Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Israel: Waffenruhe gilt – aber nicht für Libanon
Was über den Zehn-Punkte-Plan bekannt ist
Trump zur Iran-Einigung: „Es wird viel Geld verdient werden“
Jubel über Waffenruhe von Regierungsanhängern in Teheran
Iran: Direkte Verhandlungen mit USA ab Freitag in Pakistan geplant
Die Lage im Überblick
- In der Nacht zum Mittwoch ist um 2 Uhr mitteleuropäischer Zeit ein Ultimatum von US-Präsident Donald Trump abgelaufen. „Eine ganze Zivilisation wird heute Nacht untergehen, um nie wieder zurückzukehren“, hatte der Trump gewarnt, sollte Iran nicht die Straße von Hormus für den Schiffsverkehr öffnen.
- Kurz vor Ablauf des Ultimatums hat es eine Einigung zwischen Iran und den USA gegeben. Es gilt eine zweiwöchige Waffenruhe.
- Iran hat den USA einen Zehn-Punkte-Plan zur Beendigung des Krieges vorgelegt.
- Von Freitag an wollen die USA und Iran unter Vermittlung von Pakistan in Islamabad über ein endgültiges Abkommen zur Beilegung des Konfliktes verhandeln.
„Schritt zurück vom Abgrund“ – Reaktionen auf die Waffenruhe
Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat die Waffenruhe zwischen Iran und den USA begrüßt. „Die Ankündigung dieser Feuerpause ist eine sehr gute Sache“, sagte Macron zu Beginn einer Sitzung des Sicherheits- und Verteidigungsrats in Paris. Macron betonte, auf die Waffenruhe sollten Verhandlungen folgen. Er begrüßte es, dass Iran die wichtige Straße von Hormus wieder freigeben wolle. Ein gutes Dutzend Länder stünden bereit, um durch eine defensive Mission die Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs zu erleichtern. Es sei aber auch ein Anliegen Frankreichs, sicherzugehen, dass die Waffenruhe Libanon vollständig einbeziehe. Macron nannte die Lage in Libanon kritisch.
Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas bezeichnet die Waffenruhe zwischen den USA und Iran als einen "Schritt zurück vom Abgrund nach Wochen der Eskalation". Dies schaffe die dringend benötigte Gelegenheit, Drohungen abzuschwächen, den Raketenbeschuss zu beenden, die Schifffahrt wieder aufzunehmen und Raum für Diplomatie auf dem Weg zu einer dauerhaften Einigung zu schaffen, schreibt sie auf der Social-Media-Plattform X.
Der britische Premierminister Keir Starmer spricht nach der Einigung zwischen den USA von einem „Moment der Erleichterung“. „Zusammen mit unseren Partnern müssen wir alles tun, was in unserer Macht steht, um diese Waffenruhe zu unterstützen und aufrechtzuerhalten“, schrieb Starmer in einem X-Beitrag. Die temporäre Waffenruhe müsse nun in ein „dauerhaftes Abkommen“ übergehen.
Der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez begrüßt zwar die Vereinbarung einer zweiwöchigen Waffenruhe zwischen den USA und Iran, kritisiert aber zugleich die USA wegen des Beginns des Krieges. "Die spanische Regierung wird nicht jenen applaudieren, die die Welt in Brand stecken, nur weil sie dann mit einem Eimer auftauchen", schreibt Sanchez auf der Online-Plattform X, ohne die US-Regierung zu nennen. Eine Waffenruhe sei immer eine willkommene Nachricht. Die kurzzeitige Erleichterung dürfe jedoch nicht "das Chaos, die Zerstörung und die verlorenen Menschenleben" vergessen machen.
Laut Chinas Außenamtssprecherin Mao Ning habe die Volksrepublik die Vermittlungsbemühungen durch Pakistan und andere Länder unterstützt. China hoffe, dass alle Seiten zusammenarbeiteten, um eine baldige Wiederaufnahme des normalen Schiffsverkehrs zu ermöglichen. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet, China habe Iran ermutigt, offen für einen Weg zu einer Feuerpause zu sein. Mao bestätigte dies nicht direkt und verwies darauf, dass China weiter eine konstruktive Rolle für Frieden im Nahen Osten spielen wolle.
Auch mehrere arabische Staaten haben die Einigung zwischen den USA und Iran begrüßt, dringen aber auf weitere Diplomatie. Es sei nun wichtig, die Bemühungen zu intensivieren, um Lösungen zu finden, die die Krise an der Wurzel packten, teilte das Außenministerium des Golfstaats Oman mit. Auch Ägypten drängt auf weitere Verhandlungen. Das Aussetzen der US-Militäroperationen sei eine wichtige Chance, die genutzt werden sollte, um Raum für Diplomatie und einen konstruktiven Dialog zu schaffen, teilte das Außenministerium in Kairo mit. Der Irak erklärte der staatlichen Nachrichtenagentur INA zufolge, die Waffenruhe trage dazu bei, Spannungen in der Region abzubauen, man unterstütze alle weiteren Bemühungen für Dialog. Nach Ansicht der Vereinigten Arabischen Emirate geht ihr Land als Sieger aus dem Konflikt hervor. Der Berater des Präsidenten der Emirate, Anwar Gargasch, schrieb auf X, die Vereinigten Arabischen Emirate hätten in einem Krieg triumphiert, den man unbedingt habe vermeiden wollen und das Land erfolgreich verteidigt.
Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas bezeichnet die Waffenruhe zwischen den USA und Iran als einen "Schritt zurück vom Abgrund nach Wochen der Eskalation". Dies schaffe die dringend benötigte Gelegenheit, Drohungen abzuschwächen, den Raketenbeschuss zu beenden, die Schifffahrt wieder aufzunehmen und Raum für Diplomatie auf dem Weg zu einer dauerhaften Einigung zu schaffen, schreibt sie auf der Social-Media-Plattform X.
Der britische Premierminister Keir Starmer spricht nach der Einigung zwischen den USA von einem „Moment der Erleichterung“. „Zusammen mit unseren Partnern müssen wir alles tun, was in unserer Macht steht, um diese Waffenruhe zu unterstützen und aufrechtzuerhalten“, schrieb Starmer in einem X-Beitrag. Die temporäre Waffenruhe müsse nun in ein „dauerhaftes Abkommen“ übergehen.
Der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez begrüßt zwar die Vereinbarung einer zweiwöchigen Waffenruhe zwischen den USA und Iran, kritisiert aber zugleich die USA wegen des Beginns des Krieges. "Die spanische Regierung wird nicht jenen applaudieren, die die Welt in Brand stecken, nur weil sie dann mit einem Eimer auftauchen", schreibt Sanchez auf der Online-Plattform X, ohne die US-Regierung zu nennen. Eine Waffenruhe sei immer eine willkommene Nachricht. Die kurzzeitige Erleichterung dürfe jedoch nicht "das Chaos, die Zerstörung und die verlorenen Menschenleben" vergessen machen.
Laut Chinas Außenamtssprecherin Mao Ning habe die Volksrepublik die Vermittlungsbemühungen durch Pakistan und andere Länder unterstützt. China hoffe, dass alle Seiten zusammenarbeiteten, um eine baldige Wiederaufnahme des normalen Schiffsverkehrs zu ermöglichen. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet, China habe Iran ermutigt, offen für einen Weg zu einer Feuerpause zu sein. Mao bestätigte dies nicht direkt und verwies darauf, dass China weiter eine konstruktive Rolle für Frieden im Nahen Osten spielen wolle.
Auch mehrere arabische Staaten haben die Einigung zwischen den USA und Iran begrüßt, dringen aber auf weitere Diplomatie. Es sei nun wichtig, die Bemühungen zu intensivieren, um Lösungen zu finden, die die Krise an der Wurzel packten, teilte das Außenministerium des Golfstaats Oman mit. Auch Ägypten drängt auf weitere Verhandlungen. Das Aussetzen der US-Militäroperationen sei eine wichtige Chance, die genutzt werden sollte, um Raum für Diplomatie und einen konstruktiven Dialog zu schaffen, teilte das Außenministerium in Kairo mit. Der Irak erklärte der staatlichen Nachrichtenagentur INA zufolge, die Waffenruhe trage dazu bei, Spannungen in der Region abzubauen, man unterstütze alle weiteren Bemühungen für Dialog. Nach Ansicht der Vereinigten Arabischen Emirate geht ihr Land als Sieger aus dem Konflikt hervor. Der Berater des Präsidenten der Emirate, Anwar Gargasch, schrieb auf X, die Vereinigten Arabischen Emirate hätten in einem Krieg triumphiert, den man unbedingt habe vermeiden wollen und das Land erfolgreich verteidigt.
Iran meldet Explosionen
Trotz der Waffenruhe mit den USA und Israel hat Iran neue Explosionen am Persischen Golf gemeldet. Sie ereigneten sich an einer Raffinerie auf der Insel Lawan, wie die Nachrichtenagentur Mehr berichtete. Auch auf der Insel Sirri soll es laut Mehr zu Explosionen gekommen sein. Es ist unklar, was hinter den beiden Vorfällen steckt. Auf jede Aggression werde Iran mit einer „Reue bringenden Antwort“ reagieren, hieß es in dem Bericht.
Frankreich will Schiffsverkehr durch Straße von Hormus absichern
Nach Angaben von Präsident Emmanuel Macron stehen 15 Länder bereit, um unter Frankreichs Führung den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus abzusichern. Derzeit befinde man sich im Planungsstadium. Es sei eine „rein defensive Mission“ in Abstimmung mit Iran, um eine Durchfahrt der Schiffe nach der vereinbarten Waffenruhe zu ermöglichen. Nähere Angaben machte Macron am Mittwochvormittag nicht. Er hatte am frühen Morgen eine Sitzung des Verteidigungsrates einberufen. „Wir erwarten, dass der Waffenstillstand in den kommenden Tagen und Wochen in der gesamten Region uneingeschränkt eingehalten wird und Verhandlungen ermöglicht, um die nuklearen und ballistischen Raketenfragen im Zusammenhang mit Iran dauerhaft zu lösen“, sagte Macron. Den Waffenstillstand bezeichnete er als „sehr gute Sache“.
Ausdrücklich forderte Macron Israel auf, Angriffe in Libanon einzustellen. „Unser Wunsch ist es, sicherzustellen, dass Libanon vollständig in den Waffenstillstand einbezogen wird.“ Noch im Laufe des Tages will Macron Cécile Kohler und Jacques Paris im Élysée-Palast treffen. Die beiden französischen Staatsbürger waren fast vier Jahre lang in Iran in Haft und Hausarrest festgehalten worden. Sie landeten kurz vor 9 Uhr in Paris. Kohler und Paris waren wegen Spionage zu 17 und 20 Jahren Haft verurteilt worden.
Ausdrücklich forderte Macron Israel auf, Angriffe in Libanon einzustellen. „Unser Wunsch ist es, sicherzustellen, dass Libanon vollständig in den Waffenstillstand einbezogen wird.“ Noch im Laufe des Tages will Macron Cécile Kohler und Jacques Paris im Élysée-Palast treffen. Die beiden französischen Staatsbürger waren fast vier Jahre lang in Iran in Haft und Hausarrest festgehalten worden. Sie landeten kurz vor 9 Uhr in Paris. Kohler und Paris waren wegen Spionage zu 17 und 20 Jahren Haft verurteilt worden.
Laura Otter
Reedereien reagieren vorsichtig auf Waffenruhe
Sechs Schiffe von Deutschlands größter Containerreederei Hapag-Lloyd sitzen nach Angaben des Unternehmens weiterhin im Persischen Golf fest. Hapag-Lloyd hoffe, die Schiffe und vor allem die Crews möglichst bald aus der Region herauszubekommen, sagt Konzernchef Rolf Habben Jansen in einem Kunden-Call. Die Schifffahrt sei derzeit noch stark beeinträchtigt und für das Unternehmen entstünden vor allem durch Umleitungen hohe Kosten, die auch an die Kunden weitergegeben werden müssten. Die jüngste Entwicklung sei aber positiv. „Wir hoffen, in den nächsten Monaten zur Normalität zurückkehren zu können.“
Auch andere Reedereien reagieren weiterhin zurückhaltend auf die unsichere Sicherheitslage in der Region. Die dänische Reederei Maersk will trotz der vereinbarten Waffenruhe den Normalbetrieb in der Straße von Hormus vorerst nicht wieder aufnehmen. Man verfolge einen vorsichtigen Ansatz und nehme zunächst keine Änderungen an bestimmten Diensten vor, teilte der Schifffahrtskonzern mit. Die Waffenruhe schaffe zwar Möglichkeiten für den Transit, biete aber noch keine vollständige Sicherheit für die Seefahrt. Maersk hatte im vergangenen Monat Buchungen für viele Häfen in der Golfregion ausgesetzt.
Auch andere Reedereien reagieren weiterhin zurückhaltend auf die unsichere Sicherheitslage in der Region. Die dänische Reederei Maersk will trotz der vereinbarten Waffenruhe den Normalbetrieb in der Straße von Hormus vorerst nicht wieder aufnehmen. Man verfolge einen vorsichtigen Ansatz und nehme zunächst keine Änderungen an bestimmten Diensten vor, teilte der Schifffahrtskonzern mit. Die Waffenruhe schaffe zwar Möglichkeiten für den Transit, biete aber noch keine vollständige Sicherheit für die Seefahrt. Maersk hatte im vergangenen Monat Buchungen für viele Häfen in der Golfregion ausgesetzt.
Israel: Waffenruhe gilt – aber nicht für Libanon
Israel unterstützt US-Präsident Donald Trumps Entscheidung für eine zweiwöchige Feuerpause mit Iran – unter der Bedingung, dass die Straße von Hormus sofort geöffnet und iranische Angriffe auf die USA, Israel und andere Länder der Region eingestellt werden. Die Waffenruhe gelte jedoch nicht für Libanon, erklärt das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in einem offiziellen Statement – und widerspricht damit einer früheren Aussage des pakistanischen Premiers Shehbaz Sharif. Auch das israelische Militär teilte am Vormittag mit, dass es die Angriffe gegen die Hisbollah weiter fortsetze.
Die proiranische Miliz und das israelische Militär beschießen sich seit Ausbruch der jüngsten Eskalationen gegenseitig, besonders in Südlibanon. Dort ist das Militär Israels auch vorgerückt. Das libanesische Gesundheitsministerium meldet, dass seit dem 2. März etwa 1500 Menschen durch israelische Angriffe getötet wurden. Nach israelischen Angaben sollen unter den Toten Hunderte Hisbollah-Mitglieder sein.
Die proiranische Miliz und das israelische Militär beschießen sich seit Ausbruch der jüngsten Eskalationen gegenseitig, besonders in Südlibanon. Dort ist das Militär Israels auch vorgerückt. Das libanesische Gesundheitsministerium meldet, dass seit dem 2. März etwa 1500 Menschen durch israelische Angriffe getötet wurden. Nach israelischen Angaben sollen unter den Toten Hunderte Hisbollah-Mitglieder sein.
Laura Otter
Irak öffnet Luftraum wieder für Flugverkehr
Die Waffenruhe im Iran-Krieg führt zur Entspannung in der Region. Nach der Verkündung einer Waffenruhe zwischen den USA und Iran hat der Irak seinen Luftraum wieder geöffnet. Die Lage habe sich stabilisiert und die Bedingungen seien wieder normal, teilte die irakische Zivilluftfahrtbehörde am Morgen mit. Mit sofortiger Wirkung dürften alle zivilen Flüge wieder aufgenommen werden, einschließlich Überflüge und Start- und Landungen auf irakischen Flughäfen. Seit Beginn des Krieges am 28. Februar ist der Flugverkehr in der Region stark eingeschränkt. Neben dem Irak hatten auch einige Golfstaaten den Luftraum gesperrt.
Bundesregierung begrüßt Waffenruhe
Die Bundesregierung begrüßt laut einem Statement die zweiwöchige Waffenruhe, auf die sich die Vereinigten Staaten und Iran in der Nacht verständigt haben. Sie dankt Pakistan für die Vermittlung. Ziel müsse es nun sein, in den nächsten Tagen ein dauerhaftes Ende des Krieges auszuhandeln. Dies werde sich nur auf diplomatischem Weg erreichen lassen. Die Bundesregierung unterstütze diese diplomatischen Bemühungen. Dazu stehe man in engem Austausch mit den USA und anderen Partnern. Deutschland werde in geeigneter Weise dazu beitragen, die freie Schifffahrt in der Straße von Hormus zu gewährleisten.
Was über den Zehn-Punkte-Plan bekannt ist
Iran hat den USA einen Zehn-Punkte-Plan vorgelegt, der nun als Grundlage für Verhandlungen dienen soll. Offiziell hat Irans Regierung ihre darin aufgeführten Forderungen bislang nicht öffentlich gemacht. Laut der Nachrichtenagentur Tasnim soll:
- der Krieg an allen Fronten enden, einschließlich in Libanon.
- Iran soll die Kontrolle über die Straße von Hormus behalten und Uran anreichern dürfen.
- Hinzu komme die Aufhebung der internationalen Sanktionen und der Strafmaßnahmen des UN-Sicherheitsrats.
- Weiter würden Kriegsentschädigungen und ein Abzug der US-Streitkräfte aus der Region gefordert, hieß es.
Auch die der Revolutionsgarde ebenfalls nahestehende Nachrichtenagentur Fars berichtet über die zehn Punkte. Ihre Informationen decken sich weitgehend mit dem Bericht bei Tasnim. In ihrem Bericht heißt es jedoch auch, dass sich Iran gemäß dem Plan verpflichte, niemals Atomwaffen herzustellen. Die Urananreicherung soll demnach nach Verhandlungen eingeschränkt werden. Teheran stimme außerdem zu, mit anderen Ländern in der Region über Friedensabkommen zu sprechen, hieß es.
Die Times of Israel zitierte einen ranghohen israelischen Beamten, wonach Iran die Straße von Hormus öffnet, ohne jegliche seiner Forderungen vorab erfüllt zu bekommen. Demnach hatte sich Israel mit den USA vorher über die Waffenruhe abgestimmt. Irans Außenminister Abbas Araghtschi schrieb, der Schiffsverkehr in der Meerenge werde in Abstimmung mit den Streitkräften des Landes und unter Berücksichtigung technischer Einschränkungen ermöglicht.
Der von Iran vorgelegte Zehn-Punkte-Vorschlag zur Beendigung des Krieges ist nach Ansicht von US-Regierungssprecherin Karoline Leavitt eine Grundlage für weitere Verhandlungen. „Die Worte von Präsident (Donald) Trump sprechen für sich: Dies ist eine praktikable Verhandlungsgrundlage, und diese Verhandlungen werden fortgesetzt“, teilte sie auf Anfrage mit.
Die Times of Israel zitierte einen ranghohen israelischen Beamten, wonach Iran die Straße von Hormus öffnet, ohne jegliche seiner Forderungen vorab erfüllt zu bekommen. Demnach hatte sich Israel mit den USA vorher über die Waffenruhe abgestimmt. Irans Außenminister Abbas Araghtschi schrieb, der Schiffsverkehr in der Meerenge werde in Abstimmung mit den Streitkräften des Landes und unter Berücksichtigung technischer Einschränkungen ermöglicht.
Der von Iran vorgelegte Zehn-Punkte-Vorschlag zur Beendigung des Krieges ist nach Ansicht von US-Regierungssprecherin Karoline Leavitt eine Grundlage für weitere Verhandlungen. „Die Worte von Präsident (Donald) Trump sprechen für sich: Dies ist eine praktikable Verhandlungsgrundlage, und diese Verhandlungen werden fortgesetzt“, teilte sie auf Anfrage mit.
Trump zur Iran-Einigung: „Es wird viel Geld verdient werden“
Donald Trump rechnet nach der Einigung mit Iran auf eine Waffenruhe und der Öffnung der Straße von Hormus mit einem großen wirtschaftlichen Gewinn. „Es wird viel Geld verdient werden“, schrieb der US-Präsident auf seiner Plattform Truth Social. „Ein großer Tag für den Weltfrieden!“, behauptete er außerdem. Die USA würden bei der Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus helfen. „Es wird viele positive Maßnahmen geben!“
Iran könne jetzt mit dem Wiederaufbauprozess beginnen, schrieb Trump. Die USA würden vor Ort bleiben, um sicherzustellen, „dass alles gut geht“. Er sei zuversichtlich. „Genau wie wir es in den USA erleben, könnte dies das Goldene Zeitalter des Nahen Ostens sein“, schloss Trump seinen Post.
Iran könne jetzt mit dem Wiederaufbauprozess beginnen, schrieb Trump. Die USA würden vor Ort bleiben, um sicherzustellen, „dass alles gut geht“. Er sei zuversichtlich. „Genau wie wir es in den USA erleben, könnte dies das Goldene Zeitalter des Nahen Ostens sein“, schloss Trump seinen Post.
Jubel über Waffenruhe von Regierungsanhängern in Teheran
In der iranischen Hauptstadt Teheran sind nach Verkündung der Feuerpause zahlreiche Menschen auf die Straßen geströmt. Am Revolutionsplatz im Stadtzentrum versammelten sich Regierungsanhänger mitten in der Nacht, wie der iranische Sender SNN TV berichtete. US-Präsident Donald Trump habe sich den iranischen Forderungen gebeugt, sagte der Reporter des Senders, der den paramilitärischen Basidsch-Milizen nahesteht.
Regierungsanhänger jubelten über die kurz zuvor verkündete Waffenruhe mit den USA und feierten diese als Sieg über die USA. Eine Frau sagte dem Sender: „Dass unsere Position in der Straße von Hormus gefestigt wurde, bedeutet den Sieg Irans. Das ist unsere Vergeltung gegenüber jemandem, der behauptete, die größte und fortschrittlichste Armee der Welt zu haben“, sagte sie in Richtung Trump.
Regierungsanhänger jubelten über die kurz zuvor verkündete Waffenruhe mit den USA und feierten diese als Sieg über die USA. Eine Frau sagte dem Sender: „Dass unsere Position in der Straße von Hormus gefestigt wurde, bedeutet den Sieg Irans. Das ist unsere Vergeltung gegenüber jemandem, der behauptete, die größte und fortschrittlichste Armee der Welt zu haben“, sagte sie in Richtung Trump.
Iranische Regierungsanhänger feiern in Teheran die Waffenruhe als Sieg über die USA. Foto: AP
Beginn und Umsetzung der Waffenruhe weiter unklar
Der genaue Beginn der zwischen den USA und Iran vereinbarten Waffenruhe bleibt weiter unklar. Pakistan zufolge sollte die Feuerpause mit sofortiger Wirkung greifen – auch in Libanon. Einem hochrangigen US-Regierungsvertreter zufolge will sich auch das israelische Militär an die vereinbarte Feuerpause halten. Die Nachrichtenagentur AP meldet hingegen, dass Israel aktuell weiter auf Iran feuert. Israel selbst äußerte sich bisher nicht zur Waffenruhe.
Fest steht: Israel wird auch nach der Verkündung der Waffenruhe weiter aus Iran mit Raketen beschossen. Zudem lösten die Behörden in Saudi-Arabien, Bahrain, Kuwait, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten in der Nacht Luftalarm aus.
Auch um das Vorgehen der USA gibt es aktuell widersprüchliche Berichte: Während die New York Times berichtet, die USA hätten ihre Angriffe auf Iran bereits eingestellt, meldet die US-Nachrichtenseite Axios, dass die Waffenruhe erst beginnen solle, sobald Iran die Straße von Hormus öffne.
Fest steht: Israel wird auch nach der Verkündung der Waffenruhe weiter aus Iran mit Raketen beschossen. Zudem lösten die Behörden in Saudi-Arabien, Bahrain, Kuwait, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten in der Nacht Luftalarm aus.
Auch um das Vorgehen der USA gibt es aktuell widersprüchliche Berichte: Während die New York Times berichtet, die USA hätten ihre Angriffe auf Iran bereits eingestellt, meldet die US-Nachrichtenseite Axios, dass die Waffenruhe erst beginnen solle, sobald Iran die Straße von Hormus öffne.
Iran: Direkte Verhandlungen mit USA ab Freitag in Pakistan geplant
Die USA und Iran wollen nach iranischen Angaben ab Freitag in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad über ein endgültiges Abkommen zur Beilegung des Konflikts verhandeln. Irans Nachbarland Pakistan hatte im Krieg zwischen Vertretern aus Washington und Teheran vermittelt.
Die Islamische Republik Iran und die Vereinigten Staaten von Amerika sowie ihre Verbündeten hätten einer sofortigen Waffenruhe einschließlich in Libanon und andernorts zugestimmt, schrieb Premierminister Shehbaz Sharif auf X. Beide Seiten hätten in den Gesprächen „bemerkenswerte Weisheit und Verständnis“ bewiesen und sich konstruktiv für Frieden und Stabilität eingesetzt.
Sharif lud Delegationen beider Länder für weitere Gespräche am Freitag in die pakistanische Hauptstadt Islamabad ein, wo Vertreter aus Washington und Teheran über ein endgültiges Abkommen zur Beilegung des Konflikts verhandeln sollen.
Die Islamische Republik Iran und die Vereinigten Staaten von Amerika sowie ihre Verbündeten hätten einer sofortigen Waffenruhe einschließlich in Libanon und andernorts zugestimmt, schrieb Premierminister Shehbaz Sharif auf X. Beide Seiten hätten in den Gesprächen „bemerkenswerte Weisheit und Verständnis“ bewiesen und sich konstruktiv für Frieden und Stabilität eingesetzt.
Sharif lud Delegationen beider Länder für weitere Gespräche am Freitag in die pakistanische Hauptstadt Islamabad ein, wo Vertreter aus Washington und Teheran über ein endgültiges Abkommen zur Beilegung des Konflikts verhandeln sollen.
Shehbaz Sharif on Twitter / X
With the greatest humility, I am pleased to announce that the Islamic Republic of Iran and the United States of America, along with their allies, have agreed to an immediate ceasefire everywhere including Lebanon and elsewhere, EFFECTIVE IMMEDIATELY. I warmly welcome the…— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 7, 2026
x.com
Israel auch nach Waffenruhe-Verkündung unter Beschuss
Trotz der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, einem bedingten Waffenstillstand mit Iran zugestimmt zu haben, haben in Israel Luftschutzsirenen vor ankommenden iranischen Raketen gewarnt. Über Zentralisrael waren Detonationen am Himmel zu hören. Auch in Tel Aviv wurde wiederholt Luftalarm ausgelöst. Berichte über Opfer oder Schäden gibt es bislang nicht.
Noch ist unklar, ob Iran seine Angriffe auf Israel einstellen wird, sobald weitere Details der Waffenruhe verhandelt werden. Israel will sich indes an die zwischen Washington und Teheran vereinbarte Waffenruhe halten, wie ein hochrangiger US-Regierungsvertreter mitteilte. Stand jetzt kann nicht verifiziert werden, ob Israel bereits seine Angriffe auf Iran eingestellt hat.
Noch ist unklar, ob Iran seine Angriffe auf Israel einstellen wird, sobald weitere Details der Waffenruhe verhandelt werden. Israel will sich indes an die zwischen Washington und Teheran vereinbarte Waffenruhe halten, wie ein hochrangiger US-Regierungsvertreter mitteilte. Stand jetzt kann nicht verifiziert werden, ob Israel bereits seine Angriffe auf Iran eingestellt hat.
Iran stimmt zweiwöchiger Waffenruhe zu – Außenminister kündigt Öffnung der Straße von Hormus an
Iran hat einer von US-Präsident Donald Trump angekündigten zweiwöchigen Waffenruhe zugestimmt. Das berichtete die der Revolutionsgarde nahestehende Nachrichtenagentur Tasnim.
Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi schreibt in einer öffentlichen Erklärung zudem, dass Schiffe in den nächsten zwei Wochen unter Koordination des iranischen Militärs die Straße von Hormus passieren dürfen. „Für einen Zeitraum von zwei Wochen wird die sichere Durchfahrt durch die Straße von Hormus in Koordination mit den iranischen Streitkräften und unter Berücksichtigung technischer Einschränkungen möglich sein“, so Araghtschi.
Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi schreibt in einer öffentlichen Erklärung zudem, dass Schiffe in den nächsten zwei Wochen unter Koordination des iranischen Militärs die Straße von Hormus passieren dürfen. „Für einen Zeitraum von zwei Wochen wird die sichere Durchfahrt durch die Straße von Hormus in Koordination mit den iranischen Streitkräften und unter Berücksichtigung technischer Einschränkungen möglich sein“, so Araghtschi.
Warum die Welt erst einmal durchatmen kann - bis das nächste Ultimatum von Trump kommt, erklärt US-Korrespondent Boris Herrmann: