Zum Hauptinhalt springen

Libanon und IranDie Hisbollah verliert ihre wichtigsten Unterstützer

Lesezeit: 4 Min.

Achse der Einsamkeit statt Achse des Widerstands: Die Kämpfer der Hisbollah in Libanon, hier 2023, stützten sich lange auf die Islamische Republik Iran.
Achse der Einsamkeit statt Achse des Widerstands: Die Kämpfer der Hisbollah in Libanon, hier 2023, stützten sich lange auf die Islamische Republik Iran. (Foto: Hassan Ammar/AP)

Fällt mit der Schwäche des iranischen Regimes auch die Macht der Hisbollah? Aus Teheran kommt kaum noch Hilfe – und auch die Freunde in Venezuela sind nicht mehr da.

Von Bernd Dörries, Beirut

Als Abbas Araghtschi die Reise nach Beirut geplant hatte, war die Welt noch eine andere. Zwar demonstrierte die Opposition bereits auf den Straßen von Teheran und in der Provinz. Als Irans Außenminister am Donnerstag in der libanesischen Hauptstadt landete, hatten die heftigsten Proteste daheim aber noch nicht begonnen.

Zur SZ-Startseite

MeinungMassenproteste in Iran
:Seit wenigen Tagen erscheint es realistisch, dass in Iran eine neue Zeit beginnt

SZ PlusKommentar von Raphael Geiger
Portrait undefined Raphael Geiger

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite