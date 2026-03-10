Hisbollah in Libanon und Israel beschießen sich weiter

Das israelische Militär greift nach eigenen Angaben weiter in Libanon an. Dabei sei in der Nacht eine Kommandozentrale der Hisbollah in Südlibanon getroffen worden, teilte die Armee mit. Von dem getroffenen Ort aus sollen zuvor Raketen in Richtung Israel abgefeuert worden sein. Darüber hinaus sei eine Gruppe Verdächtiger in der Nähe israelischen Soldaten identifiziert worden, hieß es. Sie seien angegriffen und getötet worden. Libanon meldete auch am Vormittag mehrere israelische Angriffe.



Auf dem arabischsprachigen X-Kanal forderte Israels Militär erneut die Bewohner in Südlibanon auf, das Gebiet zu verlassen. Sie sollten sich bis hinter den Litani-Fluss (circa 30 Kilometer hinter die israelische Grenze) zurückziehen. Derartige Warnungen hatten in den vergangenen Tagen bereits viele Menschen in die Flucht getrieben.



Das libanesische Gesundheitsministerium warf der israelischen Armee vor, am Montagabend ein Fahrzeug des Libanesischen Roten Kreuzes in Madschdal Sun im Süden des Landes angegriffen zu haben. Dabei seien zwei Sanitäter schwer verletzt worden. Das israelische Militär äußerte sich zunächst nicht.



Die Hisbollah reklamierte erneut mehrere Angriffe auf israelische Ziele für sich. Die Miliz schoss nach eigenen Angaben in der Nacht mehrere Raketen auf militärische Standorte im israelischen Grenzgebiet ab. In der libanesischen Grenzstadt Chiam sei es zu einer Konfrontation mit israelischen Panzern gekommen.