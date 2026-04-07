Internationale Reaktionen auf Trumps Drohungen

US-Präsident Donald Trump hat gedroht, in Iran „eine ganze Zivilisation“ auszulöschen. Diese Aussage sorgt international für ablehnende Reaktionen. Eine Übersicht.



Der französische Außenminister Jean-Noël Barrot sagt, er hoffe, dass US-Präsident Donald Trump seine jüngsten Drohungen gegen Iran nicht in ​die Tat umsetzen werde. "Man kann eine Zivilisation nicht einfach auslöschen", sagt Barrot dem Sender France 2. "Natürlich hoffe ich, dass er seine Drohungen nicht wahr macht, die die Region, aber auch die Welt in eine neue Eskalation treiben würden, die besonders gefährlich wäre."



Der Politikwissenschaftler Carlo Masala von der Universität der Bundeswehr in München sieht die Bundesregierung in der Pflicht, die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Angriffe auf die zivile Infrastruktur Irans zu verurteilen. "Angriffe auf zivile Ziele sind letzten Endes Kriegsverbrechen", sagt Masala dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Diese seien zwar auch von den USA schon begangen worden, sie hätten die Verbrechen aber nie angekündigt. "Wenn es dazu kommt, kann auch eine Bundesregierung mit ihrem ,Wir sind jetzt mal ganz ruhig‘-Kurs nicht einfach fortfahren. Sie müsste das vielmehr sehr eindeutig und klar verurteilen. Und das bedeutet: Wir laufen auf den endgültigen Bruch der Nato zu."



„Drohungen, die Angst und Schrecken unter der Zivilbevölkerung verbreiten, sind inakzeptabel und müssen unverzüglich aufhören“, erklärte UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk. Zu Trumps Äußerung, dass eine ganze Zivilisation sterben könnte, sagte er: „Das ist widerwärtig“.



Papst Leo sagte, Drohungen gegen das iranische Volk seien "inakzeptabel". Angriffe auf zivile Infrastruktur seien gegen internationales Recht, fügt er hinzu. Der Pontifex aus den USA, ​der zuvor schon den Iran-Krieg kritisiert hat, rief Bürger in aller Welt auf, ihre politischen Vertreter aufzufordern, sich für Frieden einzusetzen.