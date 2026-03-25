Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Iran dementiert Verhandlungen mit USA
Thailändischer Öltanker fährt durch Straße von Hormus
Bundesregierung: völkerrechtliche Prüfung des Iran-Kriegs noch nicht abgeschlossen
Medienberichte: USA legen 15-Punkte-Plan für Ende des Iran-Krieges vor
Iranischer Außenminister lobt Steinmeier für Kritik am Krieg
Medienberichte: USA verlegen Tausende Fallschirmjäger und Marines
Wird US-Präsident Donald Trump Bodentruppen gen Iran schicken? Die Frage schwelte seit Wochen. Nun zeichnet sich ab, dass der Krieg tatsächlich eine neue Eskalationsstufe erreichen könnte. Wie mehrere US-Medien berichten, hat das Pentagon Tausende Soldaten der 82nd Airborne Division aus Fort Bragg, North Carolina, in den Nahen Osten beordert. Mit dabei: Divisionskommandeur Generalmajor Brandon R. Tegtmeier und Dutzende seiner Stabsmitglieder sowie mindestens ein Infanteriebataillon mit etwa 800 Soldaten. Weitere Kräfte könnten in den kommenden Tagen folgen. Die Einheiten, die nun in den Nahen Osten verlegt werden sollen, verstärken die 4500 Soldaten, die sich an Bord von drei Kriegsschiffen bereits auf dem Weg in die Region befinden.
Bei der Frage, wie viele Soldaten genau verlegt werden sollen, gehen die Medienberichte allerdings auseinander. Die Washington Post schreibt von „einigen Tausend“, die New York Times von 2000. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet unter Berufung auf das Wall Street Journal von 3000. Auch hinsichtlich der Anzahl der zu verlegenden Infanteriebataillone gehen die Angaben auseinander. Die Washington Post berichtet von einem, die New York Times von zwei Bataillonen mit je etwa 800 Soldaten.
Die 82. Luftlandedivision gehört demnach zur sogenannten Immediate Response Force – einer Elitetruppe, die binnen 18 Stunden weltweit einsatzbereit ist und auf Aufgaben wie die Einnahme von Flughäfen und kritischer Infrastruktur spezialisiert ist. Wohin genau die Fallschirmjäger verlegt werden, ist noch unklar – jedoch in Reichweite Irans, wie Mitarbeiter des US-Verteidigungsministeriums sagten.
Als konkretes Ziel gilt die Ölplattforminsel Charg im Persischen Golf, über die Iran rund 90 Prozent seiner Ölexporte abwickelt und die die USA bereits Anfang des Monats aus der Luft angegriffen haben. Parallel dazu sollen noch diese Woche etwa 2500 Marines in der Region eintreffen – diese könnten zunächst den durch US-Luftangriffe beschädigten Flughafen auf Charg instand setzen, um danach die Verlegung weiterer Truppen per Transportflugzeug zu ermöglichen.
Trump hatte einen Bodeneinsatz auf iranischem Territorium zuletzt ausdrücklich nicht mehr ausgeschlossen. Die Truppenverlegung erfolgt laut der New York Times parallel zu einer neuen diplomatischen Initiative, über die Trump derzeit ebenfalls nachdenkt. Mit der Aktion könnte er also Druck aufbauen wollen, nachdem die USA ihren 15-Punkte-Plan für das Ende des Kriegs vorgelegt haben.
Trump hat sich mit seinem undurchdachten Angriff auf Iran in die Ecke manövriert. Ihm bleiben nur die militärischen Mittel, meint Tomas Avenarius:
Bei der Frage, wie viele Soldaten genau verlegt werden sollen, gehen die Medienberichte allerdings auseinander. Die Washington Post schreibt von „einigen Tausend“, die New York Times von 2000. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet unter Berufung auf das Wall Street Journal von 3000. Auch hinsichtlich der Anzahl der zu verlegenden Infanteriebataillone gehen die Angaben auseinander. Die Washington Post berichtet von einem, die New York Times von zwei Bataillonen mit je etwa 800 Soldaten.
Die 82. Luftlandedivision gehört demnach zur sogenannten Immediate Response Force – einer Elitetruppe, die binnen 18 Stunden weltweit einsatzbereit ist und auf Aufgaben wie die Einnahme von Flughäfen und kritischer Infrastruktur spezialisiert ist. Wohin genau die Fallschirmjäger verlegt werden, ist noch unklar – jedoch in Reichweite Irans, wie Mitarbeiter des US-Verteidigungsministeriums sagten.
Als konkretes Ziel gilt die Ölplattforminsel Charg im Persischen Golf, über die Iran rund 90 Prozent seiner Ölexporte abwickelt und die die USA bereits Anfang des Monats aus der Luft angegriffen haben. Parallel dazu sollen noch diese Woche etwa 2500 Marines in der Region eintreffen – diese könnten zunächst den durch US-Luftangriffe beschädigten Flughafen auf Charg instand setzen, um danach die Verlegung weiterer Truppen per Transportflugzeug zu ermöglichen.
Trump hatte einen Bodeneinsatz auf iranischem Territorium zuletzt ausdrücklich nicht mehr ausgeschlossen. Die Truppenverlegung erfolgt laut der New York Times parallel zu einer neuen diplomatischen Initiative, über die Trump derzeit ebenfalls nachdenkt. Mit der Aktion könnte er also Druck aufbauen wollen, nachdem die USA ihren 15-Punkte-Plan für das Ende des Kriegs vorgelegt haben.
Trump hat sich mit seinem undurchdachten Angriff auf Iran in die Ecke manövriert. Ihm bleiben nur die militärischen Mittel, meint Tomas Avenarius:
Die Lage vor Ort
SZ-Grafik
Iran dementiert Verhandlungen mit USA
Irans Militärführung hat Berichte zu Verhandlungen über ein Ende des Krieges zurückgewiesen und scharf gegen die US-Regierung ausgeteilt. „Eure (eigenen) Konflikte haben die Stufe erreicht, dass ihr mit euch selbst verhandelt“, sagte Ebrahim Solfaghari, der Sprecher des zentralen Hauptquartiers.
„Eure (eigenen) Konflikte haben die Stufe erreicht, dass ihr mit euch selbst verhandelt.“Irans Militärsprecher Ebrahim Solfaghari
US-Investitionen und die Energiepreise aus der Zeit vor dem Krieg würden nicht zurückkehren, solange die Regierung in Washington nicht akzeptiere, dass die regionale Stabilität von den iranischen Streitkräften garantiert werde. Trump hatte am Dienstag erklärt, Iran wolle ein Abkommen schließen. Iran hat frühere Aussagen in dieser Form allerdings dementiert. Einem Insider zufolge hat die US-Regierung einen 15-Punkte-Plan entworfen und an Teheran übermittelt.
Das Wall Street Journal berichtete über eine Antwort der iranischen Revolutionsgarden auf den US-Vorstoß, die zahlreiche Forderungen umfassen soll, denen Washington kaum nachkommen dürfte - darunter etwa die Räumung aller US-Militärstützpunkte rund um den Persischen Golf sowie ein neues System, das es Iran erlauben würde, von Schiffen für die Fahrt durch die Straße von Hormus eine Mautgebühr zu kassieren.
Das Wall Street Journal berichtete über eine Antwort der iranischen Revolutionsgarden auf den US-Vorstoß, die zahlreiche Forderungen umfassen soll, denen Washington kaum nachkommen dürfte - darunter etwa die Räumung aller US-Militärstützpunkte rund um den Persischen Golf sowie ein neues System, das es Iran erlauben würde, von Schiffen für die Fahrt durch die Straße von Hormus eine Mautgebühr zu kassieren.
Thailändischer Öltanker fährt durch Straße von Hormus
Ein thailändischer Öltanker hat nach diplomatischen Verhandlungen mit Iran nach Angaben aus Bangkok die Straße von Hormus sicher passiert. Eine Zahlung für die Durchfahrt sei nicht nötig gewesen, teilten ein thailändischer Regierungsvertreter und der Ölkonzern Bangchak Corporation, dem das Schiff gehört, mit. Der Tanker habe die strategisch wichtige Wasserstraße am Montag nach erfolgreichen Gesprächen zwischen dem thailändischen Außenminister Sihasak Phuangketkeow und dem iranischen Botschafter in Thailand durchfahren. Er habe darum gebeten, dass Iran bei der Gewährleistung einer sicheren Durchfahrt helfen könne, sagte Außenminister Sihasak am späten Dienstagabend. Ein weiteres thailändisches Schiff warte noch auf die Genehmigung zur Durchfahrt.
Amelie Schmidt
Bericht: Sieben Tote nach israelisch-amerikanischen Angriffen
Bei einem Luftangriff im Nordwesten Irans sind einem Bericht zufolge sieben Zivilisten ums Leben gekommen. Wie die iranische Nachrichtenagentur Tasnim berichtete, wurden in den frühen Morgenstunden in der Millionenmetropole Tabris Dienstwohnungen von Bahnmitarbeitern Ziel der israelisch-amerikanischen Angriffe. Unter den Trümmern suchen Helfer demnach nach weiteren Opfern. Bereits in der Nacht zu Dienstag wurde die Stadt bombardiert.
Bundesregierung: völkerrechtliche Prüfung des Iran-Kriegs noch nicht abgeschlossen
Die Bundesregierung betont, dass sie noch keine abschließende Meinung darüber hat, ob der Angriff der USA und Israels auf Iran völkerrechtswidrig ist. Nachdem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Dienstag gesagt hatte, dass der Krieg für ihn völkerrechtswidrig und „ein politisch verhängnisvoller Fehler“ sei, sagt ein Regierungssprecher auf Anfrage, dass man Äußerungen anderer Verfassungsorgane nicht kommentiere. „Grundsätzlich gilt: Die völkerrechtliche Prüfung obliegt der Bundesregierung und ist noch nicht abgeschlossen“, fügt er hinzu. Die Prüfung finde vor dem Hintergrund „vielfältiger Verstöße Irans gegen völkerrechtliche Bestimmungen und internationale Abkommen und einer latenten Bedrohung der Existenz des Staates Israel“ statt.
Drohnenangriff auf Kuwaiter Flughafen
Am internationalen Flughafen von Kuwait ist bei einem Drohnenangriff ein Treibstofflager getroffen worden und in Brand geraten. Ersten Erkenntnissen zufolge halte sich der Schaden in Grenzen und es gebe keine Verletzten, teilte die Regierung auf der Plattform X mit. Notfallpläne und Feuerwehr seien sofort aktiviert worden, hieß es unter Berufung auf die Luftfahrtbehörde. Alle relevanten Kräfte seien am Flughafen am Rande von Kuwait-Stadt im Einsatz.
Die Behörden machten keine Angaben zum mutmaßlichen Angreifer. Allerdings attackiert das iranische Militär seit Beginn des Kriegs mit Raketen und Drohnen immer wieder Ziele in den Staaten des Persischen Golfs, die es als US-Verbündete betrachtet. Dabei gerieten auch mehrfach Flughäfen ins Visier.
Die Luftabwehr in Saudi-Arabien fing in der Nacht mehrere Drohnen ab, zudem auch eine ballistische Rakete, wie das Verteidigungsministerium auf der Plattform X mitteilte.
Die Behörden machten keine Angaben zum mutmaßlichen Angreifer. Allerdings attackiert das iranische Militär seit Beginn des Kriegs mit Raketen und Drohnen immer wieder Ziele in den Staaten des Persischen Golfs, die es als US-Verbündete betrachtet. Dabei gerieten auch mehrfach Flughäfen ins Visier.
Die Luftabwehr in Saudi-Arabien fing in der Nacht mehrere Drohnen ab, zudem auch eine ballistische Rakete, wie das Verteidigungsministerium auf der Plattform X mitteilte.
Eine weithin sichtbare Rauchsäule erhebt sich über dem Flughafen von Kuwait, nachdem ein Treibstofflager bei einem Drohnenangriff getroffen wurde. Uncredited/AP/dpa
Macron drängt Iran zur Verhandlungslösung
Der französische Premierminister Emmanuel Macron hat Iran zu einer schnellen Verhandlungslösung aufgefordert. Wie er auf Persisch auf X postete, habe er mit dem iranischen Präsidenten Masoud Peseschkian gesprochen. Er habe betont, dass es unbedingt notwendig sei, die „inakzeptablen Angriffe auf Länder in der Region“ zu beenden, die Energie- und zivile Infrastruktur zu schützen und die Freiheit der Schifffahrt in der Straße von Hormus wiederherzustellen. Er habe Iran aufgefordert, sich in gutem Glauben an den Verhandlungen zu beteiligen. Frankreich gehört zu den europäischen Ländern, die den Krieg als völkerrechtswidrig kritisieren, aber bislang keinen direkten Einfluss auf die Verhandlungen zwischen Washington und Teheran haben.
Medienberichte: USA legen 15-Punkte-Plan für Ende des Iran-Krieges vor
Die US-Regierung hat Medienberichten zufolge einen 15-Punkte-Plan zur Beendigung des Iran-Krieges vorgelegt. Das Vermittlerland Pakistan habe dem Iran den Entwurf übermittelt, berichteten unter anderem „Axios“ und die New York Times unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.
Dem israelischen Sender N12 zufolge soll Iran dabei unter anderem zustimmen, niemals nach Atomwaffen zu streben. Zudem müsse der Bestand an angereichertem Uran an die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) abgegeben werden.
Laut Axios hat der US-Sondergesandte Steve Witkoff Präsident Donald Trump berichtet, dass die Iraner bei mehreren zentralen Punkten zugestimmt hätten – unter anderem seien sie bereit, ihre Bestände an angereichertem Uran aufzugeben. Der New York Times zufolge war allerdings unklar, wie Teheran auf den Vorschlag aus Washington reagiert. Auch stand aus, wie Israel als weitere Kriegspartei in dem Konflikt auf den US-Plan reagieren würde, schrieb die Tageszeitung.
Trump hatte zuletzt erneut behauptet, dass Teheran auf ein Abkommen dränge. „Wir sprechen tatsächlich mit den richtigen Leuten, und die wollen unbedingt einen Deal abschließen“, sagte er. US-Außenminister Marco Rubio und Vizepräsident JD Vance seien an den Verhandlungen beteiligt.
Dem israelischen Sender N12 zufolge soll Iran dabei unter anderem zustimmen, niemals nach Atomwaffen zu streben. Zudem müsse der Bestand an angereichertem Uran an die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) abgegeben werden.
Laut Axios hat der US-Sondergesandte Steve Witkoff Präsident Donald Trump berichtet, dass die Iraner bei mehreren zentralen Punkten zugestimmt hätten – unter anderem seien sie bereit, ihre Bestände an angereichertem Uran aufzugeben. Der New York Times zufolge war allerdings unklar, wie Teheran auf den Vorschlag aus Washington reagiert. Auch stand aus, wie Israel als weitere Kriegspartei in dem Konflikt auf den US-Plan reagieren würde, schrieb die Tageszeitung.
Trump hatte zuletzt erneut behauptet, dass Teheran auf ein Abkommen dränge. „Wir sprechen tatsächlich mit den richtigen Leuten, und die wollen unbedingt einen Deal abschließen“, sagte er. US-Außenminister Marco Rubio und Vizepräsident JD Vance seien an den Verhandlungen beteiligt.
Iranischer Außenminister lobt Steinmeier für Kritik am Krieg
Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für dessen Kritik am Iran-Krieg gelobt. Araghtschi erklärte auf X, Steinmeier gebühre Anerkennung dafür, „dass er die Verstöße gegen die Iraner verurteilt hat“. Wer Rechtsstaatlichkeit schätze, sollte ebenfalls seine Stimme erheben.
Zuvor hatte Steinmeier den von Israel und den USA begonnenen Iran-Krieg als einen „politisch verhängnisvollen Fehler“ bezeichnet und ihn als „nach meinem Dafürhalten völkerrechtswidrig“ eingestuft. Nach seiner Darstellung trägt die Begründung eines angeblich unmittelbar bevorstehenden Angriffs auf die USA nicht.
Aus Sicht von Araghtschi ist das Völkerrecht in der Praxis tot. Er machte dafür eine „Doppelmoral des Westens“ im Gaza-Krieg sowie dessen Schweigen zum amerikanisch-israelischen Angriff auf den Iran verantwortlich.
Zuvor hatte Steinmeier den von Israel und den USA begonnenen Iran-Krieg als einen „politisch verhängnisvollen Fehler“ bezeichnet und ihn als „nach meinem Dafürhalten völkerrechtswidrig“ eingestuft. Nach seiner Darstellung trägt die Begründung eines angeblich unmittelbar bevorstehenden Angriffs auf die USA nicht.
Aus Sicht von Araghtschi ist das Völkerrecht in der Praxis tot. Er machte dafür eine „Doppelmoral des Westens“ im Gaza-Krieg sowie dessen Schweigen zum amerikanisch-israelischen Angriff auf den Iran verantwortlich.
Irans Außenminister Abbas Araghtschi, hier auf einem Archivbild. Tatyana Makeyeva/Pool AFP/dpa
Bericht: Iran erlaubt Durchfahrt durch Hormus unter Auflagen
Teheran gestattet einem Zeitungsbericht zufolge "nicht-feindlichen Schiffen" die Durchfahrt durch die Straße von Hormus, sofern sie sich mit den iranischen Behörden abstimmen. Schiffe mit Verbindungen zu den USA, Israel und anderen an der Aggression beteiligten Staaten seien von der friedlichen Durchfahrt jedoch ausgeschlossen, berichtet die Financial Times unter Berufung auf ein Schreiben des iranischen Außenministeriums an die Mitgliedstaaten der UN-Schifffahrtsorganisation IMO.
Zentralratspräsident widerspricht Steinmeier zum Iran-Krieg
Der Zentralrat der Juden übt Kritik an Äußerungen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum Iran-Krieg. „Wer dem Krieg gegen das Mullah-Regime leichthin den Stempel 'völkerrechtswidrig‘ verpassen will, ignoriert die Geschichte“, sagte Zentralratspräsident Josef Schuster der Deutschen Presse-Agentur. Seit 1979 gehöre die Vernichtung Israels zur Staatsdoktrin Irans.
Steinmeier hatte den von Israel und den USA begonnenen Iran-Krieg außergewöhnlich scharf kritisiert. Es sei „ein politisch verhängnisvoller Fehler“, sagte der Bundespräsident. Und er ergänzte: Der Iran-Krieg sei „nach meinem Dafürhalten völkerrechtswidrig“.
Schuster sagte hingegen, für die Menschen in Iran berge der Krieg die Hoffnung auf ein Ende von 47 Jahren Terror und Unterdrückung. „Weder ihrem Streben nach Freiheit noch dem Kampf um das Fortbestehen Israels und der Sicherheit der umliegenden arabischen Länder ist mit der rechthaberischen Bewertung des Kriegsgeschehens durch deutsche Politiker geholfen,“ sagte er. Er wünsche sich Solidarität mit denen, die unter dem Mullah-Regime litten, fügte er hinzu.
Steinmeier hatte den von Israel und den USA begonnenen Iran-Krieg außergewöhnlich scharf kritisiert. Es sei „ein politisch verhängnisvoller Fehler“, sagte der Bundespräsident. Und er ergänzte: Der Iran-Krieg sei „nach meinem Dafürhalten völkerrechtswidrig“.
Schuster sagte hingegen, für die Menschen in Iran berge der Krieg die Hoffnung auf ein Ende von 47 Jahren Terror und Unterdrückung. „Weder ihrem Streben nach Freiheit noch dem Kampf um das Fortbestehen Israels und der Sicherheit der umliegenden arabischen Länder ist mit der rechthaberischen Bewertung des Kriegsgeschehens durch deutsche Politiker geholfen,“ sagte er. Er wünsche sich Solidarität mit denen, die unter dem Mullah-Regime litten, fügte er hinzu.
Kritisiert die "rechthaberische Bewertung" des Iran-Kriegs durch deutsche Politiker: Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Pia Bayer/dpa
UN-Sicherheitsrat verhandelt über Schutz der Straße von Hormus
Im UN-Sicherheitsrat laufen Verhandlungen über eine Resolution zum Schutz der Handelsschifffahrt in der Straße von Hormus. Dabei liegen zwei konkurrierende Entwürfe vor, wie aus von der Nachrichtenagentur Reuters eingesehenen Dokumenten hervorgeht. Ein von Bahrain eingebrachter und von den USA unterstützter Text sieht den Einsatz militärischer Gewalt vor, um iranische Angriffe auf Schiffe zu stoppen. Frankreich schlägt dagegen einen diplomatischeren Ansatz vor, der auf rein defensive Maßnahmen setzt und Iran nicht namentlich erwähnt.
Tote bei Hisbollah-Raketenangriff in Israel
Bei einem Raketenangriff der libanesischen Hisbollah-Miliz ist israelischen Angaben zufolge im Norden des Landes am Abend eine Frau getötet worden. Zwei weitere Menschen seien bei dem Beschuss in der Nähe der Stadt Safed zudem leicht verletzt worden, teilte der Rettungsdienst Magen David Adom mit.
Ein Sanitäter berichtete, die Helfer hätten die Frau in einem Straßengraben mit Splitterverletzungen vorgefunden: „Wir mussten sie noch vor Ort für tot erklären.“ Israelische Medien meldeten unter Berufung auf Armeekreise, dass die Hisbollah seit dem Morgen Dutzende Raketen und Drohnen auf Israel gefeuert habe.
Nach Beginn des Iran-Kriegs hatte auch die Schiitenmiliz ihre Angriffe auf Israel wieder aufgenommen, Israel reagierte mit heftigen Luftangriffen und Bodeneinsätzen in dem nördlichen Nachbarland. Bei einem iranischen Raketenangriff wurden am Abend in der Stadt Safed laut dem Rettungsdienst außerdem mehrere Menschen leicht verletzt.
Ein Sanitäter berichtete, die Helfer hätten die Frau in einem Straßengraben mit Splitterverletzungen vorgefunden: „Wir mussten sie noch vor Ort für tot erklären.“ Israelische Medien meldeten unter Berufung auf Armeekreise, dass die Hisbollah seit dem Morgen Dutzende Raketen und Drohnen auf Israel gefeuert habe.
Nach Beginn des Iran-Kriegs hatte auch die Schiitenmiliz ihre Angriffe auf Israel wieder aufgenommen, Israel reagierte mit heftigen Luftangriffen und Bodeneinsätzen in dem nördlichen Nachbarland. Bei einem iranischen Raketenangriff wurden am Abend in der Stadt Safed laut dem Rettungsdienst außerdem mehrere Menschen leicht verletzt.
Israel greift christliche Stadt nördlich von Beirut an
Israel hat die überwiegend von Christen bewohnte Stadt Sahel Alma nördlich von Beirut angegriffen. Das berichtet der staatliche Rundfunk in Libanon. Die Region ist im Krieg zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz bislang verschont geblieben. Berichte über Opfer liegen zunächst nicht vor. Augenzeugen sagen der Nachrichtenagentur Reuters, sie hätten mehrere Explosionen gehört und weißen Rauch über der Stadt gesehen.