Das US-Außenministerium fordert Amerikaner zur sofortigen Ausreise aus 14 Ländern im Nahen Osten auf. Dies solle auf regulärem Weg geschehen, teilt die zuständige Abteilungsleiterin Mora Namdar mit. Auf der Warnliste stehen Bahrain, Ägypten, Iran, Irak, Israel, das Westjordanland und der Gazastreifen, Jordanien, Kuwait, Libanon, der Oman, Katar, Saudi-Arabien, Syrien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Jemen. Zuvor hatten die USA die Botschaften in Saudi-Arabien und Kuwait geschlossen, nachdem sie von Drohnen getroffen wurden.
Zur Begründung verwies eine Vertreterin des Ministeriums auf der Plattform X auf „schwerwiegende Sicherheitsrisiken“. Der US-Botschafter in Israel, Mike Huckabee, rät US-Bürgern in Israel, die das Land verlassen möchten, dies über Ägypten zu tun. In einem Video auf sozialen Medien erklärt Huckabee, das das Tourismusministerium Busverbindungen von Herzliya, Tel Aviv, Haifa und Jerusalem nach Taba, direkt hinter der Grenze zu Ägypten, anbietet. Dort gebe es „begrenzte” Flüge, oder man könne mit dem Bodenverkehr nach Kairo fahren, „wo der Flughafen normal und effizient funktioniert”, mit Ausnahme von Flügen zu Zielen im Nahen Osten.
Ambassador Mike Huckabee on Twitter / X
Watch my message to American citizens in Israel and be sure to register with the Smart Traveler Enrollment Program (STEP) to receive important security updates directly. >> https://t.co/8fk1kydTB2 pic.twitter.com/r4IV0WQFEk— Ambassador Mike Huckabee (@USAmbIsrael) March 3, 2026
x.com
Die Lage im Überblick
- Israel und USA greifen Iran weiter an, das Land reagiert mit Gegenangriffen auf Israel.
- Der Konflikt hat sich mittlerweile auf die gesamte Region ausgeweitet: Iran hat mutmaßlich US-amerikanische Stützpunkte und Botschaften in Riad und Kuwait-Stadt angegriffen.
- Israel attackiert zusätzlich die von Iran finanzierte Hisbollah-Miliz in Libanon, diese hat Israel ebenfalls beschossen.
- Außerdem hat Iran die für Öltanker strategisch wichtige Straße von Hormus für geschlossen erklärt.
- Zehntausende Deutsche sitzen nach wie vor in der Region fest. Tui plant erste Rückholungen ihrer Kunden bereits für Dienstag.
Wadephul: Erster Rückholflug am Mittwoch
Die Bundesregierung will ihre Rückholaktion für Kinder, Kranke und Schwangere unter den in Nahost gestrandeten Deutschen an diesem Mittwoch starten. Ein erster Flug sei nach Maskat geplant, der Hauptstadt des Oman, kündigte Außenminister Johann Wadephul im Sender Welt TV an.
Golfstaaten reagieren zurückhaltend auf iranische Angriffe
Die katarische Regierung sieht wegen der andauernden iranischen Angriffe auf Ziele in der Golfregion „rote Linien“ überschritten. Es bestehe kein Kontakt zu Iran, sagte der Sprecher des katarischen Außenministeriums, Madschid al-Ansari, in der Hauptstadt Doha. Katar sei darauf fokussiert, sein Territorium und seine Bürger zu schützen. Seit Samstag habe Iran mehr als 100 ballistische Raketen auf Katar abgeschossen. Ein Großteil konnte abgewehrt werden. Außerdem seien seitdem 39 Drohnen und zwei Kampfflugzeuge abgeschossen worden. Auch der internationale Flughafen in Doha sei Ziel der Angriffe gewesen. Katar warf der iranischen Regierung vor, damit nicht nur militärische Ziele, sondern auch lebenswichtige Infrastruktur ins Visier zu nehmen.
Die Vereinigten Arabischen Emirate zählten bisher 812 abgefeuerte Drohnen in Richtung ihres Staatsgebiets. 755 seien abgefangen worden, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. Außerdem seien 186 ballistische Raketen in Richtung der Emirate abgefeuert worden. Seit Samstag wurden demnach drei Menschen durch herabfallende Trümmerteile getötet und 68 verletzt. Trotz „der Schwere der Ereignisse“ bleibe die Position der VAE ausgewogen, wie die emiratische Staatsministerin für internationale Zusammenarbeit Reem al-Haschimi sagte. „Wir streben keine Ausweitung des Kreises der Konfrontation an“, sagte sie weiter. Die Rückkehr an den Verhandlungstisch sei der einzig vernünftige Weg.
Erstes Flugzeug aus Dubai in Frankfurt gelandet
Ein erstes Flugzeug der emiratischen Airline Emirates aus Dubai ist nach zahlreichen Flugausfällen in Frankfurt am Main gelandet. Der Linienflug landete der dpa zufolge um kurz nach 13.30 Uhr. Die Airline äußerte sich bislang nicht dazu, wie viele Passagiere an Bord waren.
Wegen der Eskalation des Nahost-Konflikts seit dem Wochenende sitzen derzeit Zehntausende Menschen fest, die im Nahen Osten Urlaub machen oder einen der dortigen Flughäfen als Drehkreuz nutzen wollten. Viele Staaten haben ihren Luftraum geschlossen, Kreuzfahrtschiffe liegen in Häfen fest.
Iran verbietet Export von Lebensmitteln
Angesichts des Kriegs hat Iran sämtliche Lebensmittelexporte verboten. Einem Regierungsbeschluss zufolge sei auch die Ausfuhr von Agrarprodukten bis auf Weiteres untersagt worden, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim. Die Versorgung der Bevölkerung mit lebensnotwendigen Gütern sei zur Priorität erklärt worden.
Oman fängt Drohnen ab
Der Oman hat nach eigenen Angaben zwei Drohnen in Dhofar im Süden des Sultanats abgefangen. Eine dritte sei in der Umgebung des Hafens Salalah zerschellt, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur. Verletzte habe es nicht gegeben.
Israel greift Regierungsgebäude in Teheran an
Israels Luftwaffe hat nach eigenen Angaben in der iranischen Hauptstadt Teheran wichtige Regierungsgebäude angegriffen. In der vergangenen Nacht hätten Kampfflugzeuge mehrere Ziele attackiert, teilte die israelische Armee mit. Darunter seien das Präsidentenbüro sowie Orte, an denen der mächtige Sicherheitsrat tagt, und ein Gebäude des Expertenrats, eines wichtigen Gremiums aus 88 Geistlichen. Das Militär bezeichnete den angegriffenen Komplex in einer Mitteilung als „wichtigstes und zentralstes Hauptquartier“ der Staatsführung. In ihm hätten sich hochrangige iranische Funktionäre häufig für Lagebeurteilungen getroffen.
Nächtliche Angriffe auf Irans Hauptstadt Teheran. Atta Kenare/afp
Newsdesk
Bernd Dörries, Kairo
Israel weitet Einsatz in Libanon aus
Die israelische Armee (IDF) hat ihre Besatzung im Süden von Libanon ausgeweitet. Zusätzlich zu den bereits bestehenden fünf Stützpunkten auf libanesischem Territorium hat die IDF weitere „strategische Punkte“ besetzt, wie Verteidigungsminister Israel Katz mitteilte. Man wolle dadurch den direkten Beschuss Israels verhindern. Die von Iran aus finanzierte und gesteuerte libanesische Hisbollah-Miliz hatte am Montagmorgen erste Drohnen und Raketen in Richtung Haifa abgefeuert, Israel hatte mit der Bombardierung Dutzender Ziele im Süden des Landes und den Vororten von Beirut geantwortet. Die Hisbollah hat auch eine Drohne auf einen britischen Marinestützpunkt auf Zypern gestartet, die dort geringen Schaden anrichtete. Die Hisbollah feuerte auch am Dienstag weitere Drohnen auf Israel ab, gegen den entschiedenen Willen der libanesischen Regierung, die die Miliz entwaffnen will.
Das israelische Militär forderte die Bewohner von über zwei Dutzend Ortschaften im Süden Libanons zum Verlassen ihrer Siedlungen auf. Seit Beginn der Feindseligkeiten zwischen Israel und der Hisbollah haben nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR mindestens 30 000 Menschen in Libanon Schutz in Notunterkünften gesucht.
Stiller Protest von Irans Fußballerinnen
Vor ihrer Partie beim Asien-Cup in Australien haben Irans Fußballerinnen beim Abspielen ihrer Nationalhymne geschwiegen. Weder die Spielerinnen noch der Trainerstab sang mit, wie auf Bildern zu sehen war. Dass die Iranerinnen das Spiel gegen Südkorea mit 0:3 verloren, rückte angesichts der Eskalation im Nahen Osten in den Hintergrund.
Auch einige Fans auf den Tribünen trugen den Protest mit. Auf Bildern war zu sehen, wie viele Anhänger Flaggen aus der Zeit vor der Islamischen Revolution 1979 hochhielten. Im Vergleich zur aktuellen Flagge ist in der Mitte kein rotes Emblem zu sehen, sondern ein goldener Löwe und eine Sonne.
Spielerinnen der Islamischen Republik Iran schweigen während der iranischen Nationalhymne. Dave Hunt/AAP/dpa
IAEA: Schäden an Eingang der Urananreicherungsanlage
Die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEA) bestätigt infolge des Krieges neue Schäden an Eingangsgebäuden der unterirdischen Urananreicherungsanlage in Natans. Die Organisation geht nicht davon aus, dass radioaktive Strahlung freigesetzt wird. Auch an der Anlage selbst seien keine Auswirkungen festgestellt worden. Am Montag hatte IAEA-Chef Rafael Grossi in einer Sondersitzung des IAEA-Gouverneursrates noch berichtet, dass es im Zuge der jüngsten israelischen und US-amerikanischen Angriffe keine Anzeichen auf Treffer oder Schäden an Atomanlagen Irans gebe. Teherans Vertreter bei der IAEA, Resa Nadschafi, hatte dagegen von einem Angriff auf die Anlage in Natans gesprochen.
Israel und die Vereinigten Staaten hatten bereits im vergangenen Sommer Einrichtungen des iranischen Atomprogramms bombardiert und schwer beschädigt – darunter auch Natans, wo die Anlage zur Anreicherung von Uran steht. Die Technologie kann zur Herstellung von Reaktor-Brennstoff oder auch Atomwaffen genutzt werden. Teheran bestreitet aber, solche Waffen zu entwickeln.
IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ on Twitter / X
Based on the latest available satellite imagery, IAEA can now confirm some recent damage to entrance buildings of Iran’s underground Natanz Fuel Enrichment Plant (FEP). No radiological consequence expected and no additional impact detected at FEP itself, which was severely… pic.twitter.com/7CS7BRZo1s— IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) March 3, 2026
x.com
Roter Halbmond spricht von fast 800 Toten in Iran
In Iran sind bei den israelisch-amerikanischen Angriffen nach Angaben des örtlichen Roten Halbmonds mindestens 787 Menschen ums Leben gekommen. Die Hilfsorganisation berichtete auf Telegram von Attacken in 153 Städten. Mehr als 3600 Mitarbeiter der Rettungsdienste seien landesweit im Einsatz. An vielen Orten werden demnach Such- und Bergungsarbeiten fortgesetzt.
Eine Polizeistation in Teheran liegt in Trümmern. Majid Asgaripour/WANA/Reuters
Die in Norwegen ansässige Menschenrechtsorganisation Hengaw sprach am Montag sogar von mehr als 1500 Todesopfern. Rund 1300 der Toten seien Mitglieder der Streitkräfte, etwa 200 Zivilisten. Die Aktivisten stützen sich bei ihrer Arbeit auf ein Netzwerk von Kontakten im Land.
Erstes Flugzeug von Dubai unterwegs nach Frankfurt
Ein erstes Flugzeug der emiratischen Airline Emirates ist nach den zahlreichen Flugausfällen wegen des Iran-Krieges nun von Dubai nach Frankfurt am Main unterwegs. Eine Sprecherin der Fraport, der Betreibergesellschaft des bundesweit größten Flughafens bestätigte der Deutschen Presse-Agentur den Flug. Laut der Fraport-Ankunftsseite im Internet wird die Maschine am frühen Nachmittag in Frankfurt erwartet.
Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) bieten nach den Stornierungen in den ersten Tagen des Krieges Sonderflüge für gestrandete Passagiere an. Die Fluggesellschaft Emirates erklärte, zunächst Passagiere mit bereits bestehenden Buchungen bevorzugt zu berücksichtigen. Kundinnen und Kunden, die auf einen der eingeschränkt angebotenen Flüge umgebucht worden seien, würden direkt von ihr informiert. Am Samstag hatten die VAE eine teilweise Schließung ihres Luftraums angekündigt und alle Flüge an den Flughäfen von Dubai ausgesetzt.
Teheran und Beirut unter Beschuss
Die iranische Hauptstadt Teheran ist erneut von schweren Bombardierungen erschüttert worden. Auch am Rand der östlichen Pendlerstadt Pardis schlugen rund ein Dutzend Raketen ein, wie iranische Medien berichteten. In den Hochhäusern der Neubaugebiete zitterten die Fenster, wie Bewohner der Deutschen Presse-Agentur berichteten. Auf Videos in sozialen Medien waren graue Rauchschwaden über den Hügeln am Rand des Albors-Gebirges zu sehen. Auch in Schiras im Südwesten Irans und in Isfahan im Zentrum der Islamischen Republik sollen Explosionen zu hören sein. Das meldet die iranische Nachrichtenagentur.
Zuvor hatte das israelische Militär angekündigt, parallel Teheran und die libanesische Hauptstadt Beirut anzugreifen. Auch aus Beiruts südlichen Stadtteilen zeigen Bilder Rauchschwaden. Die israelische Armee hatte Anwohner zuvor gewarnt, sich in Sicherheit zu bringen.
Dicke Rauchschwaden über Beiruts Süden. AFP
Tui plant Rückholung von Urlaubern aus dem Nahen Osten - erste Flüge nach München
Der Reisekonzern Tui rechnet mit der Rückholung seiner im Nahen Osten festsitzenden Kunden binnen einiger Tage. Geplant sei, die Urlauber mit Partner-Airlines wie Emirates, Qatar Airways und Etihad nach Deutschland zurückzubringen, sagte Vorstandschef Sebastian Ebel im Programm von n-tv. Eine konkrete Zahl nannte er nicht.
„Wir gehen aktuell davon aus, dass wir die ersten Flüge mit diesen Unternehmen und unseren Gästen heute durchführen können“, sagte Ebel. Erste Flüge sollten nach München gehen. Zudem stünden eigene Flugzeuge von Tui Fly bereit. Diese seien „standby, sobald wir die Erlaubnis bekommen, dorthin zu fliegen und Kunden auch möglichst zügig abzuholen“. „Wir sind mit fast 100 Prozent der Gäste über die App in Kontakt“, sagte Ebel.
Wie schnell die Rückholung abgeschlossen werden könne, hänge von der Sicherheitslage ab. „Das ist heute seriös nicht genau vorherzusagen.“ Er gehe jedoch davon aus, dass es „etwas ist, was einige Tage dauern wird“. Wegen der Eskalation des Nahost-Konflikts seit dem Wochenende sitzen derzeit Zehntausende Menschen fest, die im Nahen Osten Urlaub machen oder einen der dortigen Flughäfen als Drehkreuz nutzen wollten.
