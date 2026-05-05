Emirate: Großbrand nach iranischem Drohnenangriff

In den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) ist Behördenangaben zufolge nach einem iranischen Drohnenangriff ein Großbrand ausgebrochen. Betroffen ist ein Industriegebiet der Hafenstadt Fudschaira, wie das Medienbüro der Küstenstadt berichtete. Der Zivilschutz sei dabei, die Lage unter Kontrolle zu bringen.



Irans Streitkräfte verteidigten die Angriffe. Die Attacke sei zunächst nicht geplant gewesen, sagte ein namentlich nicht genannter Militärvertreter dem staatlichen iranischen Rundfunk. Sie sei jedoch Ergebnis des „Abenteurertums der US-Armee“, hieß es zur Begründung. Konkret nannte der Vertreter eine „illegale Passage von Schiffen durch verbotene Routen der Straße von Hormus“. Dafür müsse die US-Marine Rechenschaft ablegen. Seit Beginn der Waffenruhe zwischen den USA und Iran am 8. April hatte Iran aber keine Ziele in den Golfstaaten mehr attackiert.



Aktuell haben sich die Spannungen in der Region wieder deutlich verschärft. Irans Revolutionsgarde feuerten nach eigenen Angaben mehrere Raketen als Warnung in Richtung von US-Kriegsschiffen ab, die sich im Meer vor der Südküste befunden haben sollen. Die VAE warfen Iran vor, einen leeren Öltanker des staatlichen Energiekonzerns Adnoc in ‌der Straße von Hormus mit Drohnen attackiert zu haben.



Nach Berichten über die Zwischenfälle in der Straße von Hormus fing dann das Militär der Vereinigten Arabischen Emirate eigenen Angaben nach drei Raketen aus Iran ab. Eine weitere Rakete sei im Meer niedergegangen, hieß es in einer Erklärung des Verteidigungsministeriums. In mehreren Regionen des Landes sei die Flugabwehr zu hören gewesen. Zuvor war die Bevölkerung aufgefordert worden, sich in Sicherheit zu bringen.