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Rahmenabkommen mit IranTrumps nächtlicher Coup im Schloss von Versailles

Lesezeit: 3 Min.

US-Präsident Donald Trump wird von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron durch das Schloss von Versailles geführt.
US-Präsident Donald Trump wird von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron durch das Schloss von Versailles geführt. ANNA MONEYMAKER/AFP

Die USA und Iran haben ihr „Memorandum of Understanding“ für einen Frieden überraschenderweise bereits unterschrieben. Die Zeremonie in der Schweiz ist damit wohl hinfällig.

Von Oliver Meiler, Paris

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Die Überraschung kam in der Nacht, da hatte Donald Trump Versailles schon wieder verlassen und saß im Flieger nach Washington. In Form eines Posts in den sozialen Medien, vom Weißen Haus in die Welt gesendet. Man sieht darauf den amerikanischen Präsidenten, wie er in der Galerie Basse des Schlosses von Versailles sitzt, neben Emmanuel Macron, dem französischen Präsidenten und Gastgeber des Abends, und das „Memorandum of Understanding mit Iran“ unterzeichnet – dieses viel diskutierte und noch approximative Rahmenabkommen für einen Frieden mit Iran, das eigentlich am Freitag auf dem Bürgenstock bei Luzern seinen Moment haben sollte. Gleichzeitig unterschrieb der iranische Präsident, Massud Peseschkian, seine Kopie in Teheran.

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Von Charlotte Walser

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