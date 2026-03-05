Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Irans Streitkräfte melden Angriff auf US-Flugzeugträger
Irans Militär greift kurdische Gruppen im Irak an
Berichte über mehr als 1200 Tote in Iran
EU und Golfstaaten vereinbaren gemeinsame Iran-Diplomatie
Iran bestreitet Raketenangriff auf die Türkei
Die Lage im Überblick
- Die Angriffe gegen Iran gehen weiter. Israel meldet den Beginn einer groß angelegten Angriffswelle auf Teheran. Auch Hisbollah-Einrichtungen im libanesischen Beirut werden attackiert.
- Iran greift seinerseits Israel erneut mit Raketen an, auch aus anderen Ländern der Region werden iranische Attacken gemeldet, etwa aus Aserbaidschan. Einen Angriff auf das Nato-Mitglied Türkei vom Vortag bestreitet Irans Militär allerdings.
- Die Revolutionsgarden geben an, sie hätten einen Tanker im Norden des Persischen Golfs beschossen, das Schiff stehe in Brand.
- In Frankfurt ist ein erster Evakuierungsflug der Bundesregierung für in Nahost gestrandete Deutsche gelandet. Außenminister Wadephul kündigt weitere Flüge an.
- Medienberichte, wonach die USA kurdische Gruppen bewaffnen, um sie für eine Bodenoffensive gegen Iran einzusetzen, dementiert das Weiße Haus.
- Italien, Spanien, Frankreich und die Niederlande wollen Kriegsschiffe nach Zypern schicken, um dort die Luftverteidigung zu verstärken.
SZ-Grafik
Trump will bei iranischer Nachfolge mitentscheiden
US-Präsident Donald Trump besteht dem Nachrichtenportal Axios zufolge darauf, persönlich an der Auswahl des nächsten iranischen Staatsoberhaupts beteiligt zu werden. "Ich muss an der Ernennung beteiligt sein, wie bei Delcy (Rodriguez) in Venezuela", sagt Trump mit Verweis auf die Nachfolge des gestürzten Präsidenten Nicolás Maduro. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet das unter Berufung auf ein Telefonat mit Trump ebenfalls.
Trump habe bestätigt, dass Modschtaba Chamenei der wahrscheinlichste Nachfolger seines getöteten Vaters sei, dieses Ergebnis jedoch als inakzeptabel bezeichnet, so Axios. Der 56-jährige Sohn des am Samstag bei einem Luftangriff getöteten Ayatollah Ali Chamenei gilt als Hardliner mit engen Verbindungen zu den Revolutionsgarden.
Trump wird das „Venezuela-Szenario“ nur schwer umsetzen können, kommentiert SZ-Nahost-Korrespondent Tomas Avenarius:
Irans Streitkräfte melden Angriff auf US-Flugzeugträger
Irans Streitkräfte haben nach eigenen Angaben einen US-Flugzeugträger attackiert. Der Flugzeugträger USS Abraham Lincoln sei von Kampfdrohnen der Marine der Revolutionsgarden getroffen worden, berichtete der staatliche iranische Rundfunk. Nachdem sich das Schiff nur wenige Hundert Kilometer der iranischen Küste genähert habe, sei es attackiert worden, hieß es in dem Bericht unter Berufung auf das zentrale Hauptquartier Chatam Al-Anbija, das in Kriegszeiten das Kommando im Generalstab übernimmt. Für die Angaben gab es von US-Seite zunächst keine Bestätigung.
Israels UN-Botschafter: Zu früh für Diplomatie
Israel ist derzeit nicht bereit für Verhandlungen über ein Ende des Konflikts mit Iran. Für Diplomatie sei es noch zu früh, sagte der israelische UN-Botschafter Danny Danon in New York. „Wir müssen den Job zu Ende bringen. Wir müssen die Terrormaschine zerschlagen.“ Das werde „Tage oder Wochen“ dauern, aber nicht Monate, so der Diplomat. Wenn die Führung in Iran „weitermacht“, sei es nur eine Frage der Zeit, bis man wieder an den gleichen Punkt käme.
Israels erklärtes Ziel in Iran ist es, das iranische Raketen- und Atomprogramm zu zerstören. Israel sieht darin eine existenzielle Bedrohung. Das Land setzt zudem auf einen Umsturz der Führung in Iran durch die iranische Bevölkerung im Zuge der Angriffe.
Bahrain: Iranischer Angriff trifft Öl-Anlage
Iran hat nach Angaben des Innenministeriums von Bahrain eine Öl-Anlage in dem Golfstaat angegriffen und dort einen Brand ausgelöst. Die Anlage in Maameer südlich der Hauptstadt Manama sei Ziel von „iranischer Aggression“ geworden, teilte das Innenministerium mit. Opfer habe es nicht gegeben, das Feuer sei unter Kontrolle. Im Internet kursierten Videos, die den Angriff zeigen sollen. Darin ist zu sehen, wie ein Geschoss an der Anlage einschlägt und eine Explosion auslöst.
Siedlergewalt in Palästina hält an
Im Schatten des Iran-Kriegs geht die Gewalt von Siedlern gegen Palästinenser im gesamten Westjordanland offenbar weiter. Das meldet die israelische Menschenrechtsorganisation „Jesch Din“ („Es gibt Recht“). Seit Beginn der Raketenangriffe habe es 50 Übergriffe in 37 palästinensischen Ortschaften gegeben. Sie hätten tödliche Schießereien, körperliche Angriffe, Sachbeschädigung und Bedrohungen umfasst.
„Unter dem Deckmantel des Kriegs eskaliert die Gewalt der Siedler mit dem Ziel, die Palästinenser zu vertreiben und ihr Land zu übernehmen. Die Bestrebungen der Regierung, die Palästinenser zu vertreiben, werden von gewalttätigen Siedlern vor Ort umgesetzt“, so „Jesch Din“ in einer Stellungnahme laut der Times of Israel.
Israel ruft Bewohner fast aller Beiruter Vororte zu Flucht auf
Die israelische Armee hat einen Großteil der Vororte der libanesischen Hauptstadt Beirut als mögliche Angriffsziele ausgegeben. Die Armee richtete auf ihrem arabischsprachigen Kanal auf der Plattform X eine dringende Warnung an die Bewohner. Sie sollten sofort ihre Häuser verlassen. In der Regel folgen auf derartige Aufrufe Angriffe Israels.
Betroffen seien die Viertel Burdsch al-Baradschne, Hadath, Haret Hreik und Schijah. Bewohner sollten sich entweder in Richtung Osten oder Norden in Sicherheit bringen. Es sei verboten, sich nach Süden zu begeben, hieß es. Es ist das erste Mal, dass das israelische Militär ein Gebiet dieser Größe in der Gegend zu Evakuierungen aufruft. Bisher bezogen sich derartige Aufrufe auf bestimmte Wohnhäuser oder deutlich kleinere Gebiete in den Vororten.
Die betroffenen Viertel gelten als Hochburg der Hisbollah-Miliz. Sie sind aber auch dicht besiedelte Wohngebiete. Unter den Bewohnern brach Panik aus, wie Augenzeugen der Deutschen Presse-Agentur berichteten. Viele versuchten fluchtartig die Viertel zu verlassen. Die Straßen seien voller Autos. Einige schrien nach ihren Verwandten.
Irans Militär greift kurdische Gruppen im Irak an
Die iranischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben erneut kurdische Gruppen im benachbarten Irak angegriffen. Es seien drei Raketen auf das Hauptquartier oppositioneller Verbände abgefeuert worden, meldete die staatlichen Nachrichtenagentur Irna unter Berufung auf die Militärführung in Teheran. Der regierungstreue Sender Press TV veröffentlichte Videos, auf denen Einschläge in den Stellungen „antiiranischer Separatisten“ zu sehen sein sollen.
US-Medien berichteten zuletzt, Präsident Donald Trump erwäge, kurdische Gruppen für einen Aufstand gegen Irans Regierung zu bewaffnen. Das Weiße Haus wies dies zurück.
Irans Streitkräfte haben im Tagesverlauf eigenen Angaben nach mehrere Ziele im Irak angegriffen. In Erbil, Hauptstadt der Autonomen Region Kurdistan, sei bei einem Drohnenangriff ein US-Stützpunkt attackiert worden, berichtete der staatliche iranische Rundfunk. Dabei seien „erhebliche Schäden“ verursacht worden, hieß es in dem Bericht. Dafür gab es keine Bestätigung von US-amerikanischer oder unabhängiger Seite.
Irakische Kurden inspizieren nach einem Drohnenangriff den Schaden an ihren Häusern in Irbil, Irak. Salar Salim/AP
Schah-Sohn attackiert mögliche Chamenei-Nachfolger
Der iranische Oppositionspolitiker Reza Pahlavi bezeichnet die Wahl eines neuen obersten Religionsführers als aussichtslos. Auf der Plattform X schrieb der Sohn des 1979 gestürzten Schahs, jeder Kandidat werde ohne Legitimität dastehen und „als Komplize der blutigen Vergangenheit dieses Regimes“ gelten.
Pahlavi nannte ausdrücklich Modschtaba Chamenei, Sohn des getöteten Ajatollahs Ali Chamenei, und Hassan Chomeini, Enkel des Revolutionsführers Ruhollah Chomeini. Beide gehören zum Kreis möglicher Nachfolger.
Der 65-jährige Pahlavi brachte sich nach der Tötung des Staatsoberhaupts und Religionsführers erneut als Übergangsführer ins Gespräch. Sein Vorschlag: ein Referendum über eine neue Verfassung, gefolgt von freien Wahlen unter internationaler Aufsicht. Danach soll die Übergangsregierung aufgelöst werden.
Pahlavi, den sein autoritär regierender Vater, der letzte Schah von Persien, einst zum Kronprinzen ernannt hatte, lebt seit Jahrzehnten im Exil in den USA. Während der jüngsten Massenproteste beanspruchte er aus dem Ausland eine Führungsrolle in der zerstrittenen iranischen Opposition. In den sozialen Medien hat er sich ein Millionenpublikum aufgebaut. Er gilt inzwischen als eine der einflussreichsten Oppositionsstimmen im Ausland.
Berichte über mehr als 1200 Tote in Iran
In Iran sollen bei den Luftangriffen Israels und der USA mindestens 1230 Menschen getötet worden sein. Das berichteten iranische Medien übereinstimmend unter Berufung auf die staatliche Stiftung für Märtyrer und Veteranen. Nach Angaben des Staatssenders Iribnews sind unter den Todesopfern Zivilisten und Militärangehörige. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.
Iran feuerte nach Angaben der israelischen Armee seinerseits auch am Donnerstag wieder Raketen auf Tel Aviv. Der israelische TV-Sender "N12" berichtete, ein israelisches Passagierflugzeug sei während des Angriffs im Landeanflug auf den Tel Aviver Flughafen gewesen. Die Maschine habe die Landung vorerst abgebrochen. Dafür gab es zunächst keine offizielle Bestätigung.
EU und Golfstaaten vereinbaren gemeinsame Iran-Diplomatie
Die EU und mehrere einflussreiche Golfstaaten wollen gemeinsame diplomatische Bemühungen für ein Ende des Iran-Kriegs unternehmen. Ziel sei es, eine dauerhafte Lösung herbeizuführen, heißt es in einer Erklärung der Außenminister beider Seiten. Diese solle letztlich dem iranischen Volk die Entscheidungsgewalt über seine Zukunft verschaffen und gleichzeitig den Bau einer iranischen Atombombe verhindern.
Zudem wird als Ziel ausgegeben, die Produktion und Verbreitung ballistischer Raketen, unbemannter Luftfahrzeuge und anderer sicherheitsbedrohender Technologien zu beenden und Iran an weiteren destabilisierenden Aktivitäten in der Region und in Europa zu hindern.
Die Erklärung wurde im Anschluss an eine Videokonferenz von Außenministern der EU-Staaten und Kollegen aus Mitgliedstaaten des Golf-Kooperationsrats veröffentlicht. Zu letzterem gehören die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Saudi-Arabien, Oman, Katar und Kuwait. Für die EU nahm unter anderem die Außenbeauftragte Kaja Kallas an den Gesprächen teil.
Aserbaidschan mobilisiert Armee nach Drohnenangriff
Der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev hat wegen des mutmaßlich iranischen Drohnenangriffs auf die Exklave Nachitschewan die Streitkräfte des Südkaukasus-Staates in Einsatzbereitschaft versetzt. Das meldete die staatliche Nachrichtenagentur Azertag von einer Sitzung des nationalen Sicherheitsrates in Baku.
Die Armee solle zu jeder Art Einsatz bereit sein, sagte Aliyev demnach. Vorher waren Drohnen am Flughafen und in der Nähe einer Schule in Nachitschewan eingeschlagen. Iran bestreitet eine Verantwortung für den Angriff.
Der Staat Aserbaidschan verurteile den „abscheulichen Terrorakt“, hieß es in einer Erklärung von Aliyevs Präsidialamt. Iran müsse Auskunft geben, die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Aserbaidschan beteilige sich nicht an Operationen gegen Iran. Es schütze aber seine territoriale Integrität. Die autonome Exklave Nachitschewan ist vom Kernland Aserbaidschans getrennt, das Gebiet grenzt an Armenien, Iran und die Türkei.
Iran bestreitet Raketenangriff auf die Türkei
Der iranische Generalstab hat Vorwürfe zurückgewiesen, die Türkei mit einer ballistischen Rakete angegriffen zu haben. In einer offiziellen Erklärung heißt es, Meldungen über einen Raketenabschuss in Richtung türkisches Territorium seien falsch und würden entschieden zurückgewiesen. Die iranischen Streitkräfte respektierten die Souveränität des befreundeten Landes und Nachbarn Türkei.
Am Mittwoch hatte ein Nato-Abwehrsystem in der türkischen Grenzregion eine ballistische Rakete abgefangen. Ein Teil der Abwehrrakete fiel in der Grenzprovinz Hatay auf eine freie Fläche. Es gab keine Verletzten. Unklar bleibt, welches Ziel die iranische Rakete gehabt haben soll. Die New York Times berichtete unter Berufung auf US-Militärkreise, das Geschoss hätte den wichtigen Nato-Luftwaffenstützpunkt Incirlik treffen sollen.
Aserbaidschan: Zwei Verletzte bei Einschlag von Drohnen - Iran dementiert Angriff
Aserbaidschan bestellt den iranischen Botschafter ein. Iran habe zwei Drohnen auf die aserbaidschanische autonome Exklave Nachitschewan abgefeuert, erklärt das Außenministerium, zwei Menschen seien dabei verletzt worden. Eine Drohne sei auf einen Flughafen nahe der Grenze zu Iran eingeschlagen und habe diesen beschädigt, eine weitere sei in der Nähe einer Schule niedergegangen. Aserbaidschan verurteilt die Angriffe und fordert eine Erklärung von Iran. Das aserbaidschanische Verteidigungsministerium erklärt, es untersuche die Art der bei dem Angriff eingesetzten Drohnen und bereite notwendige Vergeltungsmaßnahmen vor. Solche Angriffe dürften sich nicht wiederholen, heißt es in der Mitteilung. Das iranische Militär dementiert staatlichen Medien zufolge, Aserbaidschan mit Drohnen angegriffen zu haben.
Die Exklave Nachitschewan ist vom Kernland Aserbaidschans im Südkaukasus abgeschnitten – das Gebiet ist von Armenien, Iran und der Türkei umgeben.
Nato-Generalsekretär: Anwendung von Artikel Fünf nicht nötig
Trotz eines Zwischenfalls mit einer mutmaßlich iranischen Rakete in Richtung Nato-Mitglied Türkei steht Artikel Fünf Nato-Generalsekretär Mark Rutte zufolge nicht zur Debatte. "Niemand spricht über Artikel Fünf", sagte Rutte im Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. In Artikel Fünf geht es um den Bündnisfall, der festlegt, dass ein Angriff auf ein Mitglied des Militärbündnisses als Angriff auf alle gewertet wird. Die Lage im Nahen Osten beobachte die Nato aufmerksam. Die Nato unterstütze die USA bei ihren Angriffen gemeinsam mit Israel gegen Iran, da das Land kurz davor sei, auch für Europa zur Bedrohung zu werden.