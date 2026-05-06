Israels Außenminister in Berlin: „Keine territorialen Interessen in Libanon“

Bei einem Treffen mit seinem deutschen Amtskollegen Johann Wadephul in Berlin betonte der israelische Außenminister Gideon Saar: „Israel hat keine territorialen Interessen in Libanon“. Die beiden trafen sich, während die Spannungen zwischen den USA, Israel und Iran wieder zunehmen und die Waffenruhe zu brechen droht.



Saar kritisierte, dass die libanesische Regierung nicht genug unternehme, um die von Iran unterstützte Hisbollah zu entwaffnen. Sollten die schiitische Miliz und andere bewaffnete Kräfte im Land entmilitarisiert werden, würden sich die israelischen Streitkräfte zurückziehen. Wadephul verurteilte die Angriffe der Hisbollah auf Israel „aufs Schärfste“ und bekräftigte Israels Recht auf Selbstverteidigung. Die israelische Präsenz in Libanon sei „effektiv“ – doch es sei ein gutes Zeichen, dass Israel kein Interesse daran habe, dauerhaft im Land bleiben zu wollen. Darin sehe er eine historische Chance beider Länder, Frieden zu schaffen, so der deutsche Außenminister. Gleichzeitig dürfe Libanon kein Kriegsschauplatz werden, auf dem Zivilisten den Preis zahlten.



Der Krieg in Iran und die Lage in der Straße von Hormus „machen uns zu schaffen“, so Wadephul. Die Folgen seien im Alltag der Bürgerinnen und Bürger spürbar. Deutschland sei bereit, Verantwortung zu übernehmen, unter anderem durch die Entsendung eines Minensuchers. Klar sei: „Iran darf nicht in Besitz einer Nuklearwaffe sein.“



Zur Lage in Gaza betonte Wadephul: „Die humanitäre Versorgung muss dringend besser werden.“ Palästinenserinnen und Palästinenser bräuchten eine politische und wirtschaftliche Perspektive. Die Bundesregierung unterstütze die Zweistaatenlösung, betrachte den Siedlungsbau jedoch mit großer Sorge und lehne Siedlergewalt im Westjordanland klar ab. Trotz aller Kritik gelte: „Jeder Israeli kann sich aber sicher sein, dass wir konsequent für die Sicherheit Israels eintreten.“