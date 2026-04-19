Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Trump: Iran kann uns nicht mit Straße von Hormus erpressen
Soldat bei UN-Mission in Libanon getötet
Iran macht Öffnung der Straße von Hormus rückgängig
Iran droht mit erneuter Schließung der Straße von Hormus – Trump droht mit Bomben
Trump: Iran setzt Atomprogramm aus
Iran: Weiter Differenzen bei Verhandlungen mit den USA
Bei den Friedensverhandlungen zwischen Iran und den USA bestehen nach Angaben aus Teheran weiter große Differenzen. Man habe zwar Fortschritte erzielt, doch gebe es weiterhin eine erhebliche Kluft zwischen den beiden Staaten, erklärte Irans Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf in einem Interview der staatlichen Nachrichtenagentur Tasnim. Einige Streitpunkte seien zwar gelöst worden, andere Punkte blieben jedoch ungeklärt. Man sei noch "weit von einer endgültigen Einigung entfernt".
Sein Land kontrolliere den gesamten Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus, sagte Ghalibaf in dem am Morgen im iranischen Staatsfernsehen ausgestrahlten Interview. Kurz zuvor hatte Iran die angekündigte Öffnung der für den globalen Ölmarkt wichtigen Meerenge wieder rückgängig gemacht und geht seither dort militärisch gegen Schiffe vor. Die Entscheidung der USA, eine Blockade zu verhängen, sei töricht und ignorant gewesen, sagte Ghalibaf.
"Wenn die Blockade nicht aufgehoben wird, wird der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus zweifellos eingeschränkt sein", sagte er. Daran bestehe kein Zweifel. Zuvor hatte bereits ein Sprecher des Hauptquartiers der Streitkräfte laut Nachrichtenagentur Fars die anhaltende Blockade iranischer Häfen durch die USA als Grund für die erneute Schließung der Meerenge genannt - keine 24 Stunden nach Ankündigung der Öffnung für die Schifffahrt.
Die Meerenge unterliege der strengen Verwaltung und Kontrolle der Streitkräfte, hieß es. Das US-Militär teilte seinerseits mit, weiter gegen Schiffe vorzugehen, die iranische Häfen anlaufen oder von dort ablegen wollen.
Sein Land kontrolliere den gesamten Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus, sagte Ghalibaf in dem am Morgen im iranischen Staatsfernsehen ausgestrahlten Interview. Kurz zuvor hatte Iran die angekündigte Öffnung der für den globalen Ölmarkt wichtigen Meerenge wieder rückgängig gemacht und geht seither dort militärisch gegen Schiffe vor. Die Entscheidung der USA, eine Blockade zu verhängen, sei töricht und ignorant gewesen, sagte Ghalibaf.
"Wenn die Blockade nicht aufgehoben wird, wird der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus zweifellos eingeschränkt sein", sagte er. Daran bestehe kein Zweifel. Zuvor hatte bereits ein Sprecher des Hauptquartiers der Streitkräfte laut Nachrichtenagentur Fars die anhaltende Blockade iranischer Häfen durch die USA als Grund für die erneute Schließung der Meerenge genannt - keine 24 Stunden nach Ankündigung der Öffnung für die Schifffahrt.
Die Meerenge unterliege der strengen Verwaltung und Kontrolle der Streitkräfte, hieß es. Das US-Militär teilte seinerseits mit, weiter gegen Schiffe vorzugehen, die iranische Häfen anlaufen oder von dort ablegen wollen.
Guterres fordert Stopp von Angriffen auf UN-Blauhelme
Nach dem Tod eines französischen Soldaten der UN-Mission Unifil im Libanon fordert UN-Generalsekretär António Guterres einen Stopp von Angriffen auf Blauhelm-Soldaten. "Alle Akteure werden dringend aufgefordert, die Einstellung der Feindseligkeiten zu respektieren und das Feuer einzustellen", sagte Guterres laut Mitteilung seines Sprechers Stéphane Dujarric in New York. Solche Angriffe stellten schwerwiegende Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht dar und könnten Kriegsverbrechen gleichkommen.
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte den Tod des Soldaten am Samstag bestätigt und mitgeteilt, drei weitere Kameraden seien verwundet worden.
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte den Tod des Soldaten am Samstag bestätigt und mitgeteilt, drei weitere Kameraden seien verwundet worden.
Hisbollah-Chef: bleiben trotz Waffenruhe einsatzbereit
Der Chef der libanesischen Hisbollah-Miliz sieht die zwischen Israel und Libanon vereinbarte Waffenruhe als Erfolg seiner Schiiten-Organisation. Die Feuerpause wäre nicht ohne den Kampf seiner Miliz im Südlibanon erreicht worden, sagte Naim Kassim laut einer am Abend veröffentlichten Mitteilung. Kurz nach Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar hatten sich auch die von Iran unterstützte Hisbollah und Israels Militär erneut Kämpfe geliefert. In der Nacht zum Freitag trat die Waffenruhe in Kraft. Die libanesische Regierung und ihre Armee sind dabei selbst nicht Konfliktpartei.
Eine Waffenruhe bedeute die vollständige Einstellung aller Feindseligkeiten, sagte der Hisbollah-Chef laut Mitteilung. Da man dem Feind aber nicht traue, würden die Kämpfer seiner Miliz mit den Händen am Abzug im Einsatz bleiben und auf Verstöße entsprechend reagieren, hieß es. Als nächste Schritte - mit Blick auf einen dauerhaften Frieden - führte Kassim die Einstellung der Angriffe seitens Israels und einen Abzug von dessen Truppen aus Libanon an.
Kassim zufolge sei die Hisbollah "vollständig bereit zur Zusammenarbeit mit den libanesischen Behörden in einem neuen Kapitel, das auf der Verwirklichung der libanesischen Souveränität beruht". Die libanesische Regierung hatte lange Zeit wenig bis gar keinen Einfluss auf die Aktivitäten der Hisbollah-Miliz, hat den Druck unter Führung von Präsident Joseph Aoun aber erhöht. Die Regierung in Beirut hatte sich bereits nach der Waffenruhe 2024 zu einer Entwaffnung der Miliz verpflichtet. Der Prozess geht aber nur langsam voran.
Eine Waffenruhe bedeute die vollständige Einstellung aller Feindseligkeiten, sagte der Hisbollah-Chef laut Mitteilung. Da man dem Feind aber nicht traue, würden die Kämpfer seiner Miliz mit den Händen am Abzug im Einsatz bleiben und auf Verstöße entsprechend reagieren, hieß es. Als nächste Schritte - mit Blick auf einen dauerhaften Frieden - führte Kassim die Einstellung der Angriffe seitens Israels und einen Abzug von dessen Truppen aus Libanon an.
Kassim zufolge sei die Hisbollah "vollständig bereit zur Zusammenarbeit mit den libanesischen Behörden in einem neuen Kapitel, das auf der Verwirklichung der libanesischen Souveränität beruht". Die libanesische Regierung hatte lange Zeit wenig bis gar keinen Einfluss auf die Aktivitäten der Hisbollah-Miliz, hat den Druck unter Führung von Präsident Joseph Aoun aber erhöht. Die Regierung in Beirut hatte sich bereits nach der Waffenruhe 2024 zu einer Entwaffnung der Miliz verpflichtet. Der Prozess geht aber nur langsam voran.
Bundesregierung verurteilt tödlichen Angriff auf UNIFIL-Mission
Die Bundesregierung hat den tödlichen Angriff auf die UNIFIL-Truppe im Libanon "aufs Schärfste" verurteilt. Die Sicherheit der UN-Blauhelme müsse jederzeit gewährleistet werden und "die Verantwortlichen für den Angriff müssen zur Rechenschaft gezogen werden", forderte das Auswärtige Amt auf der Plattform X. Zudem forderte die Bundesregierung, dass die pro-iranische Hisbollah im Libanon ihre Waffen niederlegen müsse.
Auswärtiges Amt on Twitter / X
Wir verurteilen den Angriff auf eine @UNIFIL_-Patrouille aufs Schärfste, bei dem ein französischer Soldat getötet und drei weitere verletzt wurden. Wir trauern mit der Familie und den Freunden des Soldaten. 1/2 https://t.co/549lmVMxMQ— Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) April 18, 2026
x.com
Hintergrund ist der Tod eines französischen Soldaten im Libanon. Er war während seines Einsatzes bei der UN-Mission Unifil getötet worden. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bestätigte den Tod des Soldaten auf der Plattform X und teilte mit, dass drei weitere Kameraden verwundet und evakuiert worden seien. Alles deute darauf hin, dass die Hisbollah für den Angriff verantwortlich sei, schrieb Macron. Die mit dem Iran verbündete Hisbollah-Miliz wies jegliche Verantwortung für den Vorfall von sich. Das libanesische Außenministerium versprach in einer Mitteilung eine gründliche Untersuchung des Vorfalls durch die libanesischen Behörden.
Die Blauhelme der Unifil überwachen seit 1978 das Grenzgebiet zwischen Israel und Libanon. Immer wieder gab es dabei auch in ihren Reihen Tote und Verletzte. Vor einigen Wochen wurden zwei indonesische Soldaten der Unifil-Mission bei einer Explosion getötet.
Die Blauhelme der Unifil überwachen seit 1978 das Grenzgebiet zwischen Israel und Libanon. Immer wieder gab es dabei auch in ihren Reihen Tote und Verletzte. Vor einigen Wochen wurden zwei indonesische Soldaten der Unifil-Mission bei einer Explosion getötet.
Schiffe von MSC und TUI haben Straße von Hormus passiert
Durch den Iran-Krieg im Persischen Golf gestrandete Kreuzfahrtschiffe haben erfolgreich die Straße von Hormus durchquert und sind auf dem Weg nach Europa. Darunter sind Mein Schiff 4 und Mein Schiff 5 von TUI Cruises und die MSC Euribia der Schweizer Gesellschaft MSC.
Die Schiffe seien am Samstag im Konvoi durch die Meerenge vor Iran gefahren, sagte ein MSC-Sprecher. „Die Durchfahrt erfolgte in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden“, hieß es. Nach Angaben des Schiffsdatendienstes MarineTraffic war das Kreuzfahrtschiff Celestial Discovery - die ehemalige Aida aura - am Freitag das erste, das seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar die Straße von Hormus durchquerte.
Nachdem die USA und Israel Ende Februar Angriffe auf Iran gestartet hatten und Iran infolgedessen einen Beschuss von Schiffen in der Meerenge androhte, waren mehrere Kreuzfahrtschiffe in verschiedenen Häfen im Nahen Osten gestrandet. Die MSC Euribia saß seitdem in Dubai fest, Mein Schiff 4 in Abu Dhabi und die Mein Schiff 5 in Doha. Nach der Evakuierung der Passagiere waren kleine Crews an Bord verblieben.
Die Schiffe seien am Samstag im Konvoi durch die Meerenge vor Iran gefahren, sagte ein MSC-Sprecher. „Die Durchfahrt erfolgte in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden“, hieß es. Nach Angaben des Schiffsdatendienstes MarineTraffic war das Kreuzfahrtschiff Celestial Discovery - die ehemalige Aida aura - am Freitag das erste, das seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar die Straße von Hormus durchquerte.
Nachdem die USA und Israel Ende Februar Angriffe auf Iran gestartet hatten und Iran infolgedessen einen Beschuss von Schiffen in der Meerenge androhte, waren mehrere Kreuzfahrtschiffe in verschiedenen Häfen im Nahen Osten gestrandet. Die MSC Euribia saß seitdem in Dubai fest, Mein Schiff 4 in Abu Dhabi und die Mein Schiff 5 in Doha. Nach der Evakuierung der Passagiere waren kleine Crews an Bord verblieben.
Die "MSC Euribia" hat die Straße von Hormus am Samstag passiert. . Markus Scholz/dpa
Menschen kehren in Süden Libanons zurück
In Libanon kehren durch Kämpfe vertriebene Anwohner im Zuge der aktuell geltenden Waffenruhe unter anderem in den besonders stark zerstörten Süden des Landes zurückkehren. Das berichtet der Fernsehsender LBC. Armee und Rettungskräfte versuchten in dem Gebiet, Straßen von Trümmern zu befreien, allerdings geht von Landminen und nicht explodierten Sprengsätzen weiter Gefahr aus. Auch in der Hauptstadt Beirut können viele Menschen trotz der Waffenruhe nicht nach Hause, weil ihre Häuser stark beschädigt sind oder weil die Stromversorgung nicht intakt ist.
Ingenieure der Wasserwerke begannen im Süden damit, Schäden an den Anlagen zur Wasserversorgung zu prüfen und zu reparieren. Die staatliche Armee versuchte auch, nach der Zerstörung mehrerer Brücken durch israelische Angriffe vorübergehende Brücken zu bauen. Man habe den festen Willen, die Verbindungen zwischen Norden und Süden und das normale Leben wiederherzustellen, teilte die Armee mit.
In der Nacht zum Freitag trat in Libanon eine Waffenruhe in Kraft. Seitdem kam es aber zu neuen Zwischenfällen. Die vergangenen sechs Wochen hatte die Hisbollah-Miliz mit Israel Krieg geführt. Die libanesische Regierung und ihre Armee sind nicht Konfliktpartei.
Ingenieure der Wasserwerke begannen im Süden damit, Schäden an den Anlagen zur Wasserversorgung zu prüfen und zu reparieren. Die staatliche Armee versuchte auch, nach der Zerstörung mehrerer Brücken durch israelische Angriffe vorübergehende Brücken zu bauen. Man habe den festen Willen, die Verbindungen zwischen Norden und Süden und das normale Leben wiederherzustellen, teilte die Armee mit.
In der Nacht zum Freitag trat in Libanon eine Waffenruhe in Kraft. Seitdem kam es aber zu neuen Zwischenfällen. Die vergangenen sechs Wochen hatte die Hisbollah-Miliz mit Israel Krieg geführt. Die libanesische Regierung und ihre Armee sind nicht Konfliktpartei.
Trump: Iran kann uns nicht mit Straße von Hormus erpressen
US-Präsident Donald Trump lässt sich nach eigenen Angaben nicht von der iranischen Blockade der Straße von Hormus unter Druck setzen. „Damit können sie uns nicht erpressen“, sagte er vor Journalisten im Weißen Haus. Trump betonte, dass beide Seiten weiterhin verhandelten. „Wir führen derzeit sehr gute Gespräche. Es läuft wirklich sehr gut“, sagte er. Bis zum Ende des Tages könne es neue Erkenntnisse geben.
SZ-Korrespondent Raphael Geiger erklärt, was hinter der kommunikativen Eskalation rund um die zwischenzeitliche Öffnung der Straße von Hormus steckt
SZ-Korrespondent Raphael Geiger erklärt, was hinter der kommunikativen Eskalation rund um die zwischenzeitliche Öffnung der Straße von Hormus steckt
Soldat bei UN-Mission in Libanon getötet
Im Süden Libanons ist ein französischer Soldat der UN-Mission Unifil getötet worden. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bestätigte den Tod des Soldaten bei X und teilte mit, dass drei weitere Soldaten verwundet und in Sicherheit gebracht worden seien. „Alles deutet darauf hin, dass die Hisbollah für diesen Angriff verantwortlich ist“, schrieb Macron. Er forderte die libanesische Regierung auf, die Verantwortlichen sofort festzunehmen. Libanons Ministerpräsident Nawaf Salam verurteilte den Angriff auf das Schärfste. Der Angriff schade dem Land und dessen Beziehungen mit befreundeten Ländern weltweit. Libanons Präsident Joseph Aoun telefonierte mit Macron.
Unifil teilte mit, dass die Soldaten heute früh Sprengsätze an einer Straße beseitigt hätten, dabei seien sie unter Beschuss geraten. Einer ersten Einschätzung zufolge seien Hisbollah-Kämpfer verantwortlich, die Miliz äußerte sich zunächst nicht. Die Blauhelme der Unifil überwachen seit 1978 das Grenzgebiet zwischen Israel und Libanon. Immer wieder gab es dabei auch in ihren Reihen Tote und Verletzte. Vor einigen Wochen wurden zwei indonesische Soldaten der Unifil-Mission bei einer Explosion getötet.
Wie Israels Armee am Nachmittag bekanntgab, hat sie wiederum seit Beginn der aktuellen Waffenruhe mit Libanon mehrfach mutmaßliche Hisbollah-Mitglieder angegriffen. Diese hätten gegen die Waffenruhe-Vereinbarung verstoßen und eine unmittelbare Bedrohung für die Soldaten dargestellt. Israels Armee sei im Rahmen der Waffenruhe-Vereinbarung dazu berechtigt, sich zu verteidigen. Der arabische Sender Al Jazeera sowie der Hisbollah-Sender Al-Manar meldeten israelischen Artilleriebeschuss auf mehrere Orte im Südlibanon. Berichte über Opfer in diesem Zusammenhang gab es zunächst nicht. Die Angaben lassen sich allesamt nicht unabhängig überprüfen.
Unifil teilte mit, dass die Soldaten heute früh Sprengsätze an einer Straße beseitigt hätten, dabei seien sie unter Beschuss geraten. Einer ersten Einschätzung zufolge seien Hisbollah-Kämpfer verantwortlich, die Miliz äußerte sich zunächst nicht. Die Blauhelme der Unifil überwachen seit 1978 das Grenzgebiet zwischen Israel und Libanon. Immer wieder gab es dabei auch in ihren Reihen Tote und Verletzte. Vor einigen Wochen wurden zwei indonesische Soldaten der Unifil-Mission bei einer Explosion getötet.
Wie Israels Armee am Nachmittag bekanntgab, hat sie wiederum seit Beginn der aktuellen Waffenruhe mit Libanon mehrfach mutmaßliche Hisbollah-Mitglieder angegriffen. Diese hätten gegen die Waffenruhe-Vereinbarung verstoßen und eine unmittelbare Bedrohung für die Soldaten dargestellt. Israels Armee sei im Rahmen der Waffenruhe-Vereinbarung dazu berechtigt, sich zu verteidigen. Der arabische Sender Al Jazeera sowie der Hisbollah-Sender Al-Manar meldeten israelischen Artilleriebeschuss auf mehrere Orte im Südlibanon. Berichte über Opfer in diesem Zusammenhang gab es zunächst nicht. Die Angaben lassen sich allesamt nicht unabhängig überprüfen.
Britische Seefahrtsbehörde: Bericht über Tankerbeschuss
Die britische Seefahrtsbehörde UKMTO hat nach eigenen Angaben Berichte über den Beschuss eines Tankers erhalten. Der Vorfall habe sich demnach 20 Seemeilen nordöstlich des Oman ereignet, teilt die Behörde mit. Der Beschuss sei von zwei Kanonenbooten ausgegangen, die in Bezug zu der iranischen Revolutionsgarde stehen sollen. Dem Kapitän des Tankers zufolge eröffneten die Angreifer das Feuer ohne vorherige Warnung über Funk. Das Schiff und seine Besatzung befänden sich aber den Berichten nach in Sicherheit.
Nach Angaben des Dienstes TankerTracker.com handelt es sich bei den betroffenen Schiffen um zwei indische Handelsschiffe. Betroffen sei unter anderem ein VLCC-Supertanker, der zwei Millionen Barrel (etwa 272 000 Tonnen) irakisches Rohöl transportiert.
Nach Angaben des Dienstes TankerTracker.com handelt es sich bei den betroffenen Schiffen um zwei indische Handelsschiffe. Betroffen sei unter anderem ein VLCC-Supertanker, der zwei Millionen Barrel (etwa 272 000 Tonnen) irakisches Rohöl transportiert.
Iran macht Öffnung der Straße von Hormus rückgängig
Iran macht die gestern angekündigte Öffnung der Straße von Hormus rückgängig. Das teilte das Hauptquartier der Streitkräfte laut Nachrichtenagentur Fars mit. Als Grund wird die anhaltende Blockade iranischer Häfen durch die USA angeführt.
In der Erklärung heißt es weiter, Iran habe einer kontrollierten Durchfahrt einer begrenzten Anzahl von Öltankern und Handelsschiffen durch die Straße von Hormus zugestimmt. Die USA hätten dagegen ihre Blockade fortgesetzt. Aus diesem Grund sei die Kontrolle über die Straße von Hormus wieder in den früheren Zustand zurückgekehrt: Die strategisch wichtige Meerenge unterliege der strengen Verwaltung und Kontrolle der Streitkräfte. Daran ändere sich nichts, solange die Vereinigten Staaten die uneingeschränkte Bewegungsfreiheit von Schiffen von Iran zu ihrem Bestimmungsort und von ihrem Bestimmungsort zurück nach Iran nicht wiederherstellten.
In der Erklärung heißt es weiter, Iran habe einer kontrollierten Durchfahrt einer begrenzten Anzahl von Öltankern und Handelsschiffen durch die Straße von Hormus zugestimmt. Die USA hätten dagegen ihre Blockade fortgesetzt. Aus diesem Grund sei die Kontrolle über die Straße von Hormus wieder in den früheren Zustand zurückgekehrt: Die strategisch wichtige Meerenge unterliege der strengen Verwaltung und Kontrolle der Streitkräfte. Daran ändere sich nichts, solange die Vereinigten Staaten die uneingeschränkte Bewegungsfreiheit von Schiffen von Iran zu ihrem Bestimmungsort und von ihrem Bestimmungsort zurück nach Iran nicht wiederherstellten.
Iran droht mit erneuter Schließung der Straße von Hormus – Trump droht mit Bomben
Irans Chefunterhändler und Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf hat in einem Social-Media-Post gewarnt, die Straße von Hormus werde nicht offen bleiben, sollten die USA ihre Seeblockade fortsetzen – die Durchfahrt werde dann nur noch auf „iranische Genehmigung“ hin gewährt. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Ismail Baghai, ging einen Schritt weiter: „Die sogenannte Seeblockade stellt einen Verstoß gegen die Waffenruhe dar und wird eine angemessene Reaktion Irans zur Folge haben“, sagte er der Nachrichtenagentur Tasnim. Ob die Straße geöffnet oder geschlossen sei und welche Bestimmungen gelten, werde vor Ort entschieden, „nicht durch soziale Medien“. Trump habe falsche Behauptungen aufgestellt, so Baghai.
„Die Blockade bleibt, und leider müssen wir dann wieder anfangen, Bomben abzuwerfen.“US-Präsident Donald Trump
Umgekehrt wollen die USA ihre eigene Seeblockade aufrechterhalten, die nur für Schiffe mit Start- oder Zielhafen in Iran gilt, wie Präsident Donald Trump betonte. Sie bleibe „bis zum vollständigen Abschluss unserer Vereinbarungen mit Iran“ bestehen, schreibt Trump auf Truth Social. Mehr noch: Trump droht mit einem Ende der Waffenruhe mit Iran, falls bis Mittwoch keine langfristige Einigung zur Beendigung des Krieges erzielt werde. "Vielleicht werde ich sie nicht verlängern, aber die Blockade der iranischen Häfen wird bestehen bleiben", sagt Trump vor Journalisten an Bord der Air Force One. "Die Blockade bleibt, und leider müssen wir dann wieder anfangen, Bomben abzuwerfen."
Angesichts der chaotischen Lage hat eine Gruppe von rund 20 Handelsschiffen den Versuch abgebrochen, die Straße von Hormus zu passieren und sind wieder umgekehrt. Der Grund dafür ist zurzeit unklar. Die Schiffe waren Teil des bisher größten Schiffskonvois Richtung Straße von Hormus seit Beginn des Iran-Krieges.
Lesen Sie mehr dazu von meinem Kollegen Peter Burghardt aus Washington:
Angesichts der chaotischen Lage hat eine Gruppe von rund 20 Handelsschiffen den Versuch abgebrochen, die Straße von Hormus zu passieren und sind wieder umgekehrt. Der Grund dafür ist zurzeit unklar. Die Schiffe waren Teil des bisher größten Schiffskonvois Richtung Straße von Hormus seit Beginn des Iran-Krieges.
Lesen Sie mehr dazu von meinem Kollegen Peter Burghardt aus Washington:
Trump: Iran setzt Atomprogramm aus
US-Präsident Donald Trump hat erklärt, Iran habe einer unbefristeten Aussetzung seines Atomprogramms zugestimmt. Gleichzeitig hat Teheran die Straße von Hormus für die kommerzielle Schifffahrt wieder geöffnet, nachdem Israel einem Waffenstillstand in Libanon zugestimmt hat.
„Die meisten der wichtigsten Punkte sind abgeschlossen. Es wird ziemlich schnell gehen", sagt Trump. Er bestreitet, dass die USA eingefrorene iranische Gelder freigeben werden – eine zentrale Forderung Teherans. Details eines möglichen Abkommens bleiben unklar; Iran hat sich zu Trumps Aussagen bislang nicht geäußert. Das widerspricht Teherans langjährigem Beharren auf dem Recht zur Urananreicherung.
„Die meisten der wichtigsten Punkte sind abgeschlossen. Es wird ziemlich schnell gehen", sagt Trump. Er bestreitet, dass die USA eingefrorene iranische Gelder freigeben werden – eine zentrale Forderung Teherans. Details eines möglichen Abkommens bleiben unklar; Iran hat sich zu Trumps Aussagen bislang nicht geäußert. Das widerspricht Teherans langjährigem Beharren auf dem Recht zur Urananreicherung.
Politisch ist ein Deal für Trump heikel: Die Konturen des möglichen Abkommens ähneln dem Atomabkommen von 2015 (JCPOA), aus dem Trump 2018 ausgestiegen war und das er als „schlechtesten Deal aller Zeiten“ bezeichnet hatte. Der republikanische Senator Lindsey Graham warnt: „Ich bin absolut zuversichtlich, dass Präsident Trump nicht zulassen wird, dass Iran durch das Festhalten der Welt als Geisel und das Verbreiten von Chaos in der Region um Milliarden bereichert wird.“
Laut einem Bericht von Axios steht zur Debatte, 20 Milliarden Dollar an eingefrorenen iranischen Geldern im Gegenzug für die Aufgabe des iranischen Urananreicherungsvorrats freizugeben – Trump weist das zurück.
Laut einem Bericht von Axios steht zur Debatte, 20 Milliarden Dollar an eingefrorenen iranischen Geldern im Gegenzug für die Aufgabe des iranischen Urananreicherungsvorrats freizugeben – Trump weist das zurück.
Trump bezeichnet Nato als „nutzlos" und lehnt ihre Hilfe in der Straße von Hormus ab
US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben ein Hilfsangebot der Nato zur Sicherung der Straße von Hormus abgelehnt und übt harte Kritik an dem nordatlantischen Verteidigungsbündnis. „Jetzt, wo die Situation an der Straße von Hormus zu Ende ist, habe ich einen Anruf von der Nato bekommen, ob wir Hilfe brauchen“, schrieb Trump auf seiner Onlineplattform Truth Social. „Ich habe ihnen gesagt, sie sollen sich fernhalten – es sei denn, sie wollen einfach nur ihre Schiffe mit Öl beladen.“
Als die Nato gebraucht wurde, sei sie „nutzlos“ gewesen, schrieb Trump und bezeichnete das Verteidigungsbündnis als einen „Papiertiger“.
Als die Nato gebraucht wurde, sei sie „nutzlos“ gewesen, schrieb Trump und bezeichnete das Verteidigungsbündnis als einen „Papiertiger“.
US-Militär übergibt große Stützpunkte in Syrien
Das US-Militär hat nach eigenen Angaben große Stützpunkte in Syrien verlassen. Die Streitkräfte hätten die Übergabe aller großer Stützpunkte in dem Land abgeschlossen, teilte das für den Nahen Osten zuständige US-Regionalkommando Centcom auf Anfrage mit. Die US-Truppen unterstützten weiterhin partnergeführte Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung für Sicherheit in der Region, hieß es.
Syriens Regierung hatte zuvor den vollständigen Abzug der im Land stationierten US-Truppen verkündet. Die „militärischen Einrichtungen, an denen Truppen der Vereinigten Staaten zuvor in Syrien anwesend waren“, seien „komplett an die syrische Regierung übergeben“ worden, hatte das Außenministerium in Damaskus mitgeteilt.
Der Schritt hatte sich angedeutet: Im Februar hatte es Berichte über Abzugspläne innerhalb von 30, 60 oder 90 Tagen gegeben. US-Präsident Donald Trump hatte schon 2018 während seiner ersten Amtszeit verkündet, dass die US-Soldaten in Syrien vollständig abziehen sollten. Die Angaben zu ihrer Zahl schwankten zwischen 900 und 2000. Das US-Militär kämpfte in Syrien an der Seite kurdisch angeführter Milizen gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS), die seit 2019 als militärisch besiegt gilt.
Syriens Regierung hatte zuvor den vollständigen Abzug der im Land stationierten US-Truppen verkündet. Die „militärischen Einrichtungen, an denen Truppen der Vereinigten Staaten zuvor in Syrien anwesend waren“, seien „komplett an die syrische Regierung übergeben“ worden, hatte das Außenministerium in Damaskus mitgeteilt.
Der Schritt hatte sich angedeutet: Im Februar hatte es Berichte über Abzugspläne innerhalb von 30, 60 oder 90 Tagen gegeben. US-Präsident Donald Trump hatte schon 2018 während seiner ersten Amtszeit verkündet, dass die US-Soldaten in Syrien vollständig abziehen sollten. Die Angaben zu ihrer Zahl schwankten zwischen 900 und 2000. Das US-Militär kämpfte in Syrien an der Seite kurdisch angeführter Milizen gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS), die seit 2019 als militärisch besiegt gilt.
Libanesischer Präsident will dauerhaftes Abkommen
Der libanesische Präsident Joseph Aoun fordert, die vereinbarte Waffenruhe in "dauerhafte Abkommen" umzuwandeln. In seiner ersten Fernsehansprache nach der von den USA vermittelten Feuerpause lässt er jedoch offen, ob er damit ein Friedensabkommen mit Israel meint. Der Libanon verhandle nun für sich selbst und sei nicht länger der Spielball anderer oder ein Schauplatz für fremde Kriege, sagt Aoun in einer offensichtlichen Anspielung auf den Iran und die Hisbollah-Miliz. US-Präsident Donald Trump will Aoun und den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu zu direkten Gesprächen ins Weiße Haus einladen.