„Schritt zurück vom Abgrund“ – Reaktionen auf die Waffenruhe

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat die Waffenruhe zwischen Iran und den USA begrüßt. „Die Ankündigung dieser Feuerpause ist eine sehr gute Sache“, sagte Macron zu Beginn einer Sitzung des Sicherheits- und Verteidigungsrats in Paris. Macron betonte, auf die Waffenruhe sollten Verhandlungen folgen. Er begrüßte es, dass Iran die wichtige Straße von Hormus wieder freigeben wolle. Ein gutes Dutzend Länder stünden bereit, um durch eine defensive Mission die Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs zu erleichtern. Es sei aber auch ein Anliegen Frankreichs, sicherzugehen, dass die Waffenruhe Libanon vollständig einbeziehe. Macron nannte die Lage in Libanon kritisch.



Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas bezeichnet die Waffenruhe zwischen den USA und Iran als einen "Schritt zurück vom Abgrund nach Wochen der Eskalation". Dies schaffe die dringend benötigte Gelegenheit, Drohungen abzuschwächen, den Raketenbeschuss zu beenden, die Schifffahrt wieder aufzunehmen und Raum für Diplomatie auf dem Weg zu einer dauerhaften Einigung zu schaffen, schreibt sie auf der Social-Media-Plattform X.



Der britische Premierminister Keir Starmer spricht nach der Einigung zwischen den USA von einem „Moment der Erleichterung“. „Zusammen mit unseren Partnern müssen wir alles tun, was in unserer Macht steht, um diese Waffenruhe zu unterstützen und aufrechtzuerhalten“, schrieb Starmer in einem X-Beitrag. Die temporäre Waffenruhe müsse nun in ein „dauerhaftes Abkommen“ übergehen.



Der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez begrüßt zwar die ​Vereinbarung einer zweiwöchigen Waffenruhe zwischen den USA und Iran, kritisiert aber zugleich die USA wegen des Beginns des Krieges. "Die spanische Regierung wird nicht jenen applaudieren, die die Welt in Brand stecken, nur weil sie dann mit einem Eimer auftauchen", schreibt Sanchez auf der Online-Plattform X, ohne die US-Regierung zu nennen. Eine Waffenruhe sei immer eine willkommene Nachricht. Die kurzzeitige Erleichterung dürfe jedoch nicht "das Chaos, die Zerstörung und die verlorenen Menschenleben" vergessen machen.



Laut Chinas Außenamtssprecherin Mao Ning habe die Volksrepublik die Vermittlungsbemühungen durch Pakistan und andere Länder unterstützt. China hoffe, dass alle Seiten zusammenarbeiteten, um eine baldige Wiederaufnahme des normalen Schiffsverkehrs zu ermöglichen. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet, China habe Iran ermutigt, offen für einen Weg zu einer Feuerpause zu sein. Mao bestätigte dies nicht direkt und verwies darauf, dass China weiter eine konstruktive Rolle für Frieden im Nahen Osten spielen wolle.



Auch mehrere arabische Staaten haben die Einigung zwischen den USA und Iran begrüßt, dringen aber auf weitere Diplomatie. Es sei nun wichtig, die Bemühungen zu intensivieren, um Lösungen zu finden, die die Krise an der Wurzel packten, teilte das Außenministerium des Golfstaats Oman mit. Auch Ägypten drängt auf weitere Verhandlungen. Das Aussetzen der US-Militäroperationen sei eine wichtige Chance, die genutzt werden sollte, um Raum für Diplomatie und einen konstruktiven Dialog zu schaffen, teilte das Außenministerium in Kairo mit. Der Irak erklärte der staatlichen Nachrichtenagentur INA zufolge, die Waffenruhe trage dazu bei, Spannungen in der Region abzubauen, man unterstütze alle weiteren Bemühungen für Dialog. Nach Ansicht der Vereinigten Arabischen Emirate geht ihr Land als Sieger aus dem Konflikt hervor. Der Berater des Präsidenten der Emirate, Anwar Gargasch, schrieb auf X, die Vereinigten Arabischen Emirate hätten in einem Krieg triumphiert, den man unbedingt habe vermeiden wollen und das Land erfolgreich verteidigt.