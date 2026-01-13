Als Abbas Araghtschi die Reise nach Beirut geplant hatte, war die Welt noch eine andere. Zwar demonstrierte die Opposition bereits auf den Straßen von Teheran und in der Provinz. Als Irans Außenminister am Donnerstag in der libanesischen Hauptstadt landete, hatten die heftigsten Proteste daheim aber noch nicht begonnen.
Libanon und IranDie Hisbollah verliert ihre wichtigsten Unterstützer
Lesezeit: 4 Min.
Fällt mit der Schwäche des iranischen Regimes auch die Macht der Hisbollah? Aus Teheran kommt kaum noch Hilfe – und auch die Freunde in Venezuela sind nicht mehr da.
Von Bernd Dörries, Beirut
Meinung
