Iran: Viele Tote nach Angriff auf Mädchen-Grundschule

Bei dem Raketenangriff im Süden Irans sind nach iranischen Angaben mindestens 70 Schülerinnen ums Leben gekommen. Getroffen worden sei eine Grundschule für Mädchen in der Provinz Hormusgan, berichteten Staatsmedien. Etwa 90 weitere Schülerinnen seien verletzt worden.

„Diese Schule war ein direktes Ziel dieses Angriffs“, hieß es in einem Bericht der Nachrichtenagentur Tasnim. Die Trümmerbeseitigung sowie die Rettungsmaßnahmen seien im Gange. Der Vorfall ereignete sich demnach im Kreis Minab unweit der Küste am Persischen Golf. Rund 170 Mädchen sollen sich in der Schule zum Zeitpunkt des Raketenangriffs aufgehalten haben.



In der Provinz Hormusgan liegen mehrere Marinestützpunkte der iranischen Streitkräfte. Israel und die USA hatten am Samstagmorgen mit Angriffen auf Iran begonnen. Zu dem in Iran gemeldeten Angriff auf die Mädchenschule gab es von den Ländern zunächst keine Angaben.



Das iranische Außenministerium veröffentlichte ein Foto, das die in Trümmern liegende Schule zeigen soll. „Dies ist ein offenkundiges Verbrechen. Die Welt muss sich dieser großen Ungerechtigkeit entgegenstellen“, sagte Außenamtssprecher Ismail Baghai laut einer Mitteilung seines Ministeriums.



Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen, da es in Iran keine freie Presse und kaum unabhängige Beobachter gibt.



In Israel wiederum wurde ein Mann bei einem iranischen Raketenangriff verletzt. Er sei durch eine Druckwelle nach einem Einschlag leicht verletzt worden, teilte der israelische Rettungsdienst Magen David Adom mit. Zudem hätten sich auch Menschen auf dem Weg in Schutzräume verletzt. Den Angaben zufolge wurden auch Personen wegen Angstzuständen behandelt.