Israel greift Hisbollah in Libanon an – Hotel in Beirut getroffen

Seit dem Morgen greift die israelische Armee „Hisbollah-Infrastruktur“ in Beirut an. Kampfjets sollen laut Augenzeugen die südlichen Vororte der libanesischen Hauptstadt bombardieren. Dabei wurde offenbar auch ein Hotel getroffen, dass nicht in einem der Vororte liegt, in denen die proiranische Hisbollah-Miliz besonders stark vertreten ist. Fünf Menschen seien verletzt worden, eine davon lebensgefährlich, sagte der Hotelbesitzer der Deutschen Presse-Agentur. Es handle sich bei der Schwerverletzten um eine Frau, die an der Rezeption des Hotels arbeitete. In dem Hotel hätten sich Menschen aufgehalten, die vor Israels Angriffen im Raum Beirut geflohen seien. Einen Aufruf zur Evakuierung gab es anders als bei vielen der israelischen Angriffe in Libanon nicht vorher. Deshalb kam die Vermutung auf, dass bei dem Angriff ein hochrangiges Mitglied der Hisbollah gezielt getötet werden sollte.





Israel setzte seine Angriffe auch in anderen Teilen Libanons fort. Bei einem Angriff auf ein Wohngebäude in Baalbek im Osten wurden nach offiziellen Angaben sechs Menschen getötet und 15 weitere verletzt. Bei Angriffen in der Küstenstadt Saadijat wurden dem Gesundheitsministerium zufolge sechs Menschen getötet und acht weitere verletzt. In Libanon wurden in vergangenen Tagen mehr als 40 Menschen durch Israels Angriffe getötet. Am Dienstagabend hatte die Hisbollah Raketen auf den Großraum Tel Aviv gefeuert. Die Luftabwehr habe die meisten davon abgefangen.