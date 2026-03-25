Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Medienberichte: USA legen 15-Punkte-Plan für Ende des Iran-Krieges vor
Iranischer Außenminister lobt Steinmeier für Kritik am Krieg
Israel will libanesisches Gebiet bis zum Litani-Fluss kontrollieren und sprengt Brücken
Berichte: Neuer Generalsekretär in Irans Sicherheitsrat
Bundespräsident: Iran-Krieg völkerrechtswidrig und politisch verhängnisvoller Fehler
2000 Fallschirmjäger und 2500 Marines gen Nahen Osten - Trump baut Drohkulisse mit Bodentruppen auf
Wird US-Präsident Trump Bodentruppen gen Iran schicken? Die Frage schwelte seit Wochen. Nun zeichnet sich ab, dass der Krieg tatsächlich eine neue Eskalationsstufe erreichen könnte. Wie mehrere US-Medien berichten, hat das Pentagon rund 2000 Soldaten der 82nd Airborne Division aus Fort Bragg, North Carolina, in den Nahen Osten beordert. Mit dabei: Divisionskommandeur Generalmajor Brandon R. Tegtmeier und Dutzende seiner Stabsmitglieder sowie zwei Bataillone mit je rund 800 Soldaten. Weitere Kräfte könnten in den kommenden Tagen folgen.
Die Einheit gehört demnach zur sogenannten „Immediate Response Force" – einer Elitetruppe, die binnen 18 Stunden weltweit einsatzbereit ist und auf Aufgaben wie die Einnahme von Flughäfen und kritischer Infrastruktur spezialisiert ist. Wohin genau die Fallschirmjäger verlegt werden, ist noch unklar – jedoch in Reichweite des Iran, wie US-Verteidigungsministerium-Mitarbeiter sagten.
Als konkretes Ziel gilt die Ölplattforminsel Kharg im Persischen Golf, über die Iran rund 90 Prozent seiner Ölexporte abwickelt und die die USA bereits Anfang des Monats aus der Luft angegriffen haben. Parallel dazu sollen noch diese Woche rund 2500 Marines der 31st Expeditionary Unit in der Region eintreffen – diese könnten zunächst den durch US-Luftangriffe beschädigten Flughafen auf Kharg instand setzen, um danach die Verlegung weiterer Truppen per Transportflugzeug zu ermöglichen.
Trump hatte einen Bodeneinsatz auf iranischem Territorium zuletzt ausdrücklich nicht mehr ausgeschlossen – noch Mitte März hatte er dies verneint. Die Truppenverlegung erfolgt laut der New York Times parallel zu einer neuen diplomatischen Initiative, über die Trump derzeit ebenfalls nachdenkt. Die Aktion könnte also auch zunächst schlicht dem Druckaufbau dienen, nachdem die USA ihren 15-Punkte-Plan für das Ende des Iran-Kriegs vorgelegt haben.
Die Einheit gehört demnach zur sogenannten „Immediate Response Force" – einer Elitetruppe, die binnen 18 Stunden weltweit einsatzbereit ist und auf Aufgaben wie die Einnahme von Flughäfen und kritischer Infrastruktur spezialisiert ist. Wohin genau die Fallschirmjäger verlegt werden, ist noch unklar – jedoch in Reichweite des Iran, wie US-Verteidigungsministerium-Mitarbeiter sagten.
Als konkretes Ziel gilt die Ölplattforminsel Kharg im Persischen Golf, über die Iran rund 90 Prozent seiner Ölexporte abwickelt und die die USA bereits Anfang des Monats aus der Luft angegriffen haben. Parallel dazu sollen noch diese Woche rund 2500 Marines der 31st Expeditionary Unit in der Region eintreffen – diese könnten zunächst den durch US-Luftangriffe beschädigten Flughafen auf Kharg instand setzen, um danach die Verlegung weiterer Truppen per Transportflugzeug zu ermöglichen.
Trump hatte einen Bodeneinsatz auf iranischem Territorium zuletzt ausdrücklich nicht mehr ausgeschlossen – noch Mitte März hatte er dies verneint. Die Truppenverlegung erfolgt laut der New York Times parallel zu einer neuen diplomatischen Initiative, über die Trump derzeit ebenfalls nachdenkt. Die Aktion könnte also auch zunächst schlicht dem Druckaufbau dienen, nachdem die USA ihren 15-Punkte-Plan für das Ende des Iran-Kriegs vorgelegt haben.
Die Lage vor Ort
SZ-Grafik
Medienberichte: USA legen 15-Punkte-Plan für Ende des Iran-Krieges vor
Die US-Regierung hat Medienberichten zufolge einen 15-Punkte-Plan zur Beendigung des Iran-Krieges vorgelegt. Das Vermittlerland Pakistan habe dem Iran den Entwurf übermittelt, berichteten unter anderem „Axios“ und die New York Times unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.
Dem israelischen Sender N12 zufolge soll Iran dabei unter anderem zustimmen, niemals nach Atomwaffen zu streben. Zudem müsse der Bestand an angereichertem Uran an die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) abgegeben werden.
Laut Axios hat der US-Sondergesandte Steve Witkoff Präsident Donald Trump berichtet, dass die Iraner bei mehreren zentralen Punkten zugestimmt hätten – unter anderem seien sie bereit, ihre Bestände an angereichertem Uran aufzugeben. Der New York Times zufolge war allerdings unklar, wie Teheran auf den Vorschlag aus Washington reagiert. Auch stand aus, wie Israel als weitere Kriegspartei in dem Konflikt auf den US-Plan reagieren würde, schrieb die Tageszeitung.
Trump hatte zuletzt erneut behauptet, dass Teheran auf ein Abkommen dränge. „Wir sprechen tatsächlich mit den richtigen Leuten, und die wollen unbedingt einen Deal abschließen“, sagte er. US-Außenminister Marco Rubio und Vizepräsident JD Vance seien an den Verhandlungen beteiligt.
Dem israelischen Sender N12 zufolge soll Iran dabei unter anderem zustimmen, niemals nach Atomwaffen zu streben. Zudem müsse der Bestand an angereichertem Uran an die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) abgegeben werden.
Laut Axios hat der US-Sondergesandte Steve Witkoff Präsident Donald Trump berichtet, dass die Iraner bei mehreren zentralen Punkten zugestimmt hätten – unter anderem seien sie bereit, ihre Bestände an angereichertem Uran aufzugeben. Der New York Times zufolge war allerdings unklar, wie Teheran auf den Vorschlag aus Washington reagiert. Auch stand aus, wie Israel als weitere Kriegspartei in dem Konflikt auf den US-Plan reagieren würde, schrieb die Tageszeitung.
Trump hatte zuletzt erneut behauptet, dass Teheran auf ein Abkommen dränge. „Wir sprechen tatsächlich mit den richtigen Leuten, und die wollen unbedingt einen Deal abschließen“, sagte er. US-Außenminister Marco Rubio und Vizepräsident JD Vance seien an den Verhandlungen beteiligt.
Iranischer Außenminister lobt Steinmeier für Kritik am Krieg
Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für dessen Kritik am Iran-Krieg gelobt. Araghtschi erklärte auf X, Steinmeier gebühre Anerkennung dafür, „dass er die Verstöße gegen die Iraner verurteilt hat“. Wer Rechtsstaatlichkeit schätze, sollte ebenfalls seine Stimme erheben.
Zuvor hatte Steinmeier den von Israel und den USA begonnenen Iran-Krieg als einen „politisch verhängnisvollen Fehler“ bezeichnet und ihn als „nach meinem Dafürhalten völkerrechtswidrig“ eingestuft. Nach seiner Darstellung trägt die Begründung eines angeblich unmittelbar bevorstehenden Angriffs auf die USA nicht.
Aus Sicht von Araghtschi ist das Völkerrecht in der Praxis tot. Er machte dafür eine „Doppelmoral des Westens“ im Gaza-Krieg sowie dessen Schweigen zum amerikanisch-israelischen Angriff auf den Iran verantwortlich.
Zuvor hatte Steinmeier den von Israel und den USA begonnenen Iran-Krieg als einen „politisch verhängnisvollen Fehler“ bezeichnet und ihn als „nach meinem Dafürhalten völkerrechtswidrig“ eingestuft. Nach seiner Darstellung trägt die Begründung eines angeblich unmittelbar bevorstehenden Angriffs auf die USA nicht.
Aus Sicht von Araghtschi ist das Völkerrecht in der Praxis tot. Er machte dafür eine „Doppelmoral des Westens“ im Gaza-Krieg sowie dessen Schweigen zum amerikanisch-israelischen Angriff auf den Iran verantwortlich.
Bericht: Iran erlaubt Durchfahrt durch Hormus unter Auflagen
Teheran gestattet einem Zeitungsbericht zufolge "nicht-feindlichen Schiffen" die Durchfahrt durch die Straße von Hormus, sofern sie sich mit den iranischen Behörden abstimmen. Schiffe mit Verbindungen zu den USA, Israel und anderen an der Aggression beteiligten Staaten seien von der friedlichen Durchfahrt jedoch ausgeschlossen, berichtet die Financial Times unter Berufung auf ein Schreiben des iranischen Außenministeriums an die Mitgliedstaaten der UN-Schifffahrtsorganisation IMO.
Zentralratspräsident widerspricht Steinmeier zum Iran-Krieg
Der Zentralrat der Juden übt Kritik an Äußerungen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum Iran-Krieg. „Wer dem Krieg gegen das Mullah-Regime leichthin den Stempel 'völkerrechtswidrig‘ verpassen will, ignoriert die Geschichte“, sagte Zentralratspräsident Josef Schuster der Deutschen Presse-Agentur. Seit 1979 gehöre die Vernichtung Israels zur Staatsdoktrin Irans.
Steinmeier hatte den von Israel und den USA begonnenen Iran-Krieg außergewöhnlich scharf kritisiert. Es sei „ein politisch verhängnisvoller Fehler“, sagte der Bundespräsident. Und er ergänzte: Der Iran-Krieg sei „nach meinem Dafürhalten völkerrechtswidrig“.
Schuster sagte hingegen, für die Menschen in Iran berge der Krieg die Hoffnung auf ein Ende von 47 Jahren Terror und Unterdrückung. „Weder ihrem Streben nach Freiheit noch dem Kampf um das Fortbestehen Israels und der Sicherheit der umliegenden arabischen Länder ist mit der rechthaberischen Bewertung des Kriegsgeschehens durch deutsche Politiker geholfen,“ sagte er. Er wünsche sich Solidarität mit denen, die unter dem Mullah-Regime litten, fügte er hinzu.
Steinmeier hatte den von Israel und den USA begonnenen Iran-Krieg außergewöhnlich scharf kritisiert. Es sei „ein politisch verhängnisvoller Fehler“, sagte der Bundespräsident. Und er ergänzte: Der Iran-Krieg sei „nach meinem Dafürhalten völkerrechtswidrig“.
Schuster sagte hingegen, für die Menschen in Iran berge der Krieg die Hoffnung auf ein Ende von 47 Jahren Terror und Unterdrückung. „Weder ihrem Streben nach Freiheit noch dem Kampf um das Fortbestehen Israels und der Sicherheit der umliegenden arabischen Länder ist mit der rechthaberischen Bewertung des Kriegsgeschehens durch deutsche Politiker geholfen,“ sagte er. Er wünsche sich Solidarität mit denen, die unter dem Mullah-Regime litten, fügte er hinzu.
UN-Sicherheitsrat verhandelt über Schutz der Straße von Hormus
Im UN-Sicherheitsrat laufen Verhandlungen über eine Resolution zum Schutz der Handelsschifffahrt in der Straße von Hormus. Dabei liegen zwei konkurrierende Entwürfe vor, wie aus von der Nachrichtenagentur Reuters eingesehenen Dokumenten hervorgeht. Ein von Bahrain eingebrachter und von den USA unterstützter Text sieht den Einsatz militärischer Gewalt vor, um iranische Angriffe auf Schiffe zu stoppen. Frankreich schlägt dagegen einen diplomatischeren Ansatz vor, der auf rein defensive Maßnahmen setzt und Iran nicht namentlich erwähnt.
Tote bei Hisbollah-Raketenangriff in Israel
Bei einem Raketenangriff der libanesischen Hisbollah-Miliz ist israelischen Angaben zufolge im Norden des Landes am Abend eine Frau getötet worden. Zwei weitere Menschen seien bei dem Beschuss in der Nähe der Stadt Safed zudem leicht verletzt worden, teilte der Rettungsdienst Magen David Adom mit.
Ein Sanitäter berichtete, die Helfer hätten die Frau in einem Straßengraben mit Splitterverletzungen vorgefunden: „Wir mussten sie noch vor Ort für tot erklären.“ Israelische Medien meldeten unter Berufung auf Armeekreise, dass die Hisbollah seit dem Morgen Dutzende Raketen und Drohnen auf Israel gefeuert habe.
Nach Beginn des Iran-Kriegs hatte auch die Schiitenmiliz ihre Angriffe auf Israel wieder aufgenommen, Israel reagierte mit heftigen Luftangriffen und Bodeneinsätzen in dem nördlichen Nachbarland. Bei einem iranischen Raketenangriff wurden am Abend in der Stadt Safed laut dem Rettungsdienst außerdem mehrere Menschen leicht verletzt.
Ein Sanitäter berichtete, die Helfer hätten die Frau in einem Straßengraben mit Splitterverletzungen vorgefunden: „Wir mussten sie noch vor Ort für tot erklären.“ Israelische Medien meldeten unter Berufung auf Armeekreise, dass die Hisbollah seit dem Morgen Dutzende Raketen und Drohnen auf Israel gefeuert habe.
Nach Beginn des Iran-Kriegs hatte auch die Schiitenmiliz ihre Angriffe auf Israel wieder aufgenommen, Israel reagierte mit heftigen Luftangriffen und Bodeneinsätzen in dem nördlichen Nachbarland. Bei einem iranischen Raketenangriff wurden am Abend in der Stadt Safed laut dem Rettungsdienst außerdem mehrere Menschen leicht verletzt.
Israel greift christliche Stadt nördlich von Beirut an
Israel hat die überwiegend von Christen bewohnte Stadt Sahel Alma nördlich von Beirut angegriffen. Das berichtet der staatliche Rundfunk in Libanon. Die Region ist im Krieg zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz bislang verschont geblieben. Berichte über Opfer liegen zunächst nicht vor. Augenzeugen sagen der Nachrichtenagentur Reuters, sie hätten mehrere Explosionen gehört und weißen Rauch über der Stadt gesehen.
Toter und Verletzte bei iranischen Angriffen auf Bahrain
Bei iranischen Angriffen auf Bahrain kommt nach Angaben des Verteidigungsministeriums der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) ein marokkanischer Zivilist ums Leben. Zudem werden mehrere Soldaten aus Bahrain und den VAE verwundet, wie die bahrainische Armee auf X mitteilt. Zuvor hatte das Militär in Bahrain den Toten fälschlicherweise als emiratischen Soldaten identifiziert. Das Ministerium der VAE stellt nun klar, dass es sich bei dem Opfer um einen zivilen Vertragsarbeiter aus Marokko handelt.
Pakistan: Würden Friedensgespräche zwischen Iran und USA ausrichten
Pakistan hat sich bereit erklärt, Gespräche zwischen den USA und Iran auszurichten. Premierminister Shehbaz Sharif teilte auf der Plattform X mit: „Vorbehaltlich der Zustimmung der USA und Irans ist Pakistan bereit und fühlt sich geehrt, als Gastgeber für bedeutungsvolle und abschließende Gespräche zu dienen.“
Shehbaz Sharif on Twitter / X
Pakistan welcomes and fully supports ongoing efforts to pursue dialogue to end the WAR in Middle East, in the interest of peace and stability in region and beyond. Subject to concurrence by the US and Iran, Pakistan stands ready and honoured to be the host to facilitate…— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) March 24, 2026
x.com
Von den USA und Iran gibt es derzeit widersprüchliche Angaben zu Bemühungen, die Lage zu deeskalieren: Während US-Präsident Donald Trump von „sehr guten und produktiven Gesprächen“ sprach, dementiert Iran, dass es solche gegeben hat. Einem Medienbericht zufolge versuchen Ägypten, Pakistan und die Türkei, zwischen den USA und Iran zu vermitteln und ein Treffen in Islamabad zu ermöglichen.
Wenn Pakistan wirklich vermitteln sollte, wäre das einigermaßen überraschend, denn bisher spielte das Land keine Rolle bei Vermittlungen zwischen den Kriegsparteien. Bislang wurde in Oman oder unter Vermittlung Katars verhandelt. Beide Länder möchten aber nicht vermitteln, während sie von Iran beschossen werden. Das Verhältnis zwischen dem Chef des Armeestabs, Feldmarschall Asim Munir, und US-Präsident Trump gilt als gut. Islamabad unterhält aber auch enge Kontakte nach Teheran.
Mehr zu den widersprüchlichen Aussagen über Gespräche können Sie hier nachlesen:
Wenn Pakistan wirklich vermitteln sollte, wäre das einigermaßen überraschend, denn bisher spielte das Land keine Rolle bei Vermittlungen zwischen den Kriegsparteien. Bislang wurde in Oman oder unter Vermittlung Katars verhandelt. Beide Länder möchten aber nicht vermitteln, während sie von Iran beschossen werden. Das Verhältnis zwischen dem Chef des Armeestabs, Feldmarschall Asim Munir, und US-Präsident Trump gilt als gut. Islamabad unterhält aber auch enge Kontakte nach Teheran.
Mehr zu den widersprüchlichen Aussagen über Gespräche können Sie hier nachlesen:
Amelie Schmidt
Israel will libanesisches Gebiet bis zum Litani-Fluss kontrollieren und sprengt Brücken
Israel will nach Angaben seines Verteidigungsministers Israel Katz bis auf Weiteres das nördliche Gebiet bis zum Litani-Fluss im Südlibanon kontrollieren. „Alle Brücken über den Litani, die von der Hisbollah für den Transport von Kämpfern und Waffen genutzt wurden, wurden gesprengt", sagte Katz nach Angaben seines Büros bei einer Beratung mit Militärs im Hauptquartier der Armee in Tel Aviv.
„Die israelische Armee wird das Sicherheitsgebiet bis zum Litani kontrollieren.“Israel Katz, Israels Verteidigungsminister
Zuvor hatte sich der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich dafür ausgesprochen, das Gebiet bis zum Litani-Fluss im Südlibanon zu einer „sterilen Sicherheitszone“ zu machen. Der Litani-Fluss müsse Israels neue Grenze zum Libanon darstellen, forderte er. Die Bodentruppen würden weiter nach Libanon vorstoßen, kündigte Verteidigungsminister Katz an. Wo sie gegenwärtig genau stehen, ist unklar. Grundsätzlich teilt die Armee nicht mit, wo sich ihre Truppen genau befinden.
Israel werde weiterhin mit aller Kraft gegen die mit Iran verbündete libanesische Hisbollah-Miliz vorgehen, sagte Katz. Hunderttausende Bewohner des Südlibanon, die nach Norden geflohen waren, könnten nicht in das libanesische Gebiet südlich des Litani-Flusses zurückkehren, „bis die Sicherheit der Bewohner des (israelischen) Nordens gewährleistet ist“, sagte er.
Mehr als eine Million Menschen sind nach UN-Angaben seit Anfang März innerhalb Libanons vor dem Krieg zwischen Israel und der Hisbollah geflüchtet. Weitere 130 000 Menschen hätten die Grenze zu Syrien überschritten, teilte die Internationale Organisation für Migration (IOM) mit.
Israel werde weiterhin mit aller Kraft gegen die mit Iran verbündete libanesische Hisbollah-Miliz vorgehen, sagte Katz. Hunderttausende Bewohner des Südlibanon, die nach Norden geflohen waren, könnten nicht in das libanesische Gebiet südlich des Litani-Flusses zurückkehren, „bis die Sicherheit der Bewohner des (israelischen) Nordens gewährleistet ist“, sagte er.
Mehr als eine Million Menschen sind nach UN-Angaben seit Anfang März innerhalb Libanons vor dem Krieg zwischen Israel und der Hisbollah geflüchtet. Weitere 130 000 Menschen hätten die Grenze zu Syrien überschritten, teilte die Internationale Organisation für Migration (IOM) mit.
Hisbollah: Werden israelische Besetzung bekämpfen
Die Hisbollah kündigt Widerstand gegen die von Israel geplante Besetzung Südlibanons an. Eine solche Besetzung würde eine "existenzielle Bedrohung" für Libanon als Staat darstellen, sagt der Hisbollah-Abgeordnete Hassan Fadlallah der Nachrichtenagentur Reuters. Die Hisbollah werde kämpfen, um dies zu verhindern. Israels Verteidigungsminister Israel Katz hat erklärt, dass sein Land eine Pufferzone von der Grenze bis zum Fluss Litani plane.
Amelie Schmidt
Shakira verschiebt Konzerte in Doha und Abu Dhabi wegen Iran-Krieg
Ein am 1. April in Doha geplantes Konzert der berühmten kolumbianischen Popmusikerin Shakira wird verschoben, wie die Tourismusstelle "Visit Qatar" in den sozialen Medien mitteilt. Grund sei die "gegenwärtige Lage in der Region". Auch das kurz darauf geplante "Offlimits Music Festival" in Abu Dhabi wird verlegt, und zwar bis November, wie der Ticket-Plattform Platinumlist zu entnehmen ist. Shakira und die Jonas Brothers waren als Headliner des Festivals vorgesehen.
Shakira bei einem Auftritt in Mexico-Stadt, (Archivbild). Yuri Cortez/AFP
Schiitische Milizen melden US-Angriffe auf eigene Stellungen im Irak
Mit Iran verbündete Milizen haben im Irak erneut einen US-Angriff auf eine ihrer Stellungen im Westen des Landes gemeldet. Dabei seien 14 ihrer Mitglieder getötet worden, teilten die sogenannten Volksmobilisierungskräfte (PMF) mit. Unter den Opfern sei auch der Einsatzkommandeur der Provinz Anbar im Westen des Landes gewesen.
Die PMF teilten mit, ihre Kämpfer seien bei einem US-Luftangriff getötet worden, der ihr Hauptquartier getroffen habe. Die schiitischen Milizen pflegen enge Verbindungen zu Teheran. Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig geprüft werden. Iraks Regierung in Bagdad sowie die USA äußerten sich nicht dazu.
Auch Irans Gegner wurden lokalen Quellen zufolge attackiert. Bei einem Raketen- und Drohnenangriff auf eine Basis kurdischer Kämpfer nördlich von Erbil im Norden des Landes seien sechs Mitglieder von Peschmerga-Einheiten getötet worden, teilte ein Vertreter der örtlichen Behörde der Region Kurdistan mit. 30 weitere wurden nach Angaben des Ministerpräsidenten der Kurdenregion, Masrur Barsani, verletzt. Er verurteilte den „verräterischen Angriff aufs Schärfste“.
Zuletzt hatten sowohl Iran als auch proiranische Milizen im Irak Angriffe auf die Kurdenregion für sich reklamiert. In Erbil befindet sich ein multinational genutzter Stützpunkt, auf dem Soldaten der USA und auch der Bundeswehr stationiert sind.
Die PMF teilten mit, ihre Kämpfer seien bei einem US-Luftangriff getötet worden, der ihr Hauptquartier getroffen habe. Die schiitischen Milizen pflegen enge Verbindungen zu Teheran. Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig geprüft werden. Iraks Regierung in Bagdad sowie die USA äußerten sich nicht dazu.
Auch Irans Gegner wurden lokalen Quellen zufolge attackiert. Bei einem Raketen- und Drohnenangriff auf eine Basis kurdischer Kämpfer nördlich von Erbil im Norden des Landes seien sechs Mitglieder von Peschmerga-Einheiten getötet worden, teilte ein Vertreter der örtlichen Behörde der Region Kurdistan mit. 30 weitere wurden nach Angaben des Ministerpräsidenten der Kurdenregion, Masrur Barsani, verletzt. Er verurteilte den „verräterischen Angriff aufs Schärfste“.
Zuletzt hatten sowohl Iran als auch proiranische Milizen im Irak Angriffe auf die Kurdenregion für sich reklamiert. In Erbil befindet sich ein multinational genutzter Stützpunkt, auf dem Soldaten der USA und auch der Bundeswehr stationiert sind.