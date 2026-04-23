Einen Tag, nachdem die Lufthansa und die Europäische Kommission Alarm geschlagen hatten, weil das Kerosin bald knapp zu werden droht, stauten sich am Donnerstagnachmittag die Regierungsflieger auf dem zyprischen Flughafen Larnaka. Delegationen aus fast allen europäischen Hauptstädten waren angereist zum informellen EU-Gipfeltreffen in den am weitesten entlegenen Mitgliedstaat, nah an den Krisenherd im Nahen Osten, um dort im Yachthafen von Ayia Napa zu Abend zu essen und sich am Freitagvormittag in Nikosia zu beraten. Hunderte Journalisten flogen nach Zypern, um diesem Treffen beizuwohnen, von dem keine Beschlüsse zu erwarten waren.