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EU-Gipfel auf ZypernWelche Optionen haben die Europäer in der Energiekrise?

Lesezeit: 3 Min.

EU-Ratspräsident António Costa (Mitte) mit den Regierungschefs und dem Präsidenten der Ukraine, Wolodimir Selenskij (vorn, 2. v. r.), beim informellen EU-Gipfel auf Zypern.
EU-Ratspräsident António Costa (Mitte) mit den Regierungschefs und dem Präsidenten der Ukraine, Wolodimir Selenskij (vorn, 2. v. r.), beim informellen EU-Gipfel auf Zypern. JEWEL SAMAD/AFP

Die Folgen des Iran-Kriegs überlagern das EU-Spitzentreffen auf Zypern. Der Druck steigt mit jedem Tag, doch europäisch koordinierte Antworten bleiben weitgehend aus.

Von Jan Diesteldorf, Brüssel

Einen Tag, nachdem die Lufthansa und die Europäische Kommission Alarm geschlagen hatten, weil das Kerosin bald knapp zu werden droht, stauten sich am Donnerstagnachmittag die Regierungsflieger auf dem zyprischen Flughafen Larnaka. Delegationen aus fast allen europäischen Hauptstädten waren zum informellen EU-Gipfeltreffen in den am weitesten entlegenen Mitgliedstaat gereist, um dort im Yachthafen von Agia Napa zu Abend zu essen und sich am Freitagvormittag in Nikosia zu beraten. Hunderte Journalisten flogen nach Zypern, um diesem Treffen beizuwohnen, von dem keine Beschlüsse zu erwarten waren.

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