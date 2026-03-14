Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Formel 1 streicht Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien
USA fordern Bürger zur Ausreise aus dem Irak auf
Iran droht mit Angriffen auf US-Ziele in den Emiraten
Die Insel Kharg – Irans Öl-Terminal
USA greifen für Ölindustrie wichtige iranische Insel an
Trump fordert Kriegsschiffe anderer Staaten in Straße von Hormus
Angesichts der iranischen Angriffe auf die für den Ölhandel wichtige Straße von Hormus fordert US-Präsident Donald Trump andere Staaten zur Unterstützung auf. „Die Länder der Welt, die Öl über die Straße von Hormus beziehen, müssen sich um diese Passage kümmern, und wir werden helfen", schrieb Trump am Samstag auf seiner Plattform Truth Social. Er hoffe, dass China, Frankreich, Japan, Südkorea, Großbritannien und andere Staaten Schiffe dorthin entsenden. Eine Anfrage, ob sich Länder dazu bereit erklärt hätten, ließ das Weiße Haus unbeantwortet. Durch die Meerenge zwischen Iran und Oman wird normalerweise etwa ein Fünftel des weltweiten Erdöls und Flüssigerdgases transportiert.
Trump kündigte ein unvermindert hartes militärisches Vorgehen der US-Streitkräfte gegen Iran an. „In der Zwischenzeit werden die Vereinigten Staaten die Küste in Grund und Boden bomben und kontinuierlich iranische Boote und Schiffe aus dem Wasser schießen", schrieb Trump weiter.
Westliche Staaten haben ihre Militärpräsenz im östlichen Mittelmeer verstärkt, nachdem am 2. März eine Drohne aus iranischer Produktion einen britischen Militärstützpunkt auf Zypern getroffen hatte.
Großbritannien prüfe zusätzliche Optionen für Einsätze am Golf, hatte Verteidigungsminister John Healey am Donnerstag erklärt. Die Regierung spreche mit Verbündeten über „eine Reihe von Optionen, um die Sicherheit der Schifffahrt in der Region zu gewährleisten", teilte das britische Verteidigungsministerium am Samstag mit. Die französische Marine verlegt etwa zwölf Schiffe, einschließlich ihres Flugzeugträgerverbandes, ins Mittelmeer, ins Rote Meer und möglicherweise in die Straße von Hormus. Regierungsvertretern zufolge hat Frankreich sich mit europäischen, asiatischen und arabischen Staaten beraten, um einen Plan für den Geleitschutz von Tankern zu erstellen.
Trump kündigte ein unvermindert hartes militärisches Vorgehen der US-Streitkräfte gegen Iran an. „In der Zwischenzeit werden die Vereinigten Staaten die Küste in Grund und Boden bomben und kontinuierlich iranische Boote und Schiffe aus dem Wasser schießen", schrieb Trump weiter.
Westliche Staaten haben ihre Militärpräsenz im östlichen Mittelmeer verstärkt, nachdem am 2. März eine Drohne aus iranischer Produktion einen britischen Militärstützpunkt auf Zypern getroffen hatte.
Großbritannien prüfe zusätzliche Optionen für Einsätze am Golf, hatte Verteidigungsminister John Healey am Donnerstag erklärt. Die Regierung spreche mit Verbündeten über „eine Reihe von Optionen, um die Sicherheit der Schifffahrt in der Region zu gewährleisten", teilte das britische Verteidigungsministerium am Samstag mit. Die französische Marine verlegt etwa zwölf Schiffe, einschließlich ihres Flugzeugträgerverbandes, ins Mittelmeer, ins Rote Meer und möglicherweise in die Straße von Hormus. Regierungsvertretern zufolge hat Frankreich sich mit europäischen, asiatischen und arabischen Staaten beraten, um einen Plan für den Geleitschutz von Tankern zu erstellen.
Formel 1 streicht Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien
Nach der militärischen Eskalation im Nahen Osten hat die Formel 1 die beiden Grand Prix in Bahrain und Saudi-Arabien abgesagt. Wie der Motorsport-Weltverband Fia mitteilte, werden die für den 12. und 19. April angesetzten Rennen aus dem Kalender ersatzlos gestrichen. Am Freitag hatte bereits der TV-Sender Sky berichtet, dass die beiden Rennen ausfallen. In Bahrain und Saudi-Arabien hätten der vierte und fünfte Grand Prix dieser Saison stattfinden sollen. Der Rennkalender wird damit eingedampft und umfasst nur noch 22 statt 24 Veranstaltungen. Der April ist nun Formel-1-frei, gefahren wird erst wieder am 3. Mai in Miami.
Am Morgen des 28. Februar hatten Israel und die Vereinigten Staaten den Iran angegriffen. In der Folge attackierte die Führung in Teheran Israel sowie mehrere US-Militärstützpunkte in der Region. Die arabischen Golfstaaten beheimaten gemeinsam Tausende US-Truppen. In Bahrain, wo seit 2004 in Sakhir gefahren wird, hatte die Formel 1 in dieser Saison noch zwei Tests veranstaltet. Ende Februar wurden aber die zweitägigen Reifentests von Pirelli gestrichen. Die geplante Veranstaltung auf dem Bahrain International Circuit musste „aufgrund der sich verschärfenden internationalen Lage aus Sicherheitsgründen“ abgesagt werden.
Das Auftaktrennen in Melbourne konnte am vergangenen Sonntag wie geplant über die Bühne gehen. Auch wenn Hunderte Mitarbeiter rund um die Formel 1 wegen der zunächst gesperrten Lufträume im Nahen Osten ihre Pläne ändern mussten und auf andere Reiserouten auswichen. An diesem Sonntag (8.00 Uhr/Sky) steht der Große Preis von China in Shanghai auf dem Programm, zwei Wochen später wird noch auf dem Traditionskurs im japanischen Suzuka gefahren, ehe es nun eine ungewollt lange Pause gibt. Die Formel 1 will in diesem Jahr aber noch in den Nahen Osten zurückkehren. Katar am 29. November und traditionell als Schlusspunkt Abu Dhabi am 6. Dezember sollen das Königsklassen-Jahr beschließen.
Am Morgen des 28. Februar hatten Israel und die Vereinigten Staaten den Iran angegriffen. In der Folge attackierte die Führung in Teheran Israel sowie mehrere US-Militärstützpunkte in der Region. Die arabischen Golfstaaten beheimaten gemeinsam Tausende US-Truppen. In Bahrain, wo seit 2004 in Sakhir gefahren wird, hatte die Formel 1 in dieser Saison noch zwei Tests veranstaltet. Ende Februar wurden aber die zweitägigen Reifentests von Pirelli gestrichen. Die geplante Veranstaltung auf dem Bahrain International Circuit musste „aufgrund der sich verschärfenden internationalen Lage aus Sicherheitsgründen“ abgesagt werden.
Das Auftaktrennen in Melbourne konnte am vergangenen Sonntag wie geplant über die Bühne gehen. Auch wenn Hunderte Mitarbeiter rund um die Formel 1 wegen der zunächst gesperrten Lufträume im Nahen Osten ihre Pläne ändern mussten und auf andere Reiserouten auswichen. An diesem Sonntag (8.00 Uhr/Sky) steht der Große Preis von China in Shanghai auf dem Programm, zwei Wochen später wird noch auf dem Traditionskurs im japanischen Suzuka gefahren, ehe es nun eine ungewollt lange Pause gibt. Die Formel 1 will in diesem Jahr aber noch in den Nahen Osten zurückkehren. Katar am 29. November und traditionell als Schlusspunkt Abu Dhabi am 6. Dezember sollen das Königsklassen-Jahr beschließen.
Israelische Bodentruppen töten Dutzende Hisbollah-Milizionäre in Libanon
Israelische Bodentruppen haben bei Kämpfen im Südlibanon einem Bericht der Zeitung Times of Israel zufolge Dutzende Milizionäre der irantreuen Hisbollah getötet. Das Verteidigungsministerium in Tel Aviv bestätigte den Bericht auf Anfrage. Zudem seien Waffenlager, ein Kommandozentrum und Beobachtungsposten der Hisbollah zerstört worden.
Die Einsätze hätten bereits vergangene Woche in der Region von Rab El Thalathine westlich der israelisch besetzten Golanhöhen begonnen. Die Armee bestätigte zudem, dass das Nordkommando seine Vorbereitungen fortsetze, um in der kommenden Woche zusätzliche Truppen aufzunehmen.
Die Einsätze hätten bereits vergangene Woche in der Region von Rab El Thalathine westlich der israelisch besetzten Golanhöhen begonnen. Die Armee bestätigte zudem, dass das Nordkommando seine Vorbereitungen fortsetze, um in der kommenden Woche zusätzliche Truppen aufzunehmen.
USA fordern Bürger zur Ausreise aus dem Irak auf
Die US-Botschaft in Bagdad ruft alle US-Bürger dazu auf, den Irak umgehend zu verlassen. Hintergrund ist ein Raketenangriff auf das Botschaftsgebäude in der Nacht. Wer sich entscheide, im Land zu bleiben, solle dies angesichts der erheblichen Bedrohung durch Iran-treue Milizen dringend überdenken, heißt es in einem Sicherheitshinweis der Vertretung.
Am Morgen war ein Flugabwehrsystem an der US-Botschaft im Irak Medienberichten zufolge von einer Rakete getroffen worden. Nach dem Angriff von heute früh gab es irakischen Medienberichten zufolge einen Brand an dem Botschaftsgebäude. Der Nachrichtenkanal Al Jazeera berichtete, eine Einheit des als C-RAM bekannten Raketenabwehrsystems zum Schutz der Botschaft sei getroffen worden. Das US-Militär nutzt das System C-RAM zum Schutz von diplomatischen Einrichtungen und Stützpunkten im Nahen Osten. Es kann auf Raketen-, Artillerie- und Mörserfeuer reagieren.
Am Morgen war ein Flugabwehrsystem an der US-Botschaft im Irak Medienberichten zufolge von einer Rakete getroffen worden. Nach dem Angriff von heute früh gab es irakischen Medienberichten zufolge einen Brand an dem Botschaftsgebäude. Der Nachrichtenkanal Al Jazeera berichtete, eine Einheit des als C-RAM bekannten Raketenabwehrsystems zum Schutz der Botschaft sei getroffen worden. Das US-Militär nutzt das System C-RAM zum Schutz von diplomatischen Einrichtungen und Stützpunkten im Nahen Osten. Es kann auf Raketen-, Artillerie- und Mörserfeuer reagieren.
Iran droht mit Angriffen auf US-Ziele in den Emiraten
Nach der Bombardierung von Militäranlagen beim iranischen Ölhafen Kharg drohen die Revolutionsgarden mit Angriffen auf US-Einrichtungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ein Sprecher der Kommandozentrale der Garden erklärte laut Nachrichtenagentur Fars, Iran betrachte es als sein legitimes Recht zur Verteidigung seines Hoheitsgebiets, Abschussstellen von US-Raketen in Häfen und Docks der Emirate anzugreifen. Ins Visier genommen werde auch US-Militärpersonal in Städten. Bewohner in unmittelbarer Umgebung von US-Zielen sollten sich in Sicherheit bringen.
Im Emirat Fudschaira steigt nach einem iranischen Luftangriff Rauch auf. . AFP
Die Emirate sind im Iran-Krieg von den Golfstaaten am stärksten unter Beschuss. Behörden im Emirate Fudschaira teilten am Samstag mit, die Luftabwehr habe eine Drohne abgefangen. Durch herabfallende Trümmer sei ein Brand ausgebrochen. Opfer habe es nicht gegeben.
Die USA hatten zuvor laut Präsident Donald Trump Militäranlagen auf der für Irans Ölindustrie wichtigen Insel Kharg zerstört, um Teheran zur Wiederöffnung der Straße von Hormus zu bewegen.
Die USA hatten zuvor laut Präsident Donald Trump Militäranlagen auf der für Irans Ölindustrie wichtigen Insel Kharg zerstört, um Teheran zur Wiederöffnung der Straße von Hormus zu bewegen.
Libanon: Ärzte und Sanitäter bei israelischem Angriff getötet
In Libanon sind offiziellen Angaben zufolge mindestens zwölf Mitarbeiter des Gesundheitswesens bei einem israelischen Luftangriff getötet worden. Die Ärzte, Krankenschwestern und Sanitäter seien beim Angriff im Dorf Burdsch Kalauijeh im Süden getötet worden, teilte das Gesundheitsministerium mit. Das Personal sei an einer Einrichtung zur medizinischen Grundversorgung im Einsatz gewesen. Die Rettungsarbeiten dauerten an und die Opferzahl steige möglicherweise noch, hieß es.
„Solche Attacken stehen im Widerspruch zum Völkerrecht, das medizinisches Personal schützt“, teilte das Ministerium mit. Es handle sich um den zweiten Angriff auf das Gesundheitssystem in Libanon innerhalb weniger Stunden. Zuvor seien auch Sanitäter in einem weiteren Dorf im Süden angegriffen worden.
Israels Armee teilte auf Anfrage mit, den Vorfall zu prüfen.
„Solche Attacken stehen im Widerspruch zum Völkerrecht, das medizinisches Personal schützt“, teilte das Ministerium mit. Es handle sich um den zweiten Angriff auf das Gesundheitssystem in Libanon innerhalb weniger Stunden. Zuvor seien auch Sanitäter in einem weiteren Dorf im Süden angegriffen worden.
Israels Armee teilte auf Anfrage mit, den Vorfall zu prüfen.
Die Insel Kharg – Irans Öl-Terminal
Warum ist Kharg wichtig?
Über die Insel werden 90 Prozent der iranischen Ölexporte abgewickelt. Sie liegt 26 Kilometer vor der iranischen Küste und etwa 483 Kilometer nordwestlich der Straße von Hormus, die den Persischen Golf mit dem Golf von Oman verbindet und durch die ein Fünftel des weltweiten Ölhandels geht. Die Gewässer um Kharg sind tief genug für Supertanker, die sich den flachen Küstengewässern des Festlandes nicht nähern können.
Wie viel Öl exportiert Iran?
Iran ist der drittgrößte Opec-Produzent und fördert etwa 4,5 Prozent des weltweiten Ölbedarfs. Die Produktion beläuft sich auf etwa 3,3 Millionen Barrel Rohöl pro Tag, hinzu kommen 1,3 Millionen Barrel Kondensat und andere Flüssigkeiten. Ein Großteil des von Kharg aus verschifften Öls geht nach China, dem weltweit größten Rohölimporteur. Daten des Tanker-Trackers Kpler zufolge macht iranisches Öl in diesem Jahr 11,6 Prozent der chinesischen See-Importe aus. Trotz des Krieges, der am 28. Februar von Israel und den USA begonnen wurde, hat Iran nach Daten von TankerTracker.com und Kpler weiterhin zwischen 1,1 und 1,5 Millionen Barrel pro Tag exportiert.
War die Ölinfrastruktur auf Kharg Ziel des Angriffs?
Bisher nicht. Die halbamtliche iranische Nachrichtenagentur Fars berichtete unter Berufung auf Insider, dass während der US-Angriffe mehr als 15 Explosionen auf Kharg zu hören waren. Demnach wurden Luftverteidigungsanlagen, ein Marinestützpunkt und Flughafeneinrichtungen getroffen, die Ölinfrastruktur blieb jedoch unbeschädigt. US-Präsident Trump teilt mit, er habe auf eine Vernichtung dieser Anlagen vorerst verzichtet, droht jedoch, sie ins Visier zu nehmen, sollte Iran die Straße von Hormus weiter sperren. Die Regierung in Teheran kündigt für diesen Fall Gegenangriffe auf Ölanlagen in der gesamten Golfregion an.
Was würde eine Zerstörung der Ölanlagen auf der Insel bedeuten?
Selbst kleinere Störungen des komplexen Netzwerks aus Pipelines, Terminals und Lagertanks auf Kharg könnten das weltweite Angebot an Erdöl weiter verknappen und den Druck auf einen bereits volatilen Markt erhöhen. „Wenn man die Infrastruktur von Kharg ausschaltet, nimmt man zwei Millionen Barrel pro Tag für immer vom Markt“, sagte Dan Pickering, Investmentchef bei Pickering Energy Partners.
Über die Insel werden 90 Prozent der iranischen Ölexporte abgewickelt. Sie liegt 26 Kilometer vor der iranischen Küste und etwa 483 Kilometer nordwestlich der Straße von Hormus, die den Persischen Golf mit dem Golf von Oman verbindet und durch die ein Fünftel des weltweiten Ölhandels geht. Die Gewässer um Kharg sind tief genug für Supertanker, die sich den flachen Küstengewässern des Festlandes nicht nähern können.
Wie viel Öl exportiert Iran?
Iran ist der drittgrößte Opec-Produzent und fördert etwa 4,5 Prozent des weltweiten Ölbedarfs. Die Produktion beläuft sich auf etwa 3,3 Millionen Barrel Rohöl pro Tag, hinzu kommen 1,3 Millionen Barrel Kondensat und andere Flüssigkeiten. Ein Großteil des von Kharg aus verschifften Öls geht nach China, dem weltweit größten Rohölimporteur. Daten des Tanker-Trackers Kpler zufolge macht iranisches Öl in diesem Jahr 11,6 Prozent der chinesischen See-Importe aus. Trotz des Krieges, der am 28. Februar von Israel und den USA begonnen wurde, hat Iran nach Daten von TankerTracker.com und Kpler weiterhin zwischen 1,1 und 1,5 Millionen Barrel pro Tag exportiert.
War die Ölinfrastruktur auf Kharg Ziel des Angriffs?
Bisher nicht. Die halbamtliche iranische Nachrichtenagentur Fars berichtete unter Berufung auf Insider, dass während der US-Angriffe mehr als 15 Explosionen auf Kharg zu hören waren. Demnach wurden Luftverteidigungsanlagen, ein Marinestützpunkt und Flughafeneinrichtungen getroffen, die Ölinfrastruktur blieb jedoch unbeschädigt. US-Präsident Trump teilt mit, er habe auf eine Vernichtung dieser Anlagen vorerst verzichtet, droht jedoch, sie ins Visier zu nehmen, sollte Iran die Straße von Hormus weiter sperren. Die Regierung in Teheran kündigt für diesen Fall Gegenangriffe auf Ölanlagen in der gesamten Golfregion an.
Was würde eine Zerstörung der Ölanlagen auf der Insel bedeuten?
Selbst kleinere Störungen des komplexen Netzwerks aus Pipelines, Terminals und Lagertanks auf Kharg könnten das weltweite Angebot an Erdöl weiter verknappen und den Druck auf einen bereits volatilen Markt erhöhen. „Wenn man die Infrastruktur von Kharg ausschaltet, nimmt man zwei Millionen Barrel pro Tag für immer vom Markt“, sagte Dan Pickering, Investmentchef bei Pickering Energy Partners.
Iran warnt USA vor Angriff auf Öl-Infrastruktur
Die iranischen Streitkräfte haben nach der Bombardierung der für Irans Ölindustrie wichtigen Insel Kharg durch die US-Armee Washington vor einem Angriff auf den Öl- und Energiesektor gewarnt. Ein Sprecher sagte nach Angaben des regierungstreuen Senders Press TV, dass bei einem Angriff auf Irans Öl-, Wirtschafts- oder Energieinfrastruktur „alle entsprechenden US-Einrichtungen in der Region zerstört werden“.
Hamas: Iran soll Angriffe auf Nachbarstaaten einstellen
Die islamistische Hamas hat Iran dazu aufgerufen, die Angriffe auf Nachbarstaaten einzustellen. Die Terrororganisation bekräftigte in einer Mitteilung, Teheran habe das Recht, auf israelisch-amerikanische Attacken zu reagieren. Die „Brüder in Iran“ sollten jedoch davon absehen, ihre Angriffe auf Nachbarländer fortzusetzen. Seit Beginn des Iran-Kriegs melden die umliegenden Golfstaaten zahlreiche iranische Raketen- und Drohnenangriffe.
Die Hamas rief die Staaten in der Region auf, „zusammenzuarbeiten, um diese Aggression zu stoppen und die brüderlichen Beziehungen untereinander zu bewahren“. Iran unterstützte die Hamas jahrzehntelang finanziell und militärisch. Die Gruppe unterhält jedoch auch enge Beziehungen zum Golfstaat Katar.
Die Hamas rief die Staaten in der Region auf, „zusammenzuarbeiten, um diese Aggression zu stoppen und die brüderlichen Beziehungen untereinander zu bewahren“. Iran unterstützte die Hamas jahrzehntelang finanziell und militärisch. Die Gruppe unterhält jedoch auch enge Beziehungen zum Golfstaat Katar.
Rakete trifft Hubschrauberlandeplatz der US-Botschaft in Bagdad
Bei einem Raketenangriff auf die US-Botschaft in der irakischen Hauptstadt Bagdad ist das Botschaftsgebäude getroffen worden. Dies berichten Personen aus irakischen Sicherheitskreisen gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Aus dem Botschaftsgebäude steige Rauch auf.
KI-Beauftragter im Weißen Haus fordert Kriegsende
Der KI-Beauftragte des Weißen Hauses, David Sacks, fordert ein Ende des US-Krieges gegen Iran. „Dies ist ein guter Zeitpunkt, um den Sieg zu erklären und auszusteigen“, sagte Sacks in seinem „All-In Podcast“ in Washington. Die USA hätten die militärischen Fähigkeiten Irans geschwächt.
Nun sollten die USA einen Ausweg aus der Situation finden. Wenn eine Eskalation zu nichts Gutem führe, müsse man darüber nachdenken, wie man deeskalieren könne. „Deeskalation, denke ich, beinhaltet das Erreichen einer Art Waffenstillstandsabkommen oder einer Art Verhandlungslösung mit Iran.“
Nun sollten die USA einen Ausweg aus der Situation finden. Wenn eine Eskalation zu nichts Gutem führe, müsse man darüber nachdenken, wie man deeskalieren könne. „Deeskalation, denke ich, beinhaltet das Erreichen einer Art Waffenstillstandsabkommen oder einer Art Verhandlungslösung mit Iran.“
Libanon: Mindestens zwölf medizinische Mitarbeiter bei israelischem Angriff getötet
Bei einem israelischen Angriff auf ein Gesundheitszentrum in Südlibanon sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums mindestens zwölf medizinische Mitarbeiter getötet worden. Dies meldet die staatliche libanesische Nachrichtenagentur unter Berufung auf das Ministerium. Die Zahl der Todesopfer in der Stadt Borj Qalaouiya könnte sich noch ändern. Rettungskräfte suchten nach Vermissten.
USA greifen für Ölindustrie wichtige iranische Insel an
US-Streitkräfte haben militärische Anlagen auf der für Irans Ölindustrie wichtigen Insel Kharg zerstört. Nach Angaben des Zentralkommandos der US Army, Centcom, wurden mehr als 90 militärische Ziele erfolgreich attackiert. Demnach wurden Lager für Seeminen, Raketenbunker und zahlreiche weitere militärische Einrichtungen zerstört. Präsident Trump schrieb auf der Plattform Truth Social, er habe auf eine Vernichtung der Öl-Infrastruktur vorerst verzichtet. Er warnte jedoch, diese Entscheidung sofort zu überdenken, sollte Iran die Durchfahrt durch die Straße von Hormus blockieren.
Trump bezeichnete die Angriffe als „einen der mächtigsten Bombenangriffe in der Geschichte des Nahen Ostens“. Seit Beginn des nun 14 Tage andauernden Krieges haben die USA und Israel nach Angaben von Verteidigungsminister Pete Hegseth rund 15 000 Ziele getroffen. Fast 2600 Menschen sind bislang ums Leben gekommen, die meisten davon in Iran.
Kharg Island ist von strategischer Bedeutung: Über die Insel werden rund 90 Prozent der iranischen Ölexporte abgewickelt. Die Straße von Hormus ist seit Kriegsbeginn faktisch blockiert – mit massiven Folgen für den globalen Energiemarkt.
Trump bezeichnete die Angriffe als „einen der mächtigsten Bombenangriffe in der Geschichte des Nahen Ostens“. Seit Beginn des nun 14 Tage andauernden Krieges haben die USA und Israel nach Angaben von Verteidigungsminister Pete Hegseth rund 15 000 Ziele getroffen. Fast 2600 Menschen sind bislang ums Leben gekommen, die meisten davon in Iran.
Kharg Island ist von strategischer Bedeutung: Über die Insel werden rund 90 Prozent der iranischen Ölexporte abgewickelt. Die Straße von Hormus ist seit Kriegsbeginn faktisch blockiert – mit massiven Folgen für den globalen Energiemarkt.
Die iranische Insel Kharg. AFP
Medien: USA senden weitere Soldaten und Schiffe nach Nahost
Das Pentagon schickt Medienberichten zufolge weitere Kriegsschiffe und Marine-Infanteristen nach Nahost. Das zuvor in Japan stationierte amphibische Angriffsschiff „USS Tripoli“ sei samt Marine-Infanteristen auf dem Weg dorthin, berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf US-Beamte. Die bereits in der Region eingesetzten US-Streitkräfte erhielten dadurch Verstärkung durch Tausende Infanteristen, mehrere Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge des Typs F-35, schreibt das Nachrichtenportal Axios unter Berufung auf einen hochrangigen US-Beamten.
Demnach geht die Aufstockung auf eine Anfrage des für die Region zuständigen Regionalkommandos des US-Militärs (Centcom) zurück, die auf mehr militärische Optionen im Krieg mit Iran abzielt. Die Marine-Infanteristen wären laut Axios in der Lage, falls gewollt Bodeneinsätze durchzuführen.
Demnach geht die Aufstockung auf eine Anfrage des für die Region zuständigen Regionalkommandos des US-Militärs (Centcom) zurück, die auf mehr militärische Optionen im Krieg mit Iran abzielt. Die Marine-Infanteristen wären laut Axios in der Lage, falls gewollt Bodeneinsätze durchzuführen.