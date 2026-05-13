Dass die eigenen Siege gern größer dargestellt werden als sie sind, ist fast schon normal. Die Erfolgsmeldungen, die Amerikaner und Israelis wenige Tage nach Beginn des Krieges gegen die Islamische Republik Iran kundtaten, gehören aber in eine andere Kategorie. Nicht nur, weil sie so triumphaler nach Sieg an allen Fronten klangen. Sondern auch, weil sie nicht stimmten.