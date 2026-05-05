Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Iran warnt USA vor militärischer Öffnung der Straße von Hormus
Emirate: Großbrand nach iranischem Drohnenangriff
Oman meldet Angriff nahe der Straße von Hormus
US-Admiral: Haben sechs iranische Boote versenkt
Brände auf Schiffen im Persischen Golf
Laura Otter
Hegseth: „Die Waffenruhe ist nicht beendet“
Die Waffenruhe zwischen den USA und Iran gilt nach Darstellung von Verteidigungsminister Pete Hegseth nach wie vor. „Die Waffenruhe ist nicht beendet“, sagte der Pentagonchef auf eine entsprechende Frage bei einer Pressekonferenz.
Bei der neuen US-Initiative zur Wiederherstellung des freien Handelsverkehrs in der Straße von Hormus handele es sich um eine separate, zeitlich begrenzte, defensive Operation. Dieser Einsatz laufe getrennt vom Militäreinsatz „Gewaltiger Zorn“ gegen Iran und unterscheide sich deutlich davon, betonte Hegseth.
Irans Aktionen bleiben unter der Kriegs-Schwelle – das Pentagon stuft die jüngsten Aktionen Irans weiterhin als begrenzt ein und sieht keine unmittelbare Rückkehr zu einem offenen Krieg. „Wir suchen keinen Konflikt“, aber man dürfe Iran auch nicht erlauben, unschuldige Länder von der Durchfahrt der Meerenge abzuhalten. Trump ziehe es vor, dass die Initiative friedlich ablaufe, aber die USA seien jederzeit bereit, ihre Leute, Schiffe, Flugzeuge und die Mission zu verteidigen.
Handelsschiffe unter US-Flagge hätten die Straße von Hormus bereits passiert und damit demonstriert, dass dies sicher sei, betonte Hegseth. Aktuell würden Hunderte weitere Schiffe verschiedener Nationen darauf warten, die Meerenge durchfahren zu können.
Seit rund einem Monat gilt im Iran-Krieg eine Waffenruhe, die Trump zuletzt einseitig auf unbestimmte Zeit verlängert hatte. Am Montag spitzte sich der Streit über die weitestgehend blockierte Straße von Hormus zu, was die Waffenruhe gefährdete. Hintergrund ist der Start einer neuen US-Initiative mit dem Titel „Projekt Freiheit“, die festsitzenden Schiffen helfen soll, die Straße von Hormus zu passieren.
Bei der neuen US-Initiative zur Wiederherstellung des freien Handelsverkehrs in der Straße von Hormus handele es sich um eine separate, zeitlich begrenzte, defensive Operation. Dieser Einsatz laufe getrennt vom Militäreinsatz „Gewaltiger Zorn“ gegen Iran und unterscheide sich deutlich davon, betonte Hegseth.
Irans Aktionen bleiben unter der Kriegs-Schwelle – das Pentagon stuft die jüngsten Aktionen Irans weiterhin als begrenzt ein und sieht keine unmittelbare Rückkehr zu einem offenen Krieg. „Wir suchen keinen Konflikt“, aber man dürfe Iran auch nicht erlauben, unschuldige Länder von der Durchfahrt der Meerenge abzuhalten. Trump ziehe es vor, dass die Initiative friedlich ablaufe, aber die USA seien jederzeit bereit, ihre Leute, Schiffe, Flugzeuge und die Mission zu verteidigen.
Handelsschiffe unter US-Flagge hätten die Straße von Hormus bereits passiert und damit demonstriert, dass dies sicher sei, betonte Hegseth. Aktuell würden Hunderte weitere Schiffe verschiedener Nationen darauf warten, die Meerenge durchfahren zu können.
Seit rund einem Monat gilt im Iran-Krieg eine Waffenruhe, die Trump zuletzt einseitig auf unbestimmte Zeit verlängert hatte. Am Montag spitzte sich der Streit über die weitestgehend blockierte Straße von Hormus zu, was die Waffenruhe gefährdete. Hintergrund ist der Start einer neuen US-Initiative mit dem Titel „Projekt Freiheit“, die festsitzenden Schiffen helfen soll, die Straße von Hormus zu passieren.
Laura Otter
Irans Außenminister reist nach China
Inmitten des andauernden Konflikts mit den USA reist Irans Außenminister Abbas Araghtschi nach China. Wie die iranische Nachrichtenagentur Tasnim mitteilte, will Araghtschi mit seinem chinesischen Amtskollegen über Entwicklungen in der Region sprechen.
China gilt als Hauptabnehmer der iranischen Öl- und Gasproduktion. Die Volksrepublik hatte auch die gegen iranische Häfen gerichtete US-Seeblockade in der Straße von Hormus kritisiert. Zuletzt war Araghtschi zu Gesprächen mit Russlands Präsident Wladimir Putin in St. Petersburg.
China gilt als Hauptabnehmer der iranischen Öl- und Gasproduktion. Die Volksrepublik hatte auch die gegen iranische Häfen gerichtete US-Seeblockade in der Straße von Hormus kritisiert. Zuletzt war Araghtschi zu Gesprächen mit Russlands Präsident Wladimir Putin in St. Petersburg.
Irans Außenminister Abbas Araghtschi. Tatyana Makeyeva/Pool AFP/dpa
Laura Otter
Pakistan mahnt zur Einhaltung der Waffenruhe
Nach neuen Spannungen zwischen den USA und Iran hat der Vermittlerstaat Pakistan zu Zurückhaltung gemahnt. Es sei „absolut essenziell, dass die Waffenruhe gewahrt und respektiert“ werde, schrieb Premierminister Shehbaz Sharif auf X. Zudem verurteilte Sharif Raketen- und Drohnenangriffe auf die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). Iran hatte am Montag Ölanlagen im Hafen von Fudschaira angegriffen.
Bis zum Vormittag lagen keine offiziellen Berichte über weitere Angriffe in der Region oder Zwischenfälle in der Straße von Hormus vor. Der Streit über die blockierte Meerenge gefährdet die Waffenruhe zwischen den USA und Iran.
Bis zum Vormittag lagen keine offiziellen Berichte über weitere Angriffe in der Region oder Zwischenfälle in der Straße von Hormus vor. Der Streit über die blockierte Meerenge gefährdet die Waffenruhe zwischen den USA und Iran.
Shehbaz Sharif on Twitter / X
Pakistan strongly condemns the missile and drone attacks on civilian infrastructure in the United Arab Emirates last night. I express full solidarity with His Highness @MohamedBinZayed. Pakistan stands firmly with our Emirati brothers and sisters as well as with the Government of…— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) May 5, 2026
x.com
Laura Otter
Die aktuelle Lage
Iran warnt USA vor militärischer Öffnung der Straße von Hormus
Iran hat die USA davor gewarnt, die blockierte Straße von Hormus militärisch für den internationalen Schiffsverkehr freizumachen. Außenminister Abbas Araghtschi schrieb auf X, Trumps Initiative „Projekt Freiheit“ sei ein „Projekt Sackgasse“. Die Ereignisse in der Meerenge zeigten, dass es „keine militärische Lösung für eine politische Krise“ gebe. Zwar hat auch Iran ein Interesse daran, Öl über Hormus zu exportieren, umstritten bleibt aber, welche Schiffe passieren dürfen und wer die Kontrolle über die Route haben soll.
Araghtschi behauptete zugleich, die Verhandlungen über ein Ende des Krieges machten „dank des großen Einsatzes Pakistans Fortschritte“. Die USA sollten sich nicht von „böswilligen Kräften“ wieder in einen „Sumpf“ ziehen lassen; das gelte auch für die Vereinigten Arabischen Emirate.
Trump hatte am Sonntag die Initiative „Projekt Freiheit“ angekündigt. Laut Centcom fuhren am Montag US-Zerstörer durch die Straße von Hormus in den Persischen Golf, zwei Handelsschiffe unter US-Flagge hätten das Gebiet verlassen können. Unabhängig bestätigt ist das nicht. Die iranischen Revolutionsgarden feuerten nach eigenen Angaben mehrere Raketen als Warnung in Richtung der US-Kriegsschiffe ab. Eine unter Vermittlung Pakistans vereinbarte Waffenruhe vom 8. April wirkt damit zunehmend brüchig.
Araghtschi behauptete zugleich, die Verhandlungen über ein Ende des Krieges machten „dank des großen Einsatzes Pakistans Fortschritte“. Die USA sollten sich nicht von „böswilligen Kräften“ wieder in einen „Sumpf“ ziehen lassen; das gelte auch für die Vereinigten Arabischen Emirate.
Trump hatte am Sonntag die Initiative „Projekt Freiheit“ angekündigt. Laut Centcom fuhren am Montag US-Zerstörer durch die Straße von Hormus in den Persischen Golf, zwei Handelsschiffe unter US-Flagge hätten das Gebiet verlassen können. Unabhängig bestätigt ist das nicht. Die iranischen Revolutionsgarden feuerten nach eigenen Angaben mehrere Raketen als Warnung in Richtung der US-Kriegsschiffe ab. Eine unter Vermittlung Pakistans vereinbarte Waffenruhe vom 8. April wirkt damit zunehmend brüchig.
Emirate: Großbrand nach iranischem Drohnenangriff
In den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) ist Behördenangaben zufolge nach einem iranischen Drohnenangriff ein Großbrand ausgebrochen. Betroffen ist ein Industriegebiet der Hafenstadt Fudschaira, wie das Medienbüro der Küstenstadt berichtete. Der Zivilschutz sei dabei, die Lage unter Kontrolle zu bringen.
Irans Streitkräfte verteidigten die Angriffe. Die Attacke sei zunächst nicht geplant gewesen, sagte ein namentlich nicht genannter Militärvertreter dem staatlichen iranischen Rundfunk. Sie sei jedoch Ergebnis des „Abenteurertums der US-Armee“, hieß es zur Begründung. Konkret nannte der Vertreter eine „illegale Passage von Schiffen durch verbotene Routen der Straße von Hormus“. Dafür müsse die US-Marine Rechenschaft ablegen. Seit Beginn der Waffenruhe zwischen den USA und Iran am 8. April hatte Iran aber keine Ziele in den Golfstaaten mehr attackiert.
Aktuell haben sich die Spannungen in der Region wieder deutlich verschärft. Irans Revolutionsgarde feuerten nach eigenen Angaben mehrere Raketen als Warnung in Richtung von US-Kriegsschiffen ab, die sich im Meer vor der Südküste befunden haben sollen. Die VAE warfen Iran vor, einen leeren Öltanker des staatlichen Energiekonzerns Adnoc in der Straße von Hormus mit Drohnen attackiert zu haben.
Nach Berichten über die Zwischenfälle in der Straße von Hormus fing dann das Militär der Vereinigten Arabischen Emirate eigenen Angaben nach drei Raketen aus Iran ab. Eine weitere Rakete sei im Meer niedergegangen, hieß es in einer Erklärung des Verteidigungsministeriums. In mehreren Regionen des Landes sei die Flugabwehr zu hören gewesen. Zuvor war die Bevölkerung aufgefordert worden, sich in Sicherheit zu bringen.
Irans Streitkräfte verteidigten die Angriffe. Die Attacke sei zunächst nicht geplant gewesen, sagte ein namentlich nicht genannter Militärvertreter dem staatlichen iranischen Rundfunk. Sie sei jedoch Ergebnis des „Abenteurertums der US-Armee“, hieß es zur Begründung. Konkret nannte der Vertreter eine „illegale Passage von Schiffen durch verbotene Routen der Straße von Hormus“. Dafür müsse die US-Marine Rechenschaft ablegen. Seit Beginn der Waffenruhe zwischen den USA und Iran am 8. April hatte Iran aber keine Ziele in den Golfstaaten mehr attackiert.
Aktuell haben sich die Spannungen in der Region wieder deutlich verschärft. Irans Revolutionsgarde feuerten nach eigenen Angaben mehrere Raketen als Warnung in Richtung von US-Kriegsschiffen ab, die sich im Meer vor der Südküste befunden haben sollen. Die VAE warfen Iran vor, einen leeren Öltanker des staatlichen Energiekonzerns Adnoc in der Straße von Hormus mit Drohnen attackiert zu haben.
Nach Berichten über die Zwischenfälle in der Straße von Hormus fing dann das Militär der Vereinigten Arabischen Emirate eigenen Angaben nach drei Raketen aus Iran ab. Eine weitere Rakete sei im Meer niedergegangen, hieß es in einer Erklärung des Verteidigungsministeriums. In mehreren Regionen des Landes sei die Flugabwehr zu hören gewesen. Zuvor war die Bevölkerung aufgefordert worden, sich in Sicherheit zu bringen.
Oman meldet Angriff nahe der Straße von Hormus
Inmitten wachsender Spannungen im Iran-Krieg hat der Oman einen Angriff auf ein Wohngebäude gemeldet. Die staatliche Nachrichtenagentur Oman News Agency berichtete, dass der Angriff die Region um Bucha getroffen habe. Dabei handelt es sich um einer vom übrigen Staatsgebiet getrennte Exklave an der Straße von Hormus. Zunächst war nicht klar, von wem der Angriff ausging.
Bei dem Angriff seien ausländische Arbeiter verletzt worden, meldete die Nachrichtenagentur weiter unter Berufung auf Sicherheitsquellen. Sie hätten schwere bis mittelschwere Verletzungen erlitten. Außerdem seien vier Fahrzeuge beschädigt worden. In einem benachbarten Haus gingen demnach Fensterscheiben zu Bruch. Die Behörden nahmen Ermittlungen zu dem Vorfall auf.
Bei dem Angriff seien ausländische Arbeiter verletzt worden, meldete die Nachrichtenagentur weiter unter Berufung auf Sicherheitsquellen. Sie hätten schwere bis mittelschwere Verletzungen erlitten. Außerdem seien vier Fahrzeuge beschädigt worden. In einem benachbarten Haus gingen demnach Fensterscheiben zu Bruch. Die Behörden nahmen Ermittlungen zu dem Vorfall auf.
US-Admiral: Haben sechs iranische Boote versenkt
Das US-Militär hat nach Angaben von US-Admiral Brad Cooper sechs kleine iranische Boote zerstört und von Iran abgefeuerte Marschflugkörper und Drohnen abgefangen. Dies sei im Rahmen der Sicherung der Schifffahrt in der Straße von Hormus passiert, sagte der Chef des US-Zentralkommandos.
Er rate den iranischen Streitkräften "dringend", sich von US-Militäranlagen fernzuhalten. Eine US-Seeblockade, die Schiffe an der Fahrt nach Iran oder aus dem Land heraus hindert, bleibe in Kraft und übertreffe die Erwartungen, so Cooper.
Er rate den iranischen Streitkräften "dringend", sich von US-Militäranlagen fernzuhalten. Eine US-Seeblockade, die Schiffe an der Fahrt nach Iran oder aus dem Land heraus hindert, bleibe in Kraft und übertreffe die Erwartungen, so Cooper.
US-Admiral Brad Cooper (rechts) mit Soldaten. REUTERS
Brände auf Schiffen im Persischen Golf
In der Golfregion ist es zu mehreren Zwischenfällen mit Handelsschiffen gekommen. Auf dem unter panamaischer Flagge fahrenden Frachter HMM Namu gab es nach Angaben des südkoreanischen Außenministeriums eine Explosion und ein Feuer im Maschinenraum. Die 24 Besatzungsmitglieder seien unversehrt, teilte die Reederei HMM mit. Die Regierung in Seoul prüfe Hinweise auf einen Angriff.
Die britische Seeschifffahrtsbehörde UKMTO meldete einen mutmaßlich ähnlichen Vorfall 67 Kilometer nördlich von Dubai. Zudem berichtete die UKMTO von einem weiteren brennenden Schiff 26 Kilometer westlich des Hafens Mina Sakr in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE).
Die britische Seeschifffahrtsbehörde UKMTO meldete einen mutmaßlich ähnlichen Vorfall 67 Kilometer nördlich von Dubai. Zudem berichtete die UKMTO von einem weiteren brennenden Schiff 26 Kilometer westlich des Hafens Mina Sakr in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE).
Minenjagdboot Fulda unterwegs ins Mittelmeer – Einsatz in Straße von Hormus geplant
Das Minenjagdboot Fulda ist am Montagnachmittag von Kiel aus in Richtung Mittelmeer gestartet. Damit will die Deutsche Marine sicherstellen, dass das Boot im Bedarfsfall schneller am Persischen Golf eintreffen kann – sollte es zu einem internationalen Marineeinsatz zur Sicherung der Schifffahrt in der Straße von Hormus kommen.
Ein Einsatz der Fulda vor Ort ist jedoch noch längst nicht beschlossen: Voraussetzung ist ein Ende der Kampfhandlung, die Zustimmung des Deutschen Bundestages und ein entsprechender völkerrechtlicher Rahmen. Unter Führung Frankreichs und Großbritanniens bereitet ein internationales Bündnis derzeit einen möglichen Marineeinsatz vor.
Für den Befehlshaber der Flotte, Vizeadmiral Axel Deertz, zeigt der Einsatz, „mit welcher Wucht globale Sicherheitsfragen in unseren Alltag eindringen“. Das Auslaufen sei deshalb Routine und Ausnahme zugleich, so Deertz. Die gegenwärtige Krise sei „eine Episode in einer Welt voller Unordnung“. Die Soldaten führen nicht in ein Übungsvorhaben, sondern in ein Krisengebiet, das sich dynamisch entwickeln könne.
Ein Einsatz der Fulda vor Ort ist jedoch noch längst nicht beschlossen: Voraussetzung ist ein Ende der Kampfhandlung, die Zustimmung des Deutschen Bundestages und ein entsprechender völkerrechtlicher Rahmen. Unter Führung Frankreichs und Großbritanniens bereitet ein internationales Bündnis derzeit einen möglichen Marineeinsatz vor.
Für den Befehlshaber der Flotte, Vizeadmiral Axel Deertz, zeigt der Einsatz, „mit welcher Wucht globale Sicherheitsfragen in unseren Alltag eindringen“. Das Auslaufen sei deshalb Routine und Ausnahme zugleich, so Deertz. Die gegenwärtige Krise sei „eine Episode in einer Welt voller Unordnung“. Die Soldaten führen nicht in ein Übungsvorhaben, sondern in ein Krisengebiet, das sich dynamisch entwickeln könne.
Das Minenjagdboot 'Fulda' läuft vom Marinestützpunkt Kiel in Richtung Mittelmeer aus. Marcus Golejewski/dpa
Fähigkeiten des Minenjagdboots: Neben der aus 42 Soldatinnen und Soldaten bestehenden Stammcrew sind vier Minentaucher an Bord. Die 1998 in Dienst gestellte Fulda verfügt über eine Taucherdruckkammer. Die insgesamt zehn Boote der Frankenthal-Klasse, zu der sie gehört, sind mit Drohnen ausgerüstet, die auf verschiedene Arten Gegenstände wie Minen orten können. Anschließend können Minentaucher die Sprengkörper unschädlich machen. Neben autonomen Drohnen, die ein bestimmtes Seegebiet selbständig erkunden, stehen gelenkte Unterwasserdrohnen zur Verfügung, die über eine Kamera und einen Greifer verfügen.
Andere, sogenannte Hohlstablenkboote der Seehund-Klasse können zudem magnetische und akustische Signaturen von Schiffen simulieren, um Minen gefahrlos zur Detonation zu bringen.
Nach Marineangaben kann die Fulda auf extrem leise Schleichfahrt gehen, um selbst der Gefahr durch Minen zu entgehen. Die Minenjagdboote besitzen einen Rumpf aus nicht-magnetischem Stahl. Zudem haben die Boote eine Magnet-Eigenschutz-Anlage. Diese kann Magnetfelder unterdrücken, die durch elektrische und elektronische Systeme an Bord entstehen.
Andere, sogenannte Hohlstablenkboote der Seehund-Klasse können zudem magnetische und akustische Signaturen von Schiffen simulieren, um Minen gefahrlos zur Detonation zu bringen.
Nach Marineangaben kann die Fulda auf extrem leise Schleichfahrt gehen, um selbst der Gefahr durch Minen zu entgehen. Die Minenjagdboote besitzen einen Rumpf aus nicht-magnetischem Stahl. Zudem haben die Boote eine Magnet-Eigenschutz-Anlage. Diese kann Magnetfelder unterdrücken, die durch elektrische und elektronische Systeme an Bord entstehen.
Jerrit Schloßer
US-Militär: Mehrere Schiffe haben Straße von Hormus durchfahren
Um die Lage an der Straße von Hormus gibt es derzeit verschiedene, einander teilweise widersprechende Darstellungen der Kriegsparteien. Laut dem US-Militär sollen mehrere Schiffe die Meerenge eingefahren sein beziehungsweise sie durchquert haben. Wie das zuständige US-Zentralkommando Centcom auf der Plattform X erklärte, seien zwei Lenkwaffenzerstörer in die Straße von Hormus gefahren, um die iranische Blockade zu beenden. Zudem hätten zwei unter US-Flagge fahrende Handelsschiffe die Meerenge passiert. Unabhängig lassen sich die Informationen derzeit nicht überprüfen.
Zuvor hatten iranische Streitkräfte behauptet, US-Marineschiffe am Durchqueren der Straße von Hormus gehindert zu haben. Aus Iran gab es auch Berichte, wonach zwei iranische Raketen ein US-Kriegsschiff getroffen hätten. Das wiederum dementieren die USA und betonen, kein Schiff sei getroffen worden.
US-Präsident Trump hatte am Sonntag eine Initiative angekündigt, um Schiffen zu helfen, die wegen Irans Blockade der Meerenge feststecken.
Zuvor hatten iranische Streitkräfte behauptet, US-Marineschiffe am Durchqueren der Straße von Hormus gehindert zu haben. Aus Iran gab es auch Berichte, wonach zwei iranische Raketen ein US-Kriegsschiff getroffen hätten. Das wiederum dementieren die USA und betonen, kein Schiff sei getroffen worden.
US-Präsident Trump hatte am Sonntag eine Initiative angekündigt, um Schiffen zu helfen, die wegen Irans Blockade der Meerenge feststecken.
Laura Otter
Iran definiert neue Kontrollzone in der Straße von Hormus
Die iranischen Streitkräfte haben in der Straße von Hormus eine neue Kontrollzone definiert. Die mit der mächtigen Revolutionsgarde verbundene Nachrichtenagentur Tasnim veröffentlichte dazu auf Telegram eine Karte, die den Bereich ausweist. Sie reicht demnach von der iranischen Insel Qeschm südlich im Persischen Golf bis nach Umm al-Qaiwain an die Nordwestküste der Vereinigten Arabischen Emirate. Weiter östlich im Golf von Oman definiert die iranische Marine das Kontrollgebiet vom iranischen Küstenort Kuh-e Mobarak südlich bis zur emiratischen Hafenstadt Fudschaira.
Emirate verurteilen Drohnenangriff Teherans auf staatlichen Öltanker
Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben einen iranischen Angriff mit zwei Drohnen auf einen Tanker des staatlichen Energiekonzerns ADNOC scharf verurteilt. Verletzte seien nicht gemeldet worden, teilte das Außenministerium mit. Zunächst war nicht klar, wann sich der Angriff ereignet haben soll.
Das Außenministerium sprach von einem „iranischen Terrorangriff“. Er habe sich im Seegebiet der Straße von Hormus ereignet. Das Vorgehen stelle eine „Piraterie“ durch die iranischen Revolutionsgarden dar und gefährde sowohl die regionale Stabilität als auch die globale Energiesicherheit. Die Straße von Hormus dürfe nicht als politisches oder wirtschaftliches Druckmittel missbraucht werden. Die VAE forderten Iran auf, derartige Angriffe einzustellen und alle feindseligen Handlungen zu beenden.
Das Außenministerium sprach von einem „iranischen Terrorangriff“. Er habe sich im Seegebiet der Straße von Hormus ereignet. Das Vorgehen stelle eine „Piraterie“ durch die iranischen Revolutionsgarden dar und gefährde sowohl die regionale Stabilität als auch die globale Energiesicherheit. Die Straße von Hormus dürfe nicht als politisches oder wirtschaftliches Druckmittel missbraucht werden. Die VAE forderten Iran auf, derartige Angriffe einzustellen und alle feindseligen Handlungen zu beenden.
Jerrit Schloßer
Hapag-Lloyd: Schiffe können die Straße von Hormus weiterhin nicht passieren
Deutschlands größte Container-Reederei sieht auch nach der jüngsten US-Ankündigung, Handelsschiffe durch die Straße von Hormus zu geleiten, vorerst keine Möglichkeit für einen Transit der eigenen Frachter. Weiterhin säßen vier Schiffe im Persischen Golf fest, bestätigte eine Konzernsprecherin am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Derzeit prüfe Hapag-Lloyd die Informationen und stehe in engem Kontakt mit zuständigen Behörden und Sicherheitspartnern.
US-Präsident Donald Trump hatte angekündigt, Schiffe befreien zu wollen, die wegen des Krieges zwischen den USA, Israel und Iran im Persischen Golf festsitzen. Das iranische Militär warnte die US-Streitkräfte aber umgehend vor dem angekündigten Einsatz. Iran blockiert seit mehr als zwei Monaten fast die gesamte Schifffahrt im Golf.
Den Crews an Bord der verbliebenen vier Schiffe von Hapag-Lloyd gehe es „unter den Umständen okay“, erklärte die Sprecherin am Montag weiter. Versorgungsschiffe lieferten Proviant und Trinkwasser. US-Präsident Trump hatte zuletzt mit Blick auf den Iran-Krieg deutliche Kritik an nach seiner Ansicht mangelnder Unterstützung und unbotmäßiger Kritik europäischer Staaten geäußert. Besonders im Visier hat er dabei Deutschland.
US-Präsident Donald Trump hatte angekündigt, Schiffe befreien zu wollen, die wegen des Krieges zwischen den USA, Israel und Iran im Persischen Golf festsitzen. Das iranische Militär warnte die US-Streitkräfte aber umgehend vor dem angekündigten Einsatz. Iran blockiert seit mehr als zwei Monaten fast die gesamte Schifffahrt im Golf.
Den Crews an Bord der verbliebenen vier Schiffe von Hapag-Lloyd gehe es „unter den Umständen okay“, erklärte die Sprecherin am Montag weiter. Versorgungsschiffe lieferten Proviant und Trinkwasser. US-Präsident Trump hatte zuletzt mit Blick auf den Iran-Krieg deutliche Kritik an nach seiner Ansicht mangelnder Unterstützung und unbotmäßiger Kritik europäischer Staaten geäußert. Besonders im Visier hat er dabei Deutschland.