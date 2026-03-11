Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Bericht: IEA plant größte Ölreserven-Freigabe ihrer Geschichte
Großbritannien: Schiff in Straße von Hormus durch Beschuss beschädigt
Kampfhandlungen in der Nacht
Bericht: Eskorten durch Hormus laut US-Marine derzeit zu riskant
Trump droht Iran wegen möglicher Minen in der Straße von Hormus – Spezialschiffe angeblich zerstört
Israel erhöht Verteidigungshaushalt
Israel will seine Ausgaben für Verteidigung um etwa 40 Milliarden Schekel (11 Milliarden Euro) erhöhen, um den Krieg gegen Iran zu finanzieren. Die Erhöhung entspricht zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Das teilen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Finanzminister Bezalel Smotrich in einer gemeinsamen Erklärung mit. Das Kabinett sollte am Dienstagabend den Kriegshaushalt billigen. Auch das Parlament muss den Ausgaben zustimmen. Smotrich sagte: „Dies ist keine Ausgabe, es ist eine Investition.“ Netanjahu zufolge belegen Zahlen, dass die israelische Wirtschaft trotz der seit mehr als zwei Jahren andauernden Kriege sehr robust sei.
„Dieser Krieg kostet viel Geld“, sagte Netanjahu in einer aufgezeichneten Videobotschaft am späten Dienstag. „Deshalb benötigen wir einen Sonderhaushalt in Höhe von mehreren zehn Milliarden Schekeln, um die Verteidigungsausgaben zu erhöhen“, fügte er hinzu.
Finanzminister Smotrich kündigte zudem an, ein höchst umstrittener Gesetzesentwurf, der ultra-orthodoxe Männer vom Militärdienst befreit, würde zunächst auf Eis gelegt. Die ultra-orthodoxen Parteien, die einen großen Teil von Netanjahus Koalition ausmachen, hatten ihre Unterstützung für den Haushalt zuvor an die Bedingung geknüpft, dass die Regierung diesem Gesetzentwurf zustimmt.
Bericht: IEA plant größte Ölreserven-Freigabe ihrer Geschichte
Die Internationale Energieagentur (IEA) erwägt die größte Freigabe von Ölreserven in ihrer Geschichte, um die wegen des US-israelischen Krieges mit Iran gestiegenen Rohölpreise zu senken. Die geplante Freigabe würde die 182 Millionen Barrel übertreffen, die IEA-Mitgliedstaaten 2022 nach Russlands Invasion der Ukraine auf den Markt brachten, berichtete das Wall Street Journal am Dienstag. Deutschland gehört zu den 31 IEA-Mitgliedstaaten, die strategische Ölreserven für Krisenfälle vorhalten.
Großbritannien: Schiff in Straße von Hormus durch Beschuss beschädigt
Das Maritime Handelsoperationszentrum des Vereinigten Königreichs (UKMTO) berichtet von einem Schiff, das in der Straße von Hormus angegriffen und beschädigt worden sei. Der Kapitän eines Containerschiffs habe gemeldet, dass das Schiff durch ein mutmaßliches, aber unbekanntes Projektil beschädigt worden sei. Das Ausmaß des Schadens sei unbekannt und wird von der Besatzung untersucht. Der Kapitän habe außerdem bekannt gegeben, dass alle Besatzungsmitglieder wohlauf sind. Schiffe wurden gebeten, die Durchfahrt mit Vorsicht zu gestalten und verdächtige Aktivitäten der UKMTO zu melden, solange die Behörden den Vorfall untersuchten.
Kampfhandlungen in der Nacht
Die iranischen Streitkräfte haben Israel und die Golfstaaten erneut mit Raketen und Drohnen angegriffen. In Israel wurden die Raketen entweder abgefangen oder sie trafen unbewohnte Gebiete, wie die Zeitung The Times of Israel berichtete. Die der iranischen Revolutionsgarde nahestehende Nachrichtenagentur Tasnim sprach von der heftigsten Angriffswelle seit Beginn des Krieges.
Das saudi-arabische Verteidigungsministerium teilte mit, in verschiedenen Regionen des Landes seien sieben ballistische Raketen und sieben Drohnen abgefangen worden. In Kuwait wurden nach Angaben des Verteidigungsministeriums vier Drohnen abgefangen, eine weitere stürzte demnach in offenem Gelände ab. Auch in Bahrain wurde Luftalarm ausgelöst.
Die israelischen Streitkräfte griffen derweil erneut Stellungen der Hisbollah-Miliz in Libanon an. Ziel der Attacken sei die Infrastruktur der proiranischen Islamisten in den als Dahija bekannten Vororten im Süden der Hauptstadt Beirut, teilte das Militär mit. Der Bezirk gilt als Hochburg der schiitischen Hisbollah.
Als Reaktion auf die Tötung des obersten iranischen Führers Ayatollah Ali Chamenei hatte die Hisbollah nach einer längeren Kampfpause vor gut einer Woche wieder damit begonnen, Raketen auf Israel abzufeuern. Seitdem greift das israelische Militär in größerem Umfang Ziele in Libanon an. Nach offiziellen Angaben aus Beirut wurden durch die Gewalteskalation bisher nahezu 760 000 Menschen in Libanon vertrieben.
Irans Polizeichef: Betrachten Demonstranten als Feinde
Nach Israels Aufruf zum Sturz der Führung der Islamischen Republik hat Irans Polizeichef Regierungsgegner mit drastischen Worten vor Protesten gewarnt. „Wer auf Aufforderung des Feindes auf die Straßen geht, den sehen wir nicht länger als Demonstranten an. Den sehen wir als Feind an und werden ihn wie einen Feind behandeln“, sagte Ahmed-Resa Radan im staatlichen Fernsehen. „Alle unsere Männer haben ihren Finger am Abzug.“
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte die Iraner zuvor dazu aufgerufen, sich gegen ihre Regierung aufzulehnen. Israel und die USA führten „einen historischen Krieg für die Freiheit“, hieß es in einem offenen Brief. „Dies ist eine einmalige Gelegenheit für euch, das Regime der Ayatollahs zu stürzen und eure Freiheit zu erlangen.“ Das iranische Volk habe um Hilfe gebeten, „und die Hilfe ist angekommen“.
Auch US-Präsident Donald Trump hat die Iraner bereits mehrfach ermuntert, die amerikanisch-israelischen Angriffe als Chance zu nutzen, um die Führung in Teheran zu stürzen. Anfang des Jahres hatten Sicherheitskräfte in Iran Proteste brutal niedergeschlagen. In den Nächten des 8. und 9. Januar töteten Sicherheitskräfte fast 6500 Demonstranten, wie Nachforschungen des Menschenrechtsnetzwerks HRANA mit Sitz in den USA ergaben. Mehr als 50 000 Menschen wurden demnach festgenommen.
Bericht: Eskorten durch Hormus laut US-Marine derzeit zu riskant
Die US-Marine hat nach Angaben von Insidern fast täglich Bitten der Schifffahrtsbranche abgelehnt, Handelsschiffe durch die Straße von Hormus zu eskortieren. Zur Begründung habe die Marine darauf verwiesen, dass das Risiko von Angriffen derzeit zu hoch sei, sagen Insider, die der Nachrichtenagentur Reuters zufolge mit der Angelegenheit vertraut sind.
Die Einschätzung der Marine stünde im Widerspruch zu Aussagen von US-Präsident Donald Trump, wonach die USA im Bedarfsfall jederzeit zu Begleitschutz bereit seien, um die Transporte in der wichtigen Wasserstraße wieder aufzunehmen.
Nach Angaben von General Dan Caine, dem Vorsitzenden des Generalstabs der Streitkräfte der Vereinigten Staaten, hat das US-Militär damit begonnen, Optionen für mögliche Schiffseskorten durch die Meerenge zu prüfen, falls ein entsprechender Befehl erteilt werden sollte. Seit Beginn des US-israelischen Krieges gegen den Iran ruht der Schiffsverkehr in der Meerenge fast vollständig.
Trump droht Iran wegen möglicher Minen in der Straße von Hormus – Spezialschiffe angeblich zerstört
US-Präsident Donald Trump fordert Iran auf, keine Minen in der Straße von Hormus zu platzieren. Die USA hätten zwar keine Berichte, wonach Iran dies getan habe, erklärt Trump in seinem Online-Dienst Truth Social. Sollte Iran aber dennoch "aus irgendeinem Grund" Minen in der Meerenge ausgelegt haben, so müsse er diese sofort entfernen. Sollte dies nicht unverzüglich geschehen, "wird dies für Iran militärische Konsequenzen in einem bisher nie dagewesenen Ausmaß haben". Sollten die Iraner hingegen "entfernen, was womöglich platziert wurde", wäre das "ein großer Schritt in die richtige Richtung".
Wenig später setzte Trump einen weiteren Post ab. In dem sagte er, die USA hätten in den vergangenen Stunden zehn inaktive Minenlegerboote und/oder -schiffe", zerstört, mehr würden folgen. Unabhängig überprüfen ließen sich diese Angaben nicht.
Weißes Haus kündigt Bericht zu Angriff auf Mädchenschule in Iran an
Die Ergebnisse von US-Untersuchungen zu einem tödlichen Angriff auf eine Mädchenschule in Iran sollen veröffentlicht werden. Regierungssprecherin Karoline Leavitt sagte auf die Frage von Journalisten, ob der Bericht zugänglich gemacht werde: „Das Kriegsministerium wird das tun.“ Die Ermittlungen dauerten an. Einen genauen Zeitpunkt der Veröffentlichung nannte sie nicht.
Am ersten Kriegstag Ende Februar waren in Minab im Süden des Landes nach iranischen Angaben rund 170 Schülerinnen getötet worden. US-Präsident Donald Trump hatte die Schuld dafür bei Iran gesehen. Investigativjournalisten haben allerdings Zweifel an der Behauptung, der Iran selbst sei für die Bombardierung verantwortlich.
Sie stützen sich auf Videomaterial, in dem ein US-Tomahawk-Marschflugkörper zu sehen sein soll. „Das US-Militär ist die einzige an dem Konflikt beteiligte Streitkraft, die Tomahawks einsetzt“, schrieb die New York Times. Trump sagte am Montag, die USA hätten Tomahawks auch an andere Länder verkauft, ohne konkreter zu werden.
Lesen Sie dazu auch:
Satellitenstation in Israel von Hisbollah-Rakete getroffen
Nach israelischen Medienberichten hat eine aus dem Libanon abgefeuerte Rakete eine Satellitenstation tief im Inneren Israels getroffen. Der TV-Sender N12 veröffentlichte ein Video, das den Moment des Einschlags bei dem Angriff am Montag zeigt. Den Berichten zufolge wurde eine Station des europäischen Satellitenbetreibers SES in Emek Haela in der Nähe der Stadt Beit Schemesch westlich von Jerusalem getroffen.
Die libanesische Hisbollah-Miliz hatte den Angriff am Montag für sich reklamiert. Die Satellitenstation gehöre zu einer Cyber-Abteilung der Armee, teilte die proiranische Gruppierung mit. Laut israelischen Medien handelt es sich dagegen um eine zivile, kommerzielle Einrichtung. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Die Satellitenstation liegt gut 160 Kilometer Luftlinie von der libanesischen Grenze entfernt. Dies wäre ein zielgenauer Treffer, der ungewöhnlich tief im Inneren Israels liegt.
Israels Präsident verteidigt Angriffe auf iranische Ölfelder
Israels Staatspräsident Isaac Herzog verteidigt die umstrittenen Angriffe auf Öldepots in der iranischen Hauptstadt Teheran. Es handele sich um Öl, das vom Militär gelagert werde und um Öl, das die iranische Regierung nutze, um damit auch seine Terror-Operationen zu finanzieren, sagte Herzog der Bild. „Es wird der Kriegsmaschinerie entzogen, weil sie es zur Finanzierung und, sagen wir, zum Schmieren ihrer eigenen Kriegsmaschinerie verwenden.“
Am Wochenende hatte Israels Luftwaffe Öldepots in Teheran bombardiert und in Flammen gesetzt. Experten hatten vor massiven auch langfristigen Umweltschäden gewarnt. Die Weltgesundheitsorganisation warnte vor der Gefahr der Kontamination von Lebensmitteln, Wasser und Luft.
"Axios": USA fordern Israel zum Stopp von Angriffen auf Energieanlagen auf
Die US-Regierung hat Israel einem Medienbericht zufolge aufgefordert, Angriffe auf Irans Energieinfrastruktur einzustellen. Das Gesuch sei auf hoher politischer Ebene und an Israels Generalstabschef Ejal Samir übermittelt worden, meldet das Portal Axios unter Berufung auf Insider. Die US-Regierung habe ihr Anliegen unter anderem damit begründet, dass man nach dem Krieg mit dem iranischen Ölsektor zusammenarbeiten wolle. Zudem bestehe die Sorge, dass derartige Angriffe der iranischen Bevölkerung schadeten und massive Vergeltungsschläge gegen die Energieinfrastruktur in den Golfstaaten auslösen könnten.
Stellungnahmen des Weißen Hauses, des US-Außenministeriums sowie der israelischen Botschaft in Washington liegen zunächst nicht vor.
Pentagon: Bislang etwa 140 Verwundete unter US-Truppen
Bis zu 150 Mitglieder der US-Truppen sind Insidern zufolge bislang im Krieg gegen Iran verwundet worden. Die gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters genannte Zahl ist weitaus höher als die vom Pentagon offiziell verbreitete, wonach bisher acht US-Truppenangehörige schwer verletzt wurden. Kurz nach Veröffentlichung des Reuters-Berichts bestätigt das Pentagon die Angaben und erklärt, etwa 140 Militärangehörige seien innerhalb von zehn Tagen verwundet worden. Die meisten Verletzungen seien geringfügig gewesen. 108 Truppenangehörige leisteten bereits wieder ihren Dienst.
Ausländer unter Verdacht: Iran spricht von Spionage für USA und Israel - Spionage
Irans Geheimdienst hat nach eigenen Angaben einen ausländischen Staatsbürger wegen Spionageverdachts festgenommen. Laut der Nachrichtenagentur Tasnim, die den Revolutionsgarden nahe steht, soll der Mann für Israel und die USA tätig gewesen sein. Die Behörden nannten weder Identität noch Nationalität.
Nach Angaben des Informationsministeriums wurde der Mann in den vergangenen Tagen gemeinsam mit weiteren mutmaßlichen Agenten festgenommen. Insgesamt sollen rund 30 Personen unter Spionageverdacht stehen. Der festgenommene Ausländer soll im Auftrag von zwei Golfstaaten militärische Informationen aus dem Iran weitergegeben haben. In Iran kann wegen Spionage die Todesstrafe verhängt werden.
Schifffahrtsdaten: Tanker mit iranischem Öl durchquerte Hormus
Ein Supertanker mit zwei Millionen Barrel iranischem Öl an Bord hat Schifffahrtsdaten zufolge die Straße von Hormus durchquert. Auswertungen von Lloyd's List Intelligence und Kpler zeigen, dass das unter der Flagge Guyanas fahrende Schiff Cuma am 9. März die Meerenge mit Ziel China passierte. Der Tanker steht auf einer US-Sanktionsliste. Mindestens fünf weitere Schiffe haben seit dem 28. Februar, also dem Beginn des Kriegs gegen den Iran, Öl in Richtung Asien transportiert.