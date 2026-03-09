Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Medien: US-Flugkörper traf Ziel nahe Mädchenschule
Selenskij: Ukraine schickt Drohnen zum Schutz von US-Basen nach Jordanien
Israel greift erneut Iran und Libanon an
USA ordnen Ausreise von Diplomaten aus Saudi-Arabien an
Ölpreis schießt über Marke von 100 US-Dollar
Türkei: Nato fängt Geschoss im türkischen Luftraum ab
Ein aus Iran abgefeuertes ballistisches Geschoss ist nach Angaben des türkischen Verteidigungsministeriums im türkischen Luftraum von einem Nato-Abwehrsystem abgefangen worden. Einige Trümmer der Munition seien auf freies Gelände in Gaziantep im Süden des Landes gefallen, teilte das Ministerium auf X mit. Demnach gab es keine Toten oder Verletzten. Das Ministerium warnte, die Türkei werde ohne Zögern die notwendigen Maßnahmen ergreifen. Alle Parteien seien aufgefordert, die Warnungen Ankaras zu beachten.
Es ist bereits der zweite Vorfall dieser Art innerhalb einer Woche, bei dem das Nato-Mitglied Ziel eines iranischen Geschosses wurde. Am Mittwoch vergangener Woche war die Türkei erstmals von den Kampfhandlungen direkt betroffen. Nato-Luftabwehrsysteme zerstörten eine iranische ballistische Rakete, die nach Regierungsangaben auf dem Weg in den türkischen Luftraum gewesen war. Nach dem ersten Vorfall verzichtete die Regierung in Ankara darauf, Konsultationen der Nato zu beantragen.
Israel: Iran setzt bei Angriff erneut Streumunition ein
Iran hat bei seinen Raketenangriffen auf Israel nach Angaben der israelischen Armee erneut Streumunition eingesetzt. Welches Gebiet in dem Land genau betroffen gewesen ist, sagte der Armeesprecher jedoch nicht. Teheran hatte in diesem Krieg sowie im Krieg im vergangenen Jahr bereits Gefechtsköpfe mit Streumunition verwendet. Zuletzt hatte es den Einsatz selbst bestätigt.
Der Einsatz von Streumunition ist international weitgehend geächtet, weil sie große Flächen unkontrolliert mit Sprengkörpern überzieht und besonders für Zivilisten gefährlich ist. Israel hat Iran vorgeworfen, mit dieser Art von Munition absichtlich auf zivile Gebiete geschossen zu haben. Die Armee warnt die Bürger des Landes immer wieder, sich den Bomben nach Einschlägen nicht zu nähern.
Ein Sprecher der israelischen Armee sagte Journalisten, seit Beginn des jüngsten Kriegs habe Iran „fast täglich“ Streumunition gegen israelische Bevölkerungszentren eingesetzt. „Sie nehmen große Städte ins Visier“, sagte er. Die Todesopfer in Israel bei iranischen Angriffen seien bisher ausschließlich Zivilisten gewesen. „Eine Streumunition ist im Allgemeinen ein Begriff für eine Rakete oder einen Flugkörper, der mehrere Gefechtsköpfe oder Sprengladungen enthält“, erklärte er. „Wir sehen das in verschiedenen Varianten.“
Menschenrechtsorganisation wirft Israel Einsatz von weißem Phosphor vor
Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) hat Israel vorgeworfen, vergangene Woche bei einem Angriff auf ein Wohngebiet in Südlibanon verbotenerweise weißen Phosphor eingesetzt zu haben. Die Organisation habe sieben Aufnahmen verifizieren und geografisch zuordnen können, hieß es in einem Bericht. Ein Mitarbeiter sprach darin von schweren Folgen für Zivilisten. Die Brandeigenschaften von weißem Phosphor könnten zum Tod oder schweren Verletzungen führen, die lebenslanges Leid nach sich ziehen.
In einer Mitteilung der israelischen Streitkräfte (IDF) hieß es, der behauptete Einsatz von Granaten mit weißem Phosphor könne nicht bestätigt werden. „Im Allgemeinen enthalten die von der IDF primär verwendeten Rauchgranaten keinen weißen Phosphor“, hieß es. Wie viele westliche Streitkräfte verfüge auch das israelische Militär über Rauchgranaten mit einem gewissen Anteil an weißem Phosphor, deren Einsatz nach internationalem Recht zulässig sei.
„Rauchgranaten mit weißem Phosphor können von der IDF zur Erzeugung von Nebelwänden eingesetzt werden, insbesondere zum Schutz israelischer Zivilisten und IDF-Truppen vor Angriffen feindlicher Kräfte aus angrenzenden Gebieten. Gemäß den IDF-Richtlinien werden diese Granaten nicht zur gezielten Bekämpfung von Zielen oder zur Brandstiftung verwendet.“ Es könnte „visuelle Ähnlichkeiten“ zwischen Rauchgranaten mit und ohne weißen Phosphor geben, so das Militär.
Mehr zu weißem Phosphor:
Weißer Phosphor entzündet sich durch den Kontakt mit Sauerstoff in der Luft und brennt so lange weiter, bis entweder nichts mehr übrig ist oder die Sauerstoffzufuhr unterbrochen wird. Ein Zusatzprotokoll der Genfer Konventionen über das Kriegsvölkerrecht verbietet den Einsatz von Phosphorwaffen, wenn das Risiko besteht, dass sie vor allem Zivilisten treffen.
Vor dem Angriff am 3. März hatte das israelische Militär die Zivilbevölkerung zur Evakuierung und einem Abstand von mindestens tausend Metern vom Angriffsgebiet aufgerufen, heißt es in dem HRW-Bericht. Es habe nicht verifiziert werden können, ob Menschen in dem Gebiet durch weißen Phosphor zu Schaden gekommen seien.
Zwei Tote bei iranischem Raketenangriff auf Israel
Die israelische Luftabwehr kann weiterhin nicht jedes Geschoss aus Iran abfangen. Bei einem neuen Raketenangriff auf Israel sind nach Angaben von Sanitätern zwei Menschen getötet worden. Der israelische Rettungsdienst Magen David Adom berichtete, bei dem Angriff im Großraum Tel Aviv sei ein etwa 40-jähriger Mann getötet worden. Ein weiterer Mann sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach Angaben des Rettungsdienstes Zaka wurde er später für tot erklärt. Ein aus Iran abgefeuertes Geschoss sei auf einer Baustelle eingeschlagen, bei den Betroffenen handele es sich um Bauarbeiter. Es habe auch an anderen Orten im Großraum Tel Aviv Einschläge gegeben.
Medien: US-Flugkörper traf Ziel nahe Mädchenschule
Investigativjournalisten haben Zweifel an der Behauptung von US-Präsident Donald Trump, Iran selbst sei für die Bombardierung einer Mädchenschule mit etwa 170 Toten verantwortlich. Rechercheteams von New York Times und der Plattform Bellingcat haben den Vorfall unabhängig voneinander untersucht. Ein am Sonntag von der iranischen Nachrichtenagentur Mehr veröffentlichtes Video zeigt demnach den Einschlag eines US-Flugkörpers in der Nähe der Schule in der Stadt Minab im Süden des Landes.
In dem nur wenige Sekunden langen Clip sei zu sehen, wie ein US-Tomahawk-Marschflugkörper am 28. Februar eine Einrichtung der iranischen Revolutionsgarde treffe, schreibt Bellingcat. Das von den Journalisten überprüfte Videomaterial zeige zudem, wie Rauch aus der Nähe der Mädchenschule aufsteige.
Die New York Times gibt an, der US-Marschflugkörper habe einen Marinestützpunkt neben der Schule getroffen. „Das US-Militär ist die einzige an dem Konflikt beteiligte Streitkraft, die Tomahawks einsetzt“, so die Zeitung.
Eine Untersuchung von Satellitenbildern, Social-Media-Beiträgen und weiteren Videos deutet nach Angaben der New York Times darauf hin, dass die Schäden an der Mädchenschule in etwa zur gleichen Zeit verursacht wurden, zu der die nun im Clip gezeigten Angriffe auf den Marinestützpunkt stattfanden. Am 28. Februar feuerte die US-Marine nach Aussagen von Verteidigungsminister Pete Hegseth Marschflugkörper des Typs Tomahawk auf iranische Streitkräfte.
In dem nur wenige Sekunden langen Clip sei zu sehen, wie ein US-Tomahawk-Marschflugkörper am 28. Februar eine Einrichtung der iranischen Revolutionsgarde treffe, schreibt Bellingcat. Das von den Journalisten überprüfte Videomaterial zeige zudem, wie Rauch aus der Nähe der Mädchenschule aufsteige.
Die New York Times gibt an, der US-Marschflugkörper habe einen Marinestützpunkt neben der Schule getroffen. „Das US-Militär ist die einzige an dem Konflikt beteiligte Streitkraft, die Tomahawks einsetzt“, so die Zeitung.
Eine Untersuchung von Satellitenbildern, Social-Media-Beiträgen und weiteren Videos deutet nach Angaben der New York Times darauf hin, dass die Schäden an der Mädchenschule in etwa zur gleichen Zeit verursacht wurden, zu der die nun im Clip gezeigten Angriffe auf den Marinestützpunkt stattfanden. Am 28. Februar feuerte die US-Marine nach Aussagen von Verteidigungsminister Pete Hegseth Marschflugkörper des Typs Tomahawk auf iranische Streitkräfte.
Wer hat wo angegriffen?
Selenskij: Ukraine schickt Drohnen zum Schutz von US-Basen nach Jordanien
Die Ukraine schickt auf Bitten der USA Abfangdrohnen und Drohnenexperten nach Jordanien, um dort US-Militärstützpunkte zu schützen, sagt Präsident Wolodimir Selenskij in einem am Montag veröffentlichten Interview mit der Zeitung New York Times. Dem Bericht zufolge baten die USA am Donnerstag um Hilfe, woraufhin das ukrainische Team am nächsten Tag abgereist sei und in Kürze im Nahen Osten erwartet werde.
Benzin in Teheran rationiert
Nach den israelischen Angriffen auf Öldepots in der iranischen Hauptstadt Teheran rationieren Tankstellen den Verkauf von Benzin stark. Autofahrerinnen und Autofahrer können aktuell pro Tankvorgang nur noch zehn Liter Sprit kaufen, wie Bewohner der Millionenmetropole berichteten. An den Tankstellen bildeten sich Kilometer lange Autoschlangen mit stundenlangen Wartezeiten.
Am Wochenende hatte Israels Luftwaffe Öldepots in Teheran bombardiert und in Flammen gesetzt. Dichter, schwarzer, toxischer Rauch verdunkelt seitdem den Himmel. Auf viele Dächer der Metropole regnete Öl herab.
Rauchschwaden stehen am wolkenverhangenen Himmel über Teheran. Vahid Salemi/AP/dpa
Israel greift erneut Einrichtungen der iranischen Führung an
Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben erneut Ziele der Führung in Iran angegriffen, darunter in der Stadt Isfahan. Die Angriffe in Iran galten einer Mitteilung zufolge Kommandozentren von Behörden für innere Sicherheit und der Basidsch-Milizen. Diese sind besonders für ihr hartes Vorgehen gegen die Proteste im eigenen Land bekannt. Außerdem seien Raketenabschussrampen und eine Produktionsanlage für Raketentreibwerke in Iran beschossen worden. Zudem habe man erneut Infrastruktur der mit Iran verbündeten Hisbollah-Miliz in der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen.
In der Nacht und am Morgen habe es auch wieder iranische Raketenangriffe auf Israel gegeben, teilte die Armee mit. Am Morgen und in der Nacht heulten in Israel erneut die Warnsirenen, darunter auch im Großraum Tel Aviv. Nach Angaben des israelischen Rettungsdienstes Magen David Adom wurden bei den iranischen Raketenangriffen etwa 20 Menschen verletzt. Einige davon seien gestürzt, als sie in Schutzräume rannten.
Bahrain meldet Dutzende Verletzte bei iranischem Drohnenangriff
Der Golfstaat Bahrain ist erneut zum Ziel eines Angriffs des iranischen Militärs geworden. Das Innenministerium des kleinen Inselstaats im Persischen Golf meldete in der Nacht 32 Verletzte, darunter Kinder und mehrere Schwerverletzte. Alle Opfer seien Zivilisten und Bürger des Landes. Nach Angaben des Ministeriums war die südlich der Hauptstadt Manama gelegene Insel Sitra Ziel einer Drohnenattacke. Mehrere Häuser seien beschädigt worden.
Zuvor hatte Iran bereits eine Anlage zur Wasser-Entsalzung mit einem Drohnenangriff beschädigt, wie das Ministerium am Sonntagvormittag mitteilte. Es handle sich um eine "iranische Aggression, die sich willkürlich gegen zivile Ziele" richte.
Philippinen ordnen Energiesparen wegen Nahost-Krise an
Wegen der steigenden Energiepreise infolge des Iran-Kriegs führen die Philippinen vorübergehend eine Vier-Tage-Woche für viele staatliche Behörden ein. Die Regierung in Manila reagiert damit auf die wirtschaftlichen Folgen der Eskalation zwischen Israel, den USA und Iran, die zu höheren Ölpreisen geführt hat. Die Regelung gilt jedoch nicht für wichtige Dienste wie Polizei, Feuerwehr und andere Notfallkräfte.
Präsident Ferdinand Marcos Jr. ordnete auch an, dass alle staatlichen Behörden ihren Strom- und Treibstoffverbrauch um zehn bis 20 Prozent senken sollen. Nicht zwingend notwendige Dienstreisen und Aktivitäten - etwa Studienreisen oder Treffen, die online stattfinden können - sollen vorübergehend ausgesetzt werden. Der südostasiatische Inselstaat ist stark von Energieimporten abhängig. "Wir sind Opfer eines Kriegs, den wir uns nicht ausgesucht haben", teilte Marcos Jr. mit.
Israel greift erneut Iran und Libanon an
Die israelische Armee setzt ihre Angriffe auf Ziele in Iran und Libanon fort. Die Luftwaffe habe eine neue Welle an Attacken gegen Infrastruktur der iranischen Führung im Zentrum des Landes begonnen, teilte die Armee in der Nacht mit. Zudem sei erneut Infrastruktur der mit Iran verbündeten Hisbollah-Miliz in der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen worden. Derweil gab die Armee Entwarnung für die eigene Bevölkerung, nachdem Iran zuvor erneut Raketen auf Israel gefeuert hatte.
USA ordnen Ausreise von Diplomaten aus Saudi-Arabien an
Die USA haben angesichts von Sicherheitsrisiken wegen des Iran-Kriegs einen Teil ihres Botschaftspersonals in Saudi-Arabien angewiesen, das Land zu verlassen. Das US-Außenministerium ordnete die Ausreise des nicht für Notfälle benötigten Personals sowie der Angehörigen von Botschaftsmitarbeitern an, erklärte die Behörde. Damit verschärfte sie eine vorige Empfehlung: Seit vergangener Woche hatte es schon eine Erlaubnis für diese Personengruppen zur Ausreise gegeben.
Saudi-Arabien wurde seit dem Beginn des Iran-Kriegs vor gut einer Woche bereits mehrmals Ziel iranischer Gegenangriffe. Vor ein paar Tagen war auch die US-Botschaft in der Hauptstadt Riad von zwei Drohnen angegriffen worden. Es sei ein "begrenztes Feuer" ausgebrochen, aber nur geringer Sachschaden entstanden, teilte ein Sprecher des saudi-arabischen Verteidigungsministeriums auf der Plattform X mit.
Die US-Botschaft empfahl ihren Landsleuten in dem Königreich, sich sofort in Sicherheit zu bringen und die Botschaft bis auf Weiteres zu meiden, da es zu einem Angriff auf die Einrichtung gekommen sei.
Katars Premier ruft Iran zu Deeskalation auf
Katars Ministerpräsident Mohammed bin Abdulrahman Al Thani hat zur Deeskalation im Iran-Krieg aufgerufen. "Wir werden weiterhin mit den Iranern sprechen und uns um eine Deeskalation bemühen", sagte Al Thani in einem Interview mit dem Sender Sky News. Was geschehen sei, habe das Vertrauen in die Beziehungen zu Iran erheblich erschüttert.
"Die Fehleinschätzung der Iraner, die Golfstaaten anzugreifen, hat alles zerstört", sagte der Ministerpräsident. Er rief auch die USA auf, zu deeskalieren. Diplomatie sei nach wie vor der einzige gangbare Weg aus der Krise, sagte er.
Israels Armee meldet weitere Raketenangriffe aus Iran
Auch mehr als eine Woche nach Beginn der amerikanisch-israelischen Angriffe auf Iran schießt die Islamische Republik weiter auf Israel. In der Nacht meldete die israelische Armee wiederholt Raketenangriffe aus Iran. In der Küstenmetropole Tel Aviv und anderen Gebieten des jüdischen Staates heulten in der Nacht wieder die Sirenen. Die Luftabwehr war erneut im Einsatz, wie das Militär auf Telegram mitteilte.