Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Merz: Iranisches Volk hat das Recht, frei über sein Schicksal zu entscheiden
Israel: Zahl der Raketenangriffe aus Iran zurückgegangen
Israel greift unterirdischen Militärbunker von Chamenei an
Nach Drohnenangriff: Zypern strebt Nato-Beitritt an
Neue israelische Angriffe auf Vorstädte Beiruts
Kein Iran-Deal: Trump fordert „bedingungslose Kapitulation“
Im Krieg mit Iran will US-Präsident Donald Trump nach eigener Darstellung kein Abkommen mit dem Land abschließen. Stattdessen müsse es auf eine „bedingungslose Kapitulation“ hinauslaufen, forderte er auf seiner Plattform Truth Social.
Nach Kriegsende und der Wahl einer „geeigneten und akzeptablen“ Führung in Teheran wollen die Vereinigten Staaten mit Verbündeten demnach beginnen, das Land wieder aufzubauen. Trump stellte dabei in Aussicht, den Iran „wirtschaftlich größer, besser und stärker zu machen als je zuvor“.
Die Lage im Überblick
- Die Angriffe gegen Iran gehen weiter. Israel meldet eine neue Angriffswelle auf Teheran. Auch die südlichen Vororte im libanesischen Beirut sind Ziel wiederholter Attacken.
- Iran greift seinerseits Israel mit Raketen an, auch aus anderen Ländern der Region werden iranische Attacken gemeldet, etwa aus Bahrain. Dort sind mehrere zivile Gebäude beschädigt worden.
- US-Präsident Trump fordert eine "bedingungslose Kapitulation" Irans.
- Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge den unterirdischen Militärbunker des getöteten Staatsoberhaupts und Religionsführers Ali Chamenei angegriffen, der der israelischen Armee zufolge von hochrangigen Vertretern der iranischen Führung genutzt wurde.
- Angesichts des Drohnenangriffs auf Zypern wird in der EU-Inselrepublik ein Beitritt zur Nato diskutiert.
- Wegen des iranischen Raketenbeschusses auf die Türkei erhöht die Nato die Alarm- und Einsatzbereitschaft ihrer ballistischen Abwehrsysteme.
SZ-Grafik
UN fordern Aufklärung von Bombenangriff auf Mädchenschule in Iran
Mindestens 165 Mädchen sollen bei einem Raketenangriff auf eine iranische Mädchenschule getötet worden sein – die UN fordern nun eine unabhängige Aufklärung des Falls. Iran macht Israel und die USA dafür verantwortlich, die Ermittlungen dauern an. „Ein Angriff auf eine Schule stellt einen schwerwiegenden Angriff auf Kinder, auf die Bildung und auf die Zukunft einer ganzen Gemeinschaft dar“, erklärten UN-Experten. „Es gibt keine Entschuldigung dafür, Mädchen in einem Klassenzimmer zu töten.“
Die UN beziehen sich auf Berichte, wonach am vergangenen Samstag eine mutmaßlich von den USA oder Israel abgefeuerte Rakete die Mädchenschule in Minab im Süden des Landes traf. Die Ortschaft befindet sich in unmittelbarer Nähe zur strategisch wichtigen Straße von Hormus, die den Persischen Golf mit dem Golf von Oman verbindet. Bei den Todesopfern handele es sich vor allem um Schülerinnen im Alter von sieben bis zwölf Jahren. Das Schulgebäude sei größtenteils zerstört worden.
„Die gemeldete Zerstörung einer Schule und die Tötung von Mädchen in einem Klassenzimmer gehören zu den eklatantesten Beispielen dafür, wie ein Konflikt Mädchen im Handumdrehen die Zukunft rauben kann“, so die UN-Experten. Auch im Krieg dürften Bildungseinrichtungen nie zu militärischen Zielen werden.
Wadephul warnt vor Migration aus Iran
Außenminister Johann Wadephul warnt angesichts der regionalen Folgen des Iran-Kriegs vor einer neuen Fluchtbewegung Richtung Europa. „Die Situation, die durch den Krieg entsteht, ist teilweise dramatisch“, sagte der CDU-Politiker bei einem Treffen mit seinem niederländischen Kollegen Tom Berendsen in Berlin. „Deshalb müssen wir auch darauf achten, dass aus vielen Binnenvertriebenen nicht eine neue Fluchtwelle entsteht“, fügte er hinzu. Die Bundesregierung wolle die humanitäre Krise abmildern und stelle deshalb weitere fast 100 Millionen Euro für humanitäre Hilfe zur Verfügung, kündigte er an.
Merz: Iranisches Volk hat das Recht, frei über sein Schicksal zu entscheiden
Friedrich Merz warnt vor einem Zusammenbruch der iranischen Staatlichkeit. In einer Pressemitteilung lässt der Bundeskanzler verlauten, dass er die Ziele der USA und Israels, "die das iranische Nuklear- und Raketenprogramm, Teherans Bedrohung Israels, seine Unterstützung von Terrorismus und Proxies betreffen", zwar teile. Das iranische Volk habe aber das Recht, frei über sein Schicksal zu entscheiden.
"Mit zunehmender Dauer und Ausweitung der Kampfhandlungen sehen wir aber auch wachsende Risiken. Diese betreffen die Sicherheit Israels und unserer Partner in der Region, insbesondere am Golf. Sie betreffen auch die Staatlichkeit und territoriale Integrität Irans. Ein endloser Krieg ist nicht in unserem Interesse", sagt der Bundeskanzler.
Gemeinsam mit Deutschlands Partnern arbeite er daran, eine Perspektive zur Beendigung des Kriegs zu schaffen. Leitbild müsse eine regionale Friedensordnung sein, "die Sicherheit und Existenz aller Staaten einschließlich Israels und der Golfstaaten gewährleistet." Das militärische Nuklearprogramm und das ballistische Raketenprogramm Irans müssten beendet werden. Schließlich müsse die territoriale Integrität des Iran gewahrt bleiben: "Der iranische Staat muss funktionsfähig bleiben, öffentliche Ordnung und Grundversorgung müssen aufrechterhalten werden. Die iranische Volkswirtschaft darf nicht zusammenbrechen. Unkontrollierte Migrationsbewegungen aus Iran müssen verhindert werden."
Israel: Zahl der Raketenangriffe aus Iran zurückgegangen
Eine Woche nach Kriegsbeginn in Nahost haben die iranischen Raketenangriffe auf Israel offenbar deutlich nachgelassen. Feuerte Teheran am vergangenen Samstag noch 90 Raketen in Richtung Israel, so seien es am Sonntag noch 60 und im Verlauf dieser Woche täglich rund 20 gewesen, die in mehreren Salven verschossen wurden, schreibt die Times of Israel unter Berufung auf israelische Militärangaben. Nach einer elfstündigen Feuerpause hatte es am Freitagvormittag wieder einen iranischen Angriff auf Zentralisrael gegeben.
In einer ersten Wochenbilanz meldet das israelische Gesundheitsministerium, dass seit Kriegsbeginn 2328 Bewohner aus beschädigten Häusern in Sicherheit gebracht und in 20 Hotels untergebracht worden seien. 41 Prozent der Betroffenen stammen aus dem Bezirk Tel Aviv, 33 Prozent aus Jerusalem und Umgebung und 23 Prozent aus der Negev-Wüste. Seit Beginn der Kämpfe wurden den Angaben zufolge 1619 Menschen in Krankenhäuser gebracht. Davon seien derzeit noch 87 in stationärer Behandlung oder in der Notaufnahme, die übrigen seien entlassen worden.
Amelie Schmidt
Israel greift unterirdischen Militärbunker von Chamenei an
Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge den unterirdischen Militärbunker des getöteten Staatsoberhaupts und Religionsführers Ali Chamenei angegriffen. Der unterirdische Komplex befinde sich unter iranischen Regierungsgebäuden im Zentrum der Hauptstadt Teheran, teilte das israelische Militär mit.
Irans Staatsoberhaupt wurde vor fast einer Woche bei den israelischen und US-Luftangriffen in Iran getötet. Sein nun von rund 50 israelischen Kampfjets angegriffener Bunker sei von hochrangigen Vertretern der iranischen Führung genutzt worden. Er habe der Regierung „als Basis für militärische Aktivitäten“ gedient, teilte Israels Armee weiter mit. Der Bunker soll sich den Angaben zufolge unterhalb mehrerer Straßen erstreckt und zahlreiche Eingänge gehabt haben. Der Angriff auf den Komplex schwäche „die Führungs- und Kontrollfähigkeiten des Regimes“ weiter, erklärte das israelische Militär.
In Teheran berichteten Augenzeugen von heftigen Explosionen und Erschütterungen, die in vielen Wohnungen zu spüren waren. Es gab zunächst keine Angaben zu Opfern. Israels Luftwaffe hatte in den vergangenen Tagen auch wichtige Regierungsgebäude, die oberhalb des Bunkers liegen sollen, angegriffen.
Nach Drohnenangriff: Zypern strebt Nato-Beitritt an
Angesichts des Drohnenangriffs auf Zypern wird in der EU-Inselrepublik ein Beitritt zur Nato diskutiert. "Wenn es möglich wäre, würden wir sogar morgen einen Antrag einreichen", sagte Präsident Nikos Christodoulidis dem griechischen Sender "Skai". Er sagte, dass Zypern bereits Vorbereitungen für einen möglichen Nato-Beitritt treffe. Auf militärischer, operativer und administrativer Ebene werde daran gearbeitet, damit das Land handeln könne, "sobald die politischen Bedingungen dies zuließen".
Christodoulidis betonte jedoch, dass ein solcher Schritt derzeit nicht umgesetzt werden könne. Grund sei die Haltung des Nato-Mitglieds Türkei, die einen Beitritt Zyperns ablehnt. Über neue Mitglieder entscheidet das Bündnis einstimmig. Der Konflikt zwischen Zypern und der Türkei besteht seit der Teilung der Insel infolge der türkischen Invasion Zyperns 1974. Im Norden der Insel, der von türkischen Truppen besetzt ist, gibt es die nur von Ankara anerkannte Türkische Republik Nordzypern. Ankara erkennt die Republik Zypern nicht an und weigert sich, solange es keine Lösung der Zypernfrage gibt, über einen Nato-Beitritt zu reden.
Auslöser der aktuellen Diskussion über einen zyprischen Antrag zum Nato-Beitritt ist ein Drohnenangriff auf den britischen Militärstützpunkt nahe der zyprischen Hafenstadt Limassol in der Nacht zum Montag. Nach Angaben der Regierung in London entstand geringer Sachschaden an einem Hangar. Zyprische Medien berichteten unter Berufung auf Sicherheitskreise, die Drohnen könnten aus Libanon gestartet worden sein. Die Menschen auf Zypern sind seitdem besorgt.
Nach dem Angriff hatte die zyprische Regierung dem Auswärtigen Amt zufolge bilateral einzelne Staaten um Hilfe gebeten. Die EU-Beistandsklausel habe es aber nicht ausgelöst. "Griechenland hat zwei Fregatten und Kampfflugzeuge bereitgestellt, die sind auch bereits in Zypern angekommen", erklärte ein Sprecher. Frankreich verlege eine Fregatte in zyprische Hoheitsgewässer und habe die Entsendung eines Flugzeugträgers in Aussicht gestellt. "Insofern ist die Lage da ... nicht so dramatisch." Eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums betont, dass Deutschland derzeit keine zusätzlichen militärischen Fähigkeiten für Zypern plane. Der deutsche Fokus liege weiterhin auf militärischen Beiträgen an der Ost- und Nordflanke der Nato.
Amelie Schmidt
Iran meldet Angriff auf Öltanker in "US-Besitz"
Irans Streitkräfte haben eigenen Angaben zufolge einen Öltanker angegriffen. Das Schiff „in US-Besitz“ sei vor der Küste Kuwaits attackiert worden und stehe in Flammen, berichtete der staatliche Rundfunk unter Berufung auf das zentrale Hauptquartier „Chatam Al-Anbija“, das in Kriegszeiten das Kommando im Generalstab übernimmt.
Außerdem seien wieder Ziele in Israel und US-Stellungen in den Golfstaaten mit fortschrittlichen Raketen angegriffen worden, hieß es in einem Bericht des Rundfunks. Dabei sei auch die Rakete vom Typ Chorramshahr 4 mit einem Zwei-Tonnen-Gefechtskopf zum Einsatz gekommen.
Neue israelische Angriffe auf Vorstädte Beiruts
Die südlichen Vorstädte Beiruts sind am Vormittag zum Ziel erneuter israelischer Angriffe geworden. Auch aus Libanon flogen wieder Raketen in Richtung Israel. Bei einem israelischen Angriff auf ein Wohnhaus in der libanesischen Küstenstadt Sidon kamen nach Angaben von Behörden in Libanon fünf Menschen ums Leben, sieben weitere wurden demnach verletzt. Bei einem der Toten soll es sich nach Angaben von Sicherheitskreisen um ein Hamas-Mitglied gehandelt haben.
In Aufnahmen waren dicke Rauchschwaden über den südlichen Vorstädten Beiruts zu sehen. Die dicht besiedelten Viertel gelten als Hochburg der mit Iran verbündeten Schiitenmiliz Hisbollah. Deren Infrastruktur sei Ziel der Attacken, teilte das israelische Militär kurz vor Beginn der neuen Angriffswelle mit. Die Hisbollah bekannte sich unterdessen zu dem Raketenbeschuss auf den Norden Israels. Aus Kreisen der UN-Friedensmission Unifil wurde die Zahl der in Richtung Israel abgegebenen Geschosse auf etwa 250 beziffert. Berichte über Tote oder Verletzte von dort gab es zunächst keine.
Bereits in der Nacht war es zu schweren israelischen Angriffen aus der Luft auf Beiruts Vororte gekommen. Berichten zufolge hatten viele Tausende Menschen die Viertel in den vergangenen Tagen verlassen, nachdem Israels Armee weiträumige Evakuierungsaufforderungen veröffentlicht hatte. Dem örtlichen Katastrophenschutz zufolge suchten knapp 100 000 Menschen Zuflucht in Notunterkünften. Die Zahl der Geflohenen dürfte jedoch höher sein, da viele Menschen auch ohne Dach über dem Kopf in anderen Teilen Beiruts Schutz suchten, hieß es demnach. Manche fanden in Hotels und Ferienwohnungen Unterschlupf.
Schätzung: US-Angriff auf Iran kostet jetzt schon Milliarden
Der Militäreinsatz der USA mit Luftangriffen auf Iran hat allein in den ersten 100 Stunden nach unterschiedlichen Schätzungen bereits mehrere Milliarden Dollar gekostet – die Bandbreite der angenommenen Kosten ist allerdings groß. So geht das Institut Center for Strategic and International Studies (CSIS) mit Sitz in Washington von 3,7 Milliarden Dollar (knapp 3,2 Milliarden Euro) in den ersten vier Tagen aus. Es stützt sich dabei auf die wenigen Details, die das US-Verteidigungsministerium bisher offengelegt hat.
Das Wall Street Journal schreibt von fast elf Milliarden Dollar in den ersten vier Tagen und beruft sich dabei auf Elaine McCusker, die in der ersten Amtszeit von Präsident Donald Trump im Pentagon für den Verteidigungsetat zuständig war. Diese Kosten umfassen dem Zeitungsbericht zufolge auch die Stationierung von mehr als zwölf Schiffen und 100 Flugzeugen im Nahen Osten seit Dezember.
Das Pentagon hat laut McCusker wahrscheinlich Abfangraketen im Wert von rund 5,7 Milliarden US-Dollar zur Abwehr iranischer ballistischer Raketen und Drohnen eingesetzt, schreibt das Wall Street Journal. Weitere 3,4 Milliarden US-Dollar entfielen auf Bomben und andere Raketentypen. Die Kostenschätzung beinhalte weder Gehälter, Ausbildung noch den Einsatz nationaler Ressourcen in der Region.
„Die Umstellung der US-Streitkräfte auf kostengünstigere Munition und der starke Rückgang iranischer Drohnen- und Raketenstarts werden die Kosten senken“, heißt es in der Analyse der Denkfabrik CSIS. „Die zukünftigen Kosten werden jedoch maßgeblich von der Intensität der Operationen und der Wirksamkeit iranischer Vergeltungsmaßnahmen abhängen.“ Das Institut verwies darauf, dass Trump und Verteidigungsminister Pete Hegseth angedeutet hätten, der Konflikt könnte noch „Wochen“ andauern.
UN-Menschenrechtskommissar besorgt wegen israelischer Evakuierungsbefehle
UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk äußert sich besorgt über die umfassenden israelischen Evakuierungsaufforderungen für Südlibanon und die südlichen Vororte von Beirut. Diese pauschalen Anordnungen zur Umsiedlung beträfen Hunderttausende Menschen, sagt Türk. Dies werfe ernste Fragen im Hinblick auf das humanitäre Völkerrecht auf, insbesondere wenn es um Zwangsumsiedlungen gehe.
Universitäten in Iran stellen Betrieb ein
In Iran sind die Universitäten wegen des Kriegs bis auf Weiteres geschlossen worden. Der Betrieb sei vollständig eingestellt worden, berichtete das Onlineportal Eslahat-News, das der Reformbewegung nahesteht, unter Berufung auf das Wissenschaftsministerium. Weder Unterricht in Präsenz noch Online-Lehre werde stattfinden, hieß es.
Bahrain: Iranische Angriffe treffen Hotel und Wohngebäude
Bei mutmaßlich iranischen Angriffen auf Bahrain sind mehrere zivile Gebäude beschädigt worden. Wie das Innenministerium des Golfstaats mitteilte, wurden zwei Wohnhäuser und ein Hotel in der Hauptstadt Manama zum Ziel „iranischer Aggression“. In einem der Gebäude sei ein Wohnungsbrand gelöscht worden. Tote oder Verletzte habe es keine gegeben.
Der Inselstaat Bahrain im Persischen Golf fing nach eigenen Angaben bislang knapp 80 Raketen und mehr als 140 Drohnen aus Iran ab. Neben Wohngebäuden wurden dort auch eine Öl-Anlage und ein wichtiger US-Marinestützpunkt zum Ziel iranischer Angriffe. Ein Mensch wurde bei den Angriffen bisher getötet.
Auch aus Saudi-Arabien wurde erneut ein Angriff gemeldet. Wie das Verteidigungsministerium in der Hauptstadt Riad mitteilte, wurde eine Drohne im Nordosten der Stadt abgefangen und zerstört.
Israels Luftwaffe bombardiert Teheran und Beirut
Israels Luftwaffe hat in der Nacht erneut Ziele in der iranischen Hauptstadt Teheran und in mehreren Vororten von Beirut angegriffen. In Teheran habe man eine „großangelegte Angriffswelle gegen die Infrastruktur des iranischen Terrorregimes" gestartet, gab die Armee bekannt. Nähere Details wurden zunächst nicht mitgeteilt. Israels Generalstabschef Eyal Zamir hatte zuvor eine neue Phase der Angriffe gegen den Erzfeind angekündigt. „In dieser Phase werden wir das Regime und seine militärischen Kapazitäten weiter zerschlagen“, sagte Zamir laut Militärangaben. Er kündigte demnach nicht näher benannte „weitere Überraschungen“ an. Irans Streitkräfte feuerten eigenen Angaben zufolge eine neue Welle an Raketen auf Israel ab. Dort wurde Raketenalarm ausgelöst.
Israel griff auch die Hauptstadt Beirut an. Die Armee habe „Hisbollah-Infrastruktur“ ins Visier genommen, teilte das israelische Militär mit. Einwohner berichteten von lauten Explosionen und aufsteigendem Rauch nach einem Angriff in dem Viertel Haret Hreik. Auch aus anderen Gegenden der Stadt gab es Berichte über zerborstene Fensterscheiben aufgrund der heftigen Explosionen.
Israels Armee hatte vor ihren Angriffen die Bewohner mehrerer Gegenden, darunter Haret Hreik, am Donnerstagnachmittag dazu aufgefordert, diese zu verlassen. Es war das erste Mal, dass das israelische Militär eine Warnung für ein Gebiet dieser Größe in der Gegend ausgab. Augenzeugen zufolge versuchten viele Menschen panisch, die Gegend zu verlassen. Die betroffenen Viertel gelten als Hochburg der proiranischen Hisbollah-Miliz. Sie sind aber auch dicht besiedelte Wohngebiete.
