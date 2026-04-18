Trump: Iran setzt Atomprogramm aus

US-Präsident Donald Trump hat erklärt, Iran habe einer unbefristeten Aussetzung seines Atomprogramms zugestimmt. Gleichzeitig hat Teheran die Straße von Hormus für die kommerzielle Schifffahrt wieder geöffnet, nachdem Israel einem Waffenstillstand in Libanon zugestimmt hat.



„Die meisten der wichtigsten Punkte sind abgeschlossen. Es wird ziemlich schnell gehen", sagt Trump. Er bestreitet, dass die USA eingefrorene iranische Gelder freigeben werden – eine zentrale Forderung Teherans. Details eines möglichen Abkommens bleiben unklar; Iran hat sich zu Trumps Aussagen bislang nicht geäußert. Das widerspricht Teherans langjährigem Beharren auf dem Recht zur Urananreicherung.





Politisch ist ein Deal für Trump heikel: Die Konturen des möglichen Abkommens ähneln dem Atomabkommen von 2015 (JCPOA), aus dem Trump 2018 ausgestiegen war und das er als „schlechtesten Deal aller Zeiten“ bezeichnet hatte. Der republikanische Senator Lindsey Graham warnt: „Ich bin absolut zuversichtlich, dass Präsident Trump nicht zulassen wird, dass Iran durch das Festhalten der Welt als Geisel und das Verbreiten von Chaos in der Region um Milliarden bereichert wird.“



Laut einem Bericht von Axios steht zur Debatte, 20 Milliarden Dollar an eingefrorenen iranischen Geldern im Gegenzug für die Aufgabe des iranischen Urananreicherungsvorrats freizugeben – Trump weist das zurück.