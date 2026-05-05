In einem Beitrag in seinem Netzwerk Truth Social hat Donald Trump am Montag erklärt, Iran habe „einige Angriffe auf unbeteiligte Nationen verübt“, darunter auch auf ein südkoreanisches Frachtschiff. Vielleicht sei es an der Zeit, dass sich Südkorea der Mission anschließe. „Wir haben sieben kleine Boote abgeschossen oder, wie sie sie gerne nennen, ‚schnelle‘ Boote“, schrieb Trump weiter. „Das ist alles, was ihnen noch bleibt.“ Abgesehen von dem südkoreanischen Schiff habe es keine Schäden bei der Durchfahrt durch die Meerenge gegeben.