US-Verteidigungsminister: Ziel von Iran-Einsatz ist nicht Machtwechsel

Der andauernde Militäreinsatz gegen Iran soll US-Verteidigungsminister Pete Hegseth zufolge nicht zu einem Machtwechsel in Teheran führen. „Dies ist kein sogenannter 'Regimewechselkrieg', aber das Regime hat sich tatsächlich geändert, und die Welt ist dadurch besser dran“, sagte er auf einer Pressekonferenz. Er behauptete, dass die USA nicht den Krieg begonnen hätten – „aber unter Präsident Trump beenden wir ihn.“



Zuvor hatten Trump und auch Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu indes deutlich gemacht, dass sie mit den Angriffen auf die Führungsriege des Landes den Weg für einen Machtwechsel ebnen wollen.



Hegseth bekräftigte das Ziel eines zeitlich begrenzten Krieges im Nahen Osten. „Dies ist nicht der Irak. Dies ist kein endloser Krieg“, sagte er. Die USA haben Hegseth zufolge ihre Lehren aus der Vergangenheit gezogen und gehen mit einem klaren Fokus in den Krieg: „Die Raketenbedrohung zerstören, die Marine zerstören, keine Atomwaffen.“ Präsident Donald Trump hatte zuvor vier Wochen als eine wahrscheinliche Dauer für den Krieg genannt. „Es wird vier Wochen dauern – oder weniger“, sagte er in einem Interview.