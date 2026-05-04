Trump: Werden ab Montag Schiffe aus der Straße von Hormus leiten

Die USA werden ​nach Angaben von US-Präsident Donald Trump am Montagmorgen damit beginnen, festsitzende Schiffe aus der Straße von Hormus zu leiten. Es handele ‌sich um Schiffe aus Ländern der Welt, die in keiner Weise in das verwickelt seien, was sich derzeit im Nahen Osten abspiele. Trump schrieb auf Truth Social: „Ich ​habe meine Vertreter angewiesen, ​ihnen (den Ländern) mitzuteilen, dass wir uns ​nach besten Kräften bemühen werden, ihre Schiffe und Besatzungen sicher aus der Meerenge herauszuholen.“ Dieser Prozess, Trump bezeichnete ihn als „Project Freedom“, werde am Montagmorgen nahöstlicher Zeit beginnen. Er erfolge „zum Wohle Irans, des Nahen Ostens und der Vereinigten Staaten“. Wie genau die USA dabei vorgehen wollen, führte er in seinem Post nicht aus.



„Ich bin mir voll und ganz bewusst, dass meine Vertreter sehr positive Gespräche mit Iran führen und dass diese Gespräche zu etwas sehr Positivem für alle führen könnten“, fuhr Trump fort. Auch in diesem Fall nannte er keine Details. Die Verlegung der ​Schiffe sei dazu gedacht, Menschen, Unternehmen und Länder zu befreien, die absolut nichts falsch ​gemacht hätten und Opfer der Umstände seien. „Dies ist eine humanitäre ‌Geste im Namen der Vereinigten Staaten, der Länder des Nahen Ostens, aber insbesondere Irans.“ Auf vielen der Schiffe würden Lebensmittel knapp. „Ich denke, es wäre ein großer Schritt, um den guten Willen all derer zu zeigen, die in den vergangenen ⁠Monaten so erbittert gekämpft haben. Sollte dieser humanitäre ‌Prozess in irgendeiner ‌Weise gestört werden, muss dieser Störung leider mit Härte begegnet werden.“



Das US-Militär unterstützt eigenen Angaben zufolge den angekündigten ‌Einsatz zur Sicherung ‌der Handelsschifffahrt in der Straße von Hormus. Der Einsatz erfolge auf Anweisung des US-Präsidenten und solle Handelsschiffen die freie Durchfahrt durch den ‌wichtigen internationalen Handelskorridor ermöglichen, teilte das amerikanische ‌Militär mit.



Kurz nach der Ankündigung Trumps verwies Iran darauf, dass man jegliche Einmischungen in der Straße von Hormus als Verstoß gegen die Waffenruhe werten und entsprechend reagieren werde. Das schrieb der Leiter der Sicherheitskommission im Parlament, Ebrahim Azizi, auf der Plattform X. Die Straße von Hormus und der Persische Golf würden nicht durch „Trumps wahnhafte Beiträge gesteuert".