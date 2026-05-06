Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Iran: Sichere Hormus-Durchfahrt bei Ende von US-Drohungen
Pakistanische Vermittlerkreise: USA und Iran kommen Vereinbarung näher
Schiff französischer Reederei in Hormus-Meerenge angegriffen
USA legen neuen UN-Entwurf gegen Iran vor – Rubio warnt vor Veto
Iran kündigt Mechanismus für Transit durch Straße von Hormus an
Iran: Prüfen US-Vorschlag für Kriegsende
Iran prüft nach eigenen Angaben einen US-Vorschlag zur Beendigung des mehr als zweimonatigen Krieges. Die Führung in Teheran werde dem Vermittler Pakistan ihre Position dazu übermitteln, meldet die iranische Nachrichtenagentur Isna unter Berufung auf das Außenministerium.
Die Lage vor Ort
SZ-Grafik
Frankreich verlegt Flugzeugträger zum Golf von Aden
Frankreich verlegt den Flugzeugträger Charles de Gaulle in Richtung Golf von Aden. Der Verband rund um das Schiff habe den Suezkanal passiert und steuere den Süden des Roten Meeres an, teilt das Verteidigungsministerium in Paris mit. Damit bereiten Frankreich und Großbritannien eine künftige Mission zur Sicherung der freien Schifffahrt in der Straße von Hormus vor. Der Verband rund um die Charles de Gaulle war kurz nach den Luftangriffen der USA und Israels auf Iran ins östliche Mittelmeer entsandt worden.
Iran: Sichere Hormus-Durchfahrt bei Ende von US-Drohungen
Die Marine der iranischen Revolutionsgarde stellt eine sichere Durchfahrt durch die Straße von Hormus in Aussicht. Bei einem Ende der US-Drohungen sei dies möglich, berichten staatliche Medien unter Berufung auf die Garde. Die Elite-Truppe verweist demnach auch auf neue Verfahrensregeln für den Transit. Worin diese neuen Abläufe bestehen, wird nicht präzisiert. Die Marine dankt jedoch den Reedern und Kapitänen dafür, dass sie bei der Passage die iranischen Vorschriften respektierten. Die Äußerungen sind die erste Reaktion Irans auf die Entscheidung der USA, ihre Einsätze zur Unterstützung festsitzender Schiffe in der strategisch wichtigen Meerenge vorerst zu stoppen.
Trump hatte ein mögliches Ende des Iran-Kriegs in Aussicht gestellt, Teheran aber auch mit heftigen Angriffen gedroht. „Angenommen, Iran erklärt sich bereit, das Vereinbarte zu erfüllen – was vielleicht eine gewagte Annahme ist –, dann wird die bereits legendäre „Epic Fury“ ein Ende finden, und die äußerst wirksame Blockade wird es ermöglichen, dass die Straße von Hormus für alle offen ist, einschließlich Irans“, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Die US-Regierung hatte ihrem Ende Februar gemeinsam mit Israel begonnenen Krieg gegen Iran den Namen „Gewaltiger Zorn“ („Epic Fury“) gegeben.
Falls Teheran sich nicht auf eine Vereinbarung einlasse, „beginnen die Bombardements, und diese werden leider ein weitaus größeres Ausmaß und eine weitaus größere Intensität haben als zuvor“, drohte Trump.
Trump hatte ein mögliches Ende des Iran-Kriegs in Aussicht gestellt, Teheran aber auch mit heftigen Angriffen gedroht. „Angenommen, Iran erklärt sich bereit, das Vereinbarte zu erfüllen – was vielleicht eine gewagte Annahme ist –, dann wird die bereits legendäre „Epic Fury“ ein Ende finden, und die äußerst wirksame Blockade wird es ermöglichen, dass die Straße von Hormus für alle offen ist, einschließlich Irans“, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Die US-Regierung hatte ihrem Ende Februar gemeinsam mit Israel begonnenen Krieg gegen Iran den Namen „Gewaltiger Zorn“ („Epic Fury“) gegeben.
Falls Teheran sich nicht auf eine Vereinbarung einlasse, „beginnen die Bombardements, und diese werden leider ein weitaus größeres Ausmaß und eine weitaus größere Intensität haben als zuvor“, drohte Trump.
Pakistanische Vermittlerkreise: USA und Iran kommen Vereinbarung näher
Die USA und Iran kommen pakistanischen Vermittlerkreisen zufolge einer Vereinbarung für ein Kriegsende näher. Eine Einigung auf ein Memorandum zur Beendigung des Krieges könne bald erzielt werden, sagte ein pakistanischer Insider aus dem Umfeld der Vermittlungen laut der Nachrichtenagentur Reuters. „Wir werden das sehr bald abschließen. Wir stehen kurz davor“, sagte der Insider. Ein entsprechender Bericht des US-Nachrichtenportals Axios sei zutreffend. Eine Stellungnahme der US-Regierung lag zunächst nicht vor.
US-Präsident Donald Trump hatte zuvor den Militäreinsatz für Geleitschutz von Handelsschiffen durch die von Iran blockierte Straße von Hormus ausgesetzt und von Fortschritten bei der Suche nach einer diplomatischen Lösung des Konflikts gesprochen.
Axios zufolge handelt es sich um ein 14 Punkte umfassendes Memorandum. Es werde von dem US-Gesandten Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner mit iranischen Offiziellen verhandelt, sowohl direkt als auch über Vermittler. Die USA erwarteten eine iranische Antwort innerhalb 48 Stunden. Das Memorandum sehe eine 30-tägige Verhandlungsphase über ein detailliertes Abkommen vor, hieß es in dem Bericht unter Berufung auf US-Regierungsvertreter und andere eingeweihte Personen. In dieser Zeit sollen die iranische Blockade der Schifffahrt in der Straße von Hormus und die US-Blockade iranischer Häfen schrittweise aufgehoben werden. Zudem soll Iran einem Moratorium bei der Urananreicherung zustimmen, während die USA Sanktionen aufheben und eingefrorene iranische Gelder in Milliardenhöhe freigeben.
Sollten die Verhandlungen scheitern, könnten die US-Streitkräfte ihre Blockade wieder aufbauen oder Militäreinsätze wieder aufnehmen, berichtete Axios unter Berufung auf einen US-Vertreter weiter. Der Sender CNBC berichtete unter Berufung auf einen Sprecher des iranischen Außenministeriums, die Führung in Teheran prüfe einen 14-Punkte-Plan der USA.
US-Präsident Donald Trump hatte zuvor den Militäreinsatz für Geleitschutz von Handelsschiffen durch die von Iran blockierte Straße von Hormus ausgesetzt und von Fortschritten bei der Suche nach einer diplomatischen Lösung des Konflikts gesprochen.
Axios zufolge handelt es sich um ein 14 Punkte umfassendes Memorandum. Es werde von dem US-Gesandten Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner mit iranischen Offiziellen verhandelt, sowohl direkt als auch über Vermittler. Die USA erwarteten eine iranische Antwort innerhalb 48 Stunden. Das Memorandum sehe eine 30-tägige Verhandlungsphase über ein detailliertes Abkommen vor, hieß es in dem Bericht unter Berufung auf US-Regierungsvertreter und andere eingeweihte Personen. In dieser Zeit sollen die iranische Blockade der Schifffahrt in der Straße von Hormus und die US-Blockade iranischer Häfen schrittweise aufgehoben werden. Zudem soll Iran einem Moratorium bei der Urananreicherung zustimmen, während die USA Sanktionen aufheben und eingefrorene iranische Gelder in Milliardenhöhe freigeben.
Sollten die Verhandlungen scheitern, könnten die US-Streitkräfte ihre Blockade wieder aufbauen oder Militäreinsätze wieder aufnehmen, berichtete Axios unter Berufung auf einen US-Vertreter weiter. Der Sender CNBC berichtete unter Berufung auf einen Sprecher des iranischen Außenministeriums, die Führung in Teheran prüfe einen 14-Punkte-Plan der USA.
Schiff französischer Reederei in Hormus-Meerenge angegriffen
Ein Schiff der französischen Reederei CMA CGM ist in der Straße von Hormus angegriffen worden. Mitglieder der Crew wurden verletzt und evakuiert, teilte das Unternehmen mit Sitz in Marseille mit. Der unter maltesischer Flagge fahrende Frachter San Antonio wurde bei dem Angriff am Dienstag demnach beschädigt. Nähere Details zu dem Angriff während der Durchfahrt der Meeresenge nannte die Reederei nicht - auch nicht zur Frage, wer dafür verantwortlich war. Auch zum Zustand der Verletzten gab das Unternehmen keine Auskunft.
Die "San Antonio" fährt unter maltesischer Flagge, hier auf einem Archivbild, auf dem sie noch den Namen "Moen Island" trägt. Henk Jungerius/Reuters
USA legen neuen UN-Entwurf gegen Iran vor – Rubio warnt vor Veto
Die USA haben am Dienstag gemeinsam mit mehreren Golfstaaten einen neuen UN-Resolutionsentwurf eingebracht, in dem Iran aufgefordert wird, Angriffe in der Straße von Hormus einzustellen. "Ich halte das für einen echten Test für die Vereinten Nationen, ob sie handlungsfähig sind", sagte US-Außenminister Marco Rubio bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Er rief China und Russland dazu auf, den Entwurf nicht erneut mit einem Veto zu blockieren. Der Text liegt der Nachrichtenagentur Reuters vor. Er verurteilt mutmaßliche iranische Verstöße gegen die geltende Waffenruhe und verlangt von Teheran, Angriffe auf die Handelsschifffahrt sofort einzustellen sowie die Positionen von Seeminen offenzulegen. Der Entwurf sieht zwar keine ausdrückliche Ermächtigung zum Einsatz militärischer Gewalt vor. Er beruft sich jedoch auf Kapitel VII der UN-Charta. Dies ermöglicht dem Sicherheitsrat Maßnahmen, die von Sanktionen bis zu Militäreinsätzen reichen.
Diplomaten zufolge strebt Washington eine Abstimmung Anfang kommender Woche an. Die chinesische UN-Vertretung teilte mit, sie prüfe den Text derzeit. Ein früherer, von Bahrain eingebrachter und von den USA unterstützter Resolutionsentwurf war im vergangenen Monat am Veto Chinas und Russlands gescheitert. Man habe den Text nun leicht angepasst, erklärte Rubio. Er wisse jedoch nicht, ob dies ein erneutes Veto verhindern werde. Die freie Passage durch die Meerenge liege zudem im wirtschaftlichen Interesse Pekings und Moskaus, da eine Sperrung weltweit die Wirtschaft ins Chaos stürzen würde.
Diplomaten zufolge strebt Washington eine Abstimmung Anfang kommender Woche an. Die chinesische UN-Vertretung teilte mit, sie prüfe den Text derzeit. Ein früherer, von Bahrain eingebrachter und von den USA unterstützter Resolutionsentwurf war im vergangenen Monat am Veto Chinas und Russlands gescheitert. Man habe den Text nun leicht angepasst, erklärte Rubio. Er wisse jedoch nicht, ob dies ein erneutes Veto verhindern werde. Die freie Passage durch die Meerenge liege zudem im wirtschaftlichen Interesse Pekings und Moskaus, da eine Sperrung weltweit die Wirtschaft ins Chaos stürzen würde.
Iran kündigt Mechanismus für Transit durch Straße von Hormus an
Iran will sich mithilfe eines neuen Genehmigungsverfahrens die Kontrolle über die von ihm blockierte Straße von Hormus sichern. Laut iranischen Staatsmedien sollen Betreiber von Schiffen, die durch die Meerenge fahren sollen, eine E-Mail mit Regeln und Vorschriften für die Durchfahrt erhalten. Für den Transit benötigten die Schiffe dann die Erlaubnis einer iranischen Behörde (Persian Gulf Strait Authority) und müssten den Vorgaben folgen, berichtete der staatliche Sender Press TV. Unklar blieb, wie die Regeln aussehen und wie Iran auf Verstöße reagieren könnte. Laut Press TV ist der Mechanismus in der Straße von Hormus bereits in Betrieb.
Die iranische Revolutionsgarde hatten am Dienstag Schiffe davor gewarnt, die Meerenge über nicht genehmigte Routen zu passieren, sonst werde eine „entschlossene Reaktion“ darauf folgen. Die einzige sichere Route sei die vom Iran zuvor angekündigte, berichtete die von der Revolutionsgarde als Sprachrohr genutzte Nachrichtenagentur Fars.
Die Persian Gulf Strait Authority wurde von Iran eingerichtet, um den Schiffsverkehr in der Meerenge zu überwachen und zu regeln.
Die iranische Revolutionsgarde hatten am Dienstag Schiffe davor gewarnt, die Meerenge über nicht genehmigte Routen zu passieren, sonst werde eine „entschlossene Reaktion“ darauf folgen. Die einzige sichere Route sei die vom Iran zuvor angekündigte, berichtete die von der Revolutionsgarde als Sprachrohr genutzte Nachrichtenagentur Fars.
Die Persian Gulf Strait Authority wurde von Iran eingerichtet, um den Schiffsverkehr in der Meerenge zu überwachen und zu regeln.
USA schlagen neue Marinekoalition für Hormus vor
Die USA haben ihren Partnern den Aufbau einer neuen multinationalen Marinekoalition für den Nahen Osten vorgeschlagen. Das Bündnis mit dem Namen „Maritime Freedom Construct“ soll nach Ende des Konflikts einen Sicherheitsrahmen schaffen und die Durchfahrt durch die Straße von Hormus wieder ermöglichen, sobald sich die Lage stabilisiert. Das geht aus einem Entwurf der US-Regierung hervor, der Reuters vorliegt.
Die geplante Koalition soll mit einer separaten französisch-britischen Marinemission zusammenarbeiten, an der rund 30 Länder beteiligt sind. Diese Mission arbeitet mit Iran an einer sicheren Durchfahrt durch die Meerenge. Einige Staaten machen eine Entsendung militärischer Einheiten jedoch von einem Mandat der Vereinten Nationen abhängig. Das „Maritime Freedom Construct“ soll organisatorisch eigenständig bleiben, seine Einsätze aber eng mit anderen Einsatzgruppen abstimmen.
Die geplante Koalition soll mit einer separaten französisch-britischen Marinemission zusammenarbeiten, an der rund 30 Länder beteiligt sind. Diese Mission arbeitet mit Iran an einer sicheren Durchfahrt durch die Meerenge. Einige Staaten machen eine Entsendung militärischer Einheiten jedoch von einem Mandat der Vereinten Nationen abhängig. Das „Maritime Freedom Construct“ soll organisatorisch eigenständig bleiben, seine Einsätze aber eng mit anderen Einsatzgruppen abstimmen.
Trump setzt Hormus-Einsatz aus – "Große Fortschritte" bei Verhandlungen mit Iran
US-Präsident Donald Trump hat den US-Einsatz für eine sichere Durchfahrt von Schiffen durch die Straße von Hormus „für kurze Zeit“ ausgesetzt. Während des Stopps von „Projekt Freiheit“ soll geprüft werden, ob ein Abkommen zwischen Washington und Teheran abgeschlossen und unterzeichnet werden kann, schreibt Trump auf Truth Social. Es habe dafür „große Fortschritte“ gegeben.
Die Kehrtwende erfolgt nur einen Tag nach Beginn der US-Initiative. Verteidigungsminister Pete Hegseth erklärte, das Pentagon wolle mehr als 100 Flugzeuge, 15 000 Soldaten in der Region sowie Drohnen und Unterwasserplattformen einsetzen, um Handelsschiffe durch die Straße von Hormus zu begleiten. So sollten auch festsitzende Schiffe, die seit Kriegsbeginn weitgehend geschlossene Meerenge verlassen können.
Trump begründet die Aussetzung mit Bitten Pakistans und anderer Länder sowie den „enormen militärischen Erfolgen“ der USA. Die US-Blockade gegen Schiffe, die iranische Häfen anlaufen oder verlassen, bleibt nach seinen Angaben jedoch vollständig in Kraft.
Zwischen den beiden Ländern gilt es derzeit eine fragile Waffenruhe. US-Außenminister Marco Rubio verweist zudem auf die komplizierten Entscheidungswege in Teheran. Nach einem Angebot dauere es manchmal „fünf oder sechs Tage“, bis eine Antwort komme, weil sie durch das System laufen und dem obersten Führer vorgelegt werden müssen. Iran beharrt darauf, den Verkehr in der Straße von Hormus zu kontrollieren.
Meine Kollegin Charlotte Walser berichtet hier über die Hintergründe:
Die Kehrtwende erfolgt nur einen Tag nach Beginn der US-Initiative. Verteidigungsminister Pete Hegseth erklärte, das Pentagon wolle mehr als 100 Flugzeuge, 15 000 Soldaten in der Region sowie Drohnen und Unterwasserplattformen einsetzen, um Handelsschiffe durch die Straße von Hormus zu begleiten. So sollten auch festsitzende Schiffe, die seit Kriegsbeginn weitgehend geschlossene Meerenge verlassen können.
Trump begründet die Aussetzung mit Bitten Pakistans und anderer Länder sowie den „enormen militärischen Erfolgen“ der USA. Die US-Blockade gegen Schiffe, die iranische Häfen anlaufen oder verlassen, bleibt nach seinen Angaben jedoch vollständig in Kraft.
Zwischen den beiden Ländern gilt es derzeit eine fragile Waffenruhe. US-Außenminister Marco Rubio verweist zudem auf die komplizierten Entscheidungswege in Teheran. Nach einem Angebot dauere es manchmal „fünf oder sechs Tage“, bis eine Antwort komme, weil sie durch das System laufen und dem obersten Führer vorgelegt werden müssen. Iran beharrt darauf, den Verkehr in der Straße von Hormus zu kontrollieren.
Meine Kollegin Charlotte Walser berichtet hier über die Hintergründe:
Rubio: „Operation ‚Gewaltiger Zorn‘ ist abgeschlossen“
Der US-Militäreinsatz gegen Iran ist nach Worten des amerikanischen Außenministers Marco Rubio bereits beendet. „Die Operation ‚Gewaltiger Zorn‘ ist abgeschlossen. Wir haben die Ziele dieser Operation erreicht“, sagte er bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. US-Präsident Donald Trump habe den Kongress entsprechend darüber in Kenntnis gesetzt. „Diese Phase haben wir hinter uns. Jetzt widmen wir uns dem ‚Projekt Freiheit‘.“ Mit dieser Initiative wollen die USA die Straße von Hormus wieder für den Schiffsverkehr und damit für den weltweiten Ölhandel öffnen.
Vergangenen Freitag hatte Trump in einem Brief an den US-Kongress die Kampfhandlungen gegen Iran für beendet erklärt. Seit Beginn der Waffenruhe am 7. April habe es keine Gefechte mehr zwischen den beiden Ländern gegeben, heißt es darin. „Die am 28. Februar 2026 begonnenen Feindseligkeiten sind beendet.“ An diesem Tag hatten die USA die Operation „Gewaltiger Zorn“ gestartet. Durch diese Interpretation des andauernden Konfliktes mit Iran sieht sich die US-Regierung in der Lage, auch ohne Zustimmung des Parlaments weiter im Nahen Osten aktiv sein zu können.
Vergangenen Freitag hatte Trump in einem Brief an den US-Kongress die Kampfhandlungen gegen Iran für beendet erklärt. Seit Beginn der Waffenruhe am 7. April habe es keine Gefechte mehr zwischen den beiden Ländern gegeben, heißt es darin. „Die am 28. Februar 2026 begonnenen Feindseligkeiten sind beendet.“ An diesem Tag hatten die USA die Operation „Gewaltiger Zorn“ gestartet. Durch diese Interpretation des andauernden Konfliktes mit Iran sieht sich die US-Regierung in der Lage, auch ohne Zustimmung des Parlaments weiter im Nahen Osten aktiv sein zu können.
Rubio: USA bemühen sich weiter um diplomatische Lösung
Die USA sind nach Angaben von Außenminister Marco Rubio weiter „sehr intensiv“ damit befasst, Möglichkeiten für eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg auszuloten. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner bemühten sich darum, sagte Rubio bei einer Pressekonferenz. Falls es einen diplomatischen Weg gebe, könne dieser Iran zu „Wiederaufbau, Wohlstand und Stabilität“ führen.
Ziel der Diplomatie sei es, Verständnis dafür zu entwickeln, über welche Themen Iran zu verhandeln bereit sei. Eine diplomatische Lösung müsse klar definieren, zu welchen Zugeständnissen Iran von vorneherein bereit sei, damit sich Gespräche lohnten, so der US-Außenminister.
Ein zentraler Streitpunkt ist der Umgang mit Irans Atomprogramm und Teherans Vorräten an hochangereichertem Uran. Berichten zufolge möchte Iran dieses Thema erst später angehen. Das Weiße Haus wiederum hatte die Herausgabe der Uran-Vorräte zuletzt als eine der roten Linien der US-Regierung in den Verhandlungen mit Teheran bezeichnet.
Ziel der Diplomatie sei es, Verständnis dafür zu entwickeln, über welche Themen Iran zu verhandeln bereit sei. Eine diplomatische Lösung müsse klar definieren, zu welchen Zugeständnissen Iran von vorneherein bereit sei, damit sich Gespräche lohnten, so der US-Außenminister.
Ein zentraler Streitpunkt ist der Umgang mit Irans Atomprogramm und Teherans Vorräten an hochangereichertem Uran. Berichten zufolge möchte Iran dieses Thema erst später angehen. Das Weiße Haus wiederum hatte die Herausgabe der Uran-Vorräte zuletzt als eine der roten Linien der US-Regierung in den Verhandlungen mit Teheran bezeichnet.
Irans Militär dementiert Angriffe und droht Emiraten
Am Montag hatte das iranische Militär Angriffe auf die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) noch verteidigt. Jetzt dementiert ein Sprecher der Militärführung plötzlich: Es seien in den vergangenen Tagen keinerlei Raketen oder Drohnen auf Ziele in den Emiraten abgefeuert worden, sagte der Sprecher des zentralen Hauptquartiers Chatam al-Anbija laut einer Mitteilung, die der staatliche Rundfunk verbreitete.
Gleichzeitig drohte der Militärsprecher den VAE. Der Golfstaat sei zu einem „Stützpunkt der Amerikaner und Zionisten“ und zum „Feind der islamischen Welt“ geworden. Sollten von seinem Boden aus Angriffe gegen Iran erfolgen, würden die Angreifer dies bereuen.
Am Dienstag hatten die Emirate den zweiten Tag in Folge Angriffe aus Iran gemeldet. Die iranischen Streitkräfte bezeichneten ihren Angriff am Montag noch als Reaktion auf eine US-Initiative zur Öffnung der blockierten Straße von Hormus. Bei dem Angriff gerieten Ölanlagen im emiratischen Hafen von Fudschaira in Brand. Trump drohte Iran daraufhin erneut mit der Vernichtung.
Gleichzeitig drohte der Militärsprecher den VAE. Der Golfstaat sei zu einem „Stützpunkt der Amerikaner und Zionisten“ und zum „Feind der islamischen Welt“ geworden. Sollten von seinem Boden aus Angriffe gegen Iran erfolgen, würden die Angreifer dies bereuen.
Am Dienstag hatten die Emirate den zweiten Tag in Folge Angriffe aus Iran gemeldet. Die iranischen Streitkräfte bezeichneten ihren Angriff am Montag noch als Reaktion auf eine US-Initiative zur Öffnung der blockierten Straße von Hormus. Bei dem Angriff gerieten Ölanlagen im emiratischen Hafen von Fudschaira in Brand. Trump drohte Iran daraufhin erneut mit der Vernichtung.
Waffenruhe: Trump will nicht definieren, was er als Verstoß dagegen ansieht
US-Präsident Donald Trump will sich öffentlich nicht festlegen, welches Vorgehen Irans er als Verletzung der Waffenruhe werten würde. Auf eine entsprechende Frage sagte Trump im Weißen Haus: „Nun, das werden Sie herausfinden, denn ich werde es Sie wissen lassen.“ Iran wisse, was zu tun sei. „Sie wissen, was sie nicht tun dürfen, was eigentlich noch wichtiger ist.“
Wie bereits häufig zuvor betonte Trump zudem, dass Iran einen Deal wolle. Aber er warf Teheran auch vor, Spielchen zu spielen: „Was mir an Iran nicht gefällt, ist, dass sie mit so großem Respekt mit mir sprechen, und dann im Fernsehen erscheinen und sagen: ‚Wir haben nicht mit dem Präsidenten gesprochen.‘"
Wie bereits häufig zuvor betonte Trump zudem, dass Iran einen Deal wolle. Aber er warf Teheran auch vor, Spielchen zu spielen: „Was mir an Iran nicht gefällt, ist, dass sie mit so großem Respekt mit mir sprechen, und dann im Fernsehen erscheinen und sagen: ‚Wir haben nicht mit dem Präsidenten gesprochen.‘"
Israels Außenminister in Berlin: „Keine territorialen Interessen in Libanon“
Bei einem Treffen mit seinem deutschen Amtskollegen Johann Wadephul in Berlin betonte der israelische Außenminister Gideon Saar: „Israel hat keine territorialen Interessen in Libanon“. Die beiden trafen sich, während die Spannungen zwischen den USA, Israel und Iran wieder zunehmen und die Waffenruhe zu brechen droht.
Saar kritisierte, dass die libanesische Regierung nicht genug unternehme, um die von Iran unterstützte Hisbollah zu entwaffnen. Sollten die schiitische Miliz und andere bewaffnete Kräfte im Land entmilitarisiert werden, würden sich die israelischen Streitkräfte zurückziehen. Wadephul verurteilte die Angriffe der Hisbollah auf Israel „aufs Schärfste“ und bekräftigte Israels Recht auf Selbstverteidigung. Die israelische Präsenz in Libanon sei „effektiv“ – doch es sei ein gutes Zeichen, dass Israel kein Interesse daran habe, dauerhaft im Land bleiben zu wollen. Darin sehe er eine historische Chance beider Länder, Frieden zu schaffen, so der deutsche Außenminister. Gleichzeitig dürfe Libanon kein Kriegsschauplatz werden, auf dem Zivilisten den Preis zahlten.
Der Krieg in Iran und die Lage in der Straße von Hormus „machen uns zu schaffen“, so Wadephul. Die Folgen seien im Alltag der Bürgerinnen und Bürger spürbar. Deutschland sei bereit, Verantwortung zu übernehmen, unter anderem durch die Entsendung eines Minensuchers. Klar sei: „Iran darf nicht in Besitz einer Nuklearwaffe sein.“
Zur Lage in Gaza betonte Wadephul: „Die humanitäre Versorgung muss dringend besser werden.“ Palästinenserinnen und Palästinenser bräuchten eine politische und wirtschaftliche Perspektive. Die Bundesregierung unterstütze die Zweistaatenlösung, betrachte den Siedlungsbau jedoch mit großer Sorge und lehne Siedlergewalt im Westjordanland klar ab. Trotz aller Kritik gelte: „Jeder Israeli kann sich aber sicher sein, dass wir konsequent für die Sicherheit Israels eintreten.“
Saar kritisierte, dass die libanesische Regierung nicht genug unternehme, um die von Iran unterstützte Hisbollah zu entwaffnen. Sollten die schiitische Miliz und andere bewaffnete Kräfte im Land entmilitarisiert werden, würden sich die israelischen Streitkräfte zurückziehen. Wadephul verurteilte die Angriffe der Hisbollah auf Israel „aufs Schärfste“ und bekräftigte Israels Recht auf Selbstverteidigung. Die israelische Präsenz in Libanon sei „effektiv“ – doch es sei ein gutes Zeichen, dass Israel kein Interesse daran habe, dauerhaft im Land bleiben zu wollen. Darin sehe er eine historische Chance beider Länder, Frieden zu schaffen, so der deutsche Außenminister. Gleichzeitig dürfe Libanon kein Kriegsschauplatz werden, auf dem Zivilisten den Preis zahlten.
Der Krieg in Iran und die Lage in der Straße von Hormus „machen uns zu schaffen“, so Wadephul. Die Folgen seien im Alltag der Bürgerinnen und Bürger spürbar. Deutschland sei bereit, Verantwortung zu übernehmen, unter anderem durch die Entsendung eines Minensuchers. Klar sei: „Iran darf nicht in Besitz einer Nuklearwaffe sein.“
Zur Lage in Gaza betonte Wadephul: „Die humanitäre Versorgung muss dringend besser werden.“ Palästinenserinnen und Palästinenser bräuchten eine politische und wirtschaftliche Perspektive. Die Bundesregierung unterstütze die Zweistaatenlösung, betrachte den Siedlungsbau jedoch mit großer Sorge und lehne Siedlergewalt im Westjordanland klar ab. Trotz aller Kritik gelte: „Jeder Israeli kann sich aber sicher sein, dass wir konsequent für die Sicherheit Israels eintreten.“