Iranische Marine eskortiert indischen LNG-Tanker durch Straße von Hormus

Die iranische Marine hat in der vergangenen Woche einen indischen Flüssiggas-Tanker durch die Straße von Hormus geleitet. Das Schiff konnte eine vorab genehmigte Route passieren, nachdem es diplomatische Abstimmungen durch Delhi gegeben hatte, wie ein ranghoher Offizier an Bord berichtet. Der Offizier bat um Anonymität, da die Besatzung seines Schiffs – eines von zwei indischen Schiffen, die die Straße durchquerten – nicht mit den Medien sprechen darf. Seine Schilderung bestätigt Einschätzungen von Analysten, wonach Teheran versucht, ein Kontrollsystem für den Schiffsverkehr in der Meerenge durchzusetzen. Demnach erhalten Schiffe befreundeter Nationen sichere Durchfahrt, während andere weiterhin Angriffe fürchten müssen.



Während der Passage stand das Schiff nach Angaben des Offiziers per Funk in Kontakt mit der iranischen Marine. Die iranischen Behörden erfassten Details wie Flagge, Namen sowie Abfahrts- und Zielhäfen des Schiffs und die Nationalität der Besatzung, die vollständig aus Indern bestand. Anschließend wurde das Schiff entlang einer abgestimmten Route geleitet.



„Es scheint, dass Iran ausgewählten Schiffen die Durchfahrt durch Hormus nach einer Überprüfung erlaubt, die während der Passage in iranischen Gewässern erfolgt“, sagt Martin Kelly, Leiter der Beratung bei EOS Risk Group. „Zwar dürfen Schiffe die Meerenge passieren, doch kommt dies größtenteils nur Iran zugute.“



Vor der Einfahrt in die Meerenge in der vergangenen Woche bereiteten die Seeleute an Bord des Flüssiggas-Tankers ihre Rettungsboote vor, so der Offizier. Sie hatten etwa zehn Tage lang im Persischen Golf vor Anker gelegen, als ihnen am Morgen des Freitags, dem 13. März, mitgeteilt wurde, dass ihnen die Genehmigung erteilt worden sei, die Durchfahrt in dieser Nacht durchzuführen.



In der vergangenen Woche nutzten mehrere Schiffe eine enge Passage zwischen den iranischen Inseln Larak und Qeshm und hielten sich nahe an der iranischen Küste. Darunter waren zwei Massengutfrachter, die zuvor iranische Häfen angelaufen hatten, sowie das unter pakistanischer Flagge fahrende Schiff Karachi.



Der Offizier des indischen Tankers machte keine genauen Angaben zur Route. Während der Durchfahrt war das automatische Identifikationssystem (AIS) des Schiffs ausgeschaltet, wie sowohl Aussagen des Offiziers als auch von der Nachrichtenagentur Bloomberg ausgewertete AIS-Daten zeigen. Erst nach dem sicheren Erreichen des Golfs von Oman wurde es wieder aktiviert. Zudem konnte das Schiff kein GPS nutzen, da dieses seit Beginn des Konflikts erheblich gestört wird. Dadurch dauerte die Überfahrt mehrere Stunden länger als üblich.