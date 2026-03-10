Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Syrien meldet Beschuss durch Hisbollah
Trump und Putin haben über Kriege in Iran und der Ukraine gesprochen
Bericht: Trump nennt Krieg gegen Iran so gut wie abgeschlossen
Offenbar Raketenangriff aus Iran auf deutsches Feldlager al-Azraq in Jordanien
Iran kündigt Ausweitung von Raketenangriffen an
Trump erklärt Krieg für fast beendet – Revolutionsgarden: Wir entscheiden über Ende des Kriegs
Die iranischen Revolutionsgarden haben scharf auf Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zu einem baldigen Ende des Iran-Kriegs reagiert. "Wir sind diejenigen, die über das Ende des Krieges entscheiden", hieß es in einer von der Nachrichtenagentur Tasnim verbreiteten Mitteilung. "Die Bedingungen auf dem Schlachtfeld und das Ende des Krieges liegen in den Händen der Islamischen Republik."
Zuvor hatte Trump in Aussicht gestellt, dass der Krieg mit Iran deutlich schneller beendet werden könnte als zunächst erwartet. "Ich denke, der Krieg ist so gut wie abgeschlossen", zitiert eine CBS-Reporterin den Präsidenten auf der Plattform X aus einem Telefoninterview. Iran verfüge über keine Marine, keine Kommunikationswege und keine Luftwaffe mehr. Die USA seien dem ursprünglichen Zeitplan von vier bis fünf Wochen "sehr weit" voraus. An den US-Börsen notieren die Kurse nach Bekanntwerden der Nachricht im Plus, der Ölpreis rutschte ab.
Iranische Fußballerinnen feiern Asyl in Australien
Fünf iranische Fußballerinnen sind nach der Zusage humanitärer Visa in Australien vor Freude in Jubel ausgebrochen. Innenminister Tony Burke berichtete, die Spielerinnen hätten in den frühen Morgenstunden an einem geheim gehaltenen Ort in Brisbane mit dem beliebten australischen Schlachtruf "Aussie, Aussie, Aussie" gefeiert, nachdem ihnen die Entscheidung der Regierung mitgeteilt worden war. Auf einem symbolträchtigen Foto waren die Frauen ohne Kopftuch an Burkes Seite zu sehen.
Die Athletinnen hatten während des Asien Cup an der Gold Coast Schutz gesucht und unter Polizeischutz das Teamhotel verlassen, nachdem sie in Iran wegen ihres stillen Protests in die Kritik geraten waren. Beim ersten Gruppenspiel des Turniers hatten die Spielerinnen beim Abspielen ihrer Nationalhymne geschwiegen. Dies wurde in ihrer Heimat als Zeichen gegen die iranischen Machthaber gewertet - befürchtet wurde, dass ihnen nach der Rückkehr schlimme Konsequenzen drohen könnten.
Syrien meldet Beschuss durch Hisbollah
Die syrischen Streitkräfte haben einen Artillerieangriff der libanesischen Hisbollah-Miliz auf einen Militärstützpunkt nahe der Grenze gemeldet. Die Geschosse seien unweit der Ortschaft Serghaya nordwestlich der Hauptstadt Damaskus niedergegangen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Sana unter Berufung auf die Militärführung.
Die gestürzte Regierung von Syriens Langzeitmachthaber Baschar al-Assad war ein enger Verbündeter der proiranischen Hisbollah. Die neue Führung von Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa bemüht sich seit ihrem Machtantritt, den Einfluss Irans - einem weiteren wichtigen Verbündeten Assads - im Land zu unterbinden.
Der libanesische Staat steht selbst unter Druck, eine Entwaffnung der Hisbollah durchzusetzen. Derzeit beschießen sich die Hisbollah und Israel wieder gegenseitig. Besonders im Süden des Libanons greift Israels Militär dabei erneut massiv an.
Türkei verbreitet iranisches Dementi zu Raketenbeschuss
Der iranische Präsident Massud Peseschkian hat nach Angaben der Regierung in Ankara den Abschuss von zwei Raketen in Richtung Türkei dementiert. In einem Telefonat mit Staatschef Recep Tayyip Erdogan habe Peseschkian beteuert, die im türkischen Luftraum angefangenen Raketen seien nicht iranischen Ursprungs, teilte das türkische Präsidialamt mit. Der Vorfall werde untersucht.
Zuvor hatte die Nato am Montag erneut eine Rakete abgefangen, die Angaben aus Ankara zufolge von Iran auf das Staatsgebiet des Bündnis-Mitglieds Türkei abgefeuert worden war. Einige Trümmer seien auf freies Gelände in Gaziantep im Süden nahe der Grenze zu Syrien gefallen, teilte das türkische Verteidigungsministerium mit. Bereits in der vergangenen Woche hatte ein Nato-Abwehrsystem in der türkischen Grenzregion zu Iran eine ballistische Rakete abgefangen, deren Trümmer in der Provinz Hatay auf eine freie Fläche fielen. In beiden Fällen kam niemand zu Schaden.
Im Gespräch mit Peseschkian habe Erdogan sowohl die israelisch-amerikanischen Angriffe auf Iran als auch die iranischen Attacken auf mehrere Länder in der Region verurteilt, teilte das türkische Präsidialamt mit. Die iranischen Angriffe "auf die Bruderländer" nützten niemandem und müssten aufhören, forderte Erdogan.
Frau bei iranischem Angriff in Bahrain getötet
Bei einem iranischen Angriff auf das Staatsgebiet von Bahrain ist nach Angaben aus dem Golfstaat eine 29-jährige Frau ums Leben gekommen. Acht weitere Menschen seien bei der Attacke auf ein Wohnhaus in der Hauptstadt Manama verletzt worden, teilte das Innenministerium mit.
Erst in der Nacht auf Montag waren bei einem iranischen Drohnenangriff auf die südlich von Manama gelegene Insel Sitra 32 Menschen verletzt worden, darunter mehrere Kinder. Zudem griff das iranische Militär eine Wasserentsalzungsanlage an.
Irans Präsident Massud Peseschkian hatte zuletzt ein Ende der Luftangriffe auf die regionalen Nachbarländer in Aussicht gestellt, wenn von diesen keine Attacken auf Iran ausgingen. Dennoch meldeten mehrere Golfstaaten weiterhin Angriffe mit Raketen und Drohnen aus Iran.
Trump und Putin haben über Kriege in Iran und der Ukraine gesprochen
US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin haben über die Kriege in Iran und der Ukraine gesprochen. Das Telefonat habe eine Stunde gedauert und sei sachlich, offen und konstruktiv gewesen, teilte Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow in einem vom Kreml veröffentlichten Kommentar mit. Trump habe angerufen.
Putin habe Überlegungen für eine baldige politisch-diplomatische Lösung für den Iran-Krieg geäußert unter Berücksichtigung der Kontakte zu den Führungen der Golfstaaten, dem iranischen Präsidenten Massud Peseschkian und weiterer Staaten, hieß es von russischer Seite. Trump sagte wenig später über das Telefonat, Putin wolle im Krieg mit Iran hilfreich sein. "Ich sagte, du könntest noch hilfreicher sein, wenn du die Ukraine in Ordnung bringst."
Zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij und Putin herrsche enormer Hass, sagte Trump. Doch es sei ein sehr gutes Gespräch mit Putin gewesen.
Revolutionsgarden: Freie Hormus-Passage bei Bruch mit USA und Israel
Die iranischen Revolutionsgarden stellen Bedingungen für die Schifffahrt durch die strategisch wichtige Straße von Hormus. Jedes arabische oder europäische Land, das die Botschafter Israels und der USA ausweise, erhalte ab morgen freie Durchfahrt, melden staatliche Medien unter Berufung auf die Eliteeinheit. Die Meerenge ist insbesondere für Öltransporte aus dem arabischen Raum von großer Bedeutung.
Wadephul telefoniert mit Rubio
Außenminister Johann Wadephul hat am Abend nach mit US-Außenminister Marco Rubio telefoniert. "Es besteht gleichzeitig die Sorge in Bezug auf die wirtschaftlichen Folgen einer langfristigen Auseinandersetzung", teilte Wadephul danach mit. Man sei sich einig gewesen, dass Iran seine Angriffe auf die Nachbarländer stoppen müsse. Er habe Rubio auch für die US-Unterstützung bei der Ausreise des deutschen Botschaftspersonals aus Bagdad gedankt. Aus dem Auswärtigen Amt heißt es dazu, dass das Personal der deutschen Botschaft in Bagdad aufgrund der Bedrohungslage temporär aus Irak verlegt worden sei. Die Erreichbarkeit der Botschaft sei weiterhin gewährleistet.
Israel: Wieder Ziele der iranischen Regierung angegriffen
Israels Luftwaffe hat Armeeangaben zufolge erneut militärische Ziele der iranischen Regierung angegriffen. In der Hauptstadt Teheran sei eine Kommandozentrale der Al-Kuds-Brigaden der iranischen Revolutionsgarden und in Isfahan eine Stätte zur Herstellung und Lagerung von Waffen getroffen worden, hieß es in einer Armeemitteilung. Zudem hätten israelische Kampfjets in der Gegend der Stadt Schiras weitere Stellungen ins Visier genommen. Die Angriffe seien inzwischen abgeschlossen.
Die Al-Kuds-Brigaden sind die Auslandsabteilung der iranischen Revolutionsgarden. Laut Israels Armee sind sie auch für Waffenlieferungen in die gesamte Region zuständig.
Israels Armee teilte am Abend außerdem mit, sie habe in der Nacht zuvor in Iran sechs wichtige Militärflugplätze angegriffen. Dabei seien unter anderem iranische Kampfhubschrauber zerstört worden. Diese Angriffe beeinträchtigten Irans Möglichkeiten, gegen Israels Luftwaffe vorzugehen und sich wieder aufzurüsten, teilte das israelische Militär weiter mit. Irans Führung habe die Flugplätze auch für die Bewaffnung von Milizen wie die Hisbollah in Libanon genutzt. Iran feuerte am Abend derweil wieder Raketen Richtung Israel. Berichte über Opfer gab es zunächst nicht.
Fünf iranische Fußballerinnen erhalten in Australien Asyl
Fünf Mitglieder der iranischen Frauenfußball-Nationalmannschaft haben in Australien Asyl erhalten. Wie der australische Innenminister Tony Burke mitteilte, sei die Bearbeitung ihrer humanitären Visa abgeschlossen worden. Zuvor hatte sich bereits US-Präsident Donald Trump für die fünf Spielerinnen, die mit dem iranischen Team beim Asien Cup in Australien im Einsatz waren, eingesetzt und eine bevorstehende Lösung angekündigt. „Ich habe gerade mit dem australischen Premierminister Anthony Albanese über die iranische Frauenfußball-Nationalmannschaft gesprochen. Er kümmert sich darum!“, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.
Fünf Spielerinnen seien bereits versorgt, die anderen auf dem Weg, so Trump. „Einige fühlen sich jedoch gezwungen zurückzukehren, weil sie um die Sicherheit ihrer Familien fürchten, auch wegen Drohungen gegen Familienmitglieder, sollten sie nicht zurückkehren“, schrieb Trump.
Zuvor hatte der US-Präsident mit gewohnt markigen Worten Asyl für Irans Fußballerinnen gefordert – und im Falle einer Ablehnung in Australien Hilfe durch die USA zugesagt. „Australien begeht einen schweren humanitären Fehler, indem es zulässt, dass die iranische Frauenfußball-Nationalmannschaft nach Iran zurückgeschickt wird, wo sie höchstwahrscheinlich getötet werden. Tun Sie das nicht, Herr Premierminister! Gewähren Sie Asyl! Die USA werden sie aufnehmen, wenn Sie es nicht tun“, schrieb Trump.
Trump erwägt Übernahme der Straße von Hormus
US-Präsident Donald Trump überlegt dem Sender CBS zufolge, die Kontrolle über die Straße von Hormus zu übernehmen. Dem neuen geistlichen Oberhaupt Ayatollah Modschtaba Chamenei habe er nichts zu sagen, zitiert der US-Sender weiter aus seinem Interview mit Trump. Ihm schwebe jemand vor, der stattdessen Iran führen könne. Einen Namen nennt Trump nicht. Der US-Präsident hat nach der Tötung von Ayatollah Ali Chamenei bei US-israelischen Luftangriffen ein Mitspracherecht bei der Neubesetzung des höchsten Amtes in der Islamischen Republik beansprucht. Die Regierung in Teheran hat dies zurückgewiesen.
Bericht: Trump nennt Krieg gegen Iran so gut wie abgeschlossen
US-Präsident Donald Trump bezeichnet einem Bericht zufolge den Krieg gegen Iran als weitgehend entschieden. "Ich denke, der Krieg ist so gut wie abgeschlossen", zitiert eine CBS-Reporterin den Präsidenten auf der Plattform X aus einem Telefoninterview. Iran verfüge über keine Marine, keine Kommunikationswege und keine Luftwaffe mehr. Die USA seien dem ursprünglichen Zeitplan von vier bis fünf Wochen "sehr weit" voraus. An den US-Börsen notieren die Kurse nach Bekanntwerden der Nachricht im Plus, der Ölpreis rutschte ab.
Offenbar Raketenangriff aus Iran auf deutsches Feldlager al-Azraq in Jordanien
In der Nacht zum Montag soll das deutsche Feldlager im jordanischen al-Azraq von Raketen aus Iran angegriffen worden sein. Nach Informationen des Spiegel ist auch der deutsche Bereich des gemeinsam mit den US-Streitkräften genutzten Luftwaffenstützpunkts betroffen. Verletzte habe es nicht gegeben, da sich die Soldatinnen und Soldaten während des Angriffs in Schutzräumen befunden haben sollen. Ob Raketen einschlugen oder Trümmerteile abgefangener Geschosse das Gelände trafen, sei bislang unklar.
Iran kündigt Ausweitung von Raketenangriffen an
Die iranischen Revolutionsgarden kündigen an, Schlagkraft und Häufigkeit ihrer Raketenstarts zu erhöhen. Auch die Reichweite werde vergrößert, zitiert das Staatsfernsehen den Kommandeur der Luft- und Raumfahrttruppe der Garden, Madschid Mussawi. Künftig würden keine Raketen mit Sprengköpfen von weniger als einer Tonne Gewicht mehr abgefeuert.
IAEA: Hälfte des hochangereicherten Urans im Iran wohl unversehrt
Etwa die Hälfte des hochangereicherten Urans in Iran lagert nach Einschätzung der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) in einer unterirdischen Anlage in Isfahan. Diese wurde durch die jüngsten US-israelischen Angriffe wohl nicht beschädigt, sagt IAEA-Chef Rafael Grossi am Rande einer Konferenz in Paris. "Wir glauben, dass in Isfahan etwas mehr als 200 Kilogramm 60-prozentiges Uran waren." Die weitverbreitete Annahme sei, dass das Material noch dort ist. Uran mit einem Reinheitsgrad von 60 Prozent ist nur einen technischen Schritt von waffenfähigem Material entfernt.