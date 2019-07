2. Juli 2019, 18:55 Uhr Iran-Krise Besorgnis eint die Welt

Die USA warnen Teheran, "mit dem Feuer" zu spielen. Europa, Russland und China fordern die vollständige Umsetzung des Atomabkommens.

Von Paul-Anton Krüger

US-Präsident Donald Trump hat mit einer indirekten Warnung an Iran darauf reagiert, dass Teheran eine zentrale Begrenzung des Atomabkommens überschreitet. Wie die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) am Montag bestätigte, verfügt Iran inzwischen über mehr als die 300 Kilogramm Uran mit einem Anreicherungsgrad bis zu 3,67 Prozent. Trump, der im Mai 2018 den Ausstieg der USA aus dem Abkommen verkündet hatte, sagte mit Blick auf Irans Verhalten: "Sie wissen, was sie tun, sie wissen womit sie spielen, und ich denke, sie spielen mit dem Feuer!"

Er bekräftigte, die USA würden ihre Kampagne des maximalen Drucks fortsetzen, bis Iran seine "nuklearen Ambitionen" und sein "bösartiges Verhalten" in der Region aufgebe. In einer Erklärung des Außenministeriums in Washington heißt es, Iran müsse komplett auf die Anreicherung von Uran verzichten, sie hätte dem Land nie gestattet werden dürfen.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zeigte sich in einer Erklärung "besorgt" und forderte Iran auf, "unverzüglich" die Überschreitung der Obergrenze rückgängig zu machen und sich aller weiterer Maßnahmen zu enthalten, die Verpflichtungen aus dem Atomabkommen zuwiderlaufen. Großbritanniens Außenminister Jeremy Hunt sagte, Irans Schritt sei "sehr, sehr besorgniserregend". Sein Land wolle das Abkommen erhalten, aber wenn Iran gegen den Deal verstoße "sind wir auch draußen". Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es, man rufe Iran auf, die Überschreitung wieder rückgängig zu machen und "die Nuklearvereinbarung nicht weiter zu untergraben". Gemeinsam mit den anderen Vertragspartnern werde man die nächsten Schritte sorgfältig abwägen.

Das Abkommen hat die Zeit zum Bau einer Atombombe von einigen Monaten auf ein Jahr erhöht

Iran dagegen sieht in der Überschreitung des Limits keinen Verstoß gegen das Atomabkommen und hat angekündigt, mit Ablauf eines Ultimatums an diesem Wochenende weitere Bestimmungen nicht mehr einzuhalten. Außenminister Mohammed Dschawad Sarif sagte, Iran reagiere nur auf den Rückzug der USA; er leitete aus einer Bestimmung des Abkommens ein Recht Irans her, Bestimmungen des Abkommens nicht mehr einzuhalten.

Allerdings steht Iran mit dieser Auffassung alleine, wie am Freitag bei einem Treffen hochrangiger Diplomaten in Wien klar wurde. Auch Russland und China, neben den Europäern die verbliebenen Vertragsparteien, verlangten dem Vernehmen nach von Iran die vollständige Umsetzung des Abkommens. Ein Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres sagte, Irans Vorgehen "hilft nicht, das Abkommen zu erhalten und wirtschaftliche Vorteile für das iranische Volk zu erlangen". Meinungsverschiedenheiten sollten über einen im Abkommen vorgesehenen Mechanismus zur Streitbeilegung gelöst werden.

Die Europäer wollen zunächst noch warten, bevor sie diesen Mechanismus aktivieren, wie Diplomaten sagten. Man wolle sehen, ob Iran seine Drohung wahr mache, nach dem Auslaufen des Ultimatums am Wochenende etwa Uran auf mehr als 3,67 Prozent anzureichern, das in Atomkraftwerken erforderliche Niveau. Zunächst wolle man versuchen, Iran noch zu überzeugen, zur Einhaltung des Abkommens zurückzukehren, und auf diesem Wege die Krise entschärfen. In Wien wurde bereits ein Treffen der Außenminister in absehbarer Zeit dazu vereinbart.

Das Atomabkommen hat die Zeit, die Iran brauchen würde, um theoretisch eine Atombombe herstellen zu können, von zwei bis drei Monaten auf ein Jahr verlängert. Diese sogenannte Ausbruchszeit gilt als entscheidendes Kriterium. Sollte Iran sie deutlich reduzieren, indem das Land die Urananreicherung wieder hochfährt, werden sich die Europäer gezwungen sehen, wieder Sanktionen zu verhängen. US-Außenminister Mike Pompeo hatte erklärt, die USA würden jede Veränderung der Ausbruchszeit genau beobachten. Nach Ansicht von Experten könnte es allerdings Monate dauern, bis Iran diese Spanne deutlich verkürzt.

In der Golfregion sind die Spannungen unvermindert hoch. Saudi-Arabien meldete einen weiteren Drohnen-Angriff auf den Flughafen der Stadt Abha mit neun Verletzten, für den das Königreich die von Iran unterstützten Huthi-Milizen aus Jemen verantwortlich machte. Diese nahmen die Attacke in ihrem Fernsehkanal al-Masira für sich in Anspruch. Allerdings hatte jüngst das Wall Street Journal berichtet, US-Geheimdienste hielten eine von Iran gesteuerte Schiiten-Miliz aus dem Irak für den Urheber eines Angriffs auf eine saudische Pipeline. Saudi-Arabien hatte damals die Huthis beschuldigt, die wie jetzt auch die Verantwortung übernommen hatten.

Iraks neuer Premier Adel Abdul Mahdi erließ in einem riskanten politischen Manöver am Montag ein Dekret, das die Macht der Milizen im Irak einschränken soll, von denen manche direkt die iranischen Revolutionsgarden kontrollieren. Mahdi reagierte damit auch auf Druck der USA, die mehreren dieser Milizen Angriffe anlasten, so auf das Hauptquartier einer Ölfirma und den Beschuss der Grünen Zone in Bagdad, bei dem eine Mörsergranate in der Nähe der US-Botschaft detonierte. US-Außenminister Pompeo hatte Mahdi bei einem Besuch in Bagdad gewarnt, die USA würden auch mit militärischer Gewalt reagieren, wenn die irakische Regierung die Milizen nicht unter Kontrolle halte.

Mahdi ordnete nun an, dass sich die Milizen bis Ende des Monats vollständig in die irakischen Sicherheitskräfte integrieren und seinem Befehl unterstellen müssen. Auch müssten sie lokale Hauptquartiere, ihre sogenannten Wirtschaftsbüros und Kontrollpunkte, auflösen, die sie in vielen Landesteilen unterhalten. Gruppen, die sich weiter politisch betätigen wollen, müssen demnach auf ihre paramilitärischen Einheiten verzichten. Mehrere Milizen waren als Teil von Wahlbündnissen im Mai 2018 in das irakische Parlament eingezogen. Einige Milizenführer begrüßten die Entscheidung, allerdings ist unklar, ob der Premier sie durchsetzen kann. Sein Vorgänger Haidar al-Abadi war mit einem ähnlichen Dekret weitgehend gescheitert.