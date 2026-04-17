Wie Kanzler Merz sagte, sei Deutschland bereit, einen Beitrag zur Sicherung der freien Schifffahrt dort zu leisten – etwa bei der Minenräumung und der Seeaufklärung. Dabei wünsche sich die Bundesregierung „wenn es möglich ist“, eine US-Beteiligung. „Es wäre aus unserer Sicht wünschenswert“, fügte er hinzu. Wie es aus Regierungskreisen hieß, könne Deutschland Minenjagdboote, ein Versorgungsschiff und Luftaufklärung bereitstellen.



Neben Deutschland signalisierten auch Macron und Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni eine Beteiligung an einer Marine-Mission. Frankreich könne seine bereits umfangreich in der Region anwesende Marine für so einen Einsatz mobilisieren, sagte Macron. Meloni stellte den Einsatz italienischer Marineeinheiten in Aussicht. Mit Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien waren die führenden Industrienationen Europas direkt an den Pariser Beratungen beteiligt. Und per Videoschalte eingebunden waren weitere Schwergewichte wie China und Indien sowie über 40 weitere Partner auch aus Asien, Afrika und Lateinamerika. Die Kriegsparteien USA, Israel und Iran saßen in Paris nicht am Tisch.