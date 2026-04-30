Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Trump hält mit markigen Worten an Seeblockade iranischer Häfen fest
Pentagon: Iran-Krieg kostete bislang 25 Milliarden Dollar
UN-Hochkommissar: Irans Regime ließ mindestens 21 Menschen hinrichten
Trump kritisiert Merz wegen seiner Haltung zu Iran – Kanzler bleibt bei seiner Haltung
Trump droht Iran: „No more Mr. nice guy"
Bericht: Größter US-Flugzeugträger verlässt Nahen Osten
Der Flugzeugträger USS Gerald R. Ford soll in den kommenden Tagen in Richtung USA aufbrechen, berichtet die Washington Post unter Berufung auf mehrere US-Beamte. Der monatelange Einsatz habe seine Spuren hinterlassen – im Heimathafen seien umfangreiche Reparaturen geplant. Der Abzug des mit einer Länge von 337 Metern und Platz für mehr als 75 Flugzeuge größten Flugzeugträgers der Welt würde die militärische Schlagkraft der USA im Iran-Krieg schwächen, zu einem Zeitpunkt, an dem zwar eine Waffenruhe gilt, eine Verhandlungslösung aber nicht in Sicht ist.
Die USA hatten ihre Militärpräsenz in der Region erst jüngst mit dem Flugzeugträger USS George H.W. Bush aufgestockt. Erstmals seit 2003 seien damit drei US-Flugzeugträger gleichzeitig im Nahen Osten im Einsatz, hieß es vergangene Woche vom zuständigen US-Regionalkommando (Centcom). Diese umfassten zusammen mehr als 200 Flugzeuge und 15 000 Matrosen und Marineinfanteristen. Neben den beiden Flugzeugträgern war auch die USS Abraham Lincoln in Richtung Iran verlegt worden. Die USS Gerald R. Ford war nach Angaben des US-Militärs zuletzt im Roten Meer im Einsatz.
Die "USS Gerald R. Ford" im Juni 2025. AP
Ölpreis steigt deutlich nach Trumps Drohung gegen Iran
Der Ölpreis hat am Mittwoch nach Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegen Iran deutlich zugelegt. Am Abend wurden die Aufschläge noch ausgeweitet. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Öl der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni stieg um 7,1 Prozent auf 119,19 US-Dollar. In der Spitze kletterte der Ölpreis kurzzeitig bis auf 119,76 Dollar.
Kurz zuvor hatte Trump angesichts der schleppenden Verhandlungsfortschritte im Nahost-Krieg heftige Drohungen gegen Iran ausgesprochen. „Iran bekommt es nicht auf die Reihe. Sie wissen nicht, wie man einen Anti-Atomwaffen-Deal abschließt. Sie sollten sich lieber bald schlaumachen!“, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Überschrieben ist die Darstellung mit den Worten „NO MORE MR. NICE GUY“.
Trump sagte zudem dem Nachrichtenportal Axios, dass er gegen eine Öffnung der Straße von Hormus sei, solange es mit Iran keine Einigung über das Nuklearprogramm gebe. Iran hatte zuvor angeboten, die Straße von Hormus zu öffnen und später über das iranische Atomprogramm zu sprechen.
Kurz zuvor hatte Trump angesichts der schleppenden Verhandlungsfortschritte im Nahost-Krieg heftige Drohungen gegen Iran ausgesprochen. „Iran bekommt es nicht auf die Reihe. Sie wissen nicht, wie man einen Anti-Atomwaffen-Deal abschließt. Sie sollten sich lieber bald schlaumachen!“, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Überschrieben ist die Darstellung mit den Worten „NO MORE MR. NICE GUY“.
Trump sagte zudem dem Nachrichtenportal Axios, dass er gegen eine Öffnung der Straße von Hormus sei, solange es mit Iran keine Einigung über das Nuklearprogramm gebe. Iran hatte zuvor angeboten, die Straße von Hormus zu öffnen und später über das iranische Atomprogramm zu sprechen.
USA wollen beschlagnahmte Iran-Tanker einziehen
Die USA streben die Einziehung zweier iranischer Öltanker an, die von US-Seestreitkräften im Rahmen der Blockade abgefangen wurden. Das Justizministerium habe den Einziehungsprozess eingeleitet, teilt ein ranghoher Regierungsbeamter mit. US-Streitkräfte hatten die Tanker Tifani und Phonix – auch bekannt als Majestic X – vergangene Woche in der Nähe von Sri Lanka geentert. Die Beschlagnahme der Ölladungen wäre eine Eskalation von Trumps Wirtschaftsoffensive „Operation Economic Fury“, mit der Washington Irans Öleinnahmen austrocknen und Druck für Atomverhandlungen aufbauen will.
Finanzminister Scott Bessent erklärt, die Blockade zeige Wirkung: Irans Charg Island sei beim Verladen von Rohöl „praktisch zum Stillstand gekommen“. „Wir glauben, dass die iranischen Lager bald voll sein werden. Sie werden ihre Bohrlöcher schließen müssen, was zu dauerhaften Problemen führen wird", sagt Bessent. Es wäre nicht das erste Mal, dass die USA so vorgehen: Bereits 2023 ließ Washington einen Iran-Tanker in die USA umleiten, 2020 wurden vier Tanker mit iranischem Benzin beschlagnahmt.
Finanzminister Scott Bessent erklärt, die Blockade zeige Wirkung: Irans Charg Island sei beim Verladen von Rohöl „praktisch zum Stillstand gekommen“. „Wir glauben, dass die iranischen Lager bald voll sein werden. Sie werden ihre Bohrlöcher schließen müssen, was zu dauerhaften Problemen führen wird", sagt Bessent. Es wäre nicht das erste Mal, dass die USA so vorgehen: Bereits 2023 ließ Washington einen Iran-Tanker in die USA umleiten, 2020 wurden vier Tanker mit iranischem Benzin beschlagnahmt.
Israels Marine geht gegen Gaza-Hilfsflotte vor
Die israelische Marine hat nach Medienberichten einen Einsatz gegen die internationale Gaza-Hilfsflotte „Global Sumud Flotilla" gestartet. Die Aktivisten teilten auf X mit, Schnellboote des israelischen Militärs hätten sich der Flotte genähert, Laser und halbautomatische Sturmgewehre auf Teilnehmer gerichtet und sie angewiesen, sich am Bug der Boote auf Hände und Knie zu begeben. Die Kommunikation der Boote werde gestört, ein Notruf sei abgesetzt worden.
Dutzende Schiffe mit Aktivisten aus zahlreichen Ländern waren am Sonntag von Sizilien aus Richtung Gazastreifen gestartet. Ziel ist es, die seit 2007 bestehende israelische Seeblockade des Gazastreifens zu durchbrechen, Hilfsgüter in die Region zu bringen und einen dauerhaften humanitären Korridor voranzubringen. Laut dem israelischen Nachrichtenportal „ynet" soll der Einsatz westlich von Kreta in internationalen Gewässern erfolgen. Die israelische Armee äußerte sich zunächst nicht.
Dutzende Schiffe mit Aktivisten aus zahlreichen Ländern waren am Sonntag von Sizilien aus Richtung Gazastreifen gestartet. Ziel ist es, die seit 2007 bestehende israelische Seeblockade des Gazastreifens zu durchbrechen, Hilfsgüter in die Region zu bringen und einen dauerhaften humanitären Korridor voranzubringen. Laut dem israelischen Nachrichtenportal „ynet" soll der Einsatz westlich von Kreta in internationalen Gewässern erfolgen. Die israelische Armee äußerte sich zunächst nicht.
Jerusalem: Konfrontationen bei Protesten orthodoxer Juden gegen Wehrpflicht
Bei einer Demonstration ultraorthodoxer Juden in Jerusalem ist es zu Konfrontationen mit der Polizei gekommen. Die Demonstranten hätten Steine auf Sicherheitskräfte geworfen, teilte die Polizei mit. Die Polizisten setzten Wasserwerfer gegen die Teilnehmer des Protests ein, die zeitweise eine wichtige Zufahrtsstraße blockiert hatten.
In Israel waren streng religiöse Männer lange von der Wehrpflicht befreit. Diese Regelung lief 2024 aus, und die Regierung scheiterte seitdem bei Versuchen, sie gesetzlich zu verlängern. In einem Urteil am Sonntag wies das höchste Gericht in Jerusalem den Staat an, binnen weniger Wochen konkrete Schritte gegen Wehrdienstverweigerer einzuleiten.
Seitdem kam es zu neuen Protesten ultraorthodoxer jüdischer Männer. Viele von ihnen sehen den Militärdienst als unvereinbar mit ihrem religiösen Lebensstil, unter anderem weil Männer und Frauen gemeinsam dienen. Die israelische Armee warnte jedoch zuletzt immer wieder vor einem starken Mangel an kampffähigen Soldaten.
In Israel waren streng religiöse Männer lange von der Wehrpflicht befreit. Diese Regelung lief 2024 aus, und die Regierung scheiterte seitdem bei Versuchen, sie gesetzlich zu verlängern. In einem Urteil am Sonntag wies das höchste Gericht in Jerusalem den Staat an, binnen weniger Wochen konkrete Schritte gegen Wehrdienstverweigerer einzuleiten.
Seitdem kam es zu neuen Protesten ultraorthodoxer jüdischer Männer. Viele von ihnen sehen den Militärdienst als unvereinbar mit ihrem religiösen Lebensstil, unter anderem weil Männer und Frauen gemeinsam dienen. Die israelische Armee warnte jedoch zuletzt immer wieder vor einem starken Mangel an kampffähigen Soldaten.
Wadephul nennt heftige Trump-Kritik an Merz Einzelbemerkung
Außenminister Johann Wadephul hat sich gelassen zur scharfen Kritik von US-Präsident Donald Trump an Friedrich Merz geäußert, sich aber inhaltlich voll hinter den Kanzler gestellt. „Das ist eine Einzelbemerkung des Präsidenten gewesen zu einer aktuellen Debatte, die wir miteinander haben“, sagte der CDU-Politiker am Rande eines Besuchs in der marokkanischen Hauptstadt Rabat. Ein Journalist hatte mit Blick auf Trumps Worte gefragt, ob dies der Ton sein, in dem enge Partner miteinander kommunizieren sollten.
„Der Bundeskanzler hat eine Warnung an Iran ausgesprochen und hat Iran deutlich gemacht, dass es in dieser Situation es nicht übertreiben soll“, sagte Wadephul. Iran müsse erkennen, dass ein Abschluss der Verhandlungen möglich sei. „Jemand, der seine Karten überreizt und der den Verhandlungspartner hier, die USA, in eine schwierige Situation bringt, riskiert eben auch, dass dieser Krieg wieder ausbricht“, fügte er hinzu und ergänzte: „Das war ja die Botschaft, die der Bundeskanzler hat aussenden wollen, und diese Botschaft ist vollkommen richtig.“
Trump hatte Merz angegriffen, nachdem dieser unter anderem den USA vorgeworfen hatte, Amerika lasse sich vom Iran demütigen und es fehle eine überzeugende Strategie. „Er hat keine Ahnung, wovon er spricht!“, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Es sei kein Wunder, „dass es Deutschland so schlecht geht, sowohl wirtschaftlich als auch in anderer Hinsicht!“. Er warf dem Kanzler vor, damit einverstanden zu sein, dass Iran über Atomwaffen verfüge, und lobte sein eigenes Vorgehen.
„Der Bundeskanzler hat eine Warnung an Iran ausgesprochen und hat Iran deutlich gemacht, dass es in dieser Situation es nicht übertreiben soll“, sagte Wadephul. Iran müsse erkennen, dass ein Abschluss der Verhandlungen möglich sei. „Jemand, der seine Karten überreizt und der den Verhandlungspartner hier, die USA, in eine schwierige Situation bringt, riskiert eben auch, dass dieser Krieg wieder ausbricht“, fügte er hinzu und ergänzte: „Das war ja die Botschaft, die der Bundeskanzler hat aussenden wollen, und diese Botschaft ist vollkommen richtig.“
Trump hatte Merz angegriffen, nachdem dieser unter anderem den USA vorgeworfen hatte, Amerika lasse sich vom Iran demütigen und es fehle eine überzeugende Strategie. „Er hat keine Ahnung, wovon er spricht!“, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Es sei kein Wunder, „dass es Deutschland so schlecht geht, sowohl wirtschaftlich als auch in anderer Hinsicht!“. Er warf dem Kanzler vor, damit einverstanden zu sein, dass Iran über Atomwaffen verfüge, und lobte sein eigenes Vorgehen.
Wegen Kritik am Krieg: Hegseth wirft Demokraten Schwäche vor
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth verteidigt den Krieg mit Iran vor dem Kongress mit scharfen Worten. Er weist die Darstellung zurück, die US-Truppen steckten in dem unpopulären Konflikt in einer ausweglosen Situation fest. "Sie nennen es einen Sumpf und liefern unseren Feinden damit Propagandamaterial? Schämen Sie sich für diese Aussage", sagte Hegseth vor dem Streitkräfteausschuss des Repräsentantenhauses mit Blick auf die Demokraten. Deren Abgeordneten wirft er vor, mit ihrer Kritik "rücksichtslos, schwach und defätistisch" zu agieren.
Hegseth bei seiner Anhörung. Getty Images via AFP
Trump hält mit markigen Worten an Seeblockade iranischer Häfen fest
US-Präsident Donald Trump hat unterstrichen, dass er an der Seeblockade iranischer Häfen festhalten will – und zwar bis er mit Teheran eine Einigung über das Atomprogramm des Landes erzielt habe.
"Die Blockade ist etwas wirksamer als Bombenangriffe. Sie ersticken wie ein gestopftes Schwein. Und es wird noch schlimmer für sie werden. Sie dürfen keine Atomwaffen besitzen“, sagte Trump Axios zufolge in einem Telefoninterview.
Trump erklärte, er habe einen jüngsten Vorschlag Irans zur Wiederöffnung der Straße von Hormus abgelehnt, da dies die Gespräche über die Atomfrage auf einen späteren Zeitpunkt verschoben hätte.
"Die Blockade ist etwas wirksamer als Bombenangriffe. Sie ersticken wie ein gestopftes Schwein. Und es wird noch schlimmer für sie werden. Sie dürfen keine Atomwaffen besitzen“, sagte Trump Axios zufolge in einem Telefoninterview.
Trump erklärte, er habe einen jüngsten Vorschlag Irans zur Wiederöffnung der Straße von Hormus abgelehnt, da dies die Gespräche über die Atomfrage auf einen späteren Zeitpunkt verschoben hätte.
Pentagon: Iran-Krieg kostete bislang 25 Milliarden Dollar
Der Iran-Krieg hat die Vereinigten Staaten nach Angaben eines hochrangigen Pentagon-Mitarbeiters bislang circa 25 Milliarden US-Dollar, also knapp 21,4 Milliarden Euro, gekostet. Dies seien schätzungsweise alle Ausgaben, die seit Beginn der „Operation Epic Fury“ (auf Deutsch etwa: „Operation Epische Wut“) angefallen seien, sagte Jules W. Hurst III bei einer Anhörung des Repräsentantenhauses. Der größte Teil des Geldes davon sei für Munition aufgewendet worden.
Hurst kündigte an, dass das Pentagon über das Weiße Haus einen Nachtragshaushalt beantragen werde, „sobald uns eine vollständige Einschätzung der Kosten des Konflikts vorliegt“. Dem Nachrichtenportal Politico zufolge hatte Hurst zuvor gesagt, dass die erste Woche des Iran-Krieges elf Milliarden Dollar an Kosten verursacht habe.
Hurst kündigte an, dass das Pentagon über das Weiße Haus einen Nachtragshaushalt beantragen werde, „sobald uns eine vollständige Einschätzung der Kosten des Konflikts vorliegt“. Dem Nachrichtenportal Politico zufolge hatte Hurst zuvor gesagt, dass die erste Woche des Iran-Krieges elf Milliarden Dollar an Kosten verursacht habe.
USA: Irans Ölproduktion droht Drosselung
Wegen der fortgesetzten Blockade iranischer Häfen sieht die US-Regierung Teheran vor großen Problemen. US-Präsident Donald Trump erklärte am Dienstag, Iran befinde sich in einem „Zustand des Zusammenbruchs“. Sein Finanzminister Scott Bessent sagte später, die „Kampagne des maximalen Drucks“ aus Washington habe die Inflation in Iran beschleunigt und das Land habe kaum noch Öllagerkapazitäten. Es werde bald gezwungen sein, die Produktion zu drosseln, so Bessent. Die USA hatten signalisiert, dass sie an einer Seeblockade iranischer Häfen festhalten wollen, um Teherans Ölexporte zu drosseln und das Land zurück an den Verhandlungstisch zu zwingen.
Es ist unklar, über wie viel Lagerkapazität und Zeit Iran noch verfügt, bevor Förderquellen geschlossen werden müssten - dies könnte dauerhaften Schaden für die Produktion anrichten. Das Analyseunternehmen Kpler schätzt den verbleibenden Zeitraum auf 12 bis 22 Tage.
Die Blockade steht im Zentrum der festgefahrenen Lage zwischen den USA und Iran. Teheran besteht darauf, Verhandlungen weder wieder aufzunehmen noch die Straße von Hormus wieder zu öffnen, solange die maritimen Beschränkungen bestehen bleiben. Trump hat erklärt, er werde die Operation erst beenden, wenn Iran einem Friedensabkommen zustimmt, das den Krieg beendet, in dem derzeit eine Waffenruhe herrscht.
Es ist unklar, über wie viel Lagerkapazität und Zeit Iran noch verfügt, bevor Förderquellen geschlossen werden müssten - dies könnte dauerhaften Schaden für die Produktion anrichten. Das Analyseunternehmen Kpler schätzt den verbleibenden Zeitraum auf 12 bis 22 Tage.
Die Blockade steht im Zentrum der festgefahrenen Lage zwischen den USA und Iran. Teheran besteht darauf, Verhandlungen weder wieder aufzunehmen noch die Straße von Hormus wieder zu öffnen, solange die maritimen Beschränkungen bestehen bleiben. Trump hat erklärt, er werde die Operation erst beenden, wenn Iran einem Friedensabkommen zustimmt, das den Krieg beendet, in dem derzeit eine Waffenruhe herrscht.
UN-Hochkommissar: Irans Regime ließ mindestens 21 Menschen hinrichten
Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, hat die anhaltende staatliche Niederschlagung der Opposition in Iran verurteilt. Seit Beginn des Angriffs der USA und Israels auf Iran Ende Februar habe das Regime mindestens 21 Menschen hingerichtet, erklärte Türk am Mittwoch in Genf. Die Machthaber hätten zudem mehr als 4000 Menschen verhaften lassen. Ihnen seien Delikte im Kontext der nationalen Sicherheit zur Last gelegt worden.
Die Unterdrückung treffe die Menschen nach den verheerenden Angriffen der USA und Israels besonders hart. Dutzende Gefangene würden an unbekannten Orten festgehalten, die Behörden hätten keine Angaben über das Schicksal der Betroffenen gemacht. Die Haftbedingungen in Iran sind laut dem Menschenrechtskommissar katastrophal. Demnach herrscht eine extreme Überbelegung sowie akuter Mangel an Nahrungsmitteln, Wasser und Medikamenten. Türk erinnerte an die Friedensnobelpreisträgerin und Menschenrechtlerin Narges Mohammadi. Sie befindet sich den Angaben nach weiterhin unter lebensbedrohlichen Bedingungen in Haft.
Das Regime setze zudem die massenhafte Beschlagnahmung von Vermögenswerten als Instrument der Unterdrückung und Bestrafung ein, hieß es. Die Behörden hätten Vermögenswerte von rund 675 Bürgern beschlagnahmt und die Betroffenen als Verräter des Vaterlandes gebrandmarkt.
Die Unterdrückung treffe die Menschen nach den verheerenden Angriffen der USA und Israels besonders hart. Dutzende Gefangene würden an unbekannten Orten festgehalten, die Behörden hätten keine Angaben über das Schicksal der Betroffenen gemacht. Die Haftbedingungen in Iran sind laut dem Menschenrechtskommissar katastrophal. Demnach herrscht eine extreme Überbelegung sowie akuter Mangel an Nahrungsmitteln, Wasser und Medikamenten. Türk erinnerte an die Friedensnobelpreisträgerin und Menschenrechtlerin Narges Mohammadi. Sie befindet sich den Angaben nach weiterhin unter lebensbedrohlichen Bedingungen in Haft.
Das Regime setze zudem die massenhafte Beschlagnahmung von Vermögenswerten als Instrument der Unterdrückung und Bestrafung ein, hieß es. Die Behörden hätten Vermögenswerte von rund 675 Bürgern beschlagnahmt und die Betroffenen als Verräter des Vaterlandes gebrandmarkt.
Seit 2022 ist Volker Türk der Hohe Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte. . REUTERS/Raquel Cunha
Es finden wieder kommerzielle Flüge in Iran statt
Der internationale Flughafen in Teheran hat am vergangenen Samstag nach fast zwei Monaten wieder eingeschränkt seinen Betrieb aufgenommen. Die staatliche Nachrichtenagentur Irna und der Staatssender Irib bestätigten den Abflug der ersten Maschinen vom Imam-Khomeini-Flughafen nach Istanbul (Türkei), Maskat (Oman) und Medina (Saudi-Arabien). Laut der Flugverfolgungsplattform Flightradar24 werden inzwischen auch Dubai, Thailand und China angeflogen. Bisher wird eine Vielzahl der Flüge von der iranischen Airline Mahan Air durchgeführt.
Zuvor war der iranische Luftraum für den zivilen internationalen Verkehr faktisch gesperrt, nachdem am 28. Februar der Krieg zwischen USA, Israel und Iran ausgebrochen war. Westliche Fluggesellschaften umflogen die Region seitdem weiträumig. Die Wiedereröffnung folgt nun auf eine Waffenruhe zwischen den USA und Iran, die Anfang April unter Vermittlung Pakistans vereinbart wurde.
Trotz der Öffnung meiden europäische Fluggesellschaften wie die Lufthansa den iranischen Luftraum weiterhin. Als Gründe werden die instabile Lage im Nahen Osten und eine erhöhte Gefährdung der zivilen Luftfahrt angegeben.
Zuvor war der iranische Luftraum für den zivilen internationalen Verkehr faktisch gesperrt, nachdem am 28. Februar der Krieg zwischen USA, Israel und Iran ausgebrochen war. Westliche Fluggesellschaften umflogen die Region seitdem weiträumig. Die Wiedereröffnung folgt nun auf eine Waffenruhe zwischen den USA und Iran, die Anfang April unter Vermittlung Pakistans vereinbart wurde.
Trotz der Öffnung meiden europäische Fluggesellschaften wie die Lufthansa den iranischen Luftraum weiterhin. Als Gründe werden die instabile Lage im Nahen Osten und eine erhöhte Gefährdung der zivilen Luftfahrt angegeben.
Seit Samstag läuft der Flugbetrieb am Teheraner Flughafen wieder an. In der Abflughalle warten Passagiere auf den Check-In. Majid Asgaripour/WANA/Reuters
Trump kritisiert Merz wegen seiner Haltung zu Iran – Kanzler bleibt bei seiner Haltung
US-Präsident Donald Trump hat Bundeskanzler Friedrich Merz mit Blick auf Iran und dessen Atomprogramm kritisiert. "Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hält es für in Ordnung, wenn Iran eine Atomwaffe besitzt. Er hat keine Ahnung, wovon er spricht!", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Denn hätte Iran eine Atomwaffe, dann wäre die ganze Welt in der Gewalt des Landes, so der US-Präsident. "Ich tue gerade etwas in Bezug auf Iran, was andere Nationen oder Präsidenten schon längst hätten tun sollen", schrieb Trump. "Kein Wunder, dass es Deutschland so schlecht geht, sowohl wirtschaftlich als auch in anderer Hinsicht!"
Donald J. Trump (@realDonaldTrump)
The Chancellor of Germany, Friedrich Merz, thinks it’s OK for Iran to have a Nuclear Weapon. He doesn’t know what he’s talking about! If Iran had a Nuclear Weapon, the whole World would be held hostage. I am doing something with Iran, right now, that other Nations, or Presidents, should have done long ago. No wonder Germany is doing so poorly, both Economically, and otherwise! President DONALD J. TRUMP
truthsocial.com
Es war zunächst unklar, auf welche angeblichen Aussagen von Merz sich Trump bezog. Merz hatte allerdings am Montag das Vorgehen von Trump im Iran-Konflikt scharf kritisiert. So hätten die USA offensichtlich keine Strategie und der Krieg sei unüberlegt gewesen. Er habe Trump seine Skepsis auch direkt mitgeteilt. Zudem hatte Merz verstärkte europäische Gesprächsversuche mit Iran angekündigt.
Nach Trumps Post sagte Merz, er habe auch seiner Sicht immer noch eine gute Beziehung zu Trump. „Wir sind nach wie vor in guten Gesprächen miteinander.“ Merz, der nicht direkt auf diese Äußerungen Trumps angesprochen wurde, erläuterte nochmals seine Haltung. Er habe „von Anfang an Zweifel gehabt an dem, was mit dem Iran-Krieg dort begonnen wurde“. Dies habe er zum Ausdruck gebracht. „Wir leiden erheblich in Deutschland und in Europa unter den Folgen etwa der Schließung der Straße von Hormus“, sagte Merz. Dies habe unmittelbare Auswirkungen auf die Energieversorgung und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. „Und insofern dränge ich darauf, dass dieser Konflikt beigelegt wird.“
Nach Trumps Post sagte Merz, er habe auch seiner Sicht immer noch eine gute Beziehung zu Trump. „Wir sind nach wie vor in guten Gesprächen miteinander.“ Merz, der nicht direkt auf diese Äußerungen Trumps angesprochen wurde, erläuterte nochmals seine Haltung. Er habe „von Anfang an Zweifel gehabt an dem, was mit dem Iran-Krieg dort begonnen wurde“. Dies habe er zum Ausdruck gebracht. „Wir leiden erheblich in Deutschland und in Europa unter den Folgen etwa der Schließung der Straße von Hormus“, sagte Merz. Dies habe unmittelbare Auswirkungen auf die Energieversorgung und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. „Und insofern dränge ich darauf, dass dieser Konflikt beigelegt wird.“
EU-Kommission erlaubt höhere Strompreis-Hilfe für Industrie und Landwirte
Angesichts der durch den Iran-Krieg ausgelösten Energiekrise lockert die EU ihre strengen Regeln für staatliche Beihilfe für begrenzte Zeit und ermöglicht Mitgliedstaaten so Hilfsmaßnahmen für die energieintensive Industrie, Landwirtschaft und den Verkehrsbereich.
Die EU-Länder könnten der energieintensiven Industrie vorübergehend höhere Vergünstigungen beim Strompreis geben und unter anderem Landwirte bei den gestiegenen Kosten für Düngemittel und Kraftstoff entlasten. Der neue Beihilferahmen gilt bis Ende Dezember. Mitgliedstaaten müssen die Brüsseler Behörde wie üblich über geplante Maßnahmen informieren.
Laut EU-Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera ist die Umstellung auf eine saubere Wirtschaft weiter nötig. „Die Energiewende bleibt die wirksamste Strategie für Europas Autonomie, Wachstum und Resilienz. Die jüngsten Energiepreisanstiege erfordern jedoch ein sofortiges Handeln.“
Konkret können die Mitgliedstaaten den Strompreis für energieintensive Unternehmen nun bis zu einer Höhe von 70 Prozent statt bislang 50 Prozent subventionieren. Brüssel hatte im vergangenen Sommer einen neuen Beihilferahmen präsentiert und damit den Weg dafür freigemacht, dass unter bestimmten Voraussetzungen direkte staatliche Subventionen fließen können, um Strompreise für energieintensive Unternehmen zu senken.
Die Bundesregierung will auf dieser Grundlage die deutsche Industrie mit einem vergünstigten Strompreis unterstützen. Schon Mitte April genehmigte die EU-Kommission die Maßnahme im Umfang von 3,8 Milliarden Euro. Das Instrument sieht vor, den Preis für die Hälfte des jährlichen Stromverbrauchs auf fünf Cent pro Kilowattstunde zu begrenzen. Gedacht ist die Unterstützung laut Wirtschaftsministerium für rund 9.500 Unternehmen aus besonders energiehungrigen Branchen wie Chemie, Gummi- und Kunststoffwaren, Glas, Zement oder Halbleiterfertigung. Die Wirtschaft klagt seit Langem über im internationalen Vergleich hohe Energiekosten.
Die EU-Länder könnten der energieintensiven Industrie vorübergehend höhere Vergünstigungen beim Strompreis geben und unter anderem Landwirte bei den gestiegenen Kosten für Düngemittel und Kraftstoff entlasten. Der neue Beihilferahmen gilt bis Ende Dezember. Mitgliedstaaten müssen die Brüsseler Behörde wie üblich über geplante Maßnahmen informieren.
Laut EU-Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera ist die Umstellung auf eine saubere Wirtschaft weiter nötig. „Die Energiewende bleibt die wirksamste Strategie für Europas Autonomie, Wachstum und Resilienz. Die jüngsten Energiepreisanstiege erfordern jedoch ein sofortiges Handeln.“
Konkret können die Mitgliedstaaten den Strompreis für energieintensive Unternehmen nun bis zu einer Höhe von 70 Prozent statt bislang 50 Prozent subventionieren. Brüssel hatte im vergangenen Sommer einen neuen Beihilferahmen präsentiert und damit den Weg dafür freigemacht, dass unter bestimmten Voraussetzungen direkte staatliche Subventionen fließen können, um Strompreise für energieintensive Unternehmen zu senken.
Die Bundesregierung will auf dieser Grundlage die deutsche Industrie mit einem vergünstigten Strompreis unterstützen. Schon Mitte April genehmigte die EU-Kommission die Maßnahme im Umfang von 3,8 Milliarden Euro. Das Instrument sieht vor, den Preis für die Hälfte des jährlichen Stromverbrauchs auf fünf Cent pro Kilowattstunde zu begrenzen. Gedacht ist die Unterstützung laut Wirtschaftsministerium für rund 9.500 Unternehmen aus besonders energiehungrigen Branchen wie Chemie, Gummi- und Kunststoffwaren, Glas, Zement oder Halbleiterfertigung. Die Wirtschaft klagt seit Langem über im internationalen Vergleich hohe Energiekosten.
Trump droht Iran: „No more Mr. nice guy"
US-Präsident Donald Trump erhöht den Druck auf Teheran, zu einer Verhandlungslösung mit den USA zu kommen. Mit einem Post auf seiner Plattform Truth Social drohte er: „Iran bekommt es nicht auf die Reihe. Sie wissen nicht, wie man einen Anti-Atomwaffen-Deal abschließt. Sie sollten sich lieber bald schlaumachen!“
Dazu postete der US-Präsident eine Fotomontage, die ihn im Hollywood-Stil im schwarzen Anzug mit schwarzer Krawatte, Sonnenbrille und umgehängtem Sturmgewehr zeigt. Dahinter sind Explosionen in einer kargen Berglandschaft zu sehen. Überschrieben ist die Darstellung mit den Worten: „No more Mr. nice guy!"
Dazu postete der US-Präsident eine Fotomontage, die ihn im Hollywood-Stil im schwarzen Anzug mit schwarzer Krawatte, Sonnenbrille und umgehängtem Sturmgewehr zeigt. Dahinter sind Explosionen in einer kargen Berglandschaft zu sehen. Überschrieben ist die Darstellung mit den Worten: „No more Mr. nice guy!"