere US-Beamte. Der monatelange Einsatz habe seine Spuren hinterlassen – im Heimathafen seien umfangreiche Reparaturen geplant. Der Abzug des mit einer Länge von 337 Metern und Platz für mehr als 75 Flugzeuge größten Flugzeugträgers der Welt würde die militärische Schlagkraft der USA im Iran-Krieg schwächen, zu einem Zeitpunkt, an dem zwar eine Waffenruhe gilt, eine Verhandlungslösung aber nicht in Sicht ist.

Die USA hatten ihre Militärpräsenz in der Region erst jüngst mit dem Flugzeugträger USS George H.W. Bush aufgestockt. Erstmals seit 2003 seien damit drei US-Flugzeugträger gleichzeitig im Nahen Osten im Einsatz, hieß es vergangene Woche vom zuständigen US-Regionalkommando (Centcom). Diese umfassten zusammen mehr als 200 Flugzeuge und 15 000 Matrosen und Marineinfanteristen. Neben den beiden Flugzeugträgern war auch die USS Abraham Lincoln in Richtung Iran verlegt worden. Die USS Gerald R. Ford war nach Angaben des US-Militärs zuletzt im Roten Meer im Einsatz.