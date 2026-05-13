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Krieg im Nahen OstenIst Irans Raketenstreitmacht viel stärker als Trump behauptet?

Lesezeit: 3 Min.

Bei einer Propagandaveranstaltung in Teheran singen Mädchen ein Lied und ahmen dabei mit der Hand die Flugbewegung von Raketen nach.
Bei einer Propagandaveranstaltung in Teheran singen Mädchen ein Lied und ahmen dabei mit der Hand die Flugbewegung von Raketen nach. Vahid Salemi/AP

Der US-Präsident brüstet sich gern mit angeblich spektakulär erfolgreichen Luftschlägen gegen das Mullah-Regime. Geheimdienstinformationen legen eine andere Wahrheit nahe.

Von Tomas Avenarius, Berlin

Dass die eigenen Siege gern größer dargestellt werden als sie sind, ist fast schon normal. Die Erfolgsmeldungen, die Amerikaner und Israelis wenige Tage nach Beginn des Krieges gegen die Islamische Republik Iran kundtaten, gehören aber in eine andere Kategorie. Nicht nur, weil sie so triumphaler nach Sieg an allen Fronten klangen. Sondern auch, weil sie nicht stimmten.

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